Der Netzausbau der Woche: Telekom um Längen vorne

Zum Wochen­ende blicken wir auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica haben uns über ihre Netz­erwei­terungen infor­miert.

Beim Blick auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen fällt auf: Bei der Deut­schen Telekom über­trifft die Zahl an gemel­deten Neubauten und Netz­erwei­terungen die ihrer Konkur­renten um ein Viel­faches. Melden die anderen Anbieter sowenig Neubauten oder bauen sie so gut wie nichts (mehr)?

Voda­fone meldet einige Stand­orte an Bahn­stre­cken in Nieder­sachsen. o2 baut in hohem Tempo sein 5G-Netz auf 700 und 3600 MHz weiter aus. Von 1&1 gibt es keine Neubau­mel­dungen, nur juris­tische Schmar­mützel und viele Klagen über die "böse" Konkur­renz. Im Wochenüberblick liegt die Telekom uneinholbar vorne.

Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Land­kreis Calw: Drei Stand­orte neu gebaut, einer mit LTE erwei­tert für Bad Lieben­zell, Dobel, Neubu­lach und Simmers­feld.

Stadt Stutt­gart: Sechs neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert.

Orten­aukreis: Einen Standort neu gebaut, sieben mit LTE erwei­tert in Achern, Appen­weier, Kappel­rodeck, Lahr, Offen­burg (3) und Rings­heim.

Land­kreis Ravens­burg: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert in Aitrach, Hoßkirch, Ravens­burg und Wangen im Allgäu.

Stadt Mann­heim: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert.

Schwarz­wald-Baar-Kreis: Neuer Standort in Tuningen.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Ebers­bach an der Fils, Königs­bronn, Rosen­berg, Großerlach und Oppen­weiler.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Mies­bach: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE erwei­tert für Bayrisch­zell, Gmund am Tegernsee (2) und Otter­fing.

Land­kreis Deggen­dorf: Zwei neue Stand­orte, zwei mit LTE, einer mit 5G erwei­tert für Ahol­ming, Graf­ling, Offen­berg, Oster­hofen und Schauf­ling.

Land­kreis München: Baube­ginn neuer 40 m Stahl­git­ter­mast in Brunn­thal, Orts­teil Hofol­ding (bekannt durch Hofol­dinger Forst und AB-Dreieck Brunn­thal).

Land­kreis Main-Spes­sart: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE erwei­tert, in Gräfen­dorf, Lohr am Main, Markt­hei­den­feld und Parten­stein.

Land­kreis Regen: Ein Standort neu gebaut, drei mit LTE erwei­tert in Drach­sels­ried, Geiers­thal, Koll­nburg und Viech­tach.

Land­kreis Bad Kissingen: Ein Standort neu gebaut, drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Bad Bocklet, Burkard­roth, Maßbach, Ober­thulba und Rieden­berg.

Stadt und Land­kreis Augs­burg: Einen neuer Standort, sechs LTE- und zwei 5G-Erwei­terungen in Adels­ried (2), Augs­burg (4), Gerst­hofen, Neusäß und Nord­endorf.

Stadt Nürn­berg und Land­kreis Nürn­berger Land: Zwei Stand­orte neu gebaut und 14 mit LTE erwei­tert in Alfeld, Burgt­hann, Feucht, Hers­bruck, Lauf an der Pegnitz, Lein­burg, Nürn­berg (6), Pommels­brunn, Rück­ers­dorf, Schwaig und Winkel­haid.

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg (Schnieg­linger Straße und Wilhelm-Marx-Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz hat o2 in Kranz­berg, Aicha vorm Wald, Reicherts­hausen, Thal­mas­sing, Unter­mei­tingen, Erkheim und Lauter­hofen akti­viert.

Berlin

Telefónica:

Telefónica:

5G auf 3600 MHz (n78) in Pots­damer Chaussee, Neubran­den­burger Straße und Froben­straße.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Oder-Spree: Standort Neuzelle mit 5G erwei­tert.

Standort Wand­litz mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Märkisch-Oder­land: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Neuen­hagen und Oderaue.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Wand­litz.

Hamburg

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-n78-Sender in Hamburg (Drings­heide).

Hessen

Telekom:

Idstein/Taunus: Neuer Telekom-Standort.

Vogels­berg­kreis: Drei neue Stand­orte in Gemünden, Grebenau und Schlitz.

Land­kreis Kassel: Drei Stand­orte neu gebaut und drei mit LTE erwei­tert in Fuldab­rück, Fuldatal, Hofgeismar, Schau­enburg und Wolf­hagen (2).

5G auf 700 MHz in Wein­bach und Wildeck.

5G auf 3600 MHz in Frank­furt am Main (Brüning­straße)

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Neubau 40 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Neu Bolten­hagen.

Neue 5G-Station auf 3500 MHz in Rostock (Timmermann­strat) und Witten­för­dern (Nord­ring).

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in den Kommunen Sieden­bol­lentin, Gramm­endorf und Penzlin.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Wolfs­burg: Ein Standort mit LTE, einer mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Weser­marsch: Standort Elsfleth mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Vechta: Sechs Stand­orte mit LTE erwei­tert in Damme (2), Neuen­kir­chen-Vörden (2) und Stein­feld (2).

Land­kreis Oster­holz-Scharm­beck: Zwei Stand­orte mit LTE, einer mit 5G erwei­tert in Lili­enthal und Oster­holz-Scharm­beck (2).

Land­kreis Lüchow-Dannen­berg: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Dannen­berg und Wolters­dorf.

Braun­schweig: Sechs Stand­orte mit LTE erwei­tert.

Land­kreis Olden­burg: Ein neuer Standort, fünf mit LTE erwei­tert in Gander­kesee, Groß Ippener, Groß­enkneten (2), Harp­stedt und Prinz­höfte.

Salz­gitter: Neuer Standort und sechs mit LTE erwei­tert.

Bahn­strecke Osna­brück - Hamburg: Neuer Mobil­funk­standort mit LTE- und 5G+-fähigen Antennen in Syke.

Bahn­strecke Biele­feld - Hannover: Neuer Mobil­funk­standort (LTE- und 5G+-fähige Antennen) in Obern­kir­chen.

Bahn­strecke Hildes­heim - Wolfs­burg: Neuer Standort (LTE/5G-fähige Antennen) in Hohen­eggelsen.

Bahn­strecke Göttingen - Kassel: Neuer Standort (LTE/5G-fähige Antennen) in Göttingen-Siekweg.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Emmen­dorf und Bassum (Nord­wohlde).

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Mett­mann: Neuer Sender in Wülfrath.

Kreis Wesel: Drei neue Stand­orte, zwei mit LTE, einer mit 5G erwei­tert in Moers (2), Neukir­chen-Vluyn, Voerde und Wesel (2).

Kreis Gütersloh: Ein Standort neu gebaut, sechs mit LTE und einen mit 5G erwei­tert in Harse­winkel, Rheda-Wieden­brück (2), Schloß Holte-Stuken­brock (2), Verl und Vers­mold (2).

Hagen/West­falen: Neuer Standort, zwei LTE- und eine 5G-Erwei­terung.

Bottrop: Neuer Standort Halde Haniel.

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Minden (Große Heide) und Bochum (Blumen­feld­straße), ferner Köln (Rober-Bosch-Straße), Bonn (Am Wich­selhof) und Mecken­heim (Aden­dorfer Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Meer­busch.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Telekom:

Kreis Neuwied: Neubau 50 Meter hoher Stahl­git­ter­mast in Hardert.

5G auf 3600 MHz in Trier (Tesse­now­straße).

Neuer 700 MHz-Sender mit 5G in Witt­lich

Saar­land

Telefónica:

Telekom:

Saar­pfalz-Kreis: Neuer Sender in Gers­heim.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Bautzen: Ein neuer Standort, drei 5G-Erwei­terungen für Lauta, Lohsa, Otten­dorf-Okrilla und Stei­nigt­wolms­dorf.

Vogt­land­kreis: Ein Standort mit LTE, einer mit 5G erwei­tert in Bad Brambach und Brockau.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Leipzig (Mainzer Straße).

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Rothen­burg/O.L. und in Pausa-Mühl­troff.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telekom:

Burgen­land­kreis: Ein neuer Standort, vier 5G-Erwei­terungen in Bad Bibra, Elsteraue, Kretz­schau, Merten­dorf und Weißen­fels.

Neuer 5G-SA ("5G+") Sender in Stendal (Wilhelms­hofer Straße)

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Calvörde, Tanger­münde, Staß­furt, Teut­schen­thal und Angern.

Schleswig-Holstein

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Kreis Rends­burg-Eckern­förde: Ein Standort neu gebaut, sechs mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert für Arps­dorf, Bredenbek, Däni­schen­hagen, Goose­feld, Krogaspe, Krons­hagen, Osten­feld, Oster­rön­feld und Windeby.

Kreis Pinne­berg: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Elms­horn und Quick­born.

Flens­burg: Standort mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Lübeck (Peter-Monnik-Weg).

Neuer 5G-700 MHz-Sender in Born­höved.

Thüringen

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Hild­burg­hausen: Zwei neue Stand­orte in Hild­burg­hausen und Schleu­singen.

Saale-Orla-Kreis: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert in Neustadt an der Orla und Volk­manns­dorf.

Land­kreis Greiz: Standort Kraft­sdorf mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Neuer Standort in Schmal­kalden.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Mohls­dorf-Teich­wolf­rams­dorf.

Telefónica:

