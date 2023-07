Telekom, Vodafone, o2: Das ist der aktuelle Mobilfunkausbau

Beim Netz­ausbau der Woche liegt die Telekom vorne. Nur in wenigen Bundes­län­dern hat Voda­fone neue Stationen einge­schaltet. o2 baut viel 5G, zeit­weise auch auf Volks­festen.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Zwar vermuten Insider, dass sich das Ausbau­tempo bei 1&1 bald signi­fikant erhöhen dürfte, aber das Sieger­trepp­chen hat die Telekom auf lange Zeit für sich reser­viert.

Auch die Ausbau­inten­sität von Voda­fone in der Fläche ist leider weiterhin enttäu­schend. teltarif.de-Leser berichten über zahl­reiche Funk­löcher auch in besie­delten Regionen. Selbst hier muss noch nach­geholt und das bestehende Netz verdichtet und stabi­lisiert werden. Das Airbeat-One-Festival in Neustadt-Glewe wird auch von o2 erstmals versorgt

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Calw: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Alten­steig und Enzklös­terle.

Stadt und Land­kreis Karls­ruhe: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Bad Schön­born, Bretten, Bruchsal, Karls­ruhe und Kürn­bach. Bretten versorgt die Bahn­strecke Stutt­gart - Rastatt.

Nur am 15. Juli zum Lich­ter­fest in Stutt­gart: Sende­sta­tion mit 5G-SA ("5G+") und 20 Meter Sende­mast.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Dettingen unter Teck (Eich­halde).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Kraichtal-Gochs­heim, Bad Säckingen (Harpo­lingen), Zell unter Aichel­berg, Neuhausen (Schell­bronn), Tübingen, Bad Fried­richs­hall, Beimer­stetten und Heiden­heim.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Eich­stätt: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE erwei­tert, in Altmann­stein und Gaimers­heim.

Land­kreis Cham: Der Neubau eines etwa 40 Meter hohen Schleu­der­beton­masts in Zell (Orts­teil Wopp­manns­berg) hat begonnen.

Land­kreis Freyung-Grafenau: Zwei neue Stand­orte in Perles­reut und Schön­berg.

5G temporär beim Samba Festival Coburg (14. bis 16. Juli): Mobile Radio-Trailer.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Pech­brunn, Donau­wörth, Münch­berg und Aschau im Chiemgau.

5G-Sendestation von o2 beim Samba Festival Coburg (14. bis 16. Juli)

Berlin

Telefónica:

Bran­den­burg

Voda­fone:

Elbe-Elster-Kreis: Neue Basis­sta­tion in Herz­berg (Buckauer Bogen 2).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Schö­nebeck, Dreetz und Eisen­hüt­ten­stadt.

Bremen

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Bremen (Bismarck­straße).

Hamburg

Telekom:

Zwei neue Stand­orte in Hamburg, drei mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in der Döhner­straße und der Winsener Straße.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in HH-Cranz (Estedeich)

Hessen

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Wies­baden (Lange­ooger Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Reichels­heim OT-Ober-Ostern (Oden­wald).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Neue 5G-SA-Station ("5G+"-Station) in Neukloster (Haupt­straße).

Temporär 5G auf 3600 MHz zum Airbeat-One-Festival in Neustadt-Glewe: Ein mobiler Radio-Trailer

Neuer 5G-Funk­mast auf 700 MHz in Krat­zeburg.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Uelzen: Neubau eines 40 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Bad Boden­teich (Orts­teil Schaf­wedel).

Land­kreis Roten­burg/Wümme: 5G-Mobil­funk mit Höchst­geschwin­dig­keit erst­mals in Tarm­stedt (3,6 GHz/n78).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Hannover (Carl-Neuberg-Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Wende­burg (Bort­feld) und Wals­rode.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Wesel: Zwei neue Stand­orte, fünf mit LTE erwei­tert, in Hammin­keln, Kamp-Lint­fort, Moers, Scherm­beck und Wesel. Kamp-Lint­fort versorgt die A57, Hammin­keln und Wesel versorgen die Bahn­strecke Duis­burg bis Emme­rich.

Land­kreis Reck­ling­hausen: Ein neuer Standort und drei mit LTE erwei­tert in Datteln, Dorsten und Marl. Marl versorgt die A52.

Kreis Borken: Zwei neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert, in Gescher, Südlohn und Vreden.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Lever­kusen (Schieß­berg­straße).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Bochum (Matthias-Clau­dius-Straße), Dort­mund (Märki­sche Straße) und in Düssel­dorf (Barmer Straße).

Temporär vom 14. bis 23. Juli: Fünf Stand­orte (Holz­masten) mit 3600 MHz (n78) zur Rhein­kirmes in Düssel­dorf.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Bonn und Plet­ten­berg.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Trier-Saar­burg: Neue Basis­sta­tion in Naurath (Eifel).

Kreis Birken­feld: Neue Station in Ellweiler (Haum­bach 3).

Land­kreis Alzey-Worms: Neue Station in Wahl­heim (Am Berg 15).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Koblenz (August Horch Straße).

Saar­land

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kirkel: Erst­mals 5G-Mobil­funk "mit Höchst­geschwin­dig­keit" auf 3,6 GHz (n78).

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Bautzen: Ein Standort mit LTE, einen mit 5G erwei­tert, in Kamenz und Lohsa.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Burk­hardts­dorf, Lommatzsch und Hirsch­felde (Witt­gen­dorf).

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Zwei neue Stand­orte in Mulde­stausee und Zerbst/Anhalt.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Land­kreis Osthol­stein: 5G auf 3,6 GHz (n78) in Eutin.

Land­kreis Stein­burg: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Kiebitz­reihe, Moor­husen und Sommer­land, Verbes­serung der Bahn­strecke Elms­horn - Sylt.

Thüringen

Telekom:

Standort Schmie­defeld am Renn­steig mit LTE erwei­tert.

Wart­burg­kreis: Ein Standort mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Gers­tungen und Kraut­hausen. Letz­terer versorgt die Auto­bahn A4 und die Bahn­strecke Fulda - Erfurt.

Saale-Orla-Kreis: Neubau eines ca. 30 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Neustadt an der Orla (Orts­teil Lich­tenau).

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Erfurt-Süd.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Gera und Frau­enprieß­nitz (Roda­meu­schel).

