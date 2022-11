Der Netzausbau der Woche: Erweiterungen und viel 5G

Im neuen Format blicken wir wieder kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Ausbau­infor­mationen für das neue Netz von 1&1 gibt es weiterhin nicht. Nur Stand­orte in Karls­ruhe und Monta­baur wurden bestä­tigt, die aber für "zivile" Kunden noch gesperrt sind. Der Netzausbau in Deutschland geht unaufhörlich weiter.

Bild: Deutsche Funkturm (DFMG) Fotograf: Wolfram Scheible

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Drei neue Stand­orte im Land­kreis Sigma­ringen für Bad Saulgau, Krau­chen­wies und Wald

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Ulm in der Kien­les­berg­straße Straße

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Neuried und Biberach an der Riß

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Baube­ginn Sende­mast in Reicherts­hausen, Orts­teil Lang­weid (Kreis Pfaf­fen­hofe an der Ilm)

Land­kreis Neustadt Wald­naab: Dreimal mit LTE erwei­tert, für Eschen­bach/Ober­pfalz, Schwar­zen­bach und Vohen­strauß

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Wald­sassen, Lam, Stock­heim, Bad Birn­bach, Adlk­ofen, Boden­kir­chen, Altöt­ting und Maxhütte-Haidhof.

Berlin

Telefónica:

In Berlin gibt es weiterhin massive Versor­gungs­pro­bleme für Telekom- und Voda­fone-Kunden in der Berliner U-Bahn. Genauere Termine für einen besseren Netz­ausbau gibt es aktuell nicht.

Bran­den­burg

Telekom:

Baustart für Sende­mast in Neuhausen/Spree, Orts­teil Kathlow.

Zwei neue Stand­orte und fünf LTE-Erwei­terungen für Groß Kreutz (Havel), Linthe, Michen­dorf, Mühlen­fließ, Nuthetal (2) und Wenzlow

Im Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim wurde einmal um LTE und zweimal mit 5G erwei­tert: Kremmin, Moraas und Stroh­kir­chen

Kreis Elbe-Elster: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, für Doberlug-Kirch­hain, Elster­werda und Sonne­walde

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Wand­litz und Lübbenau/Spree­wald

Bremen

Telefónica:

Telekom:

Ein neuer Standort und 11 LTE-Erwei­terungen

Hamburg

Keine Neuig­keiten aus der Hanse­stadt.

Hessen

Telekom:

Im Land­kreis Berg­straße hat die Telekom drei neue Stand­orte gebaut, drei weiter mit LTE ergänzt: Bens­heim, Biblis, Bürstadt, Linden­fels, Lorsch und Mörlen­bach.

Neue Funk­zelle auf 700 MHz in Feld­atal und Dietz­hölztal

Neuer Sender auf 1800 MHz in Willingen (Usseln)

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Voda­fone:

Ein neuer 5G-SA-Standort in Schwerte (Mühlen­damm)

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Jürgens­hagen (Klein Sien), Sund­hagen (Groß Bremer­hagen) und Röck­witz

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Fünf LTE-Erwei­terungen im Land­kreis Wolfen­büttel.

Land­kreis Göttingen: Vier LTE-Erwei­terungen für Bils­hausen, Fried­land, Hann. Münden und Rosdorf

Drei LTE Erwei­terungen für Varel und Wanger­land (zweimal) in Fries­land

Ein neuer Standort und einmal LTE nach­gerüstet im Land­kreis Helm­stedt für Bahr­dorf und Helm­stedt

In Vechta wurde LTE nach­gerüstet

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Kirch­dorf (Wehr­bleck) und Groß­heide

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Im Kreis Lippe drei neue Stand­orte, drei weitere um 4G/LTE und zwei mit 5G erwei­tert, besseres Netz in Bad Salzu­flen (zweimal), Blom­berg, Horn-Bad Mein­berg (dreimal), Kalletal und Oerling­hausen

Ein neuer Standort in Hürth (bei Köln, Rhein-Erft-Kreis)

Ein neuer 5G-Stan­dalone-Sender im „Rams­dorfer Postweg“ in Borken

Ein neuer 5G-Stan­dalone-Sender in der August-Becker-Straße in Datteln

Ein neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Wesel „Am Lippeg­lacis"

Neuer Sender auf 3,6 GHz in Mönchen­glad­bach (Erft­straße)

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Engels­kir­chen und Kalkar

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Urbar (Rhein-Huns­rück)

Erwei­terung eines Stand­ortes in Wilgarts­wiesen (Land­kreis Südwest­pfalz) mit LTE

Mastbau in Berod (Wester­wald). Sende­start könnte 2023 sein.

Saar­land

Nichts neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Bautzen: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert, zwei mit 5G für Elster­heide, Hoyers­werda (zweimal), Kamenz, Neukirch/Lausitz, Puls­nitz und Weißen­berg

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Dresden (Michel­ange­lostraße)

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Groß­harthau, Weiß­keißel, Moritz­burg und Elle­feld

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Im Burgen­land­kreis wurde einmal LTE und zweimal 5G erwei­tert: Goseck, Oster­feld und Teuchern.

Eine neue 5G-SA-Sende­sta­tion in Luther­stadt Witten­berg (Luther­straße)

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Wanz­leben-Börde

Schleswig-Holstein

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Zwei neue Stand­orte und dreimal neues LTE, einmal 5G im Land­kreis Sege­berg für Buch­holz, Henstedt-Ulzburg, Kalten­kir­chen (zweimal), Wahl­stedt und Weddel­brook.

Bad Oldesloe (Turm­straße): Neue 5G-SA-Sende­sta­tion.

Thüringen

Voda­fone:

Telekom:

)Ein neuer Standort und eine LTE-Erwei­terung für Kölleda und Mann­stedt

Zwei LTE-Ergän­zungen, sechsmal 5G in Bad Loben­stein, Neustadt/Orla, Remp­ten­dorf (zweimal), Saal­burg-Ebers­dorf, Schleiz und Triptis (zweimal)

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Apolda (Bahn­hofs­straße)

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Hohen­lock­stedt und Schmal­feld

Voda­fone:Telefónica:

