Netzausbau der Woche: Telekom, Vodafone und o2

Wieder ist eine Woche zu Ende. Auch nach den Oster­fei­ertagen geht der Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen weiter. Die Telekom setzt ihre schnellen 5G-Sender-Ausbauten auf 3,6 GHz in der Provinz fort, baut neue Masten für alle Anbieter, Voda­fone entdeckt weitere Funk­löcher an Bahn­stre­cken, und o2 meldet 5G auf 700 MHz oder 3600 MHz. Deutschland wird weiter ausgebaut.

Foto: dpa

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neuer Sender für die Bahn­strecke Stutt­gart - Stutt­gart-West.

Neuer Sender für die Bahn­strecke Heidel­berg-Mann­heim in MA-Fried­richs­feld.

Neuer Sender für die Bahn­strecke Ober­len­ningen-Kirch­heim (Teck) in Owen (Teck).

Neuer Sender für die Bahn­strecke Karls­ruhe-Konstanz in Mühl­hausen-Ehingen.

Neue Basis­sta­tionen in Stüh­lingen und in Klettgau (beide Kreis Waldshut) und in Leimen (bei Heidel­berg).

Neue Basis­sta­tion in Mann­heim.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rastatt.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Neubau 40 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Ober­kotzau (Kreis Hof in Bayern).

Bahn­strecke Kempten-Pfronten, neuer Sender in Oy-Mittel­berg.

Bahn­strecke Würz­burg-Nürn­berg, neuer Sender in Stett­feld.

Bahn­strecke Schwan­dorf - Furth im Wald, neuer Sender in Wedding.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Gerst­hofen (Ziege­lei­straße), Neu-Ulm (Borsig­straße) und Gras­brunn (bei München).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Bamberg, Altdorf bei Nürn­berg, Neustadt am Kulm (OT Filchen­dorf) und in Rinch­nach.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

5G (n78) auf 3600 MHz in der Seestraße.

Bran­den­burg

Telekom:

Schnelles 5G auf Band n78 (3600 MHz) in Orani­enburg, Schwedt/Oder, Am Mellesee, in Perle­berg, in Freders­dorf-Vogels­dorf und in Neustre­litz.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tionen in Orani­enburg (Julius-Leber-Straße) und Witten­berge (Dr.-Salvador-Allende-Straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Teltow.

Hamburg

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

5G (n78) auf 3,6 GHz in Klot­zen­moor.

Hessen

Telefónica:

Neue 5G-n28 Sender auf 700 MHz in Grün­berg (Orts­teil Queck­born) und Weilrod-Riedel­bach.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Neue 5G-SA-Station in Schwerin (Schwe­riner Straße).

Nieder­sachsen

Voda­fone:

Neue Voda­fone-Stationen in Neustadt am Rüben­berge und in Droch­tersen.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Braun­schweig (Otto-Böge­holz-Str. und Bien­roder Weg).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz ) in Meinersen, Pattensen, Alger­missen und Groß­enkneten (OT Ahlhorn).

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Sechs neue 5G-Stan­dalone-Sender in Düssel­dorf (Ernst-Derra-Straße, Blücher­straße, Grün­straße, Basti­onstraße, Fried­rich-Ebert-Straße und Wetti­ner­straße).

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Bonn (Ferdi­nand­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Balve und Pulheim.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Telefónica:

Neue 700-MHz-5G-n28-Basis­sta­tion in Dambach (Kreis Birken­feld).

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Nichts Neues in Sachsen.

Sachsen-Anhalt

Telekom:

Schnelles 5G (Band n78 = 3600 MHz) in Calbe (Saale).

Neubau 30 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Muldestausee (Orts­teil Schwemsal, Kreis Anhalt-Bitter­feld)

Neue 5G-SA-Station in Salz­wedel (Klein­bahn­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Halle/Saale.

Schleswig-Holstein

Telekom:Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-n28-Sender (700 MHz) in Wangels (Osthol­stein).

Thüringen

Nichts Neues in Thüringen.

