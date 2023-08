Deutsche Telekom: Mobilfunkausbau an 798 Standorten

Zwar gibt es diese Woche nicht so viele neue Stationen der Telekom zu vermelden, sie blieb aber nicht untätig. Ausge­baut wurde an rund 800 Stand­orten.

Jede Woche geben wir einen Über­blick über den Netz­ausbau in Deutsch­land. Dabei ist zwei­fels­frei fest­stellbar, dass die Telekom bei den gemel­deten Aus- und Umbauten des Netzes sehr weit vor ihren Mitbe­wer­bern liegt.

Von Zeit zu Zeit gibt die Telekom eine Über­sicht über ihre gebauten Mobil­funk-Sende­sta­tionen: An 798 Stand­orten wurde ausge­baut, rund 9700 5G-Antennen (etwa 3200 Stand­orte) funken jetzt auf der schnellen 3,6-GHz-Frequenz ("Band n78"). Damit, so bilan­ziert die Telekom, seien "mehr als 95 Prozent der Bevöl­kerung" mit 5G versorgt. Das stimmt aber nur dann, wenn die gesamte Bevöl­kerung ein 5G-fähiges Gerät und einen 5G-fähigen Tarif im Netz der Telekom hätte.

Wo gibt es Netz?

Die Deutsche Telekom liegt beim Mobilfunknetzausbau in Deutschland vorne

Foto: Deutsche Telekom Wer auf seinem Handy nur "kein Netz" oder wenige Balken findet, kann im Internet auf www.telekom.de/netz­ausbau die aktu­elle Versor­gung an einem Wunschort prüfen.

Diese Karten entspre­chen nicht immer 100 Prozent der Realität, da sie auf Berech­nungen basieren. Wenn man aber zwischen "5G" oder "4G" oder "2G" umschaltet, kann man schon gute Einschät­zungen bekommen, wie es vor Ort aussieht oder ausschauen könnte, zumin­dest outdoor. Ob man indoor Netz hat, hängt beispiels­weise von bauli­chen Gege­ben­heiten, der Dicke der Wände, der Isolie­rung und wärme­hem­menden Fens­ter­scheiben ab.

Keine Sommer­pause

Die Telekom betont, keine Sommer­pause beim Netz­ausbau gemacht zu haben. Sie habe ihr Mobil­funk­angebot "in den letzten vier Wochen an bundes­weit 798 Stand­orten" ausge­baut. Dabei wurden 183 funkel­nagel­neue Stand­orte gebaut, die jetzt - je nach indi­vidu­ellem Versor­gungs­ziel - mit LTE oder auf 5G-Frequenzen funken.

Diese Woche ist die Zahl der Baumel­dungen etwas geringer ausge­fallen. Sie sehen das in unserer Wochen­über­sicht, die im Laufe des Tages erscheint.

Zusätz­lich wurde die Mobil­funk-Kapa­zität an 615 bereits vorher in Betrieb genom­menen Stand­orten erhöht, um das LTE- und 5G-Netz der Telekom noch leis­tungs­stärker zu machen.

5G-n78 an 32.000 Stand­orten

Wie schon berichtet funken auf der "schnellen 3,6-GHz-Frequenz" (Fach­leute nennen es das Band "n78") rund 9700 5G-Antennen an ca. 3200 Stand­orten in über 750 Städten und Gemeinden. Befindet man sich in der Nähe dieser Stationen, idea­ler­weise mit Sicht auf die Antenne, sind Down­load-Geschwin­dig­keiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde und darüber hinaus möglich. teltarif.de hat beispiels­weise am Konrad-Adenauer-Platz in Bonn an einem Vormittag 1400 MBit/s beim Down­load erzielt.

Der 5G-Empfang im Netz der Telekom ist mitt­ler­weile fast die Regel, betont die Telekom, wobei für Privat­kunden in der 5G-DSS-Tech­nologie gesendet wird, die zugleich das Vorhan­den­sein von 4G-Signalen ("Anker­band") der Telekom voraus­setzt.

Abde­ckung der Haus­halte

Bezogen auf die soge­nannte "Haus­halts­abde­ckung" nennt die Telekom "über 95 Prozent" bei 5G und etwa 99 Prozent bei LTE. Zahlen zur Netz­abde­ckung in der Fläche (was auch Felder, Wiesen und Wälder umfassen könnte) nennt derzeit kein Mobil­funk­anbieter.

"Wir erhöhen beim Mobil­funk-Ausbau weiter das Tempo", sagt Abdu Mudesir, Geschäfts­führer Tech­nologie der Telekom Deutsch­land. "Über 95 Prozent der Bevöl­kerung können bereits 5G von der Telekom nutzen, bis 2025 werden wir 99 Prozent der Bevöl­kerung errei­chen. Wir versorgen Deutsch­land mit einem flächen­deckenden und zukunfts­fähigen Netz, um Deutsch­land fit für die digi­tale Zukunft zu machen."

Flächen­deckung wirk­lich vorhanden?

Eine echte Flächen­deckung wäre natür­lich wünschens­wert, aber dieses Ziel wird nur sehr schwer zu errei­chen sein. Wie erleben die teltarif.de-Leser die Netz­abde­ckung im Land? Gibt es bewohnte oder belebte Orte, wo es bis heute kein Netz gibt? Und wenn ja, von welchem Anbieter? Haben Sie schon mal bei Ihrem Anbieter nach­gefragt? Gibt es Wider­stände vor Ort, weil Sender nicht so schön aussehen? Schreiben Sie möglichst viele Details (Bundes­land, Land­kreis, Ort, Beson­der­heit) in unser Forum. Wir fragen dann beim jewei­ligen Netz­betreiber nach.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: 1&1: Weitere Details zum Netz­start für Handy-Kunden.