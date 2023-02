Netzwoche: Viele Neubauten in Niedersachsen, NRW & Bayern

Zum Wochen­ende schauen wir auf den aktu­ellen Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Fans von 1&1, Voda­fone oder o2 müssen tapfer sein. Die Deut­sche Telekom läuft ihnen in Sachen publi­zierter Netz­ausbau den Rang ab. Viele neue Telekom-Stand­orte liegen in bishe­rigen Problem­zonen, hier wird also das Thema offensiv ange­gangen. Voda­fone meldet lieber 5G-SA-Stationen und einige wenige Neubauten, und o2 setzt seinen 5G-Ausbau auf 700 und auch auf 3600 MHz fort. Von 1&1 ist weiterhin nichts zu hören oder zu sehen. Ein Senderstandort der DFMG. Der kann (im Prinzip) nicht nur von Telekom, sondern auch Vodafone, Telefónica, 1&1 und weiteren Netzbetreibern genutzt werden.

Foto: DFMG

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Sigma­ringen: Neue Station in Pful­len­dorf.

Zollern­alb­kreis: Neue Basis­sta­tionen in Albstadt.

Stutt­gart: 5G-SA-("5G+")-Station in der Berg­staf­fel­straße.

Schnelle 5G-Station auf 3600 MHz in Ludwigs­burg (Möri­kestraße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bretten, Deiß­lingen, Freiamt und Simmers­feld.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Dingol­fing-Landau: Zwei neue Stand­orte und eine LTE-Erwei­terung für Dingol­fing, Gott­frie­ding und Meng­kofen.

Neu-Ulm: Bauar­beiten für einen ca. 34 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Neu-Ulm (Orts­teil Pfuhl) haben begonnen.

Land­kreis Bamberg: Neuer Standort in Heili­gen­stadt in Ober­franken.

Land­kreis Haßberge: Neuer Sender in Ermers­hausen

Land­kreis Passau: Fünf neue Stand­orte, eine LTE-Erwei­terung in Haar­bach, Hauzen­berg, Orten­burg, Passau (2) und Windorf.

Land­kreis Erding: Neuer Standort in Finsing.

Groß­raum München (U-Bahn): Moder­nisie­rung U-Bahn­ver­sor­gung zwischen 1. und 14. Februar (nachts zwischen 22 Uhr und 5 Uhr). Vorbe­rei­tung für 5G-DSS. Feder­füh­rung durch Voda­fone.

Land­kreis Unter­allgäu: Neue LTE-Station Erkheim.

Land­kreis Regens­burg: Neue Station in Beratz­hausen.

Land­kreis Aichach-Fried­berg: Zwei neue Mobil­funk­sta­tionen in Pöttmes.

Land­kreis Lands­berg am Lech: Neue Station in Grei­fen­berg.

Land­kreis Neumarkt/Ober­pfalz: Neue Stationen in Berching und Pilsach.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Zirn­dorf (Leichen­dorf) und in Strau­bing (Klos­ter­gasse).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Augs­burg, Diebach, Lauf und Traitsching.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in der Gueri­cke­straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Havel­land: Fünf Stand­orte mit LTE, einer mit 5G erwei­tert für Brie­selang, Falkensee (2), Nauen, Schön­walde-Glien und Wuster­mark.

Land­kreis Prig­nitz: Ein Standort mit LTE, zwei mit 5G erwei­tert für Bad Wils­nack, Gülitz-Reetz und Putlitz.

Land­kreis Oder-Spree: Ein neuer Standort, zwei LTE, zwei 5G-Erwei­terungen für Neiße­münde, Rietz-Neuen­dorf, Spreen­hagen, Stein­höfel und Storkow.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Uebigau-Wahren­brück.

Hamburg

Telefónica:

Hessen

Telekom:

Wetter­aukreis: Neuer Standort in Ober-Mörlen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Land­kreis Rostock: Drei neue Stand­orte, drei LTE- und eine 5G-Erwei­terung für Alt Sührkow, Bad Doberan, Dolgen am See, Güstrow, Hohen Luckow, Sanitz und Schwaan.

"Echtes 5G" auf Band n78 (3,6 GHz) in Schwerin (Am Marga­retenhof).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Bartow und Grimmen.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Osna­brück: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Leer: Drei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert für Brinkum, Bunde, Moor­mer­land und Rhau­der­fehn.

Land­kreis Göttingen: Acht Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert für Bad Lauter­berg im Harz, Bad Sachsa, Glei­chen, Göttingen (2), Hann. Münden, Hattorf, Osterode am Harz und Rolls­hausen.

Region Hannover: Drei neue Stand­orte, 14 LTE-Erwei­terungen für Burg­dorf, Garbsen, Hannover (10x), Hemmingen, Langen­hagen, Lehrte (2) und Ronnen­berg.

Fies­land: Standort Bock­horn mit 5G erwei­tert.

Braun­schweig: Drei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Cuxhaven: Standort Ottern­dorf mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Clop­pen­burg: Drei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Bösel, Clop­pen­burg, Emstek (2) und Garthe.

Land­kreis Goslar: Neuer Standort in Seesen.

Land­kreis Hameln-Pyrmont: LTE-Erwei­terung in Hessisch Olden­dorf.

Land­kreis Celle: Sechs Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert für Celle (5x), Nien­hagen und Winsen (Aller).

Land­kreis Aurich: Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Groß­heide (Wiesenweg).

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hannover (Appel­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bienen­büttel, Bramsche, Lehrte, Melbeck und Schne­ver­dingen.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Kreis Stein­furt: Neun Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Emsdetten, Greven (2x), Hörstel, Ibben­büren, Neuen­kir­chen, Ochtrup, Rheine (2x), Stein­furt und Wett­ringen.

Land­kreis Lippe: Neuer Standort in Kalletal.

Hoch­sauer­land­kreis: Zwei neue Stand­orte in Mede­bach und Meschede.

Land­kreis Reck­ling­hausen: Neue 5G-Stan­dalone-Sender in Marl (Wiener Straße und Karl-Marx-Straße).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz Duis­burg (Johan­nis­straße), in Mülheim an der Ruhr (Stinnes-Platz) und in Aachen (Am Weißen­berg).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bad Wünnen­berg und Geilen­kir­chen.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:

Voda­fone:

Land­kreis Alten­kir­chen: Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Berod bei Hach­enburg (Rhein­straße) und in Elken­roth (Alsdorfer Weg).

Neue 700-MHz-Sender in Höchst­berg, Kaifen­heim, Lüne­bach, Ulmen und Wiers­dorf.

Saar­land

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis St. Wendel: Neuer Standort in Tholey.

Eine neue 700-MHz-Station in St. Wendel.

Sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Görlitz: 5G-Erwei­terung in Lawalde.

Land­kreis Nord­sachsen: Baube­ginn für 41-Meter-Mast in Dahlen.

Vogt­land­kreis: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Eichigt (2x), Hart­manns­grün, Mühl­troff und Triebel.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tionen in Cottbus (Leag­platz) und Leipzig ("Südblick" und Gerber­straße).

5G auf 3600 MHz in Dresden (Marie-Curie-Straße).

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Frau­enstein und Herrnhut.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Saale­kreis: Ein Standort mit LTE und einer mit 5G erwei­tert für Grock­städt und Schkopau.

Burgen­land-Kreis: LTE-Erwei­terung in Weißen­fels.

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Brehna und Sanders­dorf.

5G im Band n78 in Magde­burg (Lübe­cker Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz (n28/5G) in Bern­burg, Burg, Groß­bade­gast und Naum­burg/Saale.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Neumünster (bei Kiel): Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Osthol­stein: Zwei neue Stand­orte, vier mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Ahrensbök (3), Malente, Olden­burg in Holstein, Ratekau (2) und Rieps­dorf.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Kalten­kir­chen.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Saale-Orla-Kreis: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Gefell, Neustadt an der Orla, Saal­burg-Ebers­dorf, Triptis und Volk­manns­dorf.

Land­kreis Hild­burg­hausen: Standort Strauf­hain mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Eichs­feld: Eine LTE-, eine 5G-Erwei­terung für Leine­felde-Worbis und Rohr­berg.

Erfurt: Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Erfurt (Ider­hoff­straße).

Voda­fone:

