Netzausbau: Viel Telekom und Vodafone an Bahnstrecken

Die Wochen­über­sicht bringt keine Verän­derung bei der Ausbau­inten­sität: Voda­fone meldet wenig, Telekom in fast jedem Bundes­land, und o2 verdichtet sein 5G-Netz.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

In fast jedem Bundes­land (außer Berlin oder Saar­land) hat die Telekom neue Stationen instal­liert, bestehende erwei­tert oder einen Mastbau gestartet, der am Ende allen Netz­betrei­bern zu Gute kommen wird. Weiterhin keine Meldungen gibt es von 1&1, die dem Vernehmen nach weitere Stationen aufbauen, zum Netz­start aber weit­gehend auf das Voda­fone-Roaming zurück­greifen können. Dachstandort von Vantagetowers (für Vodafone) in Frankfurt/Main

Foto: Vantagetowers / Valery Kloubert

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neckar-Oden­wald­kreis: Neue Basis­sta­tion in Wall­dürn.

Land­kreis Emmen­dingen: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Herbolz­heim, Kenzingen und Winden im Elztal. Kenzingen versorgt die Bahn­strecke Frank­furt-Basel besser.

Land­kreis Rott­weil: Einen Standort neu gebaut und einer mit LTE erwei­tert, in Dornhan und Epfen­dorf. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A81.

Land­kreis Calw: Zwei neue Stand­orte, in Calw und Wild­berg.

Land­kreis Schwä­bisch Hall: Zwei neue Stand­orte, in Ilshofen und Schroz­berg.

Land­kreis Breisgau-Hoch­schwarz­wald: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert, in Frie­den­weiler, March und St. Märgen.

Land­kreis Sigma­ringen: Neuer Sender in Meßkirch.

Boden­see­kreis: Neuer Standort in Salem.

Rems-Murr-Kreis: Bauar­beiten für ca. 35 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Winter­bach haben begonnen.

Main-Tauber-Kreis: Neuer Sender in Lauda-Königs­hofen (Dürr­wiesen Straße).

Land­kreis Ravens­burg: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Leut­kirch im Allgäu (2), Ravens­burg und Wangen im Allgäu. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A96.

Land­kreis Orten­aukreis: Ein neuer Standort, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Etten­heim, Horn­berg, Offen­burg und Oppenau. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A5.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Wall­dürn, Filder­stadt, Rott­weil, Burla­dingen, Pful­len­dorf und Lich­tenau.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis München: Elf neue Stand­orte, sieben mit LTE und drei mit 5G erwei­tert in Garching b. München, Gras­brunn, München (19) und Otto­brunn, mehr Netz auf der Bahn­strecke München-Salz­burg.

Land­kreis Hof: Neuer Standort in Feilitzsch.

Land­kreis Starn­berg: Ein neuer Standort, einen mit LTE erwei­tert, in Berg und Starn­berg. Berg versorgt auch die Auto­bahn A95.

Land­kreis Milten­berg: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Klein­heu­bach, Mömlingen und Neun­kir­chen.

Land­kreis Schwan­dorf: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert, in Schwan­dorf, Schwar­zen­feld und Stein­berg am See.

Land­kreis Fürth: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Fürth (2) und Zirn­dorf. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A73 und mehr Versor­gung entlang der Bahn­strecke Fürth-Würz­burg.

Land­kreis Donau-Ries: Neuer Standort in Eder­heim.

Land­kreis Freyung-Grafenau: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Mauth und Salden­burg.

Land­kreis Passau: Zwei neue Stand­orte, in Bad Gries­bach i. Rottal (2) und Titt­ling.

Land­kreis Erding: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert in Erding, München-Flug­hafen und Ober­ding.

Land­kreis Bad Kissingen: Neuer Mast in Obert­hulba (Auraer Straße).

Land­kreis Dingol­fing-Landau: Neue Station in Dingol­fing (Scher­mauer Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Herolds­berg, Heils­bronn, Rödental, Amberg, Weiden, Weiden, Eber­manns­dorf, Gauting, Nord­endorf, Brunn­thal, Lauingen, Vöhringen, Garmisch-Parten­kir­chen und Tunten­hausen.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Spree-Neiße: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Forst und Sprem­berg.

