Netz: 5G-Ausbau bei o2, Vodafone versorgt Festivals

Wir blicken zum Wochen­ende wieder auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über Netz­erwei­terungen infor­miert.

Neben vielen neuen Basis­sta­tionen (Telekom) wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Voda­fone konzen­triert sich auf Bahn­stre­cken und stellt temporär Sende­anlagen auf bedeu­tende Musik­fes­tivals wie Rock im Park oder Rock am Ring. o2 baut massiv 5G auf 3600 MHz aus. 700 MHz kommt nicht nur in länd­licheren Regionen, sondern auch in Groß­städten zum Einsatz. Mobile Sendeeinheit (MRT) von Vantagetowers/Vodafone (hier in Bechtolsheim). Sie kommt auch bei Musikfestivals zum Einsatz

Foto: Henning Gajek / teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Konstanz: Zwei neue Stand­orte in Blum­berg und Tengen.

Schwarz­wald-Baar-Kreis: Neuer Standort in Villingen-Schwen­ningen.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Stutt­gart und Konstanz.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Stimpfach, Neuen­burg-Zienken (Neuen­burg am Rhein), Ehingen/Donau, Burla­dingen-Hausen, Bruchsal, Sasbach­walden, Bad Rippoldsau-Schap­bach, Todtnau , Goma­ringen und Ellwangen/Jagst.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Kronach: Ein neuer Standort und zwei mit LTE erwei­tert in Kronach, Nord­halben und Wilhelms­thal.

Land­kreis Hof: Naila bekam einen neuen Standort.

Bahn­strecke Markt­red­witz nach Hof: Neuer Sender in Thiers­heim.

Nur dieses Wochen­ende (2. bis 4. Juni): Voda­fone-Sender mit 5G-SA ("5G+") beim Rock im Park in Nürn­berg.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in München und in Regens­burg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Cham, Sindels­dorf, Garmisch-Parten­kir­chen, Alto­münster, Parten­stein, Burg­heim, Ursen­sollen und Sulz­bach-Rosen­berg.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neu 5G-Sender auf 3600 MHz in Lich­ten­berg und Char­lot­ten­burg-Wilmers­dorf.

5G-Sender auf 700 MHz in Nieder­schön­hausen/Pankow.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Teltow-Fläming: Zwei Stand­orte wurden mit LTE erwei­tert, in Blan­ken­felde-Mahlow und Nieder­görs­dorf.

Land­kreis Märkisch Oder­land: Standort Henni­cken­dorf mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Sender (n78) in Potsdam (Bran­den­burger Vorstadt).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Groß Neuen­dorf, Gemeinde Letschin und Rietz­neu­endorf-Staakow (Dahme-Spree­wald/Unter­spree­wald).

Bremen

Telefónica:

Voda­fone:

Bahn­strecke von Bremen nach Hamburg: Neuer Sender.

Hamburg

Voda­fone:

An der Bahn­strecke von Wedel (Holst) nach Hamburg Airport steht ein neuer Sender.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Hamburg-Mitte, Eppen­dorf und Wandsbek.

Hessen

Telefónica:

Telekom:

Ehrings­hausen (Lahn-Dill-Kreis): Neuer Standort.

Nur vom 2. bis 4. Juni beim Hessentag in Pfung­stadt: Mobile Send­ein­heit mit GSM und LTE.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Wies­baden (Igstadt).

Neuer Sender auf 700 MHz (NR) in Geisen­heim.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Schwerin.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Glowe, Lalen­dorf und Süder­holz.

Nieder­sachsen

Telekom:

Stadt Wolfen­büttel: Standort mit LTE erwei­tert.

Einbeck (Kreis Nort­heim): Standort mit LTE erwei­tert.

Braun­schweig: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Cuxhaven: Die Bauar­beiten für einen etwa 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Belum im Orts­teil Kehding­bruch haben begonnen.

Land­kreis Peine: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Hohen­hameln und Peine (2).

Land­kreis Oster­holz: Einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Lili­enthal (2) und Oster­holz-Scharm­beck.

Kreis Ammer­land: Zwei neue Sender in Rastede.

Wolfs­burg: Ein Standort mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bad Falling­bostel, Barsing­hausen, Nörten-Harden­berg, Isern­hagen, Bissen­dorf und Haßbergen.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Dort­mund: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Krefeld: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert.

Rhein-Erft-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut, neun mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Berg­heim, Brühl (2), Erft­stadt (2), Frechen (3), Kerpen, Pulheim (2) und Wesse­ling.

Bahn­strecke Dort­mund-Frank­furt: Neuer Sender in Werdohl.

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Essen (Borbeck-Mitte), Essen (Berger­hausen), Mülheim/Ruhr (Mitte), Münster (Aasee­stadt), Dort­mund, Duis­burg und Aachen.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Emme­rich/Rhein (Elten) und Aachen.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Ein neuer Sender in Enken­bach-Alsen­born (bei Kaisers­lau­tern) versorgt auch die Bahn­strecke Mann­heim-Saar­brü­cken und die Auto­bahn A6.

Südliche Wein­straße: Neuer Sender in Annweiler/Trifels verbes­sert Versor­gung auf der Bahn­strecke Landau-Zwei­brü­cken/Pirma­sens.

Nur vom 2. bis 4. Juni versogt Voda­fone das Rock-Festival "Rock am Ring" am Nürburg­ring mit über 50 Bands und etwa 90.000 Besu­chern mit drei zusätz­lichen, tempo­rären Mobil­funk-Stationen mit je einem 20 Meter hohen Mast. Versorgt wird mit GSM und LTE.

Neuer 3600 MHz NR Sender in Ludwigs­hafen am Rhein.

Neuer 700 MHz NR Sender in Lascheid (Kreis Bitburg/Prüm).

Saar­land

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Görlitz: Zwei neue Stand­orte und einen mit 5G erwei­tert in Bad Muskau, Hähni­chen und Kurort Oybin.

Neuer 5G-NR-Sender auf 3600 MHz in Leipzig.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Adorf, Schman­newitz (Dahlen), Aue und Nieder­gurig (Malschwitz).

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Witten­berg: Ein neuer Standort und vier mit LTE erwei­tert in Coswig (Anhalt), Luther­stadt Witten­berg (2) und Zahna-Elster (2).

Salz­land­kreis: Schneller 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Börde­land.

Burgen­land­kreis: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert in Kars­dorf, Lützen, Naum­burg und Weißen­fels (2).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Magde­burg.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Kalbe (Kalbe, Milde) und Mücheln/Geiseltal.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Plön: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Barsbek und Giekau.

Neue schnelle 5G-Stationen auf 3600 MHz in Kiel (Altstadt) und Kiel.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Suhl, Orts­teil Wichts­hausen: Neuer Sender.

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Oberhof, Schmal­kalden und Zella-Mehlis.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Heilbad Heili­gen­stadt und Eckardts­hausen (Mark­suhl).

Telefónica:

In einer weiteren Meldung geht es um: Die Telekom kündigt bundes­weit Tempo 200 MBit/s im ICE an.