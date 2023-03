Netzausbau: 3,6 GHz in der Provinz, Bahnstrecken & 5G

Am letzten Tag des Monats gibts zum Wochen­ende es einen Blick auf den Netz­ausbau der Mobil­funk­netze in Deutsch­land, soweit die Netz­betreiber dies offi­ziell bekannt gegeben haben.

Wieder haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben völlig neuen Basis­sta­tionen wurden auch bestehende Stand­orte mit 4G oder 5G bzw. 5G-SA ("5G+") aufge­rüstet.

Die Telekom meldet neuer­dings vermehrt 5G-Sender auf 3,6 GHz (Band n78) auch in klei­neren Ortschaften. Voda­fone hat eine größere Anzahl von Sendern an oft schlecht versorgten Eisen­bahn­stre­cken plat­ziert, aus vielen Bundes­län­dern gibt es offenbar keine Neubauten. 1&1 Chef Dommer­muth nannte in einem Analysten-Call 94 verfüg­bare Stationen, jedoch keine konkreten Stand­orte. Der älteste LTE-Sendemast der Telekom in Kyritz im Bundesland Brandenburg. Inzwischen baut die Telekom verstärkt 5G/n78 in Kleinstädten.

Foto: Deutsche Telekom

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Plei­dels­heim (Kreis Ludwigs­burg).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Binzen (Land­kreis Lörrach).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Künzelsau (Hohen­lohe­kreis), bekannt durch die Firma Würth.

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Ilsfeld (Land­kreis Heil­bronn).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Pful­lingen (Land­kreis Reut­lingen).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Leimen (bei Heidel­berg), bekant durch Boris Becker.

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Bad Krozingen (bei Frei­burg/Breisgau).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Schorn­dorf (Rems-Murr-Kreis).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Bretten (bei Karls­ruhe).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Konstanz (Bodensee).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Aichtal (Kreis Esslingen, bei Stutt­gart).

Land­kreis Ludwigs­burg: Fünf Stand­orte mit LTE und drei mit 5G erwei­tert in Bietig­heim-Bissingen, Ditzingen, Groß­bot­twar, Korntal-Münchingen, Ludwigs­burg, Mark­grö­ningen, Obers­ten­feld und Plei­dels­heim.

Main-Tauber-Kreis: Neuer Sender in Küls­heim.

Rhein-Neckar-Kreis: Drei Stand­orte neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Brühl, Hocken­heim (2), Laden­burg, Leimen, Ofters­heim, Plank­stadt, Schries­heim, Schwet­zingen, Wall­dorf und Wein­heim.

Neue 4G/5G-fähige Station in Köndringen (Bahn­strecke Frei­burg - Offen­burg).

Neue 4G/5G-fähige Station in Tuningen (Bahn­strecke von Bräun­lingen nach Rott­weil).

Neue 4G/5G-fähige Station in Immendingen (Bahn­strecke von Konstanz nach Donau­eschingen).

Neue 4G/5G-fähige Station in Kehlen (Bahn­strecke von Fried­richs­hafen nach Ravens­burg).

Neue 4G/5G-fähige Station in Owen (Teck) an der Bahn­strecke von Ober­len­ningen nach Kirch­heim (Teck).

Neue 4G/5G-fähige Station in Aulen­dorf an der Bahn­strecke von Biberach (Riß) nach Ravens­burg.

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Marbach (Neckar) nach Stutt­gart in Benningen (Neckar).

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Frei­burg nach Offen­burg in Frie­sen­heim.

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Offen­burg nach Frei­burg in Emmen­dingen.

Neue 4G/5G-fähige Station in Boxberg an der Bahn­strecke von Heil­bronn nach Würz­burg.

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Heidel­berg nach Aglas­ter­hausen in Helm­stadt-Bargen.

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Aalen nach Ulm in Aalen-Unter­kochen.

Neue 4G/5G-fähige Station an der Bahn­strecke von Heil­bronn nach Stutt­gart in Besig­heim.

Neue 4G/5G-fähige Station in Böblingen an der Bahn­strecke von Herren­berg nach Plochingen.

Land­kreis Sigma­ringen: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Pful­len­dorf und Verin­gen­stadt.

Zollern­alb­kreis: Neuer Standort in Nusplingen.

Neuer 5G-Sender auf 3.600 MHz in Baden-Baden (Ooser Bahn­hof­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Raven­stein / Merchingen, Neulingen-Bauschlott, Dorn­stetten-Aach und Wangen im Allgäu.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Harburg (Schwaben, Land­kreis Donau­ries).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Parten­stein (Kreis Main-Spes­sart).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Kauf­beuren (Kreis Ostallgäu).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Weid­hausen bei Coburg.

