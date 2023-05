Netzausbau: o2 bringt 5G in Regionen, Vodafone schwächelt

Der Blick auf den Netz­ausbau zeigt: Die Telekom geht echte Funk­löcher an, von Voda­fone hört man wenig, o2 verstärkt 5G.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet. Der Telekom Sender in Feldkrücken (Vogelsbergkreis) stopft ein ärgerliches Funkloch.

Foto: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Main-Tauber-Kreis: Neuer Standort in Creg­lingen.

Stadt und Land­kreis Karls­ruhe: Einen Standort neu gebaut und zehn mit LTE erwei­tert in Bretten, Bruchsal, Hambrü­cken, Karlsbad, Karls­ruhe (6) und Kraichtal.

Neue 4G/LTE-Station in Tauber­bischofs­heim (Zur Steige 13).

Schnelle 5G-Station in Frei­burg/Breisgau (Merz­hauser Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Fell­bach, Hettingen, Kraichtal und Horgen­zell.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Amberg-Sulz­bach: Neuer Sender in Kastl.

Schnelles 5G (3600 MHz) in Leinach (Kreis Würz­burg) und in Buch­dorf (Kreis Donau-Ries).

Land­kreis Main-Spes­sart: Einen Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Birken­feld, Hafenlohr, Neustadt am Main und Trie­fen­stein.

Neue LTE-Station in Gram­schatzer Wald (Wiesenweg 11).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg (Guten­stetter Straße) und München (Barlach­straße und Kaufinger Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Kastl, Mitter­fels, Isen, Meng­kofen und Töging (Erhar­ting).

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in der Eras­mus­straße, Warener Straße, Albrecht­straße und Kloster-Zinna-Straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Märkisch-Oder­land: Bauar­beiten für neuen ca. 41 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Prötzel im Orts­teil Harnekop haben begonnen.

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Ein neuer Standort und einer mit LTE erwei­tert in Mitten­walde und Schö­nefeld.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Pritz­walk, Chorin und Wand­litz (Klos­ter­felden).

Bremen

Telefónica:

Telekom:

Stadt Bremen: Ein Standort neu gebaut und fünf mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in der Fried­rich-Ebert-Straße.

Hamburg

Telefónica:

Keine Neuig­keiten aus Hamburg.

Hessen

Telekom:

Wetter­aukreis: Zwei Stand­orte neu gebaut in Alten­stadt und Nidda.

Schneller 5G-Sender auf 3600 MHz in Frank­furt am Main (Hügel­straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Hirzen­hain (Wetter­aukreis.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Nord­west­meck­len­burg: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Krusen­hagen, Vent­schow und Zurow.

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert in Alt Schwerin und Kargow.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Feld­berger Seen­land­schaft (Triep­ken­dorf), Sarow und Stral­sund (Am Umspann­werk).

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Fries­land: Einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert in Schor­tens und Wanger­land.

Land­kreis Diep­holz: Zwei Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Sulingen, Twist­ringen und Weyhe.

Wals­rode: Standort mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Nien­burg/Weser: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Rehburg-Loccum und Steyer­berg.

Neue 4G/LTE Stationen in Eschede (Kreis Celle) und in Hüde (Kreis Diep­holz).

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hannover (Am Leine­ufer).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Breetze, Nord­horn, Seesen (Klein Rhüden), Seesen, Harbarnsen, Edemissen (Abbensen) und Haren/Ems (Land­egge).

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Detmold: Ein Standort neu gebaut und einer mit 5G erwei­tert.

Besseres Netz in Bonn: Fünf Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Brilon (Hoch­sauer­land­kreis).

Kreis Reck­ling­hausen: Zwei Stand­orte neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert in Datteln, Dorsten (2), Haltern am See, Herten und Reck­ling­hausen (3).

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Aachen (Am Römerhof).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Kirch­len­gern (Klos­ter­bau­erschaft) und Stem­wede (Arren­kamp).

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Telekom:

Kreis Birken­feld: Neuer Standort in Ober­ham­bach.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Ludwigs­hafen/Rhein (Ludwigs­straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Henschtal (Kreis Kusel).

Saar­land

Telefónica:

Keine Neuig­keiten aus dem Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Gott­leuba-Berg­gieß­hübel und Tharandt.

Neue Basis­sta­tion in der Stadt.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Leipzig (Merse­burger Straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Mühlau.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Jeri­chow: Standort mit 5G erwei­tert.

Salz­land­kreis: Standort Schade­leben jetzt mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Magde­burg (Hassel­bach­platz, Loren­zweg und Brenn­ecke­straße)

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Stege­litz, Finneland und Heide­grund.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Kreis Herzogtum Lauen­burg: Standort Dall­dorf mit LTE erwei­tert.

Kreis Nord­fries­land: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Bred­stedt, Emmels­büll-Hors­büll, Kampen (Sylt), List auf Sylt und Wyk auf Föhr.

Kreis Dith­mar­schen: Zwei Stand­orte neu gebaut in Brickeln und Hemme.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Molfsee.

Thüringen

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in "Am Etters­berg" (Berl­stedt), Saal­burg/Ebers­dorf, Plaue und Unter­breiz­bach (Hütten­roda).

