Ausbau der Woche: Viel Telekom, kaum Vodafone, 5G bei o2

Auch diese Woche: Telekom meldet neue Stationen, neue Sende­masten und viel 5G, Voda­fone stopft Funk­löcher z.B. an Bahn­stre­cken, o2 baut weiter 5G.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in der vergan­genen Woche hat die Deut­sche Telekom in fast allen Bundes­län­dern neue Stationen oder Sende­masten aufge­baut und viel 5G nach­gerüstet. Voda­fone hat einige wenige, aber üble Funk­löcher erschlossen und baut weiter Bahn­stre­cken aus.

Bei Telefónica wird der bundes­weite Ausbau mit 5G auf 700 MHz (n28) fort­gesetzt. Verwir­rung gab es um 5G-DSS bei o2. Insider berichten, dass an einigen Stellen die DSS-Funk­tion (paral­lele Nutzung von 4G und 5G auf der glei­chen Frequenz) abge­schaltet wurde, dort sei Technik von Nokia verbaut. An anderen Stellen (vermut­lich mit Huawei-Technik) läuft DSS offenbar weiter.

Von 1&1 gibt es aktuell keine Neuig­keiten. Die Netze werden besser, aber es gibt noch viel zu tun. o2 setzt stark auf 5G.

Foto: Telefonica

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Orten­aukreis: Neuer Sender in Meißen­heim.

Neckar-Oden­wald-Kreis: Zwei neue Stand­orte, einer mit 5G erwei­tert, in Buchen, Fahren­bach und Wald­brunn.

Kreis Ludwigs­burg: Standort Walheim mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rastatt und Bern­stadt.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mühl­dorf/Inn: Standort Reicherts­heim mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Landshut: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Buch a. Erlbach, Eching, Ergol­ding und Essen­bach.

Land­kreis Freyung-Grafenau: Neuer Sender in Hohenau.

Land­kreis Dachau: Neuer LTE-Sender in Weichs (Haupt­straße).

Land­kreis Amberg-Sulz­bach: Neuer LTE-Sender in Illschwang (Drei Linden).

Land­kreis Neuburg-Schro­ben­hausen: Neuer LTE-Sender in Ehekir­chen (Aumühle).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Passau.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bisch­brunn, Gold­bach, Seuken­dorf, Windi­sche­schen­bach, Biburg, Bayreuth, Seubers­dorf, Beiln­gries, Garmisch-Parten­kir­chen, Roggen­burg, Atten­hofen, Oster­berg, Adels­ried und Neu-Ulm.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Spree-Neiße: Einen Standort mit LTE und drei mit 5G erwei­tert, in Drebkau, Heiners­brück, Kolk­witz und Sprem­berg.

Land­kreis Prig­nitz: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Plat­ten­burg und Witten­berge (2x).

Land­kreis Potsdam-Mittel­mark: Acht Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Groß Kreutz (Havel), Kloster Lehnin, Linthe, Locktow, Teltow (2), Werder (Havel) und Wollin.

Land­kreis Teltow-Fläming: Sieben Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Groß­beeren, Jüterbog, Trebbin, Ludwigs­felde, Lucken­walde, Rangs­dorf und Zossen. Besseres Netz auf Auto­bahnen und im Zug.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Neuruppin, Kolk­witz und Drebkau.

Bremen

Telefónica:

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und 3600 MHz in Hamburg (keine näheren Angaben).

Hessen

Telekom:

Vogels­berg­kreis: Einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Greben­hain und Mücke (2x).

Neuer Sender in Weil­burg für Bahn­strecke Fulda–Limburg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Batten­berg und Usingen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Nieder­sachsen

Telekom:

Region Hannover: Standort Seelze mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Osna­brück: In Wallen­horst einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Osna­brück: Standort Georgs­mari­enhütte mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Osna­brück: Standort Dissen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Osna­brück: In Bramsche zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Osna­brück: Bad Essen mit 5G erwei­tert.

Region Hannover: Vier Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Fries­land: Neuer Standort in Varel.

Land­kreis Nort­heim: Neuer Standort in Uslar.

Nien­burg (Weser): Standort mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Leer: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bunde, Uple­ngen und Weener.

Land­kreis Helm­stedt: Vier Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Helm­stedt, Lehre und Schö­ningen.

Land­kreis Wolfen­büttel: Neue 5G-Stan­dalone-Basis­sta­tionen in Denkte (Im Wind­huck).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Geeste, Mark­lohe, Bad Münder, Wulften, Harz, Jader­berg und Hatten.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Stadt­gebiet Ober­hausen: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert.

Siegen: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert.

Stadt­gebiet von Köln: Einen Standort neu gebaut und elf mit 5G erwei­tert.

Stadt­gebiet Mönchen­glad­bach: Einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert.

Rhein-Kreis-Neuss: Bauar­beiten für neuen ca. 31 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Rommers­kir­chen-Sins­teden haben begonnen.

Stadt­gebiet Wuppertal: Einen Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert.

Stadt­gebiet Münster: Einen Standort neu gebaut und acht mit 5G erwei­tert.

Kreis Stein­furt: Einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Alten­berge, Ibben­büren und Stein­furt.

Kreis Wesel: Einen Standort neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Dins­laken (2x) und Wesel (4x).

Hoch­sauer­land­kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Brilon (2x), Eslohe, Mars­berg und Schmal­len­berg.

Rhein-Kreis Neuss: Neue Station in Neuss (Holz­bütt­gener Straße).

Neuer Sender für Bahn­strecke Dort­mund-Soest in Werl.

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Essen.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Oer-Erken­schwick, Rheine, Lünen (2x), Wacht­berg, Meer­busch (Nierst), Esch­weiler und Eitorf (Sieg).

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Voda­fone:

Rhein-Lahn-Kreis: Neue 5G-SA-Station in Lahn­stein (Bürger­meister-Müller-Straße).

Kreis Tier-Saar­burg: Neuer 5G-SA-Sender in Trier (Im Schammat).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Spang­dahlem (bei Bitburg).

Saar­land

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Marpingen (Kreis St. Wendel).

Sachsen

Telekom:

Vogt­land­kreis: Standort Auer­bach mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Pirna, Lieb­stadt und Rabenau.

Land­kreis Nord­sachsen: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Schkeu­ditz und Wiedemar. Besseres Netz auf der Auto­bahn („Schkeu­ditzer Kreuz“) und in Zügen.

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Neuer LTE-Sender in Müglitztal (Maxener Straße).

Erzge­birgs­kreis: Neuer LTE-Sender in Oels­nitz (Mittel­straße).

Neue schnelle 5G-Station auf 3600 MHz in Chem­nitz.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Rade­beul, Bielatal und Cune­walde.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Salz­land­kreis: Standort Bern­burg mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Mans­feld-Südharz: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Allstedt, Arnstein, Luther­stadt Eisleben und Südharz.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Hett­stedt, Rösa, Oster­wieck, Zahna-Elster OT Elster.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Kreis Sege­berg: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bad Sege­berg und Henstedt-Ulzburg.

Land­kreis Rends­burg-Eckern­förde: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bredenbek, Nortorf und Timmaspe.

Land­kreis Pinne­berg: Einen Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Bokel, Bönning­stedt, Hals­tenbek, Rellingen und Tornesch.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rose­burg, Selent und Lübeck.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Meiningen (2x), Kalten­nord­heim und Schwarza.

Saale-Orla-Kreis: Neue Station in Neustadt (Saale).

Kyff­häu­ser­kreis: Standort Schön­gleina mit 5G erwei­tert.

Kyff­häu­ser­kreis: Standort Ober­hel­drungen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Nord­hausen: Einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Blei­che­rode und Hohen­stein.

Unstrut-Hainich-Kreis: Bauar­beiten für neuen ca. 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Mühl­hausen im Orts­teil Seebach haben begonnen.

Ilm-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut, in Sülzen­brü­cken und Witz­leben.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Wipfratal (Thüringen), Reins­dorf und Mittelsöm­mern.

Der Netz­betreiber o2-Telefónica hat eine Studie erstellen lassen. Demnach bemerken die Verbrau­cher, dass die Netze besser werden.