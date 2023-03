Telekom, Vodafone, o2: Neu- & Ausbauten, Erweiterungen

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Die Telekom hat alleine in der baye­rischen Landes­haupt­stadt München 901 Sende­sta­tionen aufge­baut. Erst­malig meldet die Telekom neue 5G-Sender auf 3,6 GHz z.B. in Templin (Ucker­mark) oder Greifs­wald oder Wald­krai­burg (Bayern).

Voda­fone meldet auch diese Woche nur wenige neue Stationen. Die sind in Ballungs­gebieten meist in 5G-SA-Technik ("5G+"), und es werden verein­zelt weiter weiße Flecken gestopft. Die neu gebauten Masten der Telekom stehen nach Fertig­stel­lung auch Voda­fone (und o2) zur Verfü­gung.

Telefónica setzt seinen massiven 5G-NR-Ausbau auf 700 MHz in der Fläche fort und ergänzt in dichter besie­delten Regionen mit 3600 MHz, was höhere Kapa­zitäten erlaubt, aber eine deut­lich gerin­gere Reich­weite hat. Die drei etablierten Netzbetreiber bauen weiter aus und vergrößern den Vorsprung

Fotos: Telekom/o2/Vodafone, Montage; teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Neckar-Oden­wald-Kreis: Ein Standort neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Aglas­ter­hausen, Buchen (Oden­wald), Mudau und Schefflenz.

Land­kreis Esslingen: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert in Esslingen am Neckar (2), Filder­stadt, Kirch­heim unter Teck und Nürtingen.

Land­kreis Lörrach: Ein Standort mit LTE und vier mit 5G erwei­tert in Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Kandern und Rhein­felden (Baden).

Stadt und Land­kreis Heil­bronn: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert in Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Heil­bronn, Ilsfeld und Lauffen am Neckar.

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Neu-Ulm (Augs­burger Straße).

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Ludwigs­burg (Fuchs­hof­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Sattel­dorf, Schöntal, Zaber­feld, Aalen-Unter­kochen, Waghäusel und Mark­dorf-Ried­heim.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

München: Fünf Stand­orte neu gebaut, 12 mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in und für Brunn­thal, Deisen­hofen, Hohen­brunn, München (10), Ober­schleiß­heim, Pullach im Isartal, Straß­lach-Ding­har­ting, Tauf­kir­chen und Unter­föh­ring - zahl­reiche Auto­bahnen erhalten dadurch besseres Netz.

Land­kreis Ober­allgäu: Baube­ginn für neuen 25-Meter-Stahl­gitter-Sende­mast in Walten­hofen im Orts­teil Nieder­sont­hofen.

Stadt und Land­kreis Bayreuth: Vier Stand­orte neu gebaut und fünf mit LTE erwei­tert in Aufseß, Bayreuth (2), Betzen­stein, Creußen, Gefrees, Haag, Plech und Spei­chers­dorf.

Land­kreis Erding: Ein Standort neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert in Buch am Buch­rain, Finsing, Isen, München-Flug­hafen, Neuching, Schwindegg und Tauf­kir­chen (Vils).

Land­kreis Passau: Zwei Stand­orte neu gebaut, und zwei mit LTE erwei­tert in Orten­burg (2), Sonnen und Windorf.

Kreis Mühl­dorf/Inn: Schneller 5G-Sender auf 3,6 GHz in Wald­krai­burg.

Land­kreis Bamberg: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert in Ebrach, Pommers­felden und Zapfen­dorf.

Land­kreis Altöt­ting: Ein Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert in Hals­bach und Winhö­ring.

Land­kreis Ebers­berg: Neubau 30 Meter hoher Schleu­der­beton­mast in Ober­pfram­mern.

Land­kreis Kelheim: Ein neuer Standort, fünf mit LTE erwei­tert in Abens­berg, Bad Abbach, Kirch­dorf, Main­burg, Saal an der Donau und Train.

Stadt und Land­kreis Schwein­furt: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert in Berg­rhein­feld, Gochs­heim und Schwein­furt.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Eltmann, Reißing, Feucht, Ober­haid, Deggen­dorf, Haar­bach und Atten­kir­chen.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in der Grune­wald­straße und der Rade­land­straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Zwei Stand­orte neu, und einer mit LTE erwei­tert in Heide­blick (2) und Zeuthen.

Kreis Ucker­mark: Schnelles 5G auf 3,6 GHz in Templin.

Kreis Spree-Neiße: Neuer Standort in Schen­ken­döbern.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Buch­holz, Milower Land, Schorf­heide und Neustadt (Dosse).

Bremen

Telefónica:

Telefónica:

Zwei schnelle 5G-Stationen auf 3,6 GHz in der Grau­bün­dener- und der Hamburger Straße.

Hamburg

Telekom:

12 Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Hessen

Telekom:

Lahn-Dill-Kreis: Neuer Standort in Leun.

Werra-Meißner-Kreis: Neuer Standort und einen mit 5G erwei­tert in Ringgau.

Frank­furt/Main: Vier Stand­orte neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Darm­stadt (Frei­ligrath­straße).

Neue 5G-Sender (700 MHz) in Willingen, Schenk­lengs­feld, Mossautal-Hütten­thal und Herb­stein.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Ein neuer 5G-Standort auf 3,6 GHz (schnelles 5G) in Greifs­wald.

Vorpom­mern-Greifs­wald: Neuer Standort in Boldekow.

Neue Basis­sta­tion in Gustow (Kreis Vorpom­mern-Rügen).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in Karls­burg (Vorpom­mern-Greifs­wald).

Nieder­sachsen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Hildes­heim: Ein Standort neu gebaut, neun mit LTE und drei mit 5G erwei­tert in Alfeld, Bad Salz­det­furth, Banteln, Bockenem, Hildes­heim (6), Nord­stemmen (2) und Sibbesse.

Stadt Olden­burg: Zwei neue Stand­orte.

Land­kreis Harburg: Ein neuer Standort, sieben mit LTE erwei­tert in Appel (2), Buch­holz in der Nord­heide (2), Rosen­garten und Seevetal (3).

Kreis Osna­brück: Neubau 50-Meter-Stahl­git­ter­mast in Belm, Orts­teil Vehrte.

Land­kreis Aurich: Einen Standort neu gebaut und vier mit LTE erwei­tert in Aurich, Große­fehn, Ihlow, Norderney und Wies­moor.

Land­kreis Emsland: Drei Stand­orte neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert in Emsbüren, Fresen­burg, Geeste (2), Haren (Ems), Herz­lake, Lingen (Ems) (2), Meppen, Spelle und Twist.

Land­kreis Gifhorn: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Brome, Calberlah und Dedels­torf.

Land­kreis Roten­burg (Wümme): Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Kirchtimke, Klein Meckelsen, Sottrum (2) und Zeven.

Land­kreis Hameln-Pyrmont: Zwei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert in Aerzen, Bad Münder und Emmer­thal.

Land­kreis Leer: Ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert in Bunde, Detern und West­ov­erle­dingen.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Braun­schweig (Glanweg) und in Garbsen (Vulmahn­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz (n28/NR) in Duingen, Hohen­hameln, Schwarme (Heide), Krumm­hörn, Dötlingen und Ritter­hude.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Mars­berg liegt auf der Erde, im Hoch­sauer­land. Dort hat die Telekom zwei Stand­orte neu gebaut.

Städ­tere­gion Aachen: Drei Stand­orte neu gebaut und vier mit LTE erwei­tert in Aachen (3), Esch­weiler, Herzo­gen­rath (2) und Würselen.

Düssel­dorf: Zwei neue Stand­orte, sechs mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

Kreis Kleve: Zwei neue Stand­orte, einen mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Emme­rich am Rhein (2), Kevelaer und Wach­ten­donk.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Duis­burg auf der Bismarck­straße.

Neuer 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Biele­feld (Elsa-Bränd­ström-Straße), Münster (Coerder Liekweg) und in Bochum (Wittener Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Bünde und Hünxe.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mainz-Bingen: Neue Basis­sta­tion in Welges­heim.

Neue 5G-NR-Sender auf 700 MHz in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Birken­feld und Utscheid.

Saar­land

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Merzig-Wadern: Zwei neue Stand­orte in Beckingen und Mett­lach.

Neue Sender auf Band n28 (700 MHz/5G) in St. Wendel und Perl (Saar­land).

Sachsen

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mittel­sachsen: Drei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert in Bobritzsch-Hilbers­dorf, Brand-Erbis­dorf, Dorf­chem­nitz, Eppen­dorf, Groß­weit­zschen, Hartha und Penig.

Land­kreis Leipzig: Vier Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert in Benne­witz, Froh­burg, Neukie­ritzsch, Thall­witz und Zwenkau.

Neue Basis­sta­tion in Auer­bach/Vogt­land.

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Leipzig (Geit­hainer Straße).

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Harten­stein und Guttau (Sachsen).

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mans­feld-Südharz: In Hett­stedt ein Standort mit 5G erwei­tert.

Jeri­chower Land: In Burg hat die Telekom einen Standort mit LTE erwei­tert.

Schnelle 5G-Station auf 3600 MHz in Magde­burg (Halber­städter Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Solpke und Barby OT Sach­sen­dorf.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Telekom:

Kreis Schleswig-Flens­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE und vier mit 5G erwei­tert in Erfde, Hande­witt, Hüsby, Mittel­angeln, Nies­grau, Raben­kir­chen-Faulück, Teten­husen und Wanderup.

Hanse­stadt Lübeck: Vier Stand­orte mit LTE und einen mit 5G erwei­tert.

700 MHz mit 5G/NR in Fockbek.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Saale-Holz­land-Kreis: Ein Standort neu, drei mit 5G erwei­tert in Bucha, Eisen­berg, Hart­manns­dorf (bei Cossen) und Orla­münde.

Kyff­häu­ser­kreis: Standort in Sonders­hausen mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Bad Blan­ken­burg.

Telefónica:

In einer weiteren Meldung lesen Sie, wie die Telekom 500.000 Haus­halte schneller errei­chen kann.