Land­kreis Havel­land: Neuer Standort in Nenn­hausen, auch für die Bahn­strecke Berlin-Hannover

Potsdam: Neuer Sender für Bahn­strecke nach Magde­burg.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Straus­berg (Mühlenweg).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Heidesee.

Bremen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Bremer­haven: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen (Auf den Delben).

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hamburg (Tonn­dorfer Weg, Hans-Duncker-Straße).

Hessen

Telekom:

Oden­wald­kreis: Neuer Sender in Ober­zent-Olfen in Betrieb. Handover nach Affol­ter­bach funk­tio­nierte beim Test noch nicht.

Homberg (Ohm): Neuer Standort.

Darm­stadt: Ein neuer Standort und zwei mit LTE erwei­tert.

Main-Kinzig-Kreis: Neue 5G-SA-Station in Maintal (Alte Dorf­straße).

Rheingau-Taunus-Kreis: Neuer Sender in Niedern­hausen (Im Scheid­feld).

Wies­baden: Neuer 5G-SA-Sender in Wies­baden (Stiel­straße).

Wetter­aukreis: Neuer 5G-SA-Sender in Alten­stadt (Heide­straße).

Bahn­strecke von Korbach nach Marburg (Lahn): Neuer Sender in Fran­ken­berg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Mühl­heim, Neuental und Sieg­bach.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Standort Zempin mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Vorpom­mern-Rügen: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Dier­hagen, Niepars, Ribnitz-Damgarten und Stein­hagen.

Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim: Zwei neue Stand­orte, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Greven, Leezen, Ludwigs­lust, Neu Poserin, Neustadt-Glewe und Passow. Der Standort in Neustadt-Glewe dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn A24.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Bütt­lingen (MV).

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Wolfs­burg: Ein Standort mit LTE erwei­tert, besseres Netz in der Bahn nach Berlin.

Land­kreis Lüchow-Dannen­berg: Einen Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Schnega und Zernien.

Land­kreis Cuxhaven: Ein neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert in Hagen, Loxstedt, Obern­dorf und Wurster Nord­see­küste (2), bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A27.

Land­kreis Clop­pen­burg: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Cappeln (Olden­burg), Emstek, Essen (Olden­burg) und Hölting­hausen. Mehr Netz entlang den Auto­bahnen A1 und A29.

Salz­gitter: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Herzogtum Lauen­burg: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Aumühle, Grabau, Groß Disnack, Güster und Tramm. Aumühle und Grabau versorgen die Bahn­strecke Berlin-Hamburg mit.

Neuer Standort in Emden (Stadt­gebiet).

Land­kreis Lüne­burg: Bauar­beiten für ca. 45 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Rehlingen haben begonnen.

Standort Bad Bent­heim mit LTE erwei­tert.

Standort Helm­stedt mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Aurich: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Ihlow und Wies­moor, bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A31.

Neue Sender in Bienen­büttel für Bahn­strecke Hamburg-Hannover.

Neuer Sender in Lathen für Bahn­strecke Münster nach Leer.

Neuer Sender in Einbeck für Bahn­strecke Hannover-Göttingen.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Sankt Andre­asberg (Auf der Kuppe)

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Sickte, Stol­zenau, Seesen, Hilter, Cuxhaven, Gander­kesee und Norden.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Wesel: Ein neuer Standort, drei mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Hünxe, Moers, Rhein­berg, Scherm­beck und Wesel, besseres Netz entlang der Auto­bahn A31.

Kreis Unna: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert, in Berg­kamen, Kamen, Unna und Werne. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A1 und entlang der Bahn­strecke Köln-Hamm.

Neuer Sender in Bochum, sechs mit LTE erwei­tert, besserer Empfang auf A40 und A448.

Stadt­gebiet Lever­kusen: Vier neue Stand­orte, weitere mit LTE erwei­tert, Bahn­strecke Köln-Hamm besser versorgt.

Stadt­gebiet Duis­burg: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Höxter: Neuer Sender in Bad Driburg.

Kreis Euskir­chen: Ein Standort mit 5G erwei­tert.

Neuer Sender in Bottrop, ein weiterer Standort mit LTE erwei­tert.

Duis­burg: Neue Station "Im Siepen".

Land­kreis Reck­ling­hausen: Neue 5G-SA-Station in Haltern am See (St-Florian-Straße).

Rhein-Erft-Kreis: Neue 5G-SA-Sation in Elsdorf (Hinter den Gärten).

Stadt­gebiet Braun­schweig: Ein Standort mit LTE und einer mit 5G erwei­tert. Stand­orte dienen auch der Versor­gung entlang der Auto­bahn A39 und den Bahn­stre­cken Braun­schweig-Halle (Saale) und Berlin-Hannover.

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Dort­mund (Am Heed­brink), Düssel­dorf (Fleher Straße), Köln (Eduard-Heis-Straße) und in Bergisch Glad­bach (Lust­heide).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Kalletal, Ibben­büren, Hattingen, Sprock­hövel und Wülfrath.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Worms: Zwei neue Basis­sta­tionen und zwei mit LTE erwei­tert, Bahn­strecke nach Mainz und Mann­heim besser versorgt.

Rhein-Lahn-Kreis: Neue Station in Hahn­stätten.

Land­kreis Vulkan­eifel: Neuer Standort in Dreis-Brück.

Rhein-Huns­rück-Kreis: Drei neue Stand­orte, in Hassel­bach (2) und Kastellaun.

Land­kreis Mayen-Koblenz: Neue 5G-SA ("5G+") Station in Polch (Auf der Konn).

Land­kreis Kusel: Neue Station in Herren-Sulz­bach (Ring­straße).

Saar­land

Voda­fone:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Bautzen: Zwei Stand­orte in Bautzen mit 5G erwei­tert, besseres Netz entlang der Auto­bahn A4.

Dresden: Neuer Sender (4G/5G-SA vorbe­reitet) für Bahn­strecke nach Bautzen.

Neue schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz in Leipzig (Eichen­dorff­straße) und in Dresden (Pfeiff­erhann­straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Wachau.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Altmark­kreis Salz­wedel: Ein Standort in Garde­legen mit LTE und ein weiterer mit 5G erwei­tert. Besseres Netz in der Bahn von Hannover nach Berlin.

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Köthen (Anhalt) (2) und Zerbst. Von Köthen (Anhalt) wird die Bahn­strecke Braun­schweig-Halle (Saale) mitver­sorgt.

Land­kreis Stendal: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert in Iden und Kamern.

Burgen­land­kreis: In Zeitz wurden zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Börde: Standort Bebertal mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Ditfurt und Domers­leben.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Sege­berg: Ein Standort neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Mözen, Norder­stedt (2), Schacken­dorf und Weede. Bessere Versor­gung der Auto­bahnen A20 und A21.

Land­kreis Pinne­berg: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Hals­tenbek, Helgo­land und Uetersen.

Land­kreis Plön: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Rends­wühren, Wahl­storf und Wanken­dorf. Wanken­dorf versorgt auch entlang der Auto­bahn A21.

Hanse­stadt Lübeck: Ein Standort mit LTE erwei­tert, bessere Versor­gung entlang der Bahn­strecke Hamburg-Putt­garden.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Neumünster.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Ilm-Kreis: Aufbau eines ca. 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mastes in Geratal (Orts­teil Lieben­stein).

Land­kreis Hild­burg­hausen: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert in Auen­grund, Suhl und Waldau. Bessere Versor­gung der Auto­bahn A73.

Land­kreis Eichsfeld: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert in Brei­ten­worbis, Kalthom­feld und Leine­felde-Worbis. Die Stand­orte in Brei­ten­worbis und Leine­felde-Worbis versorgen auch entlang der Auto­bahn A38.

Saale-Orla-Kreis: Neuer Standort in Saal­burg-Ebers­dorf.

Land­kreis Gotha: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Bad Tabarz und Nesse-Apfel­städt. Der Standort in Nesse-Apfel­städt dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn A71 und der Bahn­strecke Fulda-Erfurt.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Sömmerda, Rudol­stadt, Ilmenau, Apolda, Alten­burg, Eisenach und Großen­ehrich (Thüringen)

Telefónica:

Die Tech­nologie 5G-SA (Stan­dalone) wurde bereits von Voda­fone und o2-Telefónica für Privat­kunden frei­gegeben und ist auch in Öster­reich bei Drei ein Thema.