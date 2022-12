Die Netzwoche: Wo gibt es neue Sender?

Tradi­tio­nell schauen wir am Wochen­ende wieder auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Diese Woche scheint der Ausbau etwas "erlahmt" zu sein - ob es an den gesun­kenen Tempe­raturen liegt? Neben neuen Basis­sta­tionen von Voda­fone hat Telekom einige neue Masten aufge­stellt, die allen zu Gute kommen werden, und auch einige Funk­löcher gestopft. Sendemast in Mecklenburg Vorpommern, vom Land gefördert.

Foto: Picture Alliance/dpa

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neue Basis­sta­tion zwischen Schlecht­bach und Birken­lohe für Gschwend und Rupperts­hofen (Ostalb­kreis)

Neue 5G-NR-Sation auf 3600 MHz in Stutt­gart (Ulmer Straße)

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Sins­heim, Kupfer­zell, Utten­weiler, Ilsfeld (Pfahlhof), Heiden­heim an der Brenz (Merg­elstetten) und Sulz­burg (BaWü)

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Neuer 30m-Mast in Vils­biburg (Orts­teil Haar­bach)

Neuer LTE-Sender in Neumarkt (Ober­pfalz)

Neue 5G-SA-Station in Ichen­hausen (Früh­lings­straße) und in Manching (Ingol­städter Straße)

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in München (Deisen­hofener Straße, Bava­ria­ring)

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Alling (Biburg), Jettingen-Scheppach, Seeg, Bad Grönen­bach, Hilt­polt­stein (Grau­winkl), Rohr­bach, Mallers­dorf-Pfaf­fen­berg und Moosinning

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Neue Stationen auf 3600 MHz in der Oncken­straße und der Naunyn­straße.

Bran­den­burg

Voda­fone:

Neue 5G-SA-Stationen in Teltow (Ida-Kellotat-Straße) und in Potsdam (Otto-Hase­loff-Straße)

Neue Basis­sta­tion in Schen­ken­döbern (Kreis Spree-Neiße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Pauli­nenaue und Stechlin.

Bremen

Telefónica:

Ein 5G-Sender auf 3600 MHz in der Paul-Singer-Straße.

Hamburg

Telefónica:

Ein neuer 3,6 GHz-Sender in der Roten­häuser Straße

Hessen

Telefónica:

Neue o2-Sender auf 3600 MHz in Ober­ursel/Taunus (Zimmers­müh­lenweg) und in Wies­baden (Mainzer Straße).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Ein neuer 5G-SA-Sender in Lübtheen (Amts­straße)

Ein neuer LTE-Sender in Groß Plasten (Meck­len­bur­gische Seen­platte) und in Graal-Müritz (Kreis Rostock).

Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz in Schwerin (Pappel­grund)

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in Carpin (M-V).

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Neuer 45m-Stahl­gitter-Sende­mast in Salz­bergen (Kreis Emsland).

Neue 5G-Stan­dalone-Basis­sta­tion in Olden­burg (Guten­berg­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Tostedt, Tarm­stedt (Wilstedt), Uetze und Schüt­torf.

Nord­rhein-West­falen

Telekom:

Aufbau eines neuen 45m-Mastes für eine Mobil­funk-Basis­sta­tion in Bocholt (Orts­teil Barlo).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Biele­feld (Eckhardts­heimer Straße) und in Duis­burg (Linden­allee).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bad Oeyn­hausen und in Stol­berg/Rhein­land (Zwei­fall).

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Zwei neue Sender auf 3,6 GHz in Mainz (Parcus­straße) und in Ludwigs­hafen/Rhein (Bertold-Brecht-Straße)

Neuer 700 MHz-Sender in Silz (Land­kreis Südliche Wein­straße).

Saar­land

Telefónica:

Ein neuer 700 MHz-Sender in Saar­brü­cken

Sachsen

Telefónica:

Ein 3600 MHz-Sender in Leipzig (Händel­straße)

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Mulda und Rossau.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:

Neue Station in Elsteraue (Burgen­land­kreis)

Neue 5G-SA-Sender in Aschers­leben („Helmut-Welz-Straße“ und „Wall­straße“), und in Staß­furt („Straße der Soli­darität“) und zweimal in Merse­burg („König-Hein­rich-Straße“ und „Roßmarkt“)

Ein neuer Sender in Sülzetal (Börde­kreis).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Blan­ken­burg/Harz (Catten­stedt).

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Ein neuer 3600 MHz-Sender (n78) in Kiel (Aarhus­straße)

Neuer 700 MHz-Sender für 5G-NR in Lübeck

Thüringen

Voda­fone:

Neue Basis­sta­tion in Amt Wach­sen­burg und in Reurieth (Kreis Hild­burg­hausen).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Rieth­nord­hausen und Weißensee

Telefónica:

