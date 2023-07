Mobilfunkausbau der Woche - trotz sommerlicher Ruhe

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Unge­wohnt wenig diese Woche bei der Telekom in Sachen Mobil­funk. Temporäre o2-Versorgung beim Open-Beatz-Festival in Herzogenaurach.

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Schwä­bisch Gmünd (Heiden­heimer Straße).

Neue schnelle 5G-Station auf 3600 MHz in Mann­heim (Richard-Wagner-Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Königs­feld im Schwarz­wald (Neuhausen), Haubers­bronn und Fritt­lingen.

Bayern

Telefónica:

Voda­fone:

Kreis Milten­berg: Neue Station in Leiders­bach (Am Eichen­wäld­chen 32).

Bahn­strecke von Passau nach Mühl­dorf am Inn: Neue Station in Bad Gries­bach.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Hof, Ahorn, Pommels­brunn und Hunds­boden.

Nur vom 27.7.-30.7.: Tempo­räre 5G-Versor­gung beim Open Beatz Festival in Herzo­gen­aurach.

Berlin

Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Voda­fone:

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Forst/Lausitz (Mulknitzer Str.).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Lanke (an der A11) und Linthe (Alt Bork).

Bremen

Telefónica:

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in der Oldach­straße.

Hessen

Voda­fone:

Neue 5G-SA ("5G+") Sende­sta­tion in Baunatal (Dr. Rudolf-Leiding-Platz).

Neue Sende­sta­tion in Gießen für Bahn­strecke von Gießen nach Grün­berg.

Neue Sende­sta­tion in Gers­feld (Rhön) für Bahn­strecke Gers­feld (Rhön) nach Fulda.

Nur vom 21.7.-30.7. tempo­räre Versor­gung Wiesen­markt (Volks­fest) in Erbach/Oden­wald.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Lampert­heim-West.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Voda­fone:

Neue LTE-Sende­sta­tion in Menzen­dorf (Dorfweg 4).

Neue LTE-Sende­sta­tion in Stral­sund (Mari­enstraße 15).

Nieder­sachsen

Telekom:

Kreis Weser­marsch: Neubau 41-Meter-Stahl­git­ter­mast in Ovel­gönne.

Neue Basis­sta­tion in Wallen­horst (Hünen­brink 13).

20.-23.7.: Tempo­räre 5G-SA-Basis­sta­tion beim Deich­brand-Festival in Cuxhaven/Nord­holz.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Dahlum, Lohne und Wildes­hausen.

Tempo­räre 5G-Station (MRT) beim Masch­see­fest Hannover.

20.-23.7.: Zwei tempo­räre 5G-Stationen beim Deich­brand-Festival in Cuxhaven/Nord­holz.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Voda­fone:

Neuer LTE-Sender in Dormagen (Düssel­dorfer Straße 120).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Essen (Voll­mers­kamp, Kleine Lenbach­straße), in Bonn (Meßdorfer Straße) und in Mönchen­glad­bach (Karl­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Vlotho, Havix­beck (Tilbeck) und Herten.

Nur vom 21.-23.7.: Temporär drei mobile MRT-Sender mit 5G beim Paroo­kaville in Weeze.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Nichts Neues in Rhein­land-Pfalz.

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Voda­fone:

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Rade­beul (Meißner Straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Brand-Erbis­dorf.

22.6.-27.8.: Tempo­räre 5G-Versor­gung beim Kultur­fes­tival Film­nächte am Elbufer Dresden.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Kreis Mans­feld-Südharz: Neubau 41-Meter-Stahl­git­ter­mast in Hett­stedt, OT Walbeck.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Magde­burg (Otto-von-Guericke-Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Plötzky und Lands­berg (Peißen).

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Voda­fone:

Nur vom 21.-30.07. tempo­räre Versor­gung der Trave­münder Woche (Segel­regatta).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Elms­horn.

Thüringen

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Erfurt (Mainzer Straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Erben­hausen und Hart­manns­dorf (Thüringen).

