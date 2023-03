Netzausbau: Telekom-Neubauten, Vodafone an Bahnstrecken

Beim Netz­ausbau meldet die Telekom wieder viele neue Stand­orte in bishe­rigen Problem­gebieten von Bayern, Bran­den­burg oder Nieder­sachsen. Voda­fone hat die Bahn­stre­cken entdeckt.

Der Netz­ausbau der Woche Es ist Wochen­ende. Tradi­tio­nell blicken wir auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Diesmal müssen Angaben zu o2 leider ausfallen, da der zustän­dige Ansprech­partner erkrankt ist. Wir holen das nächste Woche nach. Werfen wir also einen Blick auf die Angaben von Deut­sche Telekom und Voda­fone. Die Telekom hat wieder eine große Anzahl neuer Stationen gemeldet, dazu kommen noch einige Mast­neu­bauten der Mast-Tochter DFMG, die später auch den Mitbe­wer­bern zur Verfü­gung stehen, wenn sie möchten. Voda­fone hat seine Liebe zur Bahn entdeckt und meldet an langen Bahn­stre­cken jeweils einen neuen Standort, der auf keinen Fall die ganze Bahn­strecke versorgen kann. Beim vierten Netz­anbieter 1&1 bleibt weiterhin unklar, wie es gene­rell mit dem Netz­ausbau weiter gehen soll. LTE/5G-Antenne und LED-Lampe von o2 aus der Nähe betrachtet. Wegen Krankheit gibt es diese Woche keine Daten von o2.

Foto: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Boden­see­kreis: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert in Fried­richs­hafen (3), Ober­teu­ringen und Tett­nang.

Land­kreis Göppingen: Zwei neue Stand­orte, eine LTE-Erwei­terung in Donzdorf, Göppingen und Salach.

Land­kreis Emmen­dingen: Ein neuer Standort, eine LTE Erwei­terung in Emmen­dingen und Forch­heim.

Land­kreis Tutt­lingen: Ein neuer Standort in Durch­hausen.

Bayern

Telekom:

Tschirn (Kreis Kronach): Öffent­licher BOS-Standort hat Glas­faser der Telekom erhalten und wurde mit LTE und 5G erwei­tert.

Rhön-Grab­feld: Vier neue Stand­orte, eine LTE-Erwei­terung in Bischofs­heim, Mell­rich­stadt, Ober­els­bach, Ostheim vor der Rhön und Sand­berg.

Lands­berg-Lech: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert in Egling und Fuchstal.

Kreis Unter­allgäu: Zwei neue Stand­orte in Bad Grönen­bach und Ober­rieden.

Land­kreis Kulm­bach: Zwei neue Stand­orte in Kulm­bach und Markt­leu­gast.

Neuer 5G-SA-Sender in Arzberg (Straße „Jakobs­burg“).

Berlin

Voda­fone:

Nichts Neues aus Berlin.

Bran­den­burg

Telekom:

Kreis Ucker­mark: Vier neue Stand­orte in Anger­münde, Boit­zen­burger Land, Lychen und Schwedt/Oder.

Kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin: Vier neue Stand­orte, eine 5G-Erwei­terung in Fehr­bellin, Herz­berg (2), Rägelin und Wuster­hausen.

Neue Voda­fone 5G-SA-Station in Hoppe­garten („Fried­richs­hagener Chaussee“) bei Berlin.

Bremen

Voda­fone:

Nichts Neues aus Bremen.

Hamburg

Nichts Neues aus Hamburg.

Hessen

Telekom:

Kreis Gießen: Zwei neue Stand­orte in Fern­wald und Linden versorgen auch die BAB A485.

Kreis Hers­feld-Roten­burg: Bauar­beiten für neuen 40 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Bad Hers­feld (Orts­teil Sorga) haben begonnen.

Kreis Berg­straße: Neuer Standort in Bens­heim.

Gerten­bach (bei Witzen­hausen): Neuer Mobil­funk­standort mit LTE- und 5G+-fähigen Antennen für die Bahn­strecke von Kassel nach Göttingen.

Höchst (Oden­wald): Neuer Sender für die Bahn­strecke von Erbach (Odenw) nach Baben­hausen (Hess.).

Wies­baden-Kinzen­berg: Neuer Sender für die Bahn­strecke von Wies­baden nach Frank­furt.

Zwischen Steinau/Straße und Schlüch­tern: Neuer Sender für die Bahn­strecke Frank­furt (Main) nach Fulda.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone

Nichts Neues aus Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Nieder­sachsen

Telekom:

Lüne­burg: Zwei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, für Deutsch Evern, Lüne­burg und Radbruch.

Kreis Holz­minden: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, für Boden­werder (2) und Heinade.

Land­kreis Göttingen: Zwei neue Stand­orte, sieben LTE- und eine 5G-Erwei­terung für Fried­land (2), Giebol­dehausen, Göttingen (4), Hann. Münden, Krebeck und Walken­ried.

Schaum­burg-Lippe: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Lauen­hagen, Nien­städt und Obern­kir­chen.

Nord­rhein-West­falen

Telekom:

Kreis Wuppertal: Zwei Stand­orte neu gebaut, einer mit LTE erwei­tert.

Kreis Euskir­chen: Neuer Standort in Mecher­nich.

Kreis Coes­feld: Neuer Standort in Nottuln.

Leschede: Neuer Voda­fone-Sender an der Bahn­strecke von Münster nach Lingen (Ems) mit LTE- und 5G+-fähigen Antennen.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:

Telekom:

Kreis Bern­kastel-Witt­lich: Neue Basis­sta­tion in Laufeld, versorgt auch die Auto­bahn A1.

Kreis Trier-Saar­burg: Neubau eines 55 Meter hohen Schleu­der­beton­mastes in Manne­bach haben begonnen.

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Glauchau (bei Zwickau): Ein Standort mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Görlitz: Zwei neue Stand­orte in Leuters­dorf und Löbau.

Sachsen-Anhalt

Telekom:

Kreis Stendal: Zwei neue Stand­orte in Hanse­stadt Oster­burg, Stendal und Tangerhütte.

Leiß­ling - Naum­burg: Neuer Voda­fone-Sender für Bahn­strecke von Eisenach nach Leipzig.

Schleswig-Holstein

Voda­fone:

Telekom:

Neumünster: Standort mit LTE erwei­tert.

Kreis Stein­burg: Telekom-Sender in Kelling­husen mit 5G erwei­tert.

Wohl­torf: Neuer Voda­fone-Sender an der Bahn­strecke Hamburg-Schwerin mit 4G- und 5G-Antennen.

Barg­teheide: Neuer Voda­fone-Sender an der Bahn­strecke von Hamburg nach Schwerin.

Brok­stedt: Neuer Voda­fone-Sender an der Bahn­strecke von Hamburg nach Kiel.

Meimers­dorf bei Kiel: Neuer Voda­fone-Sender für die Bahn­strecke von Hamburg nach Kiel.

Thüringen

Voda­fone:

Telekom:

Harztor (Kreis Nord­hausen). Telekom hat einen Standort mit 5G erwei­tert.

Unstrut-Hainich: Neuer Sender in Groß­var­gula.

In einer weiteren Meldung lesen Sie, welche Sender­technik von Nokia in Barce­lona vorge­stellt wurde.