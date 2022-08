Vodafone stopft Funklöcher, Telekom baut, o2 stärkt 3,6 GHz

Der wöchent­liche Netz­ausbau-Report zeigt einige Orte, wo Voda­fone mitteilt, erst­malig ausge­baut zu haben, um weiße oder graue Flecken (bekannt als "Funk­loch") zu schließen. Auch die Telekom hat wieder massiv neu- und ausge­baut und hat ähnlich wie Voda­fone einige neue zusätz­liche Stationen im Plan. o2 teilt eine ganze Menge von 3,6-GHz-Stationen mit, die vor Ort deut­lich Vorteile haben, von einer geringen Reich­weite abge­sehen. Auch 1&1 baut inzwi­schen hier und da auf, wie Insider berichten, gibt aber noch keinerlei offi­ziellen Stand­orte oder Termin­pläne bekannt. Vodafone baut einige Sender dorthin, wo vorher "nichts" war, das Berlin wurde bei Berlin aufgenommen. Auch Telekom und o2 waren nicht untätig.

Foto: Vodafone

Baden-Würt­tem­berg

Den Ort Ahorn gibt es zwei Mal - einmal im Kreis Coburg und einmal im Main-Tauber Kreis an der gleich­namigen Ausfahrt der A81 (Heil­bronn - Würz­burg). Letz­teren hat die Telekom mit einem neuen Standort versorgt. Im dünn besie­delten Main-Tauber-Kreis stehen nun 59 Telekom-Stand­orte, die dort 95 Prozent der Haus­halte errei­chen sollen. Bis 2024 soll es 38 weitere geben und acht werden mit LTE aufge­rüstet.

Sasbach liegt im Schwarz­wald im Orten­aukreis. Dort sendet ein neuer Telekom-Standort. Im Orten­aukreis arbeiten alleine 187 Stand­orte, und weitere 71 sind dort bis 2024 vorge­sehen. 27 Stationen sollen mit LTE aufge­rüstet werden.

Am Bodensee sendet o2 in Konstanz in der Rhein­gut­straße auf 3,6 GHz (Band n78) genauso wie in Bad Fried­richs­hall (Am Wasser­turm) in der Nähe von Neckar­sulm. Wer schon das rich­tige Endgerät hat, kann 5G von o2 auf 700 MHz in Lauter­stein und in Schöm­berg empfangen.

Bayern

Die Mobil­funk-Versor­gung in Wald­kir­chen im Bayri­schen Wald wurde jetzt noch besser, denn die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut. Im Land­kreis Freyung-Grafenau (FRG) senden jetzt 55 Telekom-Stand­orte, in zwei Jahren könnten es 84 Stand­orte sein. Elf mal wird LTE nach­gerüstet werden.

Für eine bessere Mobil­funk-Versor­gung in Böbrach hat die Telekom einen neuen Standort aufge­baut. Böbrach liegt im Land­kreis Regen (an der tsche­chi­schen Grenze) mit jetzt 42 Stand­orten. In zwei Jahren werden es 68 Stand­orte sein, wovon 13 Stand­orte noch mehr LTE bekommen sollen.

In Dachau bei München gibt es eine histo­rische Gedenk­stätte und die Stadt ist jetzt mit 5G+ von Voda­fone erreichbar. Elf Baupro­jekte sind noch im Land­kreis zu reali­sieren. 16 Stand­orte können schon 5G. Sieben 5G-Baupro­jekte kommen in Kürze, fünf bestehende Stand­orte in Erdweg, Dachau, Haim­hausen und Vier­kir­chen werden zu 5G-Stationen aufge­rüstet. Zwei vorhan­dene Stationen in Dachau bekommen zusätz­liche Antennen. In Markt Inders­dorf, Dachau (2x) und Vier­kir­chen wird ordent­lich nach­gerüstet.

In Bayreuth, der Richard-Wagner-Stadt, hat im Stadt­teil Glocken ein neuer Voda­fone-5G-Plus-Sender das Licht der Welt erblickt und gesellt sich zu den 27 Stand­orten in der Stadt, wovon 16 bereits das Hohe Lied von 5G verkünden. Und Voda­fone prophe­zeit weitere Bautä­tig­keiten vor Ort.

Kumpf­mühl ist ein Stadt­teil von Regens­burg, der jetzt auch mit 5G+/SA von Voda­fone versorgt wird. 47 Mobil­funk-Stationen senden in der geschichts­träch­tigen Stadt, 21 mit 5G. Acht 5G-Baupro­jekte sollen drei bestehende Stand­orte auf 5G hoch­rüsten, andere fünf vorhan­dene Breit­band-Stationen sollen zusätz­liche Antennen bekommen.

In der Handels­stadt Nürn­berg hat Voda­fone am Messe­zen­trum 5G-SA instal­liert. 65 Baupro­jekte stehen in den Plänen, 173 Stand­orte senden schon, davon 73 Stand­orte mit 5G, acht können schon "5G+". Von den 65 Projekten sind 36 mit 5G-Aufrüs­tungen befasst, darunter sieben neue 5G-Stationen. Zehn bestehende Stand­orte werden aufge­wertet. 19 erhalten zusätz­liche Antennen. Voda­fone hat in Nürn­berg noch einiges vor.

Eine ganze Reihe an 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 akti­viert: In Wallen­fels, Schern­feld, Vohburg a.d. Donau (Orts­teil Irsching), Wertingen, Bad Berneck im Fich­tel­gebirge, Ahorn (bei Coburg), Grün­wald und Gerst­hofen.

Bran­den­burg

Im Land­kreis Oder-Spree hat die Telekom in zwei Monaten zwei Stand­orte neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Das freut die Kunden in Briesen (Mark) (2), Brieskow-Finken­heerd, Mixdorf, Müll­rose, Rietz-Neuen­dorf, Schlau­betal, Schöneiche bei Berlin und Stein­höfel (2), und auf der Auto­bahn sollte das Netz jetzt auch besser sein. in zwei Jahren sollten dort 47 weitere Stand­orte aktiv sein, neun werden bis dahin mehr LTE haben.

Der Land­kreis Märkisch-Oder­land liegt in Bran­den­burg und wird von 78 Telekom-Stand­orten versorgt. Das reicht nicht, deswegen sollen weitere 52 Stand­orte dazu kommen. Aktuell ging eine neue Station in Betrieb, zwei wurden mit LTE erwei­tert, was die Kunden in Falken­berg, Hoppe­garten und Peters­hagen/Eggers­dorf freut. Bald wird es noch mehr LTE dort geben.

In Lieben­walde haben die Bauar­beiten für einen neuen 30 Meter hohen Stahl­git­ter­mast begonnen. Er soll den Kreis Ober­havel in Bran­den­burg besser versorgen. Die Deut­sche Funk­turm (DFMG) baut den Mobil­funk­mast im Auftrag der Telekom und der Standort kann auch von Voda­fone, Telefónica/o2 oder 1&1 oder anderen Inter­essenten gemietet werden.

5G auf 700 MHz kann mit dem rich­tigen Handy und einer o2-SIM-Karte in Groß­beeren, Fried­richs­walde, Ebers­walde (Orts­teil Specht­hausen), Liepe und Schorf­heide genutzt werden.

Berlin

Nichts Neues in der Bundes­haupt­stadt. Im Berliner Unter­grund ist die Netz­abde­ckung mit Telekom und Voda­fone weiterhin eine Kata­strophe, und Nutzer haben den Eindruck, es würde schlechter als besser.

Bremen

In Bremen funkt o2 mit schnellem 5G auf 3,6 GHz in der Diet­rich-Bonhoeffer-Straße und im Johannes-Rösing-Weg.

Hamburg

In Hamburg kann Band n78 von o2 in der Barg­teheider Straße, dem Sten­zel­ring und in der Waitz­straße empfangen werden.

Hessen

Telekom hat das Netz in Schwar­zen­born (Knüll) mit einem neuen Sender verbes­sert. Damit hat der Schwalm-Eder-Kreis jetzt 72 Stand­orte, 30 weitere und 16 Erwei­terungen sind geplant.

Kennen Sie Söhre­wald? Dort gibt es einen neuen Standort der Telekom. Das liegt im Land­kreis Kassel und erhöht die Anzahl der Telekom-Stand­orte auf jetzt 86. Bis 2024 werden es 122 Stand­orte sein, wovon 23 Stand­orte mit LTE ergänzt werden.

Ein neuer o2-Sender mit 5G auf 700 MHz wurde in Romrod einge­schaltet.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

65 Telekom-Stand­orte senden im Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin, weitere 48 Stand­orte sind geplant. Die Telekom hat Heili­gen­grabe und Wuster­hausen/Dosse mit LTE erwei­tert, weitere 14 Stationen werden folgen.

Im Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim betreibt die Telekom aktuell jetzt 147 Stand­orte, hat aber 82 weitere im Programm. Ein Standort wurde neu gebaut, einer mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Das verbes­sert die Versor­gung in Dümmer, Lüblow, Ludwigs­lust und Schwan­heide. 28 Erwei­terungen mit LTE sind zusätz­lich geplant.

Ein weiteres Funk­loch hat Voda­fone in Lohme in der Salsitz-Straße am nörd­lichen Rand der Insel Rügen gestopft, wo es vorher kein Voda­fone-Netz gab. 23 weitere stehen dort oben auf dem Plan. 131 Sender sind dort oben schon aktiv, 123 mit LTE, und 56 können schon 5G. 23 weitere Baupro­jekte sind in Dier­hagen (2x), Baabe, Stral­sund (5x), Rambin, Sund­hagen, Gustow, Saal, Bergen auf Rügen (2x), Stral­sund (4x), Rals­wiek, Bad Sülze, Putbus, Barth und Grimmen geplant. Acht neue Stand­orte sollen bald anlaufen, neun auf LTE aufge­rüstet werden, vier mit 5G aufge­wertet werden. Voda­fone will die besie­delten Gebiete des groß­flä­chigen Land­kreises bis Ende 2025 mit 5G "ange­bunden" haben.

Kennen Sie Lärz? Das liegt auf der Meck­len­bur­gischen Seen­platte und wird jetzt erst­malig mit Voda­fone-Signalen versorgt. Weitere 21 Baupro­jekte sind dort oben vorge­sehen, zu den vorhan­denen 142 Sendern im Land­kreis, wovon 137 LTE können, 78 schon 5G. Die Gemeinden Alt Schwerin, Fried­land, Grabowhöfe (2x), Woldegk (2x), Waren (Müritz) (2x), Feld­berger Seen­land­schaft (2x), Wesen­berg (2x), Mirow (2x), Hohen Wangelin (2x), Neukalen (2x), Klein-Vielen, Neubran­den­burg und Carpin sollten bald besseres Netz bekommen, zwei neue Stand­orte, acht von GSM auf LTE umge­rüs­tete Stationen, elf mal wird auf 5G umge­baut. Bis Ende 2025 soll alles fertig sein.

Weiter reichendes 5G auf 700 MHz von o2 ist in Karnin (Barth) und in Sund­hagen (Orts­teil Klein Miltzow) zu empfangen.

Nieder­sachsen

Kennen Sie die Biele­feld-Verschwö­rung? Sie behauptet, dass diesen Ort gar nicht gibt. Komi­scher­weise hat die Telekom dort aber drei neue Stand­orte gebaut und zwei mit LTE erwei­tert. Also muss es diesen Ort geben, in dessen gleich­namigem Land­kreis 136 Stand­orte senden, und in zwei Jahren sollen es sogar 162 sein, obwohl die "Haus­halts­abde­ckung" heute schon bei "nahezu 100 Prozent" liegen soll. Und mehr LTE wird es auch geben.

In Delmen­horst (bei Bremen) hat die Telekom einen Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert. Weitere acht Stand­orte sind bis nächstes Jahr geplant, an vier Stand­orten wird LTE erwei­tert.

Die Mobil­funk-Versor­gung in Melle (bei Osna­brück) ist jetzt noch besser, weil die Telekom einen neuen Standort einge­schaltet und zwei mit LTE erwei­tert hat. Im Land­kreis Osna­brück senden jetzt 108 Stand­orte, weitere 33 Loca­tions sollen in zwei Jahren dazu kommen, an 28 Stellen sind Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Emden an der Ems-Mündung und der Nord­see­küste hat die Telekom zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. Von den 28 Stand­orte sollen vier mit mehr LTE ausge­stattet werden.

Im Land­kreis Diep­holz senden 81 Stand­orte der Telekom, weitere 18 Stand­orte sind geplant, 19 sollen mit LTE verstärkt werden. Ein neuer Standort ging gerade in Betrieb, zwei wurden mit LTE erwei­tert, was Kunden und Bahn­fahrer in Bahren­borstel, Rehden und Weyhe freut.

Die Mobil­funk-Versor­gung in Detern ist jetzt noch besser, nachdem die Telekom einen Standort mit LTE erwei­tert hat. Der Ort liegt im Land­kreis Leer (Ostfries­land) mit jetzt 52 Stand­orten, Obwohl die Haus­halts­abde­ckung mit "nahezu 100 Prozent" ange­geben wird, sollen in zwei Jahren noch weitere 16 Stand­orte dazu­kommen, elf Stand­orte bekommen mehr LTE-Kapa­zität.

In Einbeck wurden zwei Mobil­funk-Stand­orte der Telekom mit LTE oder 5G erwei­tert. Im Land­kreis Nort­heim senden jetzt 60 Stand­orte, weitere 22 stehen auf der Agenda und 16 bekommen noch mehr LTE.

Auch Nien­burg (Weser) gehört jetzt zum "5G+" Club von Voda­fone. 36 Stand­orte senden, 17 davon mit 5G und die ersten zwei Stand­orte mit 5G+. Nächstes Jahr sollen zwei weitere 5G-Sender kommen, Steyer­berg wird zu einer 5G-Station, weitere Sender in Nien­burg (Weser) bekommen zusätz­liche Antennen.

In der nieder­säch­sischen Landes­haupt­stadt Hannover sendet o2 mit 5G in der Hanomag­straße, Tilly­straße und dem Schnei­der­berg jeweils auf 3,6 GHz. In Kuten­holz und Königs­lutter am Elm (Orts­teil Lauingen) wird 5G-NR auf 700 MHz gesendet.

Nord­rhein-West­falen

Im Land­kreis Viersen senden 120 Stand­orte Signale der Telekom, weitere 34 Stand­orte sind geplant. Besser versorgt sind Nettetal, Tönis­vorst und Viersen (4), auch für die Auto­bahn. Zehn Stand­orten sollen mehr LTE bekommen.

o2-Kunden mit dem rich­tigen Handy können in Köln (Kende­nicher Straße), in Neuss (Am Gold­berg) und in Gelsen­kir­chen (Vincke­straße) schnelle 5G-Signale auf 3,6 GHz aufspüren.

Rhein­land-Pfalz

Kennen Sie Bornich? Dort steht ein neuer Sender der Telekom. Der Ort liegt im Rhein-Lahn-Kreis (bei Koblenz), wo jetzt 54 Stand­orte senden, weitere 24 Stand­orte sind für 2024 vorge­sehen, 15 Stand­orten bekommen mehr LTE.

Der 1. FC Kaisers­lau­tern ist völlig über­raschend wieder in die zweite Fußball-Bundes­liga aufge­stiegen. Voda­fone hat in Kaisers­lau­tern-West eine 5G-SA-Station einge­schaltet. Die Univer­sitäts­stadt zählt 39 Mobil­funk Sender des briti­schen Welt­kon­zerns, elf können schon 5G, sieben sogar "5G+". Sieben Stationen sollen nächstes mit 5G reali­siert werden und weitere Projekte seien geplant, hieß es.

5G auf 700 MHz sendet o2 in Simmertal, Birres­born und Weins­heim.

Saar­land

Die Mobil­funk-Versor­gung in Nalbach ist jetzt noch besser, nachdem ein Telekom-Sender um 5G erwei­tert wurde. Im Land­kreis Saar­louis senden 60 Telekom-Stand­orte, 2024 sollten es 74 sein. Neun Stand­orte bekommen mehr LTE.

Camp­hausen ist ein Stadt­teil von Saar­brü­cken, wo 5G-SA von Voda­fone nutzbar ist, wenn man den rich­tigen Tarif und das passende Handy hat. 22 Baupro­jekte sind in der Landes­haupt­stadt und drum­herum geplant. 108 Stand­orte senden schon, 33 davon mit 5G und sieben bereits mit 5G-SA/5G+. Zwölf 5G-Baupro­jekte sind in Völk­lingen (4x), Fried­richs­thal, Sulz­bach/Saar, Saar­brü­cken (4x), Quier­schied und Klein­blit­ters­dorf vorge­sehen. 5G+-Stationen sind in Saar­brü­cken (5x), Pütt­lingen und Heus­weiler vorge­sehen oder senden bereits. LTE wird in Völk­lingen (3x), Fried­richs­thal, Sulz­bach/Saar (2x), Saar­brü­cken (3x) und Klein­blit­ters­dorf ausge­baut.

5G von o2 auf 700 MHz kann in St. Ingbert empfangen werden.

Sachsen

Meißen ist durch sein Porzellan bekannt. Weniger bekannt ist, dass die Telekom dort nach einem Neubau 118 Stand­orte betreibt, einen mit LTE erwei­tert hat und 14 weitere plant. Besseres Netz gibts in Lommatzsch und Pries­tewitz. Und es soll noch besser werden.

Im Land­kreis Zwickau wurden die Telekom-Stand­orte Harten­stein und Ober­lung­witz um LTE erwei­tert. Zu den 134 Stand­orten im Land­kreis Zwickau sollen noch 18 weitere kommen. 12 mal soll es mehr LTE geben.

In Dresden-Johann­stadt wurde in der Pfeif­fer­hanns­straße erst­malig 5G-SA (5G+) von Voda­fone einge­schaltet. Auch in der Johann­straße sendet eine neue 5G-Plus-Station. Voda­fone hat in Dresden einiges vor: Bis Mitte 2023 sollen insge­samt 28 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte alleine in Dresden reali­siert werden. 208 Mobil­funk-Stand­orte gibt es schon, 94 können schon 5G, 13 weitere 5G-Baupro­jekte werden in der Stadt bald folgen. Sechs bestehende Stand­orte sollen aufge­rüstet werden, sieben erhalten zusätz­liche Antennen für mehr Kapa­zität. 15 Baupro­jekte werden sich dem Bestands­netz widmen, um Funk­löcher zu schließen und mehr Kapa­zität zu schaffen.

In Johann­geor­gen­stadt-West hat Voda­fone ein Funk­loch gestopft, das rund 3000 Einwohner und Gäste erst­malig mit Netz verbindet. Bald sollen 49 weitere Baupro­jekte für mehr Netz im Land­kreis sorgen. 163 Türme und Gebäude senden schon, 159 mit LTE, 80 bereits mit 5G. Die Baupro­jekte betreffen Neukir­chen/Erzgeb., Bären­stein, Heiders­dorf, Ober­wie­sen­thal, Schwar­zen­berg/Erzgeb. (3x), Mari­enberg (3x), Grün­hai­nichen (2x), Raschau-Markers­bach (4x), Groß­rück­ers­walde (2x), Schlettau (2x), Lauter-Berns­bach (3x), Eiben­stock (3x), Brei­ten­brunn/Erzgeb. (2x), Lößnitz (2x), Crot­ten­dorf, Sehmatal (2x), Jahns­dorf/Erzgeb. (2x), Schnee­berg (3x), Anna­berg-Buch­holz (3x), Schei­ben­berg (2x), Drebach (2x), Zschopau, Zwönitz, Ehren­frie­ders­dorf und Aue-Bad Schlema. Fünf vorhan­dene 5G-Stationen und 23 vorhan­dene LTE-Stationen sollen extra Antennen für mehr Kapa­zität bekommen. Die 5G-Anbin­dung aller besie­delten Gebiete im Land­kreis soll bis 2025 voll­endet sein, ein hoher Anspruch.

In Weischlitz im Orts­teil Pirk hat Voda­fone einen weißen Flecken besei­tigt, was etwa 3000 Einwohner und Gäste freut, denn vorher hatten sie mit Voda­fone "kein Netz". Weitere 49 Mobil­funk-Baupro­jekte sind im Land­kreis Vogt­land geplant. Zur Inbe­trieb­nahme in Weischlitz hat Voda­fone etwa zwei Jahre von der ersten Planung, über die Stand­ort­aus­wahl bis zur Anschal­tung gebraucht. Aktuell betreibt Voda­fone 121 Mobil­funk­sta­tionen im Land­kreis, 118 können LTE, 42 sogar 5G. Bis Mitte 2023 plant Voda­fone dort 49 weitere Baupro­jekte, in Auer­bach/Vogtl. (3x), Bad Brambach, Eichigt, Weischlitz (5x), Plauen (15x), Reichen­bach im Vogt­land (4x), Treuen (4x), Lengen­feld (3x), Werda (2x), Oels­nitz/Vogtl. (2x), Grün­bach (2x), Pöhl (2x), Mark­neu­kir­chen, Klin­gen­thal, Bad Elster, Neuen­salz und Elle­feld.

Drei neue Stand­orte sollen in Betrieb genommen und zwei bestehende Mobil­funk­sta­tionen auf LTE hoch­gerüstet werden. 21 vorhan­dene Stationen bekommen zusätz­liche Antennen, 23 bestehende Stand­orte werden mit 5G aufge­wertet. Auch in diesem Land­kreis will Voda­fone bis 2025 mit dem 5G-Ausbau fertig sein.

o2-5G findet sich in Sohland a. d. Spree (Orts­teil Wehrs­dorf) und in Wilden­fels, jeweils auf 700 MHz.

Sachsen-Anhalt

Nachdem die Telekom einen Standort in Eders­leben mit LTE aufge­rüstet hat, ist die Versor­gung besser geworden. Im Land­kreis Mans­feld-Südharz senden 77 Stand­orte, und nächstes Jahr könnten es insge­samt 108 sein. Vier Stand­orte sollen mehr LTE bekommen.

Merse­burg im Saale­kreis wurde Mitglied im 5G-SA-Club von Voda­fone. 15 weitere Baupro­jekte sind geplant, 80 Stand­orte funken schon, 47 spre­chen 5G, sechs weitere stehen auf der Agenda. Merse­burg (2x), Kabel­sketal, Wettin-Löbejun, Salzatal und Schkopau werden mit 5G aufge­wertet. Mücheln (Geisetal), Quer­furt (2x), Kabel­sketal, Wettin-Löbejün, Salzatal (2x), Schkopau, Peters­berg soll LTE aufge­rüstet werden.

In Könnern sendet auf der Zucker­fabrik eine neue Voda­fone-Station und stopft einen weißen Fleck, worüber sich 3000 Einwohner und Gäste freuen. Auf der Liste für 2023 stehen 23 weitere Mobil­funk-Baupro­jekte, beispiels­weise in Börde-Hakel (2x), Staß­furt (6x), Börde­land (2x), Egeln (2x), Barby (2x), Aschers­leben (4x), Alsleben (Saale), Bern­burg (Saale), Heck­lingen, Seeland und Könnern.

"An der Saale hellem Strande" heißt es im Volks­lied. o2 sendet in Halle (Saale) in der Voßstraße auf 3,6 GHz. Auf 700 MHz kann o2 mit NewRadio (= 5G) in Heck­lingen (Orts­teil Coch­stedt) empfangen werden.

Schleswig-Holstein

Im Kreis Osthol­stein sendet die Telekom von 88 Stand­orten, weitere 28 Stand­orte sind geplant. Grömitz und Herings­dorf wurden mit LTE erwei­tert, 16 Stand­orte werden eben­falls mehr LTE bekommen.

Die Stadt Neumünster bei Kiel freut sich über besseres Netz der Telekom, denn zwei Stand­orte wurden mit LTE erwei­tert. 34 Stand­orte decken "nahezu 100 Prozent" der Haus­halte ab, da sollte nur noch bis 2024 an fünf Stand­orten LTE erwei­tert werden.

Voda­fone hat in Eutin (Osthol­stein) eine moderne 5G-Anlage einge­schaltet, was die Zahl auf 79 Stand­orte erhöht. 44 Stand­orte senden 5G, vier sogar mit 5G+/SA. Drei 5G-Baupro­jekte sind in Fehmarn (2x) und Timmen­dorfer Strand geplant. In Bosau, Schar­beutz und Schashagen, Stockels­dorf, Fehmarn (2x) und Timmen­dorfer Strand wird das Bestands­netz ausge­baut.

Thüringen

Großl­ohra liegt in Thüringen. Dort haben die Bauar­beiten für einen neuen 30 Meter hohen Schleu­der­beton­mast der DFMG (im Auftrag der Telekom) begonnen.

Für Ball­städt im glei­chen Bundes­land hat die Telekom einen Standort neu gebaut, was die Statistik im Kreis Gotha auf 61 erhöht. Weitere 16 Stand­orte kommen nächstes Jahr, 12 Stand­orte werden mit LTE erwei­tert.

Der Ort Fran­ken­blick, genauer der Orts­teil Rauen­stein empfängt jetzt Signale auf 700 MHz von o2 (5G-NR).

