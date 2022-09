Massiver Handy-Netzausbau geht weiter

Durch die Messe IFA gab es letzte Woche keine Zusam­men­stel­lung des Mobil­funk-Netz­aus­baus in Deutsch­land. Wir holen das heute nach.

Die Telekom hat wieder eine unglaub­liche Menge an neuen Stationen einge­weiht, ergänzt, oder mit dem Bau neuer Masten begonnen, die später auch von den Wett­bewer­bern genutzt werden können.

Voda­fone meldet verstärkt das Stopfen von Funk­löchern, wo bisher gar nichts ging und rüstet verblie­bene reine GSM-Stationen auf LTE oder LTE/5G um.

Es fällt auf, dass o2 sehr viele 5G-Stationen auf Band n78 auch abseits der Ballungs­zen­tren in Betrieb genommen hat, und offenbar wird an vielen Stand­orten zugleich das Band n28 (700 MHz) dazu gestellt. Nur: Dieses Band können im Moment noch nicht alle "5G-fähigen" Tele­fone richtig nutzen, aber die Zahl der kompa­tiblen Geräte steigt langsam.

Selbst der große unbe­kannte "Neue", die 1&1 wurde beim Aufbau erster Stationen gesichtet. Das Netz­kon­zept von 1&1 startet aber zunächst als orts­fester Inter­net­zugang über Funk ("Fixed Wire­less Access" - FWA) und ist damit im Augen­blick noch keine ernst­zuneh­mende Konkur­renz für ständig mobile Kunden. Wir haben die Über­sicht wieder nach Bundes­län­dern in alpha­beti­scher Reihen­folge zusam­men­gestellt.

Baden-Würt­tem­berg

Wein­stadt kann lachen. Die Telekom hat dort einen neuen Sender aufge­baut. Die Gemeinde liegt im Rems-Murr-Kreis mit 120 Telekom-Stand­orten, und weitere 55 Stand­orte werden folgen, 31 mal gibts noch mehr LTE.

Ober­sont­heim (Kreis Schwä­bisch Hall) hat eine neue Telekom-Station bekommen. Zu den 76 Stand­orten im Land­kreis sollen 53 weitere dazu kommen, plus 18 mal mehr LTE.

Die Netzbetreiber sind fleißig. Auf dem Bild baut die Deutsche Funkturm einen Standort, der auch von anderen Netzbetreibern genutzt werden kann.

Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann Die Gemeinde Schön­brunn liegt im "kleinen Oden­wald" im Rhein-Neckar-Kreis, ist sehr hügelig und besteht aus weit verstreuten Orts­teilen. Lange klagten Telekom-Kunden dort über eine überaus lücken­hafte Versor­gung. Nun hat die Telekom in Diel­heim, Nußloch und Schön­brunn gebaut, bzw. erwei­tert. Trotz 163 Stand­orten im Kreis gilt es noch manches Funk­loch zu stopfen, weitere 40 Sender werden bald kommen, und 17 mal wird LTE erwei­tert.

Zwei neue Telekom-Stand­orte im Alb-Donau­kreis und zweimal mehr LTE versorgen Blau­beuren, Blau­stein, Dorn­stadt und Langenau. Der Plan sieht 36 neue Stand­orte und 21 Erwei­terungen in zwei Jahren vor.

Im Land­kreis Esslingen wurden fünf neue Stand­orte aufge­baut und sieben mit LTE erwei­tert. Deizisau (2), Denken­dorf, Esslingen am Neckar (5), Kirch­heim unter Teck (2), Köngen und Lein­felden-Echter­dingen profi­tieren davon. 188 Stand­orte im Land­kreis reichen noch lange nicht. Weitere 80 Stand­orte sind geplant, an 38 Stand­orten soll es mehr LTE geben.

Winnenden-Birk­manns­weiler im Rems-Murr Kreis ist nun eine "5G-Plus-Gemeinde" von Voda­fone. Von 89 Mobil­funk-Stand­orten im Kreis sind 31 Stand­orte bereits 5G-fähig, zwei können 5G-SA, sieben Stand­orte in Fell­bach (2x), Oppen­weiler (2x), Leuten­bach, Schorn­dorf und Winnenden sollen 5G bekommen, Waib­lingen und Winnenden erhalten weitere Antennen. Insge­samt soll weiter ausge­baut werden.

Die Quadra­testadt Mann­heim bekam am Stepha­nien­ufer einen schnellen o2-5G-n78-Sender (3,6 GHz) spen­diert.

Der Ort Groß­rin­der­feld liegt im Kreis Tauber­franken. Dort sendet im Gewannweg eine Station von o2 auf den Bändern n78 (3,6 GHz) und n28 (700 MHz) mit 5G-NR.

5G auf 700 MHz wurde in Bad Mergen­theim (Markels­heim), Bad Waldsee (Schel­len­berg), Langen­brettach (Brettach), Hasel (Hummel­berg), Kernen im Remstal (Kelter­straße), Eschen­bach und Ötig­heim (Indus­trie­straße) instal­liert.

Die o2-Liste lässt sich um Aach, Bad Urach (Orts­teil Hengen), Back­nang, Steinen (Orts­teil Hofen) und Kippen­heim ergänzen.

Bayern

Than­stein heißt der neue Standort der Telekom (Kreis Schwan­dorf). Im Kreis wird sich die Zahl der Stand­orte von 85 auf 127 erhöhen. 21 Stand­orte sollen mehr LTE bekommen.

Emme­ring im Land­kreis Ebers­berg ist Standort einer neuen Telekom-Sende­anlage. 18 Stand­orte sollen im Land­kreis noch kommen.

Zwei neue Telekom-Stand­orte meldet der Donau-Ries-Kreis, in Marx­heim, Mertingen und Nörd­lingen. Die Zahl der Stand­orte soll dort von 62 auf 118 steigen.

Franz Josef Strauß hieß der berühm­teste Landrat des Land­kreises Weil­heim-Schongau. Das ist schon eine Zeit­lang her. Die Telekom hat dort aktuell drei neue Stand­orte gebaut und die Versor­gung in Eglfing, Iffel­dorf und Sindels­dorf verbes­sert. Weitere 17 Stationen werden das Netz noch weiter verbes­sern, neunmal wird es extra LTE geben.

Ein neuer Standort im Land­kreis Tirschen­reuth und Hoch­rüs­tungen auf LTE und 5G sorgen bei Telekom-Kunden in Frie­den­fels, Neual­ben­reuth, Plöß­berg und Wiesau für besseres Netz. Zu den 39 Stand­orten sollen weitere 24 Stand­orte kommen, 12 mal ist mehr LTE vorge­sehen.

In Farchant, Garmisch-Parten­kir­chen (2), Krün (2) und Mitten­wald (Kreis Garmisch-Parten­kir­chen) ist das Telekom-Netz deut­lich besser geworden. Es wurden alleine drei neue Stationen aufge­baut und einge­schaltet. Bis 2024 sollen weitere 28 Stand­orte hinzu­kommen, 15 Stand­orte sollen erwei­tert werden.

In der Stadt und dem Land­kreis Ansbach ist Telekom besser geworden. Ein Komplett-Neubau und zweimal LTE und einmal 5G verbes­sern Abde­ckung und Kapa­zität, z.B. in Ansbach, Aurach, Feucht­wangen und Leuters­hausen. Weitere 41 Stand­orte sollen in zwei Jahren dazu­kommen, 22 mal wird es mehr LTE geben.

Im Land­kreis Augs­burg wurde in Neusäß (Höhen­straße) 5G-Technik von Voda­fone akti­viert. 19 weitere Baupro­jekte sind auf der Agenda. 65 Stand­orte senden schon, 26 mit 5G und eine mit 5G-SA. Im nächsten Jahr sollen Gerst­hofen (2x), Hilten­fingen, Alten­münster (2x, inkl. 1x 5G), Klein­aitingen, Emer­sacker, Scher­stetten, Zusmar­shausen und Mittel­neuf­nach aufge­rüstet werden. Auch in Usters­bach, Gerst­hofen (2x), Stadt­bergen, Zusmar­shausen und Neusäß soll gebaut werden.

Ingol­stadt (Wening­straße) ist eine neue Adresse für schnelles 5G von o2.

In der Gemeinde Beuer­berg, die zu Euras­burg (Schwaben) im Land­kreis Aichach-Fried­berg gehört, ist ein schneller 5G-n78-Sender kombi­niert mit n28 (700 MHz) von o2 zu Hause.

Glei­ches gilt für Erding, genauer Eichen­kofen im Moos­lerner Weg oder in Unter­diet­furt (Kreis Rottal-Inn) in der Eggen­fel­dener Str. (jeweils (700/3600 kombi­niert).

Auch im Chiemgau, im Waldweg in der Gemeinde 83236 Übersee ist das schnelle 5G-Zeit­alter von o2 ange­bro­chen, sowohl auf 3,6 GHz als auch auf 700 MHz.

Bad Aibling (Kolber­moorer Str.) empfängt NR 700 MHz (5G) von o2, gemeinsam mit Burg­kir­chen (Gerhart-Haupt­mann-Str), Rehling (Raiff­eisenstr.), Pollen­feld, Kirchen­sit­ten­bach (Algers­dorf), Ruhpol­ding (Zeller Forst) oder Wallers­dorf.

Weitere o2-5G-Orte sind Buxheim (Orts­teil Tauber­feld), Karls­huld, Waid­haus, Furth (Land­kreis Landshut), Rotten­burg an der Laaber und Reis­bach (Orts­teil Gries­bach).

Berlin

Nichts Neues aus Berlin: U-Bahn­fahrer brau­chen weiter ein Dual-SIM-Handy. In einem Karten-Schacht sollte eine o2-SIM-Karte einge­legt werden, um unter Tage nicht völlig von der Außen­welt abge­schnitten zu sein. Aber auch dann kann es noch punk­tuell zu Netz­über­las­tungen kommen.

Bran­den­burg

Zwei neue Stand­orte der Telekom im Land­kreis Ober­spree­wald-Lausitz und einer mit LTE, genauer in Lübbenau/Spree­wald, Neupeters­hain und Schwarz­bach. Der Plan sieht eine Erhö­hung von 61 auf 85 Stand­orte der Telekom vor, viermal wird es mehr LTE geben.

In Ober­barnim (Kreis Märkisch-Oder­land) baut die Telekom einen etwa 50 Meter hohenr Stahl­git­ter­mast. Damit können Telekom und deren Mitbe­werber den Bereich besser versorgen.

Der Land­kreis Teltow-Fläming liegt südlich von Berlin und ist ziem­lich eben. Die Telekom hat LTE und 5G ausge­baut, was Blan­ken­felde-Mahlow, Groß­beeren, Nuthe-Urstromtal und Zossen zu Gute kommt. Weitere 34 Stand­orte sollen das Netz verdichten, 23 mal LTE bringt mehr Kapa­zität.

Im Land­kreis Spree-Neiße wurden drei Stand­orte der Telekom mit LTE und einer mit 5G erwei­tert. Kolk­witz, Neuhausen/Spree, Tscher­nitz und Wiesen­grund profi­tieren davon. Zu den 66 Telekom-Stand­orten im Land­kreis sollen weitere 36 dazu kommen.

In Bornim in Bran­den­burg wird ein 40 Meter Mast der Telekom gebaut.

Das Telekom-Netz im Land­kreis Potsdam-Mittel­mark wurde durch Neubau und Erwei­terungen verbes­sert. Das freut Buckautal, Golzow, Michen­dorf, Nuthetal und Treu­enbrietzen. Das reicht noch nicht: Bis 2024 sollen weitere 63 Telekom-Stand­orte neu dazu kommen, 18 werden aufge­rüstet.

Flieth-Stege­litz, genauer Stege­litz liegt in der Ucker­mark und erhöht die Anzahl der 5G-Sender auf 3,6 GHz von o2 um einen Zähler.

Hohen­schöp­ping und Frank­furt (Oder) wurden mit 700 MHz (n28) erwei­tert, ferner Anger­münde (Orts­teil Fried­richs­felde), Herms­dorf (Orts­teil Janno­witz) und Rheins­berg.

Bremen

Hoch im Norden in Bremen hat Voda­fone in der Fried­rich-Rauers-Straße eine 5G-SA-Sende­an­alge einge­schaltet. Acht weitere Baupro­jekte sind für nächstes Jahr im Plan. 131 Stationen senden dort schon, 76 können 5G und 15 bereits 5G-SA. Sechs weitere 5G-Sender sollen nächstes Jahr fertig werden, drei bestehende Stand­orte werden hoch­gerüstet.

In Bremen kann 5G-n78 in der Theodor-Bill­roth-Straße und der Hermann-Entholt-Straße von o2 empfangen werden.

Hamburg

In der Freien und Hanse­stadt Hamburg hat die Telekom vier Stand­orte neu gebaut, 13 mit LTE und einen mit 5G erwei­tert. Die Statistik zählt dort 664 Stand­orte, die um 218 weitere Stand­orte ergänzt werden sollen. Dazu kommen 55 Erwei­terungen mit LTE.

In der Neuwie­den­thaler Straße in Hamburg können Hanseaten schnelles 5G von o2 auf 3,6 GHz nutzen, dazu noch 700 MHz.

Hessen

Der Land­kreis Berg­straße umfasst Teile des west­lichen Oden­wald, und das bedeutet viele abge­schirmte Täler und kurvige Neben­straßen. Das zu versorgen ist eine echte Heraus­for­derung. Die Telekom hat zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert: Abtsteinach, Bürstadt und Grasel­len­bach haben besseres Netz bekommen. Zu den 89 Stand­orten im Kreis werden 23 weitere gebaut werden. 15 mal wird LTE erwei­tert.

Der Vogels­berg­kreis bekommt eine bessere Telekom-Versor­gung. Zu den 65 Stand­orten kommen weitere 51 Stand­orte dazu. Fünf Stand­orte wurden neu gebaut, zwei mit LTE und einer mit 5G erwei­tert: Antrifttal, Gemünden (Felda), Herb­stein (2), Homberg (Ohm), Romrod und Schlitz (2) haben besseres Netz erhalten.

Diemel­stadt und Twis­tetal im Land­kreis Waldeck Fran­ken­berg haben besseres Netz der Telekom bekommen. Zu den 75