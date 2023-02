Netzausbau der Woche: Deutlich ruhiger

Der Netz­ausbau wurde vom Streit zwischen 1&1 und Vantage-Towers (Voda­fone) über­schattet. Nach aktu­ellem Stand ist völlig unklar, ob und wann weitere 1&1-Stationen, die auf Stand­orten von Vantage-Towers montiert werden sollen, online gehen können. Blicken wir also auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. o2-Telefónica setzt seinen 5G-Ausbau auf 700 MHz und 3,6 GHz fort. Die Telekom hat einige neue Masten gebaut und meldet ansonsten derzeit über­wie­gend Glas­faser­pro­jekte für das Fest­netz. Erst­mals berichtet Voda­fone über Sende­sta­tionen an Bahn­stre­cken, die nur für die Versor­gung der Fahr­gäste instal­liert wurden. Planer vor einem 5G-Sendemast von Vodafone in NRW.

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neuer 4G/5G-fähiger Sender an der Bahn­strecke von Villingen (Schwarz­wald) nach Frei­burg (Breisgau) bei Röten­bach-Löffingen.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Fricken­hausen, Mengen (Blochingen), Bad Bellingen und Aalen.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Kreis Regens­burg: Baube­ginn ca. 40 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Regen­stauf, Orts­teil Oberhub.

Neue 5G-SA-("5G+")-Station in Hofheim/Unter­franken (Ernst-Sellner-Straße).

Neue 5G-SA-fähige Station zwischen Regens­burg und Markt­red­witz an der Bahn­strecke (bei Luhe-Wildenau und Weiden).

Bahn­strecke Tutzing-Ebers­berg: Neue Sende­sta­tion für LTE und 5G-SA vorbe­reitet.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg (Zerza­bel­hof­straße) und im Kreis Mittel­franken in Röthen­bach bei St. Wolf­gang (Bogen­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Denken­dorf, Plein­feld, Roßtal, Ippes­heim, Peters­hausen und Weißens­berg.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

Drei neue Sender auf 3600 MHz in der Wörlitzer Straße, Mahlower Straße, Volk­rad­straße und der Leber­straße.

Bran­den­burg

Voda­fone:

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Lübben/Spree­wald (Am Südbahnhof).

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Potsdam (Seepro­menade am Sport­platz).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Putlitz, Orani­enburg, Mitten­walde, Schwedt/Oder und Groß Köris (Sied­lung Neubrück).

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

Neuer Standort für schnelles 5G in der Frie­den­straße (3,6 GHz).

Hessen

Telekom:

Oden­wald­kreis: Baube­ginn für 55 m hohen Schleu­der­beton-Mast in Olfen (Stadt Ober­zent) durch die DFMG. Bisher gibt es dort kein Netz.

Neue 5G-SA-Station in Idstein (Wies­badener Straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Herle­shausen und Bad Soden-Salmünster (Ahl).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Funk­mast auf 700 MHz in Picher (Jasnitz).

Nieder­sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hannover (Stöckener Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Bad Harz­burg, Leer (Ostfries­land), Müden (Aller), Dörverden und Frie­deburg.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Neue LTE-Sende­sta­tion in Münster/West­falen.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Gelsen­kir­chen auf der Sper­ber­straße.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Münster (Schmale Straße), Dort­mund (Erlen­bach­straße), Gelsen­kir­chen (Ewald­straße), Essen (Weid­kamp, Wilhelm-Bern­sauweg) und Bochum (Sommer­del­len­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Glad­beck, Reck­ling­hausen und Willich.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Voda­fone:

Eisen­bahn­strecke Gerol­stein nach Trier: Neuer Mobil­funk­standort für LTE- und 5G+-fähige Antennen zwischen Dens­born und Usch-Zend­scheid.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Dell­feld und Altrip.

Saar­land

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Losheim am See (Rimlingen).

Sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Grimma (Dürr­weit­zschen), Schlettau, Anna­berg-Buch­holz und Olbernhau.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone

Voda­fone hat entlang der insge­samt rund 200 km langen Bahn­strecke von Frank­furt (Oder) nach Magde­burg einen neuen Mobil­funk­standort mit LTE- und 5G+-fähigen Antennen in Betrieb genommen. Der genaue Standort wurde nicht genannt, vermut­lich Körbe­litz bei Magde­burg.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Gommern (Wahitz).

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Voda­fone:

Neuer 4G/LTE-Sender in Aukrug.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Kiel (Ring­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Hande­witt, Lasbek, Witz­have und Elling­stedt.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Kreis Eichs­feld: Aufbau ca. 45 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Heilbad Heili­gen­stadt hat begonnen.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Sömmerda (Thomas-Müntzer-Straße).

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Erfurt (Alfred-Hess-Straße).

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Gotha, Zella-Mehlis (Bens­hausen) und Am Etters­berg

Voda­fone:Telefónica:

In einer weiteren Meldung lesen Sie Hinter­gründe zum Streit zwischen 1&1 und Vantage Towers/Voda­fone.