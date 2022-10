Netzausbau der Woche: Viele neue Stationen

Beim dies­wöchigen Ausblick zum Netz­ausbau hat die Telekom offenbar gewal­tigen Nach­hol­bedarf. Sie meldet diesmal eine schier uner­schöpf­liche Anzahl von Neu- und Ausbauten. Auch Voda­fone ist weiterhin dabei, Funk­löcher erst­malig zu schließen und an für sie inter­essanten Stand­orten gleich 5G-SA aufzu­bauen. o2 meldet uns nur noch 5G-n78- und 5G-n28-Stand­orte.

Auf 3,6 GHz (n78) kann mit voller Geschwin­dig­keit gesurft werden, das Band n28 (700 MHz) erfor­dert derzeit noch spezi­elle Handy-Modelle, die damit klar kommen. 1&1 meldet weiterhin nichts, hat aber von der Bundes­netz­agentur den klaren Auftrag bekommen, spätes­tens bis Ende 2025 den Vertrieb und die Verwal­tung von Service-Provider-Verträgen einzu­stellen, die Kunden müssen also bis dahin ins "eigene" Netz umge­sie­delt werden.

Hier die Neuig­keiten im Einzelnen, nach Bundes­län­dern sortiert: Alle Netzbetreiber bauen fleißig aus. Hier eine o2-Station in München.

Telefónica Deutschland

Baden-Würt­tem­berg

Hardt­hausen am Kocher liegt im Land­kreis Heil­bronn. Ein neuer Telekom-Standort verbes­sert dort den Empfang und die nutz­bare Band­breite. In zwei Jahren soll es dort 146 T-Stand­orte geben, aktuell sind es schon 120 Stand­orte. 30 davon bekommen mehr LTE.

Lange­nens­lingen (Kreis Biberach) hat einen neuen Sender-Standort der Telekom. Zu den 65 Stand­orten im Kreis werden weitere 44 Stand­orte dazu kommen, sieben Mal wird LTE ausge­baut.

Kennen Sie Küss­aberg? Das liegt im Süden des Landes im Land­kreis Waldshut. Dort stehen jetzt 49 Stand­orte, aber weitere 40 sind geplant. Die Haus­halts­abde­ckung liegt aktuell bei nur rund 80 Prozent. Drum­herum liegen sehr viel Wald und viele Funk­löcher.

Am Bodensee liegt Fried­richs­hafen, einst digi­tale Vorzei­gestadt der Telekom. Jetzt gabs einen neuen T-Standort, was die Abde­ckung verbes­sert. Zu 92 Stand­orten im Boden­see­kreis sollen 28 weitere dazu­kommen. 22 Stand­orte bekommen mehr LTE.

In Lahr/Schwarz­wald sendet in der Altva­ter­straße eine nagel­neue 5G-SA-Station. Zu 135 bestehenden Stationen sollen mehr als die 42 vorhan­denen 5G-Sender dazu kommen. Konkret will Voda­fone in den nächsten zwölf Monaten 15 bestehende Stand­orte in Kehl (3x), Offen­burg (2x), Oppenau, Schuttertal, Etten­heim, Bad Peter­stal-Gries­bach, Biberach, Mahl­berg, Seel­bach, Ober­kirch, Berg­haupten und Lahr/Schwarz­wald mit 5G-Stationen ausrüsten. Durch weiteren Ausbau sollten Offen­burg (4x), Kehl (3x), Schuttertal (2x), Rust (bekannt durch den Euro­papark), Ober­kirch und Berg­haupten profi­tieren.

In Ulm und um Ulm und um Ulm herum, z.B. in der Böfinger Straße, sendet o2 mit schnellem 5G, genau wie in Mann­heim in der Weimarer Straße. Die Orte Schlier, Gammer­tingen (Maria­berg), Ebhausen sind ins 700 MHz-Zeit­alter bei o2 geschickt worden. Dort senden 5G-Stationen, die passende Handys empfangen können.

Bayern

Wo würden Sie den Ort Waal vermuten? Er liegt im Land­kreis Ostallgäu in Bayern und ist jetzt Telekom-Standort. Im Land­kreis sendet die Telekom von 62 Stand­orten und hat nur 89 Prozent Haus­halts­abde­ckung. Deswegen sind 42 weitere Stand­orte vorge­sehen. Auch mehr LTE steht auf der Agenda.

Auch Wachen­roth klingt gar nicht nach Bayern. Dort sendet eine neue Telekom-Station, das liegt im Land­kreis Erlangen-Höch­stadt. 49 T-Stand­orte sollen auf 55 erwei­tert werden.

In Arzberg (Kreis Wunsiedel) gibt es einen neuen Telekom-Standort zu vermelden. Wunsiedel liegt im Fich­tel­gebirge, wo 40 Stand­orte funken. 10 weitere sollen dazu kommen, 10 andere sollen mehr LTE erhalten.

Wittels­hofen liegt im Land­kreis Ansbach und hat einen neuen Telekom-Standort bekommen. Im Land­kreis funken 98 Stand­orte, weitere 31 Stand­orte sind geplant. 18mal wird LTE erwei­tert.

Hofheim in Unter­franken hat einen neuen Standort der Telekom bekommen. Damit funken im Land­kreis Haßberge jetzt 40 T-Stand­orte. 10 weitere Stand­orte sollen noch kommen, siebenmal wird LTE erwei­tert.

Auch Ziert­heim (Land­kreis Dillingen/Donau) freut sich über einen neuen Telekom-Standort. Die Telekom hat hier schon 35 Stand­orte und plant 12 weitere und einmal LTE Erwei­terungen.

In Bayern, genauer in Franken, also in Würz­burg, sendet o2 vom Oberen Adel­bergweg auf 3,6 GHz. Tunten­hausen, Weis­main, Maisach, Feucht­wangen oder Gmund am Tegernsee sind Adressen in Bayern, wo o2 auf 700 MHz mit NR (5G) sendet.

Berlin

Die Inva­liden­straße war einst ein Grenz­über­gang im geteilten Berlin. Jetzt über­brückt o2 mit schnellem 5G auf 3,6 GHz alle Verbin­dungen.

Bran­den­burg

Bran­den­burg an der Havel hat mehr LTE von der Telekom bekommen. Zu 27 Stand­orten sollen bis 2024 weitere 16 Stand­orte dazu kommen. Achtmal wird es mehr LTE geben.

Auch in Vetschau/Spree­wald hat die Telekom ihre LTE-Versor­gung ausge­baut. Im Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz senden 60 Stand­orte, bald werden es 80 sein. Und mehr LTE ist auch geplant.

Im Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin hat die Telekom einmal mit LTE und einmal mit 5G erwei­tert. Die Orte Fehr­bellin und Witt­stock/Dosse freuen sich. 62 Stand­orte versorgen rund 96 Prozent der Haus­halte, bald werden 48 weitere Stand­orte hinzu­kommen. An 14 Stand­orten soll aufge­rüstet werden.

Voda­fone hat in Hennigs­dorf (bei Berlin) in der Veltener Straße einmal 5G-SA einge­schaltet. 79 Stand­orte senden, davon 36 mit 5G. Weitere zehn 5G-Baupro­jekte sollen Glie­nicke/Nord­bahn (2x), Mühlen­becker Land (2x), Orani­enburg (2x), Ober­krämer, Birken­werder, Gransee und Fürs­ten­berg/Havel mit 5G verbes­sern. Durch Aus- und Umbau werden Mühlen­becker Land (2x), Löwen­berger Land, Glie­nicke/Nord­bahn, Orani­enburg, Ober­krämer und Fürs­ten­berg/Havel besser versorgt.

In Röpers­dorf/Stern­hagen (Linden­hagen) oder Fürs­ten­berg/Havel (Drögen) hat Bran­den­burg jetzt neue 5G-Sender von o2, aber auf 700 MHz.

Bremen

In Bremer­haven hat die Telekom drei Stand­orte mit LTE erwei­tert. 41 Stand­orte bieten nahezu 100 Prozent Abde­ckung der Haus­halte. Aber bis 2024 sollen weitere zehn Stand­orte hinzu­kommen.

In Bremen funkt o2 auf Band n78 (3,6 GHz) am Waller Frei­hafen.

Hamburg

In Hamburg herrscht poli­tischer Streit un den Verkauf von Hafen­anteilen an China. Vom Netz­ausbau hört man aktuell dort nichts.

Hessen

Lang­göns im Kreis Gießen hat einen neuen Telekom-Standort bekommen. 86 Stand­orte versorgen die Haus­halte mit "nahezu 100 Prozent", aber bis 2024 sollen weitere 20 Stand­orte hinzu­kommen, es gibt noch einiges zu tun, z.B. 19mal LTE auszu­bauen.

Drei­eich bei Frank­furt/Main hat jetzt dank eines neuen Stand­ortes der Telekom besseres Netz. Im Land­kreis Offen­bach senden jetzt 102 Telekom-Stand­orte und es werden 26 Stand­orte dazu kommen und an 21 Sendern wird LTE erwei­tert.

Schrecks­bach, Wehr­etal und Frie­len­dorf (Groß­rop­per­hausen) sind neue Treff­punkte von o2-5G-Fans auf 700 MHz.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Retschow liegt im Kreis Rostock in Meck­len­burg-Vorpom­mern. Bald wird ein etwa 40 m hoher Mast der DFMG/Telekom das Mobil­funk­netz der Telekom verbes­sern. Der Mast kann später auch 5G senden und die Mitbe­werber können sich dort ihren Platz an der Sonne mieten, wenn sie das möchten.

Im Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald wurden LTE und 5G verbes­sert, was Greifs­wald und Hintersee freut. Zu den aktuell 130 Stand­orten sollen weitere 89 Stand­orte dazu kommen. 32mal soll LTE erwei­tert werden.

Im Land­kreis Nord­west­meck­len­burg hat die Telekom einen Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, was Glasin und Plüschow freut. Bis 2024 sollen weitere 62 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 17 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Kennen Sie Rambin oder Sund­hagen? Diese Orte liegen in Meck­len­burg-Vorpom­mern (Kreis Vorpom­mern-Rügen) und dürfen sich über neue Sender von Voda­fone freuen, vorher war da wohl ein Funk­loch. Aktuell betreibt Voda­fone 133 Stationen im Land­kreis, wovon 125 schon LTE können, acht bislang nur GSM, dafür 57 schon mit 5G-NSA. Bis Mitte 2023 möchte Voda­fone in Dier­hagen (2x), Baabe, Stral­sund (9x), Sehlen, Gustow, Gremers­dorf-Buch­holz, Saal, Ummanz, Bergen auf Rügen (2x), Rambin, Gingst, Bad Sülze, Wieck a. Darß, Putbus, Wustrow, Groß Kords­hagen, Grimmen, Zingst, Born a. Darß (2x) und Göhren das Netz verbes­sern, neun neue Stand­orte sollen dazu kommen. Achtmal soll auf 5G umge­rüstet werden und viele neue Antennen sollen das Netz verbes­sern.

o2 sendet in Lohmen, Trin­wil­lers­hagen (Langen­hans­hagen) und Putbus (Insel Rügen) auf 700 MHz mit 5G.

Nieder­sachsen

Kennen Sie Heemsen? Das ist ein neuer Standort der Telekom, im Land­kreis Nien­burg (Weser). Zu 44 Stand­orten werden zehn weitere dazu kommen. 12 Stand­orte bekommen noch mehr LTE.

Edemissen liegt im Land­kreis Peine. Dort wurde LTE erwei­tert und die Bahn­strecke besser versorgt. 46 Stand­orte im Land­kreis bringen "nahezu 100 Prozent" der Haus­halte, aber nicht der Fläche. Deswegen sind bis 2024 weitere acht Stand­orte geplant. 15 Stand­orte bekommen besseres LTE.

Auch Wildes­hausen hat mehr LTE von der Telekom. Es liegt im Land­kreis Olden­burg, wo jetzt 57 Stand­orte aktiv sind. Weitere zehn Stand­orte sind geplant, sechs werden aufge­rüstet.

Im Land­kreis Lüne­burg ist das Telekom-Netz verbes­sert worden. Ameling­hausen, Deutsch Evern, Handorf, Lüne­burg, Neetze und Radbruch haben mehr LTE, und die Bahn­strecke bei Deutsch Evern und die Auto­bahn und die Bahn­strecke bei Radbruch sind besser abge­deckt. Im Land­kreis Lüne­burg sendet die Telekom von 67 Stand­orten und plant 36 weitere. Neunmal wird es mehr LTE geben.

In Braun­schweig wurde ein Standort neu gebaut, drei mit LTE erwei­tert. Macht 108 T-Stand­orte im Kreis und weitere 29 Stand­orte werden bald kommen. 31mal wird es mehr LTE geben.

In Delmen­horst gibt es jetzt zweimal 5G von der Telekom. Die Anzahl von 22 Stand­orten soll auf 30 wachsen.

Bad Bent­heim hat besseres Telekom-Netz, dank LTE. Zu den 48 Stand­orten im Land­kreis sollen bis 2024 sollen weitere 22 Stand­orte dazu­kommen. 12mal ist mehr LTE geplant.

In Salz­gitter gibt es jetzt eben­falls mehr LTE. 42 Stand­orte liefern fast 100 Prozent Haus­halts­abde­ckung, elf weitere Stand­orte werden das Netz zusammen mit neun LTE-Erwei­terungen verbes­sern.

Schnelles 5G von o2 gibts in Göttingen im Chris­topho­rusweg oder in Salz­gitter in der Peiner­straße. Geeste (Dalum) und Wisch­hafen, Rehburg-Loccum (Münche­hagen), Salz­bergen, Rehden, Embsen und Schor­tens werden auf 700 MHz von o2 mit 5G versorgt.

Nord­rhein-West­falen

Auch in Hüll­horst gibt es einen neuen Telekom-Standort. Das freut die Kunden und erhöht im Kreis Minden-Lübb­ecke die Zahl auf jetzt 124 Stand­orte. Bis 2024 sollen es nochmal 20 weitere werden. Und mehr LTE ist auch vorge­sehen.

Wenn ein Ort "Senden" heißt, braucht er einen Sender z. B. von der Telekom. Dieses Senden liegt im Kreis Coes­feld mit 87 Stand­orten. 18 zusätz­liche sind noch geplant.

Bad Driburg liegt im Land­kreis Höxter und bekommt einen etwa 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast, der das Netz der Telekom ausstrahlen wird. Wenn Voda­fone, o2 oder 1&1 wollen, können sie von dort auch senden.

Scherm­beck liegt im Kreis Wesel und hat einen neuen Telekom-Standort bekommen. Im Kreis Wesel senden jetzt 163 Stand­orte, es sollen bald weitere 46 Stand­orte dazu kommen. 22mal wird LTE erwei­tert.

Im Kreis Euskir­chen sendet die Telekom von 103 Stand­orten aber weitere 44 Stand­orte sind geplant. Kürz­lich wurde ein Standort neu gebaut, sechs mit LTE erwei­tert. Das freut Bad Müns­ter­eifel, Euskir­chen (3), Kall, Netters­heim und Zülpich und die Auto­bahn hat auch was davon. 20 Stand­orte sollen bald mehr LTE bekommen.

Langen­feld (Rhein­land) liegt im Kreis Mett­mann, bei Düssel­dorf. Dort gibt es in der Weber­straße jetzt auch 5G-SA. Die Statistik: 154 Stand­orte, 54 mit 5G-NSA und fünf mit 5G+/SA. 14 5G-Baupro­jekte bringen Hilden (2x), Langen­feld (Rhein­land) (2x), Ratingen, Velbert, Monheim am Rhein und Erkrath ins 5G-Zeit­alter. Langen­feld (Rhein­land) (2x), Ratingen (2x), Hilden und Velbert bekommen mehr Kapa­zität, auch in Ratingen (3x), Hilden (2x), Langen­feld (Rhein­land), Mett­mann und Erkrath soll es besser werden.

Ober­hausen gehört mit der Niebuhr­straße zum Club der 5G+ Sende­sta­tionen von Voda­fone. 61 Mobil­funk-Stand­orte senden hier, 26 schon mit 5G. Elf weitere 5G-Projekte sind geplant.

Rade­vorm­wald (Hohen­fuhr­straße) ist ein weiterer Eintrag mit 5G-SA ("5G+") Club. Zu den 90 Sendern kommt nach und nach 5G, 26 können das schon. Neun 5G-Baupro­jekte sollen in Lindlar (2x), Gummers­bach (1x), Mari­enheide (1x), Berg­neu­stadt (1x), Wiehl (1x), Engels­kir­chen (1x) und Wipper­fürth (1x) zu 5G-Stationen für 5G-Empfang sorgen. Gummers­bach (2x), Lindlar (2x), Mari­enheide (1x), Berg­neu­stadt (1x), Wiehl (1x) und Engels­kir­chen (1x) bekommen mehr Kapa­zität.

