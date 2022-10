Analyse: Opensignal untersucht Netze in Österreich

Regel­mäßig unter­sucht der Netz­werk­ana­lyst Open­signal die Qualität und die Nutzer­erleb­nisse von Mobil­funk­kunden welt­weit.

Aktuell hat sich Open­signal die Mobil­funk­netze in Öster­reich ange­schaut. Dort gibt es drei Netz­betreiber: Die A1 (früher mobilkom A1, Tochter der öster­rei­chi­schen Telecom Austria), dann Magenta.at (Tochter der Deut­schen Telekom und frühere T-Mobile.at oder vorher maxx.mobil) und "Drei", die aus der Fusion von drei.at mit Orange.at hervor­gegangen ist.

Der Bericht vergleicht die verschie­denen Mobil­funk­anbieter in zahl­rei­chen Kate­gorien, darunter die Verfüg­bar­keit, die Down­load- und Upload-Geschwin­dig­keiten, das Video- und Gaming-Erlebnis, aber auch die Sprach­qua­lität und die Reich­weite. Die Werte basieren alle auf dem tatsäch­lichen Erleben der einzelnen Nutzer, welche die Werte über eine beim Kunden instal­lierte App an Open­signal mitteilen. In Österreich behalten A1 (Telecom Austria) und Magenta (Deutsche Telekom) ihre Spitzenplätze, "3" musste vom Treppchen

Grafik: Opensignal Limited Neben einem Gesamt­erlebnis werden auch sämt­liche Kate­gorien in 5G-Netzen und für Nutzer von 5G-Band­breiten geson­dert betrachtet. Der Zeit­raum der Daten­erhe­bung lag zwischen dem 1. Juni und dem 29. August 2022.

Die wich­tigsten Ergeb­nisse zusam­men­gefasst

Nutzer von A1 erlebten die schnellsten durch­schnitt­lichen Gesamt­geschwin­dig­keiten in Öster­reich

Drei (3) gewann zum dritten Mal in Folge beim Punkt 5G-Down­load-Geschwin­dig­keit

Magenta verließ den "statis­tischen Gleich­stand" und gewannt bei der 5G-Upload-Geschwin­dig­keit deut­lich

Open­signal-App-Nutzer erlebten im Netz von A1 die "konsis­ten­teste" Service­qua­lität

A1 und Magenta behalten Open­signal-Auszeich­nungen

Open­signal hat im Endergebnis keine Ände­rungen bei der "Prämie­rung" fest­gestellt. Magenta.at habe erneut das "Gaming-Erlebnis" in der App gewonnen, während A1 der einzige Gewinner beim "Video-Erlebnis" bleibe. Beide Netz­betreiber gewannen gemeinsam alle drei 5G-Auszeich­nungen in den Kate­gorien 5G-Video­erlebnis, 5G-Gaming-Erlebnis und 5G-Sprach­erlebnis über eine OTT-App.

Im Vergleich zum letzten Bericht habe Drei (3) vom Sieger­trepp­chen steigen müssen, stellt Open­signal fest. Open­signal hat seine Ergeb­nisse im Netz veröf­fent­licht.

Übri­gens: Kürz­lich hatte Open­signal den Mitbe­werber Tutela über­nommen. Zugleich wurde Open­signal vom bishe­rigen Inhaber von Tutela der Comlink­data über­nommen, die sich danach in Open­signal umbe­nannt haben.

Zum dritten Geburtstag von 5G hatte Open­signal eben­falls eine Analyse vorge­legt.