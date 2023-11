Uelzen: Vodafone-Netz wegen Brand abgeschaltet

Im Raum Uelzen (Nieder­sachsen) ist das komplette Voda­fone-Netz (Mobil­funk und DSL-Fest­netz) seit Montag ausge­fallen.

Erst war es etwas Hoch­wasser in einem Keller, das wurde abge­pumpt. Doch auf einmal stand ein wich­tiger Hoch­span­nungs-Schalt­kasten in Flammen. Der wiederum befindet sich in einem Bahn­hofs­gebäude in Uelzen ("Hundert­wasser-Bahnhof") - dort ist auch eine wich­tige regio­nale Vermitt­lungs­stelle von Voda­fone unter­gebracht.

Störung seit Montag 11 Uhr

Im Bahnhof Uelzen hat es gebrannt. Die Vodafone Vermittlungsstelle dort musste abgeschaltet werden.

Foto: Picture alliance/dpa Die Störung trat bereits am Montag gegen 11 Uhr auf, als betroffen wurden zunächst das Mobil­funk- und das DSL-Fest­netz im Bereich Uelzen, Wriedel, Trebel und Lüchow genannt.

Durch den Brand in dem Neben­gebäude der Bahn sei es "zu einer starken Rauch- und Geruchs­ent­wick­lung" gekommen, so berichtet die regio­nale Tages­zei­tung AZ aus Uelzen. Trotz Über­flu­tung hätten im Inneren hohe Flammen den Putz von der Decke gelöst.

Strom­abschal­tung, um Schlim­meres zu verhin­dern

Um Schlim­meres zu verhin­dern, musste der Strom und damit das Voda­fone-Netz komplett abge­schaltet werden. Betroffen seien etwa 2000 Kunden aus den Berei­chen Mobil­funk und Fest­netz-DSL.

In der Nacht zu heute wurde ein Repa­ratur­kon­zept ausge­tüf­telt. Eigent­lich sollte im Laufe des Tages wieder alles fertig sein. Es hängt aber wohl noch an einer Notstrom­ver­sor­gung, wie teltarif.de auf Anfrage erfuhr. Ein Ende der Störung sei somit noch nicht absehbar.

Voda­fone-Hotline: Alles in Ordnung - keine Störung

Ein teltarif.de-Leser hatte sich an die Hotline gewandt, die ihm lapidar erklärte, es gäbe dort keine Störung.

Nach seiner Aussage seien die Land­kreise Lüne­burg (Beispiel Bleckede), Lüchow-Dannen­berg (Beispiel Lüchow), Heide­kreis (Beispiel Munster), Celle (Beispiel Eschede), Gifhorn (Beispiel Wittingen) und der Land­kreis Salz­wedel betroffen.

Die Warn-App Nina machte ferner darauf aufmerksam, dass auch das Kran­ken­haus in Uelzen nicht erreichbar ist, der Notruf 112 sei jedoch nicht betroffen.

Gut, wenn man ein Reser­venetz zur Hand hat.

Für Notfälle hat Voda­fone ein "Netz aus Koffern" ausge­tüf­telt.