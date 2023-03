Netzausbau: Telekom weit vorne - neuer 1&1-Sender aktiv

Jede Woche werfen wir einen Blick auf den Netz­ausbau. Die Deut­sche Telekom liegt in Sachen Ausbau unein­holbar vor. 1&1 hat einen weiteren buch­baren Sender in München.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Während Voda­fone einige Bahn­stre­cken (u.a. rund um das Ahrtal) mit Sendern versorgt hat, meldet die Telekom zahl­reiche Neubauten und Erwei­terungen nicht nur in abge­legenen Regionen, sondern auch in Ballungs­gebieten.

Die Angaben von Telefónica (o2) beziehen sich auf "ausge­wählte Beispiele". Das bedeutet, das Unter­nehmen baut in Wahr­heit wesent­lich mehr, teil­weise nagel­neue Stand­orte und teil­weise Auf- und Umrüs­tungen bestehender Stand­orte (z.B. von 2G auf 4G).

In München hat die Netz­gemeinde einen weiteren Sender von 1&1 erspäht, der wohl auch schon buchbar ist, aber aktuell wohl nur auf 2600 MHz (LTE) sendet. Mit Abstand baut die Telekom neue Sendestationen auf, stellt neue Masten und rüstet bestehende Stationen hoch

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Breisgau-Hoch­schwarz­wald: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert in Bad Krozingen (2), Frie­den­weiler und Umkirch, besseres Netz auf der A5 und in der Bahn (Frei­burg-Basel).

Stadt und Land­kreis Karls­ruhe: Zwei neue Stand­orte, neun LTE-Erwei­terungen in Bruchsal, Ettlingen, Gondels­heim, Karls­ruhe (5), Malsch, Östringen und Waghäusel. Beseres Netz auf Auto­bahn A5 und Bahn­strecke Karls­ruhe-Rastatt.

Rems-Murr-Kreis: Einen Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Auen­wald, Korb und Schorn­dorf (2).

Land­kreis Schwä­bisch Hall: Drei neue Stand­orte, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Blaufelden (2), Brauns­bach, Fich­tenau, Ilshofen, Schwä­bisch Hall und Sulz­bach-Laufen. Brauns­bach versorgt auch die Auto­bahn A6.

Hohen­lohe­kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Künzelsau, Kupfer­zell, Niedern­hall, Öhringen und Weiß­bach. Kupfer­zell und Öhringen versorgen auch die A6.

Neue 5G-Stan­dalone-Stationen in Aalen (Markt­platz) und in Weil am Rhein (Liegnitzer Weg).

Neue 4G-Basis­sta­tion in Stutt­gart.

Schnelles 5G auf 3600 MHz (n78) in Heil­bronn (Südstraße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Mühl­hausen, Grenzach-Wyhlen und Eisen­bach.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Landshut: Drei neue Stand­orte, eine LTE-Erwei­terung in Bruck­berg, Ergol­ding, Essen­bach und Landshut.

Land­kreis Donau-Ries: Ein Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert für Gender­kingen, Harburg (Schwaben), Oettingen in Bayern und Wechingen, Harburg (Schwaben) versorgt auch die Bahn­strecke Nürn­berg - Augs­burg.

Land­kreis Aschaf­fen­burg: Neuer Standort, drei LTE-Erwei­terungen in Klein­kahl, Maina­schaff, Mömbris und Weibers­brunn. Maina­schaff versorgt Auto­bahn A3 und Bahn­strecke Frank­furt-Würz­burg, Weibers­brunn versorgt eben­falls Auto­bahn A3.

Land­kreis Tirschen­reuth: Standort neu gebaut und vier mit LTE erwei­tert in Kemnath, Kulmain, Mähring, Tirschen­reuth und Wiesau, letzt­genannter versorgt auch die Auto­bahn A93.

Land­kreis Mühl­dorf am Inn: Drei Stand­orte neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Aschau am Inn, Erhar­ting, Metten­heim, Mühl­dorf am Inn und Ratten­kir­chen. Erhar­ting und Metten­heim versorgen auch die Auto­bahn A94.

Land­kreis Bad Tölz-Wolfrats­hausen: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Bad Tölz (2), Euras­burg und Jachenau.

Land­kreis Günz­burg: Einen Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Bibertal, Krum­bach (Schwaben) und Leipheim.

Land­kreis Ebers­berg: Einen Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Grafing, Plie­ning und Poing. Grafing versorgt auch Bahn­strecke München - Salz­burg und Poing versorgt Auto­bahn A94.

Land­kreis Cham: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE erwei­tert in Roding (2) und Schön­thal.

Neue 4G/5G-fähige Sende­sta­tion in Unger­hausen für die Bahn­strecke Memmingen-München.

Neue 4G-Mobil­funk­sta­tion in Stett­feld (Kreis Haßberge).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 in Rötten­bach, Walder­bach,Ebrach, Falken­stein, Röslau, Kipfen­berg, Baar, Moost­hen­ning, Halden­wang und Söch­tenau akti­viert.

Neuer (buch­barer) Sender auf B7 (LTE 2600) in München (Nymphen­burger Str. 90), noch kein NR (5G) nutzbar.

Bran­den­burg

Voda­fone:Telefónica:1&1:

Telekom:

Neuer Standort in Löwen­berger Land (Kreis Ober­havel).

Neuer Sender in Jüterbog.

Land­kreis Prig­nitz: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert in Gumtow, Karstädt, Kümmer­nitztal und Pritz­walk. Breese und Karstädt versorgen auch die Bahn­strecke Berlin - Hamburg.

Land­kreis Havel­land: Einen Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert in Ketzin/Havel, Kleßen-Görne (2) und Nauen. Nauen versorgt Bahn­strecke Berlin - Hannover.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Potsdam (Humboldtring).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Schildow.

Bremen

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender im Stein­damm.

Hamburg

Telefónica:

Neuer 3600-MHz-Sender mit 5G (n78) in der Bach­straße.

Hessen

Telekom:

Main-Kinzig-Kreis: Drei neue Stand­orte, sieben mit LTE erwei­tert in Birstein (3), Hanau (6) und Schlüch­tern. Damit wird die Bahn­strecke Frank­furt-Fulda und Frank­furt-Würz­burg besser versorgt.

Land­kreis Waldeck-Fran­ken­berg: Neue Stand­orte in Korbach und Lich­ten­fels.

Land­kreis Marburg-Bieden­kopf: Zwei neue Stand­orte in Lohra und Wetter.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Land­kreis Rostock: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Alt Sührkow, Dolgen am See und Hohen Luckow. Dolgen am See versorgt auch die Auto­bahn A19 und die Bahn­strecke Berlin - Rostock.

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Zwei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Brüse­witz, Selms­dorf, Vent­schow und Zurow. Vent­schow versorgt die Auto­bahn A14 und die Bahn­strecke Rostock-Hagenow, Zurow versorgt Auto­bahn A20.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Grimmen, Güstrow und Papen­dorf.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Zwei LTE-Erwei­terungen in Jever und Varel (Kreis Fries­land).

Land­kreis Celle: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert in Bergen, Celle, Nien­hagen und Wath­lingen. Celle versorgt die Bahn­strecke Celle-Hamburg.

Land­kreis Stade: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert für Buxte­hude (2) und Stade. Buxte­hude versorgt die Auto­bahn A26.

Land­kreis Nort­heim: Ein Standort neu, fünf mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Bad Ganders­heim, Dassel (2), Einbeck (2), Hardegsen, Nörten-Harden­berg und Nort­heim. Einbeck versorgt auch die Bahn­strecke Göttingen-Hildes­heim, Nort­heim versorgt auch die Auto­bahn A7 und die Bahn­stre­cken Göttingen-Hildes­heim und Hannover-Würz­burg.

Land­kreis Cuxhaven: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Cuxhaven und Schiff­dorf (2), versorgt auch die Auto­bahn A27.

Kreis Clop­pen­burg: Standort Garthe mit LTE erwei­tert.

Kreis Nien­burg/Weser: Neubau 60 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Steimbke durch die DFMG.

Region Hannover: Ein neuer Standort, 15 mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Barsing­hausen, Burg­dorf, Burg­wedel, Hannover (6), Langen­hagen (2), Lehrte, Ronnen­berg, Springe, Uetze, Wede­mark und Wunstorf. Dadurch auch besseres Netz an den Bahn­stre­cken Berlin-Hannover, Dort­mund-Hannover und Hannover-Hamburg.

Graf­schaft Bent­heim: Schüt­torf mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Wolfen­büttel: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Burg­dorf und Wolfen­büttel. Diese versorgen auch Auto­bahnen A39 und A36.

Stadt Osna­brück: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert, versorgen auch die A30 und A33 und die Bahn­stre­cken Dort­mund-Hamburg und Rheine-Löhne.

Land­kreis Ammer­land: LTE-Erwei­terung in Wiefels­tede.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Ehra-Lessien, Wiet­zen­dorf, Göttingen (Hetjers­hausen), Bissen­dorf, Neustadt am Rüben­berge, Helm­stedt und Lins­burg.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Kreis Düren: Drei Stand­orte in Kreuzau, Nieder­zier und Vett­weiß mit 5G erwei­tert.

Gelsen­kir­chen: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE erwei­tert.

Mönchen­glad­bach: Zwei neue Stand­orte.

Kreis Siegen-Witt­gen­stein: Ein Standort neu gebaut, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Bad Berle­burg, Kreuztal und Siegen (4).

Köln: Acht neue Stand­orte, vier mit LTE erwei­tert.

Neuer 4G/5G-fähiger Sender in Jüchen-Hoch­neu­kirch für die Bahn­strecke Mönchen­glad­bach-Koblenz.

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Essen (Richard-Wagner-Straße), Bochum (Uhland­straße) und Mönchen­glad­bach (Neusser Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Horn-Bad Mein­berg, Gevels­berg, Sons­beck und Lenne­stadt-Bilstein (NRW).

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Hopp­städten-Weiers­bach (Kreis Birken­feld).

Land­kreis Neuwied: Zwei neue Stand­orte in Dier­dorf und Ober­dreis.

Neue Basis­sta­tion für Bahn­stre­cken Kyll­burg-Trier in Daufen­bach und Trier-Kall in Gerol­stein (beide im Zuge des Wieder­auf­baus der Ahrtal­bahn).

Neue 3600-MHz-Basis­sta­tion (n78) in Ludwigs­hafen/Rhein (Klee­straße).

Neue 700-MHz-Basis­sta­tion (n28) in Schell­weiler (Land­kreis Kusel).

Sachsen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Nord­sachsen: Einen Standort neu gebaut, einer mit 5G erwei­tert in Mügeln und Zschepplin.

Horka: Neue Basis­sta­tion (4G/5G fähig) für die Bahn­strecke Görlitz - Cottbus.

Neue n78-Station (3600 MHz) in Dresden (Dörnichtweg).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Neukir­chen (Erzge­birge).

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Saale­kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und einer mit 5G erwei­tert für Lands­berg, Peters­berg und Steigra. Lands­berg versorgt auch die Bahn­strecke Berlin-Leipzig, Steigra für Leipzig-Nürn­berg, Peters­berg für die Auto­bahn A14.

Land­kreis Anhalt-Bitter­feld: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Muldestausee und Zörbig. Muldestausee versorgt auch die Bahn­strecke Berlin-Leipzig, Zörbig versorgt Braun­schweig - Halle (Saale).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Harbke und Luther­stadt Eisleben.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Osthol­stein: Zwei Stand­orte mit LTE, einer mit 5G erwei­tert für Heili­gen­hafen, Ratekau und Rieps­dorf (auch für die Bahn­strecke Hamburg-Putt­garden).

Kreis Sege­berg: Einen Standort neu gebaut, drei mit LTE und vier mit 5G erwei­tert in Born­höved, Glasau, Heid­mühlen, Henstedt-Ulzburg (2), Schacken­dorf, Wiemers­dorf und Witten­born. Wiemers­dorf versorgt auch die Auto­bahn A7, Born­höved und Schacken­dorf versorgen die Auto­bahn A21.

Schnelles 5G (n78) in Kiel (Eekbrook) und Lübeck (Petri­kirchhof).

Neue 5G-Sender (n28) auf 700 MHz in Elms­horn, Henstedt-Ulzburg und Hollenbek.

Thüringen

Telefónica

Telekom:

Land­kreis Eichs­feld: Einen neuer Standort, einer mit 5G erwei­tert in Geis­leden und Sonnen­stein.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Wünschen­dorf, Orla­münde, Remda und Hirsch­berg.

Telefónica:

