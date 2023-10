Netzausbau: Telekom meldet viel, Vodafone mit Windkraft

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen.

Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Der Ausbau der Telekom ist unge­bremst und findet über­wie­gend in den Regionen statt, wo bisher wenig bis gar nichts ging, beispiels­weise in Nieder­sachsen, aber auch in Nord­rhein-West­falen, ferner in Bran­den­burg, Sachsen oder Thüringen.

Voda­fone konzen­triert sich auf Bahn­stre­cken und bestimmte Regionen, die heil­froh sind, besseres Netz zu haben, aber viele Bundes­länder fehlen.

o2-Telefónica kann mit seinem 700-MHz-Ausbau in Verbin­dung mit 5G-SA (5G-Plus) punkten. Von 1&1 gibt es weiterhin keine Ausbau­mel­dungen, es wird aber an eigenen Stationen gebaut, wie Beob­achter berichten. Ein Mobilfunk-Sendemast von Vantage-Towers - in Barcelona (Spanien). Kommt sowas auch bald zu uns?

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Lörrach: Neuer Sender in Rhein­felden.

Land­kreis Heil­bronn: Neuer Sender in Bracken­heim.

Frei­burg/Breisgau: Zwei neue Stand­orte.

Enzkreis: Neuer Standort und eine 5G-Erwei­terung in Remchingen.

Stutt­gart: Drei neue Stand­orte, vier mit LTE erwei­tert.

Schwarz­wald-Baar-Kreis: Neuer Standort in Villingen-Schwen­ningen.

Land­kreis Ostalb­kreis: Ein neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert, in Böbingen an der Rems und Schwä­bisch Gmünd.

Neuer Sender für Bahn­strecke Karls­ruhe-Mann­heim in Stutensee (bei Karls­ruhe).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Mietingen, Balingen, Waldshut-Tiengen, Bracken­heim, Balingen und Sulz.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Würz­burg: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert in Ochsen­furt und Würz­burg.

Land­kreis Tirschen­reuth: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Brand und Kemnath.

Land­kreis Strau­bing-Bogen: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert, in Park­stetten, Ratten­berg, Salching und Strau­bing.

Land­kreis Schwein­furt: Neuer Standort in Gochs­heim.

Land­kreis Rosen­heim: Ein neuer Standort, fünf mit LTE erwei­tert, in Bad Aibling, Kiefers­felden, Raub­ling, Rosen­heim (3) und Rott am Inn. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A8 und den Bahn­stre­cken Rosen­heim–Kiefers­felden und München-Salz­burg.

Land­kreis Landshut: Zwei neue Stand­orte in Adlk­ofen und Bruck­berg.

München: Neue 5G-SA-Stationen in der Neumarkter-Straße, der Grafinger-Straße, der Hansa-Straße, der Baier­brunner-Straße, der There­sien­höhe, der Schorer-Straße, und der Link-Straße.

Land­kreis Passau: Neue Sende­sta­tion in Hofkir­chen (Hilgarts­berg).

Neuer Sender in Milten­berg für Bahn­strecke nach Aschaf­fen­burg.

Land­kreis Neustadt an der Wald­naab: Neuer Sender in Flos­sen­bürg (Hild­weins­reuth).

Neue schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz in Zirn­dorf-Weiherhof (Weiher­straße), München (Mars­straße und Germe­ring-Nord).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Coburg.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Berlin (Kaiserin-Augusta-Allee)

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Teltow-Fläming: Neuer Standort gebaut und einen mit 5G erwei­tert, beide in Zossen.

Land­kreis Potsdam-Mittel­mark: Neuer Standort in Bad Belzig.

Land­kreis Prig­nitz: Zwei neue Stand­orte in Groß Pankow (Prig­nitz).

Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin: Ein neuer Standort in Fehr­bellin.

Land­kreis Oder-Spree: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Berken­brück, Storkow und Tauche. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A12.

Land­kreis Ucker­mark: Standort Templin mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Sprem­berg, Forst und Fehr­bellin.

Bremen

Telefónica:

Voda­fone:

Neue 5G-SA-("5G+")-Basis­sta­tionen in der Holler Allee und der St-Jürgen Straße.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen (Wilhelm-Leuschner-Straße).

Hamburg

Telefónica:

Telekom:

Hamburg: Ein neuer Standort, 16 mit LTE und einer mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-SA ("5G+") Sende­sta­tionen in Hamburg: Katz­bach Straße, der Großen Frei­heit, am Hammer Deich, der Frucht­allee, der Ruhr Straße, der Oster Straße, am Klotzen Moor, am Kräher Weg, der Pfer­deweide, der Winsener Straße, am Valen­tin­skamp und an der Hohe­luft­chaussee.

Hessen

Voda­fone:

Voda­fone:

Sende­mast mit Wind­kraft-Versor­gung in Bad Camberg (Taunus).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Ein neuer Standort, vier mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Bütt­lingen, Glasin, Klein Trebbow, Klütz, Lübow und Lutter­storf. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A20 und entlang der Bahn­strecke Rostock-Hagenow.

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Drei neue Stand­orte, einer mit 5G erwei­tert in Demmin, Kletzin, Utzedel und Wustrow bei Wesen­berg/Meck­len­burg.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Dier­hagen, Greifs­wald und Leezen.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Fries­land: Sande und Wanger­land mit LTE und mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Hildes­heim: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Gronau, Harsum, Hildes­heim und Söhlde. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A7 und entlang der Bahn­stre­cken.

Heide­kreis: Standort Schne­ver­dingen mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Harburg: Standort Seevetal mit LTE erwei­tert. Bessere Versor­gung entlang den Auto­bahnen A7, A39 und entlang der Bahn­strecke Dort­mund-Hamburg.

Land­kreis Hameln-Pyrmont: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert in Bad Münder und Hameln.

Land­kreis Göttingen: Ein Standort neu gebaut, vier mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Göttingen (4) und Stau­fen­berg (2). Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A7.

Land­kreis Gifhorn: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Barwedel, Isen­büttel, Leiferde und Wittingen. Bessere Versor­gung entlang der Bahn­strecke Berlin-Hannover

Land­kreis Emsland: Neun Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Dersum, Haren (Ems), Lingen, Meppen, Papen­burg (2), Rhede, Salz­bergen (2) und Walchum. Die Stand­orte in Dersum, Haren (Ems), Rhede, Salz­bergen und Walchum dienen zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn A30 und A31 und entlang den Bahn­stre­cken Essen–Emden und Berlin–Hannover.

Land­kreis Oster­holz: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Axstedt und Worps­wede (2).

Land­kreis Stade: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Barg­stedt, Estorf und Guder­hand­viertel. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A26.

Land­kreis Peine: Einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. in Peine und Vechelde (2). Die Stand­orte in Peine und Vechelde dienen zudem der Versor­gung entlang den Bahn­stre­cken Berlin–Hannover, Lehrte–Braun­schweig und Hildes­heim-Wolfs­burg.

Land­kreis Osna­brück: Zwei Stand­orte neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Badbergen, Berge, Bramsche und Osna­brück. Mehr Versor­gung entlang den Auto­bahnen A1 und A33.

Land­kreis Verden: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Lang­wedel und Oyten. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A27 und entlang der Bahn­strecke Hannover-Bremen.

Land­kreis Roten­burg/Wümme: Standort Basdahl mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Nien­berg/Weser: Neuer Standort in Stey­erberg.

Land­kreis Diep­holz: Ein neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert, in Bruch­hausen-Vilsen, Syke, Twist­ringen und Weyhe (2). Mehr Versor­gung entlang der Bahn­strecke Bremen-Dort­mund und Dort­mund-Hamburg.

Land­kreis Gifhorn: Start der Bauar­beiten für den neuen ca. 41 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Vordorf.

Land­kreis Olden­burg: Drei neue Stand­orte, fünf mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Hatten (3), Hude, Prinz­höfte (2) und Olden­burg (3). Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahnen A1 und A28.

Land­kreis Leer: Stand­orte Bunde und Moor­mer­land mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Weser­marsch: Standort Nordenham mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Lüne­burg: Neuer Standort in Dahlen­burg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Wolfs­burg, Bad Lauter­berg, Nortrup, Große­fehn, Lauen­brück-Riepe, Schne­ver­dingen und Cuxhaven.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Krefeld: Zwei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert.

Köln: Ein neuer Standort, neun mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, besseres Netz auf den Auto­bahnen A1, A3, A4, A555 und A559 und der Bahn­strecke nach Frank­furt und nach Aachen.

Kreis Viersen: Ein neuer Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Brüggen-Bracht und Viersen (2) auch für die Auto­bahn A61.

Bonn: Ein neuer Standort, drei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, Bahn­stre­cken besser versorgt.

Kreis Reck­ling­hausen: Sechs Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Castrop-Rauxel, Dorsten, Glad­beck, Haltern am See, Marl, Oer-Erken­schwick und Reck­ling­hausen. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A2 und der Bahn­strecke Münster-Essen.

Ober­ber­gischer Kreis: Neuer Sende­standort in Gummers­bach.

Münster: Acht Stand­orte mit LTE erwei­tert, Auto­bahn A1 und Bahn­stre­cken besser versorgt.

Kreis Minden-Lübb­ecke: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert, in Bad Oeyn­hausen, Lübb­ecke und Stem­wede, besseres Netz entlang der Bahn­strecke Dort­mund-Hannover.

Kreis Mett­mann: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Langen­feld, Mett­mann und Ratingen.

Märki­scher Kreis: Einen Standort neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert, in Balve (2), Iser­lohn (2), Meinerz­hagen, Menden und Nach­rodt-Wibling­werde. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A46.

Bauar­beiten für neuen ca. 26 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Lever­kusen (Stadt­teil Küpper­steg) haben begonnen.

Kreis Kleve: Ein neuer Standort, sieben mit LTE erwei­tert, in Issum, Kalkar, Kleve, Rees (2), Sons­beck, Straelen (2) und Weeze. Bessere Versor­gung entlang den Auto­bahnen A3 und A57.

Hoch­sauer­land­kreis: Vier Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, in Arns­berg, Bestwig, Brilon, Schmal­len­berg (2) und Sundern (Sauer­land).

Hagen: Ein neuer Standort, fünf mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Bad Müns­ter­eifel: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Essen: Sieben Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Rhein-Sieg-Kreis: Einen Standort neu gebaut, vier mit LTE erwei­tert, in Königs­winter, Mecken­heim, Sankt Augustin und Sieg­burg. Mehr Versor­gung entlang den Auto­bahnen A560 und A565.

Rhei­nisch-Bergi­scher Kreis: Neuer Standort in Overath.

Remscheid: Neuer Standort

Düssel­dorf: Zwei neue Stand­orte, fünf mit LTE und einen 5G erwei­tert.

Kreis Stein­furt: Ein neuer Standort, sechs mit LTE erwei­tert, in Greven, Ibben­büren, Lenge­rich, Neuen­kir­chen, Rheine, Saer­beck und Wett­ringen. Bessere Versor­gung entlang den Bahn­stre­cken Rheine–Löhne und Essen–Emden.

Städ­tere­gion Aachen: Ein neuer Standort, fünf mit LTE erwei­tert, in Aachen (4), Herzo­gen­rath und Monschau. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A4.

Gelsen­kir­chen: Sechs Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Herford: Neuer Sender in Bünde (Kirch Straße).

Hamm (West­falen): Neuer 5G-SA-Sender in der Spei­cher-Straße.

Rhein-Erft-Kreis: Neuer Sender für Bahn­strecke nach Köln in Bedburg.

Neuer Sender für Bahn­strecke Kassel-Pader­born in Warburg.

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Waltrop, Bocholt, Dorsten und Remscheid.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Südwest­pfalz: Neue Basis­sta­tion in Lemberg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Neustadt/Wein­straße und Riesch­weiler-Mühl­bach.

Saar­land

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Saar­brü­cken (Hoch­straße).

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Nord­sachsen: Einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Bad Düben, Beil­rode, Delitzsch, Lieb­schütz­berg und Werms­dorf. Mehr Netz entlang der Bahn­stre­cken Berlin-Leipzig und Leipzig-Dresden.

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Kessels­dorf und Wilsd­ruff, bessere Versor­gung entlang den Auto­bahnen A4 und A17.

Land­kreis Meißen: Einen Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert, in Käbschütztal, Nossen, Nünchritz und Rade­burg. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A4, A12 und A13 sowie entlang der Bahn­strecke Leipzig–Dresden.

Land­kreis Erzge­birgs­kreis: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Bad Schlema, Olbernhau, Raschau-Markers­bach, Stoll­berg und Stüt­zen­grün.

Land­kreis Mittelsachsen:Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Hartha, Hirsch­feld, Leisnig, Mitt­weida und Neuhausen/Erzge­birge. Bessere Versor­gung entlang den Auto­bahnen A4 und A14.

Neuer 5G-Sender auf 3.600 MHz in Leipzig (Drucke­rei­straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Auer­bach.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Salz­land­kreis: Standort Frose mit LTE erwei­tert, Auto­bahn A36 besser versorgt.

Land­kreis Mans­feld-Südharz: Einen Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert, in Arnstein, Luther­stadt Eisleben, Sanger­hausen und Südharz. Der Standort in Südharz dient zudem der Versor­gung entlang der Auto­bahn A38.

Neuer Standort in Dessau-Roßlau.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Wolfen und Dessau-Roßlau.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Stein­burg: Drei Stand­orte neu gebaut, vier mit LTE und drei mit 5G erwei­tert, in Besdorf, Grib­bohm, Hodorf, Horst, Kelling­husen und Wacken (4). Horst und Wacken versorgen auch die Auto­bahn A23 und die Bahn­strecke Elms­horn-Sylt.

Land­kreis Rends­burg-Eckern­förde: Ein neuer Standort, sechs mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Durch den Ausbau steigt die Mobil­funk-Abde­ckung im Land­kreis in der Fläche und in Breken­dorf, Büdels­dorf, Eckern­förde, Felde, Haßmoor, Owschlag, Rieseby und Timmaspe. Bessere Versor­gung entlang den Auto­bahnen A7 und A210.

Land­kreis Stor­marn: Drei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Lasbek, Reinbek (2) und Wesen­berg. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahnen A1 und A24 und entlang der Bahn­strecke Hamburg-Putt­garden.

Standort Neumünster mit LTE erwei­tert.

Kiel: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE und drei mit 5G erwei­tert.

Kiel: Neuer Sender für Bahn­strecke nach Rends­burg und neue 5G-SA-Station am Sophien­blatt.

Land­kreis Rends­burg-Eckern­förde: Neue Sender in Schwe­deneck (Fichten Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Schar­beutz und Insel Sylt.

Thüringen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Saale-Holz­land­kreis: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Bucha, Herms­dorf (2), Ober­bod­nitz und Stadt­roda, mehr Netz entlang der Auto­bahnen A4 und A9.

Land­kreis Sömmerda: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Burg­wenden und Kölleda, besseres Netz entlang der Auto­bahn A71.

Land­kreis Saal­feld-Rudol­stadt: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Meura und Saal­feld/Saale. Mehr Versor­gung entlang der Bahn­strecke Leipzig-Nürn­berg.

Land­kreis Nord­hausen: Einen Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, in Nord­hausen, Wipper­dorf und Wolkrams­hausen. Mehr Versor­gung entlang der Auto­bahn A38.

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Standort Floh-Seli­gen­thal mit 5G erwei­tert.

