Wochen-Überblick: Schwerpunkt liegt auf dem 5G-Ausbau

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Gemeldet werden viele Orte mit Glas­faser-Ausbau im Fest­netz und 5G-Sende­sta­tionen auf 3,6 GHz auch in klei­neren Orten. Dabei gibt es in der Fläche noch einiges zu tun. Voda­fone meldet den Ausbau an Bahn­stre­cken, wobei die Sender dort auch die statio­näre Umge­bung (Orte) versorgen. Temporär versorgt Voda­fone Feste und Events, auch an Stellen, an denen ganz­jährig ein Sender sinn­voll wäre. Telefónica hat die Anzahl seiner 5G-Sender auf 3,6 GHz erhöht.

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Land­kreis Konstanz: Neuer Sender in Engen für die Bahn­strecke von Konstanz nach Norden.

Obern­dorf am Neckar: Neuer Sender für die Bahn­strecke von Stutt­gart in Rich­tung Schweiz.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Stutt­gart und Ulm.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Kirch­heim-Lindorf (Gemar­kung: Lindorf), Karlsbad-Mutschel­bach (Gemar­kung: Mutschel), Rupperts­hofen und Lörrach.

Bayern

Telefónica:

Voda­fone:

Land­kreis Cham: Neuer Sender am Mast der DFMG in Lam.

Land­kreis Forch­heim: Neuer 5G-SA-Sender in Forch­heim (Bahn­hofs­platz).

Stadt Memmingen: Zwei neue Sender mit 5G-SA-Technik in Memmingen (Wester­hart, Alpen­straße).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg, Fürth, Ingol­stadt und München.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Bisch­brunn (Gemar­kung: Bisch­brunner Forst), Betzen­stein (Gemar­kung: Velden­steiner Forst), Bamberg, Petten­dorf, Bruck, Pfatter, Holz­kir­chen (Gemar­kung: Föching), Berg­kir­chen, Haag i. Obb., Gries­stätt, Boos, Halfing, Weil (Gem: Schwa­bausen), Offingen und Vier­kir­chen.

Berlin

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Berlin (ohne nähere Angaben).

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz: Neubau eines ca. 30 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Schwarz­heide (Bran­den­burg).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Straus­berg.

Bremen

Hamburg

Hessen

Voda­fone:

Frank­furt/Main: Neuer Sender für die Bahn­strecke Frank­furt - Wetzlar.

Land­kreis Darm­stadt-Dieburg: Neuer Sender in Baben­hausen (Sport­platz).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Herborn und Ludwigsau (Gemar­kung: Ersrode).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Rostock.

Nieder­sachsen

Telekom:

Land­kreis Gifhorn: Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz (n78) in Wittingen.

Land­kreis Cuxhaven: Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz (n78) in Hagen in Bremi­schen.

Land­kreis Diep­holz: Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz (n78) in Brockum.

Land­kreis Emsland: Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz (n78) in Haren (Ems).

Land­kreis Schaum­burg: Neuer 5G-Sender auf 3,6 GHz (n78) in Stadt­hagen.

Land­kreis Schaum­burg: Neubau eines ca. 25 Meter hohen Stahl­git­ter­masts in Bücke­burg.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Braun­schweig (West­stadt).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Uple­ngen, Papen­burg, Sassen­burg (Gem.: Wester­beck) und Rosdorf (Gemar­kung: Mengers­hausen).

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Essen: Neuer Sender für die Bahn­strecke von Essen nach Bochum.

Dort­mund: Nur vom 23. November 2023 bis zum 7. Januar 2024: Mobile Sende­sta­tion beim Lich­ter­weih­nachts­markt im Freden­baum­park.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Biele­feld, Dort­mund (2x), Neuss (Innen­stadt), Aachen und Wuppertal.

Neue 5G-Station auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Biller­beck, Menden (Sauer­land), Sprock­hövel, Langen­feld, Herford (Stede­freund), Herford (Gemar­kung: Schwar­zen­moor) und Schieder-Schwa­len­berg.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Rümmels­heim und Thal­fang.

Saar­land

Telekom:

Regio­nal­ver­band Saar­brü­cken: Neuer Sender in Gross­ros­seln verbes­sert die Versor­gung in der Grenz­region zu Frank­reich.

Neue 5G-Station auf 3600 MHz (n78) in Saar­brü­cken.

Sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Leipzig-Neustadt-Neuschö­nefeld) und Leipzig (Stadt).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Stoll­berg.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Magde­burg, Dessau und Brauns­bedra (Gemar­kung: Krumpa).

Schleswig-Holstein

Voda­fone:

Neuer Sender in Born­holt für die Bahn­strecke von Hamburg nach Sylt.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Salem und Daldorf (Gemar­kung: Alterf­rade).

Thüringen

Voda­fone:

Land­kreis Gotha: Neue Basis­sta­tion in Hörsel (Wein­berg 3a).

Saal­feld (Saale): Neuer Sender für die Bahn­strecke in Rich­tung Leipzig

Neue 5G-Sender auf 700 MHz oder 1800 MHz (DSS) in Mörs­dorf und Stadt­roda (Gemar­kung Boll­berg).

