Handy-Netzbetreiber stopfen Funklöcher

Hier kommt der Wochen­rück­blick über den Mobil­funk-Netz­ausbau in Deutsch­land: Der Schwer­punkt beim Ausbau liegt in bisher nicht versorgten Regionen.

Unser Wochen­rück­blick gibt wieder einen kleinen Über­blick über den Mobil­funk-Netz­ausbau in Deutsch­land. Dabei handelt es sich hier haupt­säch­lich um Ausbauten, welche die Netz­betreiber uns mitge­teilt haben - wir wissen, dass in Wirk­lich­keit noch viel mehr gebaut wird.

Diesmal hat die Telekom nur wenige Neubauten gemeldet, mag sein, dass das mit der Messe Digital-X zusam­men­hängt. Bei der Telekom sind einige Mast­neu­bauten z. B. im Flächen-Bundes­land Bran­den­burg darunter, wo es bisher oft nichts gab. Voda­fone stopft seit einiger Zeit eben­falls weiße oder graue Flecken. o2 meldet eine große Anzahl von 700-MHz-Stationen. Diese können aber viele Kunden mögli­cher­weise gar nicht empfangen, weil ihr Handy diese Frequenzen oder die notwen­digen Band­kom­bina­tionen noch gar nicht beherrscht.

Von 1&1 herrscht weiterhin Funk­stille, dem Vernehmen nach soll die Zahl der gebauten Stand­orte sehr "über­schaubar" sein.

Die Netzbetreiber stopfen bundesweit dauerhaft Funklöcher, nicht nur zeitweise auf dem Oktoberfest (hier ein Bild von Vodafone)

Foto: Vodafone Wir freuen uns über viele Rück­mel­dungen zu noch exis­tie­renden oder auch wirk­lich beho­benen Funk­löchern und fangen wieder alpha­betisch an.

Baden-Würt­tem­berg

Die "Fächer­stadt" Karls­ruhe verfügt „Am Rüppurrer Schloss“ jetzt Mobil­funk­emp­fang mit 5G-SA von Voda­fone. Zwölf Baupro­jekte stehen in der Stadt an. 89 Sender laufen schon, 28 können schon 5G, drei Stand­orte können 5G-SA/5G+. Weitere acht 5G-Baupro­jekte sollen bis nächstes Jahr kommen, darunter eine neue 5G-Station. Sechs bestehende Stand­orte sollen 5G bekommen.

In der Stadt Esslingen im Land­kreis Esslingen bei Stutt­gart sendet Voda­fone jetzt mit 5G-SA von der Fritz-Müller-Straße. Satte 164 Mobil­funk-Stand­orte hat Voda­fone hier schon, 58 Stand­orte können 5G-NSA. Bis nächstes Jahr sollen weitere 19 5G-Baupro­jekte reali­siert werden, neue 5G-Stationen beispiels­weise in Weil­heim an der Teck und Wend­lingen am Neckar. Konkret will Voda­fone in den nächsten zwölf Monaten 14 bestehende Stand­orte in Esslingen am Neckar (3x), Owen, Filder­stadt, Lich­ten­wald, Nürtingen, Weil­heim an der Teck, Lein­felden-Echter­dingen, Ostfil­dern (2x), Hoch­dorf, Kirch­heim unter Teck, Aichtal zu 5G-Stationen aufwerten. Drei vorhan­dene Stationen in Esslingen am Neckar (2x), und Filder­stadt sollen mit zusätz­lichen Antennen mehr Kapa­zitäten bekommen. 14 Baupro­jekte sollen das Mobil­funk-Bestands­netz verbes­sern, z. B. in Wolf­schlugen, Weil­heim an der Teck (2x), Wend­lingen am Neckar, Dettingen unter Teck, Esslingen am Neckar (3x), Owen, Lich­ten­wald, Nürtingen, Ostfil­dern (2x), Hoch­dorf.

In Wald­kirch bei Frei­burg (Kreis Emmen­dingen) sendet in der "Lange Straße" eine 5G-SA-Station von Voda­fone. 36 Stand­orte senden im Kreis, sie sollen nach und nach 5G bekommen. Zwölf können das schon, plus Wald­kirch mit 5G-SA. Weitere fünf 5G-Baupro­jekte sind für nächstes Jahr geplant und vier bestehende Stand­orte in Riegel am Kaiser­stuhl, Wyhl am Kaiser­stuhl, Rhein­hausen und Gutach im Breisgau werden mit 5G aufge­wertet. Emmen­dingen bekommt zusätz­liche Antennen. Auch in Simons­wald und Teningen soll sich das Netz verbes­sern.

In Ulm in der Eber­hard-Finckh-Str. und in Ulm-Ermingen ist das schnelle 5G-Zeit­alter bei o2 ange­bro­chen. In Winnenden (Birk­manns­weiler), Pfalz­gra­fen­weiler (Jahn­straße), Haiger­loch (Madertal), Schorn­dorf (Baier­ecker Straße), Erken­brechts­weiler (Burg), Oedheim, Bruchsal (Engels­gasse), Offen­burg (auf dem Verbands­klär­werk), Bubs­heim (Am Kirch­berg), Böhmen­kirch (Ahorn­straße) und in Kirch­zarten (Ober­rieder Straße) sendet o2 auf 700 MHz mit 5G-NR.

Bayern

Kennen Sie Titt­moning? Das liegt im Land­kreis Traun­stein in Bayern und ist jetzt kein Voda­fone-Funk­loch mehr. Aktuell betreibt Voda­fone schon 53 Stationen dort. Vier funken in GSM, 49 können LTE und 17 haben bereits 5G an Bord. Bis nächstes Jahr soll 17 mal gebaut werden, was Bergen, Wonne­berg (2x), Kirchans­chö­ring (2x), Traun­reut (4x), Trost­berg, Chie­ming (2x), Fridol­fing, Traun­stein, Waging a. See und Obing und Pitten­hart freuen wird, darunter zwei komplett neue Stand­orte, achtmal wird auf 5G hoch­gerüstet und eine vorhan­dene 5G und sechs LTE-Stationen bekommen mehr und bessere Antennen.

Der Ort Winzer liegt im Land­kreis Deggen­dorf. Dort hat Voda­fone mit einer neuen Station ein Funk­loch gestopft, wovon 4000 Einwohner und Gäste profi­tieren sollen, teilte Voda­fone mit. Aktuell senden 34 Voda­fone-Sender, wovon 33 schon LTE können, 17 auch 5G-NSA. Mit sieben weiteren Projekten soll 5G "weiter in den Land­kreis" gebracht werden. Das wird den Gemeinden wie Lalling, Offen­berg (2x), Ahol­ming, Platt­ling, Deggen­dorf und Winzer sicher gefallen. Drei bestehende Stand­orte sollen 5G bekommen, zwei bereits vorhan­dene 5G-Stationen und eine vorhan­dene LTE-Station bekommen weitere Antennen für mehr Kapa­zität.

Voda­fone hat in Lich­ten­fels (Bayern) in der Grüne­wald­straße erst­mals 5G-Stan­dalone ("5G+") in Betrieb genommen, fünf weitere Mobil­funk-Baupro­jekte stehen im Land­kreis bevor. 18 Stand­orte senden bereit im Kreis, zwölf können schon 5G-NSA. In Weis­main soll eine neue 5G-Station gebaut werden, ein bestehender Standort in Bad Staf­fel­stein wird aufge­rüstet.

In Bols­ter­lang (Ober­allgäu) wurde ein Funk­loch gestopft, wo bisher kein Voda­fone-Signal empfangbar war. Für nächstes Jahr sind 13 weitere Baupro­jekte vorge­sehen. Aktuell funken 51 Mobil­funk­sta­tionen im Land­kreis, davon 42 Stationen mit LTE (4G) und 14 mit 5G. Durch den Ausbau sollen Weitnau (2x), Balder­schwang, Sulz­berg, Sont­hofen (2x), Bols­ter­lang, Ofter­schwang, Walten­hofen (2x), Altus­ried, Oberst­dorf und Ober­staufen profi­tieren, darunter werden zwei neue Stand­orte sein. Bis Ende 2025 soll die 5G-Versor­gung im Kreis fertig sein.

In Aichach-Fried­berg (bei Augs­burg) hat Voda­fone ein weiteres Funk­loch gestopft. 42 Stationen senden schon, dreimal GSM-only, 39 mit LTE und 18 mit 5G. Sieben weitere Mobil­funk-Baupro­jekte sind in Pöttmes (2x), Dasing, Ried (2x), Aind­ling und Fried­berg geplant, darunter zwei nagel­neue Stand­orte und eine Hoch­rüs­tung auf LTE und zwei auf 5G.

In Eching bei München ziert die Böhmer­wald­straße ein schneller 5G-Sender von o2. Eine ganze Reihe von 700 MHz Sendern hat o2 in Bayern aufge­baut, konkret in Inning (Buch a. Ammersee), Hösl­wang (Hirsch­berg), Fraun­berg (Maria Thal­heim), Wörth (Postauer Strasse), Krai­burg (Gutten­burg), Postau (Hahn­reuth), Malgers­dorf, Erdweg (Ober­han­denz­hofen), Denken­dorf (Burgstr), Hollen­bach (Schön­bach), Ettringen (Garten­straße), Tussen­hausen (Matt­sies) und in Weiche­ring. Ferner in Schwarzach (Bayernstr.), Roding (Neubäu), Arnbruck (Max-Ruderer-Str.), Abens­berg, Hars­dorf, Bischofs­grün (Warmen­stein­acher Forst), Leuchau/Kulm­bach (Leuchau), Rothen­burg-Schnepfen­dorf (Leuzen­bronn) und in Strul­len­dorf (Haupts­moor).

Berlin

Nichts Neues aus dem Berliner Unter­grund, wo o2 die Hoheit hat. Dafür gibt es ober­irdisch in der Rubens­straße und der Kief­holz­straße jetzt schnelles 5G auf 3,6 GHz von o2.

Bran­den­burg

Die Gemeinde Kremmen liegt im Land­kreis Ober­havel im Bundes­land Bran­den­burg. Dort wurde ein etwa 30 Meter hoher Stahl­git­ter­mast aufge­baut. Damit können die Gemeinde und die Umge­bung mit Mobil­funk versorgt werden. Die Telekom wird auf jeden Fall den von der Deut­schen Funk­turm gebauten Mast belegen, was noch rund 6-12 Monate dauern kann, bis alles läuft. Auch andere Netz­betreiber sind einge­laden, sich eben­falls dort oben einzu­finden.

In Bran­den­burg hat o2 verschie­dene Sende­stand­orte mit 700 MHz NR ausge­rüstet, z. B. in Schmo­grow-Fehrow (Fehrow), Jänschwalde (An der B112), dann am Problem­punkt Seddiner See / OT Neuseddin (Am Fuchsbau), in Heidesee (Zur Alten Förs­terei), Groß Schö­nebeck (Schuft) und Birken­werder (Triftweg).

Bremen

In Bremen sind die Neuwieder Str. und die Ober­hauser Str. mit 5G-Signalen auf 3,6 GHz versorgt.

Hamburg

In Hamburg baut o2 sein schnelles 5G auf 3,6 GHz weiter aus, jetzt ist auch die Berg­stedter Chaussee versorgt.

Hessen

In Frank­furt am Main, Orts­teil Nieder­ursel in der Thomas-Mann-Str. und im nahe­gele­genen Offen­bach am Main, in der Luisen­straße, gibt es 5G im Band n78 von o2. In Liebenau (Am Hopfen­berg) sendet o2 auf 700 MHz mit NR (5G).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

In Altwarp Stadt (Kreis Vorpom­mern-Greifs­wald) hat Voda­fone ein Funk­loch gestopft. 25 weitere Stand­orte sollen bis nächstes Jahr ange­fasst werden in Zinno­witz, Uecker­münde (3x), Liep­garten, Greifs­wald (4x), Herings­dorf (2x), Murchin, Stras­burg (Ucker­mark) (2x), Wolgast (5x), Torgelow (2x), Gribow (2x), Loitz, Pase­walk.

o2 sendet mit 700 MHz in Rüggow bei Wismar.

Nieder­sachsen

In Hannover (Both­feld) hat die Podbiels­kistrasse jetzt schnelles 5G-Netz von o2. Auch in Göttingen ist "Am kalten Born" ein heißer Tipp für schnelles 5G. In Braun­schweig sollte man in die Helm­stedter Str. gehen. In Berge (Berg­hausen) oder Bad Sachsa funkt o2 auf 700 MHz.

Nord­rhein-West­falen

Im Orts­teil Rolles­broich der Gemeinde Simmerath hat die Telekom ihren Sender "live" geschaltet. Damit sind das Gewer­bege­biet und die vorbei­füh­rende B266 besser versorgt. Simmerath liegt in Städ­tere­gion Aachen, wo schon 196 Telekom-Sender laufen. Und es soll bis in zwei Jahren noch weitere 64 Stand­orte geben, 30 werden mit LTE erwei­tert.

In Meschede bei Lüden­scheid im Hoch­sauer­land haben Bauar­beiten für einen neuen etwa 34 Meter hoher Schleu­der­beton­mast begonnen, den die Deut­sche Funk­turm baut. Wenn dieser Mast fertig ist, kann er auch von den Mitbe­wer­bern wie Voda­fone, o2 oder 1&1 genutzt werden, wahl­weise mit 2G, 4G oder 5G oder auch anderen Funk­diensten wie 450connect.

Auch Gelsen­kir­chen hat jetzt in der Hafen­straße 5G-SA-Empfang im Netz von Voda­fone. Die Statistik zählt 74 Voda­fone-Stationen, wovon 22 schon 5G und sechs bereits 5G+ (5G-SA) können, neun 5G-Baupro­jekte sollen bis nächstes Jahr folgen, wobei acht Stationen auf 5G aufge­rüstet werden und eine weitere Station zusätz­liche Antennen bekommt.

Herbert Gröne­meyers Bochum hat in der Rensing­straße jetzt 5G-SA. Bis nächstes Jahr will Voda­fone dort 16 mal weiter­bauen, 91 Stationen senden schon, 39 mit 5G und drei mit 5G-SA. Sechs Stand­orte werden bis nächstes Jahr auf 5G hoch­gerüstet, andere Stationen bekommen mehr Antennen für mehr Kapa­zität.

Den Ort Biele­feld gibt es doch, denn in der Heeper Str. sendet schnelles 5G von o2. Glei­ches tut sich in Düssel­dorf in der Mons­chauer Straße, in Köln-Weiden in der Ludwig-Jahn-Str. oder in Köln-Mülheim im Höhen­hauser Ring sendet o2 auf 3,6 GHz. In Löhne (Am Nord­hang), Borg­holz­hausen (Peter-Egger­mont-Straße), Höxter (Markt­straße), Siegen (Löhches­wald) oder Olsberg (Hans-Körling-Str.) sendet o2 auf 700 MHz.

Rhein­land-Pfalz

Die Stadt Koblenz (am Rhein) hat von Voda­fone in der Carl-Spaeter-Straße eine 5G-SA-Station erhalten. Bis nächstes Jahr soll an 14 Stellen ausge­baut werden. 35 Stand­orte senden bereits, sechs bestehende Stand­orte sollen mit 5G aufge­wertet werden.

In der Chemie­stadt Ludwigs­hafen am Rhein sendet o2 in der Indus­trie­straße mit 5G auf 3,6 GHz. In Born­heim (bei Landau), in Bolan­denhof, In der Galgen­gewanne (Bolanden) und in Jakobs­weiler sendet o2 auf 700 MHz.

Saar­land

In Völk­lingen (Nord­ring) sendet o2 auf 700 MHz.

Sachsen

Die Groß­stadt Leipzig zählt in der Horn­straße eine weitere 5G-SA-Sende­anlage von Voda­fone. Für nächstes Jahr stehen 21 Baustellen auf dem Plan. 177 Stand­orte sind schon in der Luft, wovon 122 schon 5G und 40 sogar schon 5G+/5G-SA verstehen. Sieben bestehende Stand­orte sollen auf 5G aufge­bohrt werden, acht werden mehr Antennen bekommen.

In Dresden leuchtet in der Glas­hütter Straße ein schneller 5G-Sender von o2. In Leipzig (Grünau-Nord) ist die Jupi­terstr versorgt. Chem­nitz (Berns­dorf) kann in der Reichen­hainer Str. 5G empfangen. o2 auf 700 MHz gibt es jetzt in Kamenz (Kück­ers­dorf), Banne­witz, Wilden­fels (Garten­straße) und in Börni­chen (Hauptstr.).

Sachsen-Anhalt

Ein neuer Standort der Telekom wird die Mobil­funk­ver­sor­gung in Schach­dorf, Strö­beck und Umge­bung im Harz im Bundes­land Sachsen-Anhalt verbes­sern. Dafür wird ein etwa 50 Meter hoher Stahl­git­ter­mast sorgen, den die Telekom aufge­baut hat. In etwa einem Jahr sollten erste Funk­signale der Telekom dort empfangbar sein, die Konkur­renten sind einge­laden, eben­falls dort ihre Antennen aufzu­hängen.

In Halle (Saale) wurden Sender in der Fiete-Schulze-Str. und dem Hobergweg mit 5G-Technik auf 3,6 GHz gesichtet. In Drux­berge (Verbands­gemeinde Obere Aller) ist ein o2-Sender auf 700 MHz gestartet.

Schleswig-Holstein

Die Marzipan-Stadt Lübeck freut sich über o2-5G auf Band n78 (3,6 GHz) in der Facken­burger Allee. Auf 700 MHz sendet o2 neueste Radio-Technik (5G) in Toden­dorf, Klein Berken­thin und in Schar­beutz-Pönitz (Fierth­straße 33).

Thüringen

Die Landes­haupt­stadt Erfurt hat in der Körn­erstraße eine Mobil­funk­sta­tion mit der aktu­ellen 5G-SA-Technik erhalten. 21 Baustellen stehen für nächstes Jahr auf dem Plan. 85 Stationen senden schon, 31 mit 5G, zehn mit 5G-SA. Weitere zehn 5G-Stationen stehen nächstes Jahr auf dem Plan, sieben bestehende werden aufge­wertet. Drei vorhan­dene Stationen bekommen zusätz­liche Antennen.

In Ilmenau (Unter­pör­litzer Straße) hat Voda­fone 5G-SA instal­liert. Zwölf weitere Baustellen sind im Kreis geplant. 43 Stationen senden im Kreis, 22 mit 5G-NSA, zwei mit 5G-SA. Weitere sechs 5G-Baupro­jekte sind geplant: In Groß­brei­ten­bach (2x), Geratal (2x) und Ilmenau. In Wach­sen­burg, Ilmenau (2x), Groß­brei­ten­bach (2x) und Geratal soll Kapa­zität nach­gerüstet werden.

o2 auf 700 MHz kann in Sonnen­stein OT Jützen­bach (Am Himmel­reichs­berg) und in Gers­tungen (Förtha) unweit der Landes­grenze empfangen werden.

700 MHz - Empfang mit Hinder­nissen

Nicht jeder Nutzer eines "5G-fähigen" Mobil­tele­fons kann schon in den Genuss von Band n28 (700 MHz) kommen. Es hängt davon ab, wie 5G-NSA "gean­kert" wird. Verwendet der Netz­betreiber 800 MHz (Band 20) als Anker­band kommen viele Geräte, die eigent­lich 700 MHz könnten, ins Schleu­dern, weil die Frequenzen "zu nah" beiein­ander liegen. Werden andere Kombi­nationen benutzt, könnte die Verbin­dung hinhauen.

Wer sich für Band­kom­bina­tionen inter­essiert und ein wenig tech­nisch bewan­dert ist, sollte sich die Seite cacombos.com anschauen, da gibt es wert­volle Hinweise, was das eigene Gerät kann oder können sollte.