Schnelles 5G von o2 wurde in Dort­mund (Donar­straße) gesi­chert, am Schacht Herbert in Essen das gleiche. In NRW sind Solberg (Rhein­land) und Warburg erste Adressen für 5G auf 700 MHz von o2.

Rhein­land-Pfalz

Argen­schwang liegt im Land­kreis Bad Kreuz­nach. Dort sendet eine neue Anlage der Telekom. Die Statistik zählt dort 86 Stand­orte und weitere 26 Stand­orte stehen auf dem Plan.

Die Stadt Idar-Ober­stein ist durch die Edel­stein-Schmuck-Indus­trie bekannt. Dort hat die Telekom einen neuen Standort einge­weiht, was die Kunden freut und die Statistik auf 47 Stück im Land­kreis Birken­feld erhöht. Bis 2024 sollen weitere 28 Stand­orte hinzu­kommen, an zehn Stand­orten soll LTE erwei­tert werden.

Die Orte Börr­stadt und Allen­bach wurden von o2 mit 5G auf 700 MHz versorgt.

Saar­land

Auch aus dem Saar­land gibt es Akti­vitäten: Über­herrn (Altfor­weiler) und Saar­louis freuen sich über 5G auf 700 MHz.

Sachsen

Im Land­kreis Görlitz hat die Telekom einen Standort neu gebaut, zwei mit LTE und drei mit 5G erwei­tert. Darüber freuen sich Boxberg/O.L., Herrnhut, Niesky, Oppach, Schleife und Zittau. Aktuell senden Land­kreis Görlitz 129 Stand­orte, weitere 52 Stand­orte sind geplant. 30mal wird es noch etwas mehr LTE geben.

Im Land­kreis Meißen betreibt die Telekom jetzt 118 Stand­orte und hat weitere 14 Stand­orte in Planung, was wird der Auto­bahn und der Bahn­linie zu Gute kommen. Zwei Stand­orte wurden gerade mit LTE erwei­tert: Klipp­hausen und Nünchritz. An 15 Stand­orten sind Erwei­terungen mit LTE geplant.

Im Erzge­birgs­kreis hat Voda­fone in Bären­stein einen neuen Sender akti­viert. Aktuell funken 164 Stationen im Land­kreis, 4mal GSM-only, 160 mal LTE und davon 83 mit 5G. Gebaut werden soll an 49 Stellen, was Raschau-Markers­bach (5x), Neukir­chen/Erzgeb., Anna­berg-Buch­holz (9x), Heiders­dorf, Ober­wie­sen­thal (2x), Schlettau (3x), Mari­enberg (5x), Lauter-Berns­bach (3x), Eiben­stock, Nieder­wür­schnitz (2x), Brei­ten­brunn/Erzgeb. (2x), Jahns­dorf/Erzgeb. (2x), Schwar­zen­berg/Erzgeb., Schei­ben­berg (2x), Zschopau (2x), Grün­hai­nichen, Groß­rück­ers­walde, Schnee­berg, Jöhstadt, Sehmatal, Olbernhau, Drebach und Aue-Bad Schlema freuen wird. Acht neue Stand­orte sind geplant, eine GSM-only bekommt LTE und 17 Stand­orte werden mit 5G aufge­wertet. 18 LTE- und fünf vorhan­dene 5G-Sender bekommen mehr Kapa­zität.

In der boomenden Stadt Leipzig funkt o2 in der Lene-Voigt-Straße mit 5G/NR/n78. auch Chem­nitz (Hermann-Pöge-Straße) und Zwickau (Körn­erstraße) gehören dazu. Chem­nitz und Groß­dubrau sind o2-Adressen für 5G auf 700 MHz.

Sachsen-Anhalt

Im Land­kreis Anhalt-Bitter­feld hat Telekom zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Bitter­feld-Wolfen und Zörbig. 69 Stand­orte sollen um weitere neue 28 Stück ergänzt werden. Sechsmal wird weiter LTE ausge­baut.

Im Land­kreis Witten­berg wurden drei Stand­orte der Telekom mit LTE ergänzt: In Anna­burg, Bad Schmie­deberg und Kemberg. 79 Stand­orte liefern rund 97 Prozent Haus­halts­abde­ckung, weitere 16 Stand­orte sind geplant, zehnmal soll es mehr LTE geben.

In der Klos­ter­straße der Luther­stadt Eisleben (Kreis Mans­feld-Südharz in Sachsen-Anhalt) sendet ein neuer 5G-SA-Sender von Voda­fone. 68 Stand­orte sollen aufge­wertet werden. 30 können schon 5G-NSA, vier schon 5G-SA. Es ist weiterer Ausbau geplant.

In Magde­burg soll ein Halb­leiter-Werk gebaut werden. In der Hars­dorfer Straße gibt es schon mal schnelles 5G von o2. Glei­ches in Halle (Saale) in der Carl-Schurz-Straße.

Schleswig-Holstein

In Neumünster hat die Telekom einen Standort um LTE erwei­tert. Von den 33 Stand­orten sollen fünf mehr LTE bekommen.

Kennen Sie Groß- oder Klein-Kummer­feld? Das liegt in Schleswig-Holstein im Land­kreis Sege­berg. In Klein-Kummer­feld wird ein etwa 40 Meter hoher Stahl­git­ter­mast der DFMG/Telekom die Region bald besser versorgen.

In Flens­burg hat die Telekom drei Stand­orte mit LTE erwei­tert. 30 Stand­orte sorgen für nahezu 100 Prozent Abde­ckung in Flens­burg, aber in 1-2 Jahren werden noch zwei weitere Stand­orte dazu gebaut. Siebenmal wird LTE erwei­tert.

Neumünster bei Kiel steht auf der Liste der "5G+"-Sender von Voda­fone. Dort stehen schon 18 Mobil­funk-Anlagen, wovon acht auch 5G verstehen. Es soll weiter ausge­baut werden.

Auf der Insel Sylt ist „An der Roll­bahn“ jetzt auch die 5G-SA-Technik ange­kommen. Die Nobel-Feri­eninsel gehört zum Land­kreis Nord­fries­land (der auch Teile des Fest­lands umfasst). Dort senden insge­samt schon 69 Stand­orte, wovon 33 mit 5G-NSA klar kommen, drei sogar mit 5G. Vier Baupro­jekte bringen mehr Netz nach Sylt (2x), Emmels­büll-Hors­büll und im Ort Nebel.

In Kiel hat o2 die Oden­sestraße mit 5G auf 3,6 GHz ausge­leuchtet. Der Nord­strand in Schleswig-Holstein ist mit 5G versorgt, auf Band n28 (700 MHz).

Thüringen

Renthen­dorf ist der Standort eines neuen Telekom-Senders. Das liegt im Saale-Holz­land-Kreis mit 46 Telekom-Stand­orten. Weitere 22 Stand­orte sind geplant, 5mal gibt es frisches LTE.

Kennen Sie Emleben? Das liegt in Thüringen, im Kreis Gotha, bekannt durch die gleich­namige Versi­che­rung. Dort hat die Telekom LTE ausge­baut und will noch 16 weitere Stand­orte dazu stellen. Mit 12mal mehr LTE sollte das Netz spürbar besser werden.

Die Mobil­funk-Versor­gung in der Stadt Greiz ist jetzt besser geworden, weil ein Sender der Telekom um LTE erwei­tert wurde. 54 Stand­orte in der Stadt bringen rund 96 Prozent Haus­halts­abde­ckung. Bis 2024 sind vier weitere Stand­orte vorge­sehen. An zehn Stand­orten soll LTE erwei­tert werden.

Walsch­leben (Kreis Sömmerda) wurde von der Liste der Funk­löcher bei Voda­fone gestri­chen. 29 Stationen funken im Kreis, alle können LTE, 19 auch 5G. Durch Netz­ausbau werden Kölleda (3x) und Sömmerda (4x) besser versorgt, drei neue Stand­orte, einmal Umrüs­tung auf 5G und mehr Antennen sollen mehr Kapa­zität bringen.

Jena empfängt 5G im Band n78 "Über der Vieh­treibe" auf 3,6 GHz mit Kennung "o2". In Bad Langen­salza und in Bad Fran­ken­hausen/Kyff­häuser sendet o2 auf 700 MHz.

Wie gut ist das Netz bei Ihnen? Müssen Sie zum mobilen Tele­fonieren ans Fenster oder aufs Dach gehen? Oder leben Sie in einem echten Funk­loch? Vergessen Sie nicht Bundes­land, Land­kreis oder Post­leit­zahl. Bei beson­ders krassen Fällen fragen wir mal nach. Melden Sie sich in unserem Forum.