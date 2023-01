Netzausbau: Telekom baut viel, Vodafone weniger, o2 mit 5G

Nachdem die Bundes­netz­agentur sich über­legt, 50.000 Euro pro fehlendem Mast zu berechnen, geht der Netz­ausbau unver­min­dert weiter.

Zum Wochen­ende blicken wir daher wieder auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Bei 1&1 wurde ein weiterer Sender in der Mainzer Neustadt (Rhein­land-Pfalz) gesichtet, Kunden­buchungen scheinen aber noch nicht möglich zu sein. So kann es aussehen, wenn ein Stahlgittermast neu gebaut wird.

Foto: Picture-Alliance / dpa

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Nehren (Kreis Tübingen).

Neuer schneller n78-Sender in Mann­heim (Boeh­rin­ger­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rhein­stetten, Ebers­bach-Musbach und Wolfach (Kinzigtal).

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Traun­stein: Drei neue Stand­orte, zwei mit LTE und einer mit 5G erwei­tert für Bergen, Petting, Reit im Winkl, Ruhpol­ding, Titt­moning und Traun­stein.

Land­kreis Neu-Ulm: Neue Station in Nersingen.

Stadt und Land­kreis Bayreuth: Vier neue Stand­orte, zwei mit LTE und drei mit 5G erwei­tert für Bayreuth (3), Bischofs­grün, Creußen, Fich­tel­berg, Plan­ken­fels und Plech (2).

Land­kreis Rottal-Inn: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Gang­kofen, Julbach, Pfarr­kir­chen und Post­münster.

Neuer LTE-Sender in Schwindegg (Kreis Mühl­dorf/Inn).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Augs­burg (Euler-Chelpin-Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Möttingen, Köditz, Wilhelmsthal, Ködnitz (Kauern­dorf), Wolnzach und Landau a.d. Isar.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in der Witten­auer Straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Barnim: Neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert in Ahrens­felde, Bernau bei Berlin und Ebers­walde.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Trebbin („Am Kultur­haus"), Land­kreis Teltow-Fläming.

Schnelles Internet auf Band n78 (3600 MHz) in Cottbus (Zuschka).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Nauen (Börnicke) und Chorin.

Bremen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Bremer­haven: Neuer Standort und zwei mit LTE erwei­tert.

Hamburg

Telekom:

13 Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Ein schneller 5G-Sender auf 3600 MHz im Tarno­witzer Weg.

Hessen

Telefónica:

Telekom:

Lahn-Dill-Kreis: Neuer Standort in Haiger.

5G-SA-Station in Offen­bach am Main (Fried­hof­straße).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Telekom:

Nord­west-Meck­len­burg: Zwei Stand­orte mit LTE und vier mit 5G erwei­tert für: Berns­torf, Brüse­witz, Duven­nest, Klein Trebbow, Klütz und Königs­feld.

Kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Neubau 42 m hoher Stahl­git­ter­mast in Utzedel (Orts­teil Doro­theenhof) hat begonnen.

Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: 5G-SA in Ferdi­nandshof („Anklamer Straße“).

Schnelles 5G-Internet in Rostock (Langenort) auf Band n78 (3600 MHz).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Boizen­burg/Elbe und Lüders­hagen.

Nieder­sachsen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Stade: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert für Horne­burg, Sauen­siek und Stade.

Kreis Nort­heim: Ein Standort neu, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Einbeck, Nörten-Harden­berg und Nort­heim.

Kreis Vechta: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Damme, Neuen­kir­chen-Vörden und Vechta.

Wolfs­burg: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Neuer 40 m Mast in Isen­büttel (Baube­ginn), Kreis Gifhorn.

Kreis Lüchow-Dannen­berg: Drei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Göhrde, Gorleben, Hitza­cker (Elbe), Schn­acken­burg und Schnega.

Weser­marsch: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert für Butja­dingen und Nordenham.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Melbeck, Garrel, Peine und Wies­moor.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Kreis Borken-West­falen: Neuer Sender in Stadt­lohn.

Hoch­sauer­land­kreis: Bauar­beiten für 40 m hohen Schleu­der­beton­mast in Sundern (Westen­feld).

Neue 5G-Stan­dalone-Sender in Ober­hausen (Lind­ner­straße und Falken­stein­straße), in Mönchen­glad­bach (Malme­dyer Straße), in Bochum („Wabenweg“ und "Rebhuhnweg“) und in Lever­kusen (Fried­rich-Ebert-Straße und Dr.-August-Blank-Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Geilen­kir­chen (Immendorf) und Vlotho.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Kusel: Basis­sta­tion in Krot­tel­bach mit 5G erwei­tert.

Kreis Bad Kreuz­nach: Zwei neue Stand­orte in Kirsch­roth und Sankt Katha­rinen.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Raubach (Straße „Hedwigs­thal“), Land­kreis Neuwied, ferner in Mainz (Rhein­straße, Adam-Karrillon-Straße, Reger­straße und Mühlen­straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Ingel­heim am Rhein (Groß­win­tern­heim), Ulmen, Höringen und Albers­weiler (Langen­schei­derhof).

Saar­land

Voda­fone:Telefónica:

Nichts neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Kreis Zwickau: Eine LTE- und drei 5G-Erwei­terungen für Glauchau, Limbach-Ober­frohna, Werdau und Zwickau.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tionen in Chem­nitz (Brücken­straße, Arthur-Bret­schneider-Straße, Neefe­straße und Hain­straße).

Schnelles Internet auf 3600 MHz in Chem­nitz (Neefe­straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Dresden (Quohren).

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Altmark­kreis: LTE- und 5G Erwei­terung für Apen­burg-Winter­feld und Arendsee.

Kreis Stendal: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Oster­burg (Altmark), Schön­hausen (Elbe) und Stendal.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz im Seege­biet Mans­felder Land (Horn­burg) und in Bad Dürren­berg.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Pinne­berg: Zwei LTE-Erwei­terungen in Bönning­stedt und Quick­born.

Flens­burg: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Neuer LTE-Sender in Techels­dorf (Kreis Rends­burg-Eckern­förde), in Groß-Sarau (Herzogtum Lauen­burg) und in Brok­dorf (Kreis Stein­burg).

Neue 5G-NR Sender auf 700 MHz in Kalten­kir­chen, Bühns­dorf, Sankt Peter-Ording, Elms­horn und Klix­büll.

Thüringen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Greiz: Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Schmal­kalden-Meiningen: Ein Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Grab­feld, Vach­dorf und Wall­dorf.

Land­kreis Saal­feld-Rudol­stadt: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert für Saal­feld/Saale und Sitzen­dorf.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Eisenach (Made­lungen).

Telefónica:

