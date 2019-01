Jetzt 200 MB gratis: netzclub Sponsored Surf Basic 2.0

netzclub jetzt mit 200 MB werbefinanziert netzclub jetzt mit 200 MB werbefinanziert

Heim­lich, still und leise hat netz­club seine Home­page über­ar­beitet. Der seit Jahren beliebte Prepaid-Tarif netz­club Spon­sored Surf Basic hat mehr Daten­vo­lumen und eine schnel­lere Surf­ge­schwin­dig­keit erhalten.

Der Telefónica-Discounter nennt sein Angebot nun "netz­club Spon­sored Surf Basic 2.0". Kunden und Beob­achter der ersten Stunde wissen, dass es zum Start von netz­club im Jahr 2010 bereits 200 MB werbe­fi­nan­ziert gab, ohne dass Kunden dafür bezahlen mussten. Zwischen­zeit­lich wurde dieses Angebot für Neukunden aller­dings auf 100 MB redu­ziert. Auch die beiden alter­na­tiven kosten­losen Tarif­va­ri­anten der ersten Stunde (100 Minuten für Gespräche in alle deut­schen Netze bezie­hungs­weise ein Kombi-Tarif aus je 30 Minuten und 30 SMS in alle Netze sowie 30 MB für das mobile Surfen) gibt es schon seit geraumer Zeit nicht mehr.

Bestands­kunden des Tarifs mit 100 MB können aber inner­halb von wenigen Minuten in den 200-MB-Tarif wech­seln, wie teltarif.de in einem kurzen Test mit zwei SIM-Karten auspro­biert hat.

Schnel­leres Surfen als bisher

Zu der Verän­de­rung bei netz­club gab es keine offi­zi­elle Mittei­lung seitens Telefónica. Ein aufmerk­samer teltarif.de-Leser infor­mierte uns über die Ände­rung auf der Webseite.

Der netz­club Spon­sored Surf Basic 2.0 ist nach wie vor ein Prepaid-Tarif, der komplett kostenlos auf der Webseite bestellt werden kann, eine Anschluss­ge­bühr oder Grund­ge­bühr sowie Versand­kosten fallen nicht an. Wer tele­fo­nieren will, muss zunächst Guthaben aufladen und kann dann für je 9 Cent pro Minute inner­halb Deutsch­lands tele­fo­nieren und SMS versenden.

Ganz ohne Gutha­ben­auf­la­dung gibt es statt 100 MB nun 200 MB Daten­vo­lumen. Darüber hinaus hat netz­club auch die Surf­ge­schwin­dig­keit erhöht. Obwohl netz­club schon vor einiger Zeit für die LTE-Nutzung im Telefónica-Netz frei­ge­schaltet worden war, blieb es beim alten Spon­sored Surf Basic Tarif bei maximal 7,2 MBit/s im Down­stream. Nun ist Surfen mit bis zu 21,6 MBit/s im Down­stream sowie 8,6 MBit/s (bisher 6,4 MBit/s) im Upstream möglich. Nach Verbrauch der 200 MB wird nun nicht mehr auf 32 kBit/s gedros­selt, sondern auf 64 kBit/s. Der Abrech­nungs­zeit­raum beträgt vier Wochen, also 28 Tage.

So ist die Werbe­ein­wil­li­gung regu­liert

Wie bisher wird der Gratis-Tarif durch das Zusenden von Werbung finan­ziert. Der Kunde gibt mit Bestel­lung des Tarifs netz­club die Erlaubnis, dass pro Monat höchs­tens 30 Vorteils- und Werbe­an­ge­bote per SMS, MMS oder E-Mail zuge­schickt werden dürfen.

Auch das Programm netz­club+ wird es weiterhin geben: Wer die entspre­chende App instal­liert, erhält monat­lich weitere 300 MB Daten­vo­lumen, zusätz­lich zum Spon­sored Tarif von netz­club. Dieses Paket wird durch Werbe­an­zeigen auf dem Smart­phone-Sperr­bild­schirm finan­ziert. Um von den 300 zusätz­li­chen Gratis-MB zu profi­tieren, muss das Smart­phone 28 Tage am Stück im deut­schen Netz aktiv sein und jeden Tag mindes­tens ein Werbe­an­gebot anzeigen. Die netz­club+ App gibt es ausschließ­lich für Android-Geräte.

So klappt die Umstel­lung für Bestands­kunden

Bestands­kunden können in den neuen Tarif dadurch wech­seln, dass sie sich in ihr Online-Kunden­center einloggen. Dort wird in der rechten oberen Hälfte ein Banner ange­zeigt, das zum Wechsel auffor­dert und dafür 500 MB Zusatz-Daten­vo­lumen verspricht, von denen ansonsten nirgends auf der Seite die Rede ist. Auch in den zahl­rei­chen Bestä­ti­gungen für die Tari­f­um­stel­lung war davon in unserem kurzen Test nicht die Rede. Test­weise haben wir zwei bestehende SIM-Karten auf den neuen Tarif umge­stellt.

Nachdem beim Tarif­wechsel der "netz­club Spon­sored Surf Basic 2.0" ausge­wählt wurde, mussten wir den neuen AGB und Nutzungs­be­din­gungen zustimmen und uns damit einver­standen erklären, dass bei der sofor­tigen Umstel­lung die bishe­rige rest­liche Inklu­siv­leis­tung des Tarifs bis zum ursprüng­li­chen Ende des Abrech­nungs­zeit­raums verfällt und sofort die neuen Kondi­tionen gelten.

Nach etwa sieben Minuten wurde uns per SMS bestä­tigt, dass die Umstel­lung voll­zogen ist. In einem kurzen Speed­test konnten wir dann sofort Down­stream­raten von rund 23,3 MBit/s sowie Upstream-Raten von rund 11,5 MBit/s erzielen. Nach etwa 30 Minuten erhielten wir zu jedem Kunden-Account eine E-Mail mit der offi­zi­ellen Bestä­ti­gung der Vertrags­um­stel­lung, der E-Mail war ein Brief im PDF-Format ange­hängt. Diesem war zu entnehmen, dass die offi­zi­elle Produkt­ein­füh­rung des netz­club Spon­sored Surf Basic 2.0 am 16. Januar war, die neue Preis­liste ist auf den 28. Januar datiert.

Der alte 100-MB-Tarif ist nicht mehr bestellbar. Eine auto­ma­ti­sche Umstel­lung auf den neuen Tarif wird zunächst nicht vorge­nommen, Bestands­kunden müssen explizit die Umstel­lung in ihrem Kunden­center beauf­tragen.

Weitere Möglich­keiten finden Sie in unserem Ratgeber: Kostenlos mobil ins Internet - so gehts.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (4)