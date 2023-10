Mobilfunk auf der "Wiesn": o2 schlägt die Telekom

Beim Netz­betreiber Telefónica o2 geht das Okto­ber­fest ("Wiesn") 2023 mit einem "Rekord" zu Ende: Vom ersten Fass-Anstich am 16. September bis zum letzten "Wiesn-Tag" am 3. Oktober strömten über sieben Millionen Besu­cher auf die There­sien­wiese in München und teilten ihre Erleb­nisse in Stories, Posts, Bildern und Videos beispiels­weise über das Mobil­funk­netz von Telefónica o2. Dabei flossen am verlän­gerten letzten Wochen­ende genauso viele Daten durch das o2-Netz wie während der gesamten Wiesn 2018.

40 Prozent mehr Daten

Ein Blick an die Decke lohnt: o2 Indoor-Antennen in einem Festzelt auf der Wiesn

Foto: o2-Telefónica Die von Telefónica o2 ausge­wer­teten Netz­daten melden für 2023 rund 40 Prozent mehr Daten als noch im Jahr 2022, in Summe knapp 212 Tera­byte und somit knapp über dem Wert der Telekom mit 211 Tera­byte. Im 5G- und LTE-Netz konnten die Kunden von o2, sowie von weiteren Marken (wie z.B. Blau, Fonic etc.) und Part­ner­marken (wie z.B. Aldi-Talk, Freenet etc.) "selbst in Stunden höchster Belas­tung" ohne Einschrän­kungen surfen und tele­fonieren, teilte das Unter­nehmen heute mit. Dafür hatten die Netz­tech­niker von o2 ein "eigenes, leis­tungs­starkes o2-Wiesn-Netz" instal­liert.

4,34 Millionen Tele­fonate

Das Oktoberfest "Wiesn" ist für o2 ein wichtiger Benchmark, dass auch stark besuchte "Hotspots" mit Mobilfunk zuverlässig versorgbar sind.

Foto: o2-Telefónica Bei o2 wurden dieses Jahr 4,34 Millionen Tele­fonate geführt, im Jahr davor waren es "nur" 3,8 Millionen gewesen, eine Länge der Gespräche wurde auch hier nicht genannt. Am letzten, verlän­gerten Wochen­ende wurden sämt­liche Tages­rekorde gebro­chen: Vom 30. September bis 3. Oktober flossen durch das Netz von o2 alleine über 61 TeraByte an Daten, so viel wie noch während des gesamten Okto­ber­fests 2018.

SMS weiter rück­läufig

Die gute, alte SMS ist weiterhin rück­läufig: Nur rund 137.000 SMS wurden während der Wiesn im o2-Netz verschickt – vergan­genes Jahr waren es trotz deut­lich weniger Gästen noch rund 150.000 SMS. Dagegen werden Messenger-Dienste immer inten­siver genutzt und tragen so zum Daten­wachstum bei.

20 zusätz­liche Stand­orte aufge­baut

Um sicher­zustellen, dass die Daten­nut­zung reibungslos verläuft, hatte o2 dieses Jahr 20 zusätz­liche tempo­räre Mobil­funk­stand­orte mit 5G- und 4G-Kapa­zitäten auf dem Fest­gelände und in den Zelten instal­liert. Die verwen­dete 5G-Technik war für 100.000 Nutzer dimen­sio­niert.

Einblicke in den Aufbau und welcher logis­tische Aufwand dahin­ter­steckt, gibt o2-Projekt­leiter Andreas Illgen im Video bei LinkedIn.

Viel Erfah­rung notwendig

Bei der Netz­pla­nung greift auf die Erfah­rungen der Vorjahre zurück. Die meiste Kapa­zität wird auf der "Wirts­buden­straße" benö­tigt. Antennen hängen sowohl in den Fest­zelten, aber auch an extra für die Wiesn montierten Sende­masten.

Weniger schön: Nach der "Wiesn" muss alles wieder abge­baut werden. Und im nächsten Jahr geht es wieder von vorne los, bei allen Netz­betrei­bern, die auf der "Wiesn" vor Ort vertreten sind.

