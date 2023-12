Netzausbau: Jahresendrallye bei Telekom, o2 baut weiter 5G

Zum vor-vorletzten Mal in diesem Jahr blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Die Ausbau­mel­dungen der Telekom errei­chen diese Woche wieder einen Höchst­stand. In vielen Bundes­län­dern meldet Voda­fone hingegen nichts. Mögli­cher­weise wurde doch mehr gebaut, als offi­ziell gemeldet wurde. o2 setzt seinen Flächen­ausbau mit 5G auf 700 MHz fort und baut auch einige neue 5G-Stationen auf Band n78 (3600 MHz) aus.

1&1 ist gestartet, aber Ausbau­mel­dungen zu eigenen Stationen gibt es noch nicht. Für 1&1-Kunden ist das verschmerzbar, sie sollten sich ein 700-MHz-(n28)-fähiges Endgerät zulegen, um 5G auch in der Fläche nutzen zu können. Man darf gespannt sein, wie die Netz­per­for­mance für 1&1-Kunden aussieht, wenn - wie geplant - der Netz­wechsel zu Voda­fone erfolgt. Auf diesem Hochhaus in Karlsruhe ("Hinterm Hauptbahnhof") befindet sich einer der ältesten Sendestationen von 1&1 (Kennung 262-23).

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Karls­ruhe: Einen Standort neu gebaut und acht mit 5G erwei­tert, in Karls­ruhe (3), Bruchsal, Detten­heim, Ettlingen, Rhein­stetten, Stutensee und Wald­bronn. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A8 und der Bahn­stre­cken Baden-Würt­tem­berg-Nord, Karls­ruhe-Basel und Frank­furt-Basel.

Land­kreis Heil­bronn: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Kirchardt (2) und Neuen­stadt am Kocher. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A6.

Stadt­gebiet von Frei­burg im Breisgau: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Esslingen: Vier Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Esslingen am Neckar, Filder­stadt, Köngen, Lein­felden-Echter­dingen, Notzingen, Nürtingen und Weil­heim an der Teck. Der Standort in Filder­stadt dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn A831. Die Stand­orte Filder­stadt, Lein­felden-Echter­dingen und Nürtingen dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Stutt­gart-Wend­lingen-Ulm, S-Bahn Lein­felden und Baden-Würt­tem­berg-Süd.

Land­kreis Breisgau-Hoch­schwarz­wald: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Brei­sach am Rhein, Breitnau, Löffingen und Sulz­burg.

Land­kreis Böblingen: Einen Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Decken­pfronn, Ehningen, Leon­berg und Stei­nen­bronn.

Boden­see­kreis: Drei Stand­orte neu gebaut, drei mit 5G erwei­tert, in Berma­tingen, Daisen­dorf, Fried­richs­hafen, Mecken­beuren und Tett­nang (2).

Land­kreis Biberach: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Bad Schus­sen­ried, Hoch­dorf, Ingol­dingen und Schem­mer­hofen

Neue schnelle 5G-Station auf 3600 MHz in Mann­heim und Heidel­berg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Ellwangen, Freu­den­stadt, Schwai­gern, Neuffen, Welz­heim, Villingen-Schwen­ningen und Enzklös­terle.

Hohen­lohe­kreis: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert in Bretz­feld, Künzelsau, Öhringen und Walden­burg. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A6 und der Bahn­stre­cken in Baden-Würt­tem­berg-Nord.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Augs­burg: Ein Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Augs­burg (2), Allmanns­hofen, Kutzen­hausen und Lang­weid.

Land­kreis Milten­berg: Ein Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Amor­bach, Erlen­bach a. Main, Milten­berg, Neun­kir­chen und Obern­burg a. Main.

Land­kreis Mühl­dorf a. Inn: Ein Standort neu gebaut und einer mit 5G erwei­tert, in Helden­stein und Ratten­kir­chen.

Land­kreis Neustadt a.d.Wald­naab: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Eschen­bach i.d.OPf., Leuch­ten­berg und Luhe-Wildenau. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahnen A6 und A73 und der Bahn­stre­cken.

Land­kreis Hof: Drei Stand­orte und einen mit 5G erwei­tert, in Leupolds­grün, Ober­kotzau, Töpen und Zell im Fich­tel­gebirge. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A9 sowie der umlie­genden Bahn­stre­cken.

Land­kreis Lands­berg am Lech: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit 5G erwei­tert in Gelten­dorf, Kauf­ering, Lands­berg am Lech und Utting. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A96 und entlang der Bahn­stre­cken Bayern-Süd.

Land­kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Winds­heim: Einen Standort neu gebaut, zwei mit 5G erwei­tert, in Eschen­bach i.d.OPf., Leuch­ten­berg und Luhe-Wildenau. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A6 und A73, sowie der Bahn­stre­cken.

Land­kreis Landshut: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Baier­bach, Geisen­hausen, Rotten­burg, Rotten­burg a.d. Laaber und Vils­heim.

Land­kreis Freyung-Grafenau: Ein neuer Standort, zwei mit 5G erwei­tert in Eppen­schlag, Mauth und St. Oswald.

Land­kreis Erlangen-Hoch­städt: Einen Standort neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Erlangen (4), Heßdorf und Möhren­dorf. Mehr Netz auf den Auto­bahnen A3 und A73 und in Zügen zwischen Erfurt und Nürn­berg.

Land­kreis Cham: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und fünf mit 5G erwei­tert, in Cham, Furth im Wald, Rimbach, Roding, Tiefen­bach, Weiding und Zell. Mehr Netz auf den Bahn­stre­cken in Bayern-Nord.

Land­kreis Donau-Ries: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit 5G erwei­tert, in Donau­wörth (2), Forheim, Frem­dingen und Rain.

Land­kreis Ansbach: Drei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Aurach, Ehingen, Heils­bronn, Lehr­berg, Leuters­hausen, Peter­sau­rach, Rügland und Schnell­dorf.

Stadt Amberg: Ein neuer Standort, einen mit LTE und vier mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Würz­burg, Regens­burg und Asch­heim-Dornach.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Buch­dorf, Heils­bronn, Küps, Krün, Bruck­mühl, Ohlstadt und Passau.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

Zwei neue 5G-Sende­sta­tionen auf 3600 MHz in Berlin (ohne nähere Angaben).

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz: Standort Klett­witz mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Ober­havel: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Hennings­dorf, Kremmen, Mühlen­beck und Ober­krämer. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A10 und der Bahn­stre­cken Berlin-Rostock und Bran­den­burg-Nord-Berlin.

Land­kreis Jeri­chower Land: Drei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Burg, Genthin (2), Möckern und Schops­dorf. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A2 und entlang der Bahn­stre­cken Braun­schweig-Berlin.

Land­kreis Havel­land: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Milower Land, Nenn­hausen und Rathenow.

Land­kreis Harz: Fünf neue Stand­orte, zwei mit 5G erwei­tert in Harz­gerode (3), Qued­lin­burg, Schach­dorf Strö­beck, Trau­ten­stein und Werni­gerode. Auto­bahn A36 und Bahn­strecke Sachsen-Anhalt-Süd sind besser versorgt.

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Königs Wuster­hausen, Kraus­nick-Groß Wasser­burg, Lübben (Spree­wald), Luckau und Neu Zauche.

Neuer Standort in Cottbus gebaut und einer mit 5G erwei­tert.

Bran­den­burg an der Havel: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Cottbus OT Madlow.

Bremen

Telefónica:

Telekom:

Bremen: Vier Stand­orte neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert.

Hamburg

Telekom:

Stadt­gebiet Hamburg: Acht neue Stand­orte, 15 mit 5G erwei­tert. Auto­bahnen und Bahn­stre­cken rund um Hamburg besser versorgt.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Hamburg (ohne nähere Angabe).

Hessen

Telefónica:

Telekom:

Werra-Meißner-Kreis: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Esch­wege, Groß­almerode, Ringgau und Sontra. Mehr Netz entlang der Auto­bahnen A44 und A49 und der Bahn­strecke Hessen-Nord.

Main-Taunus-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut, einer mit 5G erwei­tert, in Bad Soden am Taunus und Schwal­bach am Taunus.

Land­kreis Vogels­berg­kreis: Einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Mücke und Schotten.

Land­kreis Marburg-Bieden­kopf: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Kirch­hain, Lahntal und Stef­fen­berg. Mehr Netz entlang der Bahn­stre­cken Frank­furt-Kassel.

Land­kreis Main-Kinzig-Kreis: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Bieber­gemünd, Flörs­bachtal, Frei­gericht und Hanau. Der Standort in Hanau dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Frank­furt–Würz­burg und Hessen-Süd.

Land­kreis Kassel: Einen Standort neu gebaut und zehn mit 5G erwei­tert, in Fuldatal (2), Greben­stein (2), Guxhagen, Habichts­wald, Immenhausen, Zieren­berg und Kassel (3). Mehr Netz auf A7, A44 und A392 und der Bahn­stre­cken Hannover-Würz­burg, Hannover-Fulda, Hessen-Nord und Hamm-Kassel.

Kreis Fulda: Bauar­beiten für neuen ca. 20 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Hilders (Orts­teil Simmers­hausen) haben begonnen.

Land­kreis Fulda: Neuer Standort in Ehren­berg (Rhön).

Land­kreis Hers­feld-Roten­burg: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Bad Hers­feld, Haunetal und Heringen.

Stadt­gebiet Frank­furt am Main: Vier neue Stand­orte und elf mit 5G erwei­tert.

Hoch­tau­nus­kreis: Neue Station in Weilrod (Kasta­nienweg).

Hoch­tau­nus­kreis: Neue 5G-Station in Kron­berg (Main­blick).

Main-Kinzig-Kreis: Neuer Sender in Gründau (Berghof 4).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Wies­baden.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Wehr­etal (bei Esch­wege).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Drei Stand­orte neu gebaut und sieben mit 5G erwei­tert in Anklam, Ferdi­nandshof, Greifs­wald, Groß Luckow, Lubmin, Neu Bolten­hagen, Neuen­kir­chen b. Greifs­wald, Pudagla, Torgelow und Viereck. Auto­bahn A20 und Bahn­stre­cken Berlin–Binz und Meck­len­burg-Vorpom­mern besser versorgt.

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Drei Stand­orte neu gebaut, sieben mit 5G erwei­tert, in Bad Kleinen (2), Bowatz, Bütt­lingen, Gade­busch, Glasin, Passee, Plüschow, Wismar und Zurow. Mehr Netz auf A14 und A20 und den Bahn­stre­cken in Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim: Zwei neue Stand­orte, sechs mit 5G erwei­tert, in Crivitz, Greven, Obere Warnow, Parchim, Plate, Plau am See, Süls­torf und Tessenow.

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Zwei neue Stand­orte, sechs mit 5G erwei­tert in Alt Schwerin, Feld­berger Seen­land­schaft, Fried­land (2), Fünf­seen, Grabow b. Röbel, Thurow und Wustrow b. Wesen­berg.

Land­kreis Rostock: Drei Stand­orte neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Dummer­storf, Kühlungs­born, Laage, Lalen­dorf, Lambrechts­hagen, Retschow, Sanitz, Schlemmin b. Bützow und Tarnow.

Nieder­sachsen

Telekom:

Land­kreis Gifhorn: Zwei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Ehra-Lessien, Isen­büttel, Leiferde, Leiferde, Spra­ken­sehl und Ummern. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A392 und der Bahn­stre­cken Nieder­sachsen-Ost und Berlin–Hannover.

Land­kreis Goslar: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Braun­lage, Langels­heim und St. Andre­asberg.

Land­kreis Göttingen: Vier Stand­orte neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Bad Lauter­berg i. Harz und Göttingen (5). Göttingen verbes­sert die Versor­gung entlang der Bahn­strecke Hannover-Fulda.

Graf­schaft Bent­heim: Standort Nord­horn mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Emsland: Sechs Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Ander­venne, Dohren, Emsbüren, Lathen, Meppen, Papen­burg, Rhede (Ems), Salz­bergen, Sustrum und Twist. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A31 und der Bahn­stre­cken Essen-Emden und Emden-Münster.

Land­kreis Fries­land: Standort Sande mit 5G erwei­tert.

Emden: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Diep­holz: Ein Standort neu gebaut, drei mit 5G erwei­tert, in Brockum, Bruch­hausen-Vilsen, Sulingen und Twist­ringen. Mehr Netz auf den Bahn­stre­cken Nieder­sachsen-West-Bremen und Bremen-Dort­mund.

Standort Delmen­horst mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Cuxhaven: Fünf Stand­orte neu gebaut, fünf mit 5G erwei­tert, in Cuxhaven, Geest­land (2), Hagen im Bremi­schen (3), Lostedt, Ottern­dorf, Wanna und Wurster Nord­see­küste. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A27.

Land­kreis Clop­pen­burg: Ein Standort neu gebaut, zwei mit 5G erwei­tert, in Barßel, Emstek und Essen (in Olden­burg).

Kreis Celle: Neuer Standort in Adel­heits­dorf.

Stadt­gebiet Braun­schweig: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Hannover.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Ganders­heim, Diep­holz, Langen­hagen, Goslar, Braun­schweig, Warden­burg, Verden (Aller), Wingst und Bad Bent­heim.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Gütersloh: Vier Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Borg­holz­hausen, Gütersloh, Halle (Westf.), Langen­berg, Schloß Holte-Stuken­brock, Stein­feld, Verl und Vers­mold. Verbes­serte Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Nieder­sachsen-West-Bremen und Hannover-Dort­mund.

Hagen (West­falen): Im Stadt­gebiet von Hagen vier Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert. Besseres Netz auf der A1 und A46 sowie den Bahn­stre­cken NRW-West-Dort­mund-Hagen-Köln.

Kreis Heins­berg: Drei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Erkelenz (3), Geilen­kir­chen, Heins­berg, Übach-Palen­berg und Wassen­berg. Erkelenz verbes­sert die Bahn­stre­cken Nord­rhein-West­falen-West.

Stadt­gebiet Essen: Zwei Stand­orte neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert. Besseres Netz entlang der Auto­bahnen A40 und A52 sowie der Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Essen-Emden, Nord­rhein-West­falen-West, Münster-Essen und Dort­mund-Köln.

Kreis Wesel: Zwei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Dins­laken, Moers (3), Rhein­berg und Wesel. Der Standort in Moers dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahnen A40, A42 und A57. Die Stand­orte Moers und Wesel dienen zudem der Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Nord­rhein-West­falen-West und Duis­burg-Emme­rich.

Stadt­gebiet Düssel­dorf: Ein neuer Standort, vier mit 5G erwei­tert. Auto­bahnen A44 und A57 und Bahn­stre­cken Nord­rhein-West­falen-West und Neuss-Düssel­dorf sind jetzt besser abge­deckt.

Land­kreis Düren: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Alden­hoven, Düren und Jülich.

Stadt­gebiet von Duis­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert.

Stadt­gebiet Dort­mund: Ein neuer Standort, neun mit 5G erwei­tert.

Kreis Borken: Ein neuer Standort, vier mit 5G erwei­tert, in Bocholt, Gronau, Heek und Legden.

Land­kreis Mett­mann: Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Hilden (Mittel­straße).

Städ­tere­gion Aachen: Neuer Sender in Herzo­gen­rath (Übacher Straße 87).

Land­kreis Kleve: Neuer Sender in Straelen (Wild­rosenweg 15).



Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Biele­feld.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Moers, Vreden, Biele­feld, Gescher, Langen­berg, Kamen (Methler), Essen (Burg­alten­dorf), Wesel (Lack­hausen), Langen­feld (Wiescheid), Dormagen, Enne­petal, Hürt­gen­wald und Heins­berg (Ober­bruch).

Rhein­land-Pfalz

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Landau/Pfalz.

Land­kreis Eifel­kreis Bitburg-Prüm: Drei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Badem, Fließem, Gonden­brett, Kruchten und Nieder­geckler. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A60 und der Bahn­stre­cken Rhein­land-Pfalz-Nord.

Land­kreis Cochem-Zell: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Cochem (3) und Treis-Karden.

Kreis Alzey-Worms: Neuer Standort in Framers­heim.

Kaisers­lau­tern: 5G-SA-Station in der Goethe­straße.

Land­kreis Birken­feld: Neuer Sender in Gimb­weiler (In der Winkels­heck).

Mainz: Neuer 5G-SA-Sender in Mainz (Katzen­berg).

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Irsch (Kreis Trier-Saar­burg).

Saar­land

Telekom:

Regio­nal­ver­band Saar­brü­cken: Zwei neue Stand­orte und drei mit 5G erwei­tert, in Groß­ros­seln, Saar­brü­cken (3) und Sulz­bach. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahnen A6 und A620 und entlang der Bahn­stre­cken Rhein­land-Pfalz-Süd-Saar­land und Ludwigs­hafen-Saar­brü­cken.

Land­kreis Merzig-Wadern: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit 5G erwei­tert, in Mett­lach (2), Perl und Wadern.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Vier Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bad Schandau, Dohna, Lieb­stadt und Pirna. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A17 und der Bahn­strecke Leipzig-Dresden und Sachsen-Ost.

Land­kreis Mittelsachsen: Drei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Döbeln, Flöha, Fran­ken­berg, Groß­schirma, Hart­manns­dorf, Leisnig und Zschaitz-Ottewig. Besseres Netz entlang der Auto­bahnen A4, A14 und A72 und entlang der Bahn­stre­cken Sachsen-West.

Land­kreis Leipzig: Einen Standort neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Borna, Grimma (2), Groitzsch, Groß­pösna, Lossatal und Parthen­stein b. Grimma. Versor­gung entlang der Auto­bahnen A14, A38 und A72. bzw. entlang der Bahn­stre­cken Sachsen-West und Leipzig-Dresden.

Land­kreis Bautzen: Einen Standort neu gebaut und sieben mit 5G erwei­tert, in Arns­dorf, Bautzen (3), Kubschütz, Schmölln-Putzkau, Wachau b. Rade­berg und Wilthen.

Land­kreis Görlitz: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und sieben mit 5G erwei­tert, in Eibau-Wald­dorf, Hohen­dubrau, Koders­dorf, Krausch­witz, Löbau, Markers­dorf, Ostritz, Quitz­dorf am See und Sohland a. Rotstein.

Neuer schneller 5G-Sender auf 3600 MHz in Dresden.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Salz­land­kreis: Standort Güsten mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Mans­feld-Südharz: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Berga, Hett­stedt und Luther­stadt Eisleben. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A38 und der Bahn­stre­cken Thüringen-West und Sachsen-Anhalt-Süd.

Land­kreis Börde: Vier neue Stand­orte, vier mit 5G erwei­tert, in Burg­stall, Dahlen­wars­leben, Eichen­bar­leben, Haldens­leben, Loit­sche-Heirn­richs­berg, Nord­ger­mers­leben, Oebis­falde und Sülz­etal.

Land­kreis Börde: Neuer Sender in Haldens­leben (Wald­ring) genommen.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Halle (Silber­höhe).

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Mücheln (Geiseltal).

Schleswig-Holstein

Telekom:

Zwei neue Stand­orte in Lübeck und einen mit 5G erwei­tert. Das kommt auch den Bahn­stre­cken zu Gute.

Kreis Nord­fries­land: Fünf neue Stand­orte, einer mit 5G erwei­tert, in Borgsum, Langen­horn, Osten­feld, Schwe­sing und Tönning. Besseres Netz im Zug zwischen Elms­horn und Sylt und in Schleswig-Holstein-Hamburg.

Vier Standort in Kiel mit 5G erwei­tert.

Kreis Herzogtum Lauen­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Brun­storf, Groß Grönau und Wentorf. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A20 und der Bahn­stre­cken nach Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Kreis Dith­mar­schen: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Bruns­büttel, Eddelak, Epen­wöhrden und Lunden.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Seekamp, Mühbrook, Lürschau und Neube­rend.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Hild­burg­hausen: Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Stein­bach, Suhl und Veils­dorf. Suhl versorgt Auto­bahn A73 und Veils­dorf die Bahn­strecke Thüringen-West.

Ilm-Kreis: Fünf Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Alten­feld, Amt Wach­sen­burg (2), Arnstadt und Ilmenau. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A4 und der Bahn­stre­cken Erfurt-Nürn­berg, Thüringen-West und Thüringen-Ost.

Land­kreis Greiz: Standort Mohls­dorf-Teich­wolf­rams­dorf mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Eichsfeld: Zwei neue Stand­orte, sechs mit 5G erwei­tert, in Ecklin­gerode, Heilbad Heili­gen­stadt (4), Leine­felde-Worbis (2) und Schach­tebich. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A38 und der Bahn­stre­cken Thüringen-West.

Saale-Orla-Kreis: Neue Basis­sta­tion in Wurz­bach (Grum­bach).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Unter­breiz­bach.

