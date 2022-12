Netzausbau: 1&1 gestartet, Vodafone baut weiter 5G-SA

So kurz vor Jahres­ende scheinen die Pres­sestellen der Netz­betreiber im Urlaub zu sein. Es gibt also diesmal keine offi­ziellen Neuig­keiten zum Netz­ausbau von der Telekom oder von o2. Dafür sind drei aktive Stationen von 1&1 gesichtet worden, zwei stehen in Hessen, eine in Baden Würt­tem­berg. Auch Voda­fone hat zum Jahres­ende noch einige 5G-SA-Stationen ("5G+") in Betrieb genommen.

Dafür wird aus Köln-Mesche­nich eine seit drei Wochen anhal­tende Störung im o2-Netz gemeldet, wie der WDR berichtet. Ursache sollen Erwei­terungs­arbeiten und ein nicht recht­zeitig zu beschaf­fendes Ersatz­teil sein. Die Kunden sind derzeit nicht erreichbar und ziem­lich frus­triert. In dieser Woche ist das Netz von 1&1 gestartet, und Vodafone hat noch einige 5G-SA-Stationen eingeschaltet

Foto: Vodafone, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Waib­lingen (Schorn­dorfer Straße)

Neue 5G-Station in Karls­ruhe ("Hinterm Haupt­bahnhof 3")

Bayern

Voda­fone:

Neue 5G-SA-Station in Neuburg an der Donau (Münchener Straße)

Hessen

1&1:

Zwei neue 5G-Sender in Frank­furt/Main (Mainzer Land­straße und Ostend­straße)

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Wermels­kir­chen (Kölner Straße).

Schleswig-Holstein

Voda­fone:

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Timmen­dorfer Strand (Lachsweg)

Im neuen Jahr dürfte es dann wieder mehr Sender­mel­dungen geben. In einer sepa­raten News lesen Sie weitere Details zum 5G-Netz­start von 1&1.