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tionen auf 3,6 GHz (n78) in Frau­enneu­hausen und Markt Schwaben (beide Kreis Ebers­berg).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Dinkels­bühl (Land­kreis Ansbach).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Bad Staf­fel­stein (Land­kreis Lich­ten­fels).

Neue schnelle 5G-Basis­sta­tion auf 3,6 GHz (n78) in Unter­schleiß­heim (bei München).

Stadt und Land­kreis Ansbach: Neun Stand­orte mit LTE erwei­tert in Ansbach, Arberg, Bech­hofen, Dent­lein am Forst, Feucht­wangen, Lehr­berg, Lich­tenau und Sachsen bei Ansbach (2).

Stadt und Land­kreis Regens­burg: Acht neue Stand­orte und vier mit LTE erwei­tert in Markt-Lappers­dorf (2), Mötzing, Nitten­dorf, Petten­dorf, Regens­burg (6) und Sinzing.

Land­kreis Weißen­burg-Gunzen­hausen: Einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Ellingen, Plein­feld, Polsingen und Treucht­lingen.

Land­kreis Ostallgäu: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Füssen, Kaltental, Lengen­wang, Mauer­stetten, Nessel­wang und Pfronten.

Land­kreis Amberg-Sulz­bach: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Eber­manns­dorf, Freu­den­berg, König­stein, Neukir­chen bei Sulz­bach-Rosen­berg und Sulz­bach-Rosen­berg.

Neuer 4G/5G-Sender an Bahn­strecke von Memmingen nach Ulm in Alten­stadt.

Neuer 4G/5G-Sender an Bahn­strecke von Hof nach Weiden (Oberpf) in Arzberg.

Neuer 4G/5G-Sender an der Bahn­strecke von Würz­burg nach Stutt­gart in Helm­stadt.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in München (Neuher­berg­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 an folgenden Stand­orten in Betrieb genommen: Hetzles, Burglen­gen­feld, Riek­ofen, Mötzing, Piding, Groß­köll­nbach, Ziemets­hausen, Gerst­hofen, Herr­sching und Leng­dorf.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

auf 3600 MHz im Blase­witzer Ring (Spandau).

Bran­den­burg

Telekom:

Kreis Potsdam-Mittel­mark: Neubau etwa 41 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Stahns­dorf und fünf neue Stand­orte in Bad Belzig, Bork­walde, Groß Kreutz (Havel), Plane­bruch und Schwie­lowsee.

Kreis Elbe-Elster: Neuer Sender in Röder­land.

Schneller 5G-Sender auf 3.600 MHz in Potsdam (Humboldtring).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Ebers­walde, Demerthin und Bernau.

Bremen

Telefónica:

Telekom:

In Bremen zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, Versor­gung von Auto­bahnen und Bahn­stre­cken verbes­sert.

Neuer 5G-Sender auf 3.600 MHz in der Gröpe­linger Heer­straße.

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

schnelle 5G-NR-Sender auf n78 (3.600 MHz im Oberer Landweg und der Müggen­kamp­straße.

Hessen

Telekom:

Schneller 5G-Sende­sta­tion auf 3,6 GHz in Korbach (Kreis Waldeck-Fran­ken­berg).

Schneller 5G-Sende­sta­tion auf 3,6 GHz in Drie­dorf (Lahn-Dill-Kreis).

Schneller 5G-Sende­sta­tion auf 3,6 GHz in Eppstein (Main-Taunus-Kreis).

Wetter­aukreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Bad Vilbel, Büdingen, Echzell und Orten­berg.

Kreis Hers­feld-Roten­burg: Neuer Standort in Rons­hausen.

Land­kreis Fulda: Neuer Sender in Dipperz.

Schwalm-Eder-Kreis: Neuer Sender in Eder­münde.

Kreis Groß-Gerau: Neuer Sender in Büttel­born.

Neue LTE-Station in Ahnatal (Kreis Kassel).

Neuer 5G-Sender auf 3.600 MHz (n78) in Heppen­heim (Gießener Straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Ringgau (Orts­teil Ritt­manns­hausen), Homberg (Allmuths­hausen) und Ludwigsau (Tann).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Klein Vielen, Malchow, Massow und Priborn.

Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim: Vier Stand­orte mit LTE und drei mit 5G erwei­tert in Dümmer, Ganzlin, Pampow, Plau am See, Pris­lich, Vellahn und Zierzow.

Land­kreis Meck­len­bur­gische Seen­platte: Neubau ca. 47 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Spon­holz, Orts­teil Warlin.

Land­kreis Vorpom­mern-Rügen: Vier Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Dier­hagen, Groß Kords­hagen, Groß Mohr­dorf, Ostseebad Binz, Ostseebad Prerow, Pruchten, Sass­nitz und Süder­holz.

Schnelles 5G auf 3.600 MHz in Schwerin (Güstrower Straße).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Malchow, Picher, Preetz, Vielank (Orts­teil Tews­woos) und Groß Zastrow.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Osna­brück: Vier neue Stand­orte, acht mit LTE erwei­tert in Bad Essen, Berge, Bramsche, Dissen am Teuto­burger Wald (2), Georgs­mari­enhütte, Ketten­kamp, Melle (4) und Nortrup.

Heide­kreis: Einen Standort neu gebaut und fünf mit LTE erwei­tert in Munster, Neuen­kir­chen, Schne­ver­dingen, Schwarm­stedt, Soltau und Wals­rode.

Land­kreis Verden (Aller): Standort in Achim mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Uelzen: Einen Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert in Jelmstorf, Suder­burg und Wriedel (2).

Land­kreis Nien­burg/Weser: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Hilger­missen und Rehburg-Loccum.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in .

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Seevetal (Helmstorf), Deinste, Völksen, Nörten-Harden­berg, Bassum und Moor­mer­land (Oldersum).

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Schneller 5G-Sende­sta­tion auf 3,6 GHz in Hammin­keln (Kreis Wesel).

Schneller 5G-Sende­sta­tion auf 3,6 GHz in Wetter (Ruhr).

Kreis Lippe: Zwei Stand­orte neu gebaut und vier mit LTE erwei­tert in August­dorf, Detmold, Extertal, Lage, Lemgo und Leopolds­höhe.

Bonn: Zwei neue Stand­orte.

Kreis Stein­furt: Acht Stand­orte mit LTE und drei mit 5G erwei­tert in Alten­berge, Emsdetten (2), Hörstel, Lotte, Nord­walde, Ochtrup (2), Rheine (2) und Wester­kap­peln.

Land­kreis Diep­holz: Vier Stand­orte neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Baren­burg, Barns­torf, Bassum, Ehren­burg, Melling­hausen und Stuhr.

Rhein-Sieg-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Born­heim (bei Köln), Königs­winter (2), Nieder­kassel, Rhein­bach und Sankt Augustin.

Kreis Reck­ling­hausen: Einen Standort neu gebaut, sechs mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Castrop-Rauxel, Haltern am See (2), Marl (2), Oer-Erken­schwick, Reck­ling­hausen und Waltrop.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in n Reck­ling­hausen (Werk­stätten-Straße).

Neue schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz Osna­brück (Röme­resch­straße), Biele­feld (Driburger Straße), Essen (Beek­mann­straße), Wuppertal (Armi­nius­straße) und Köln (Zülpi­cher Wall).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Marl, Kerpen und Schwelm.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Erlen­bach bei Kandel.

Schnelle 5G-Stationen auf 3.600 MHz in Ludwigs­hafen/Rhein (Dacken­heimer Straße) und in Kaisers­lau­tern (Flie­ger­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Serrig (bei Saar­burg).

Saar­land

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis St. Wendel: Neuer Sender in Freisen.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Gers­heim (bei Saar­brü­cken).

Sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Einen neuer Standort, zwei mit 5G erwei­tert in Mohorn und Tharandt (2).

Land­kreis Meißen: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Diera-Zehren und Rade­burg.

Erzge­birgs­kreis: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Brei­ten­brunn/Erzge­birge und Geyer.

Neue 5G-Funk­zelle auf 3.600 MHz in Leipzig (Vier­zehn-Bäume-Weg).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Pretz­schen­dorf (Röthen­bach) und Crim­mit­schau.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Harz: Einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert in Halber­stadt und Harz­gerode.

Salz­land­kreis: Einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert in Aschers­leben und Sach­sen­dorf.

Neue 5G-Station im Band n78 (3.600 MHz) in Magde­burg (Lübe­cker Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Qued­lin­burg.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Kreis Herzogtum Lauen­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut, drei mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Dall­dorf, Koberg, Krum­messe, Lauen­burg, Mölln, Schmilau und Seedorf.

Zwei LTE-Erwei­terungen und eine 5G-Aufrüs­tung in Elmen­horst (Lanken).

Kreis Dith­mar­schen: Einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert in Bruns­büttel und Lohe-Rickelshof.

Kreis Nord­fries­land: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, für Husum, Nebel, Nord­strand und Tönning.

Kreis Stor­marn: Einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Klein Wesen­berg, Oststeinbek, Stein­burg und Trems­büttel.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Wester­rön­feld (Am Busbahnhof), Land­kreis Rends­burg-Ecken­förde.

Thüringen

Voda­fone:

Telekom:

Land­kreis Weimarer Land:Einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Apolda und Schmie­dehausen

Ilm-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert in Ilmenau (2) und Nieder­wil­lingen.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Tanna, Trocken­born-Wolfers­dorf, Rein­städt, Meiningen (Drei­ßig­acker), Nord­hausen, Kraut­hausen und Gotha.

Telefónica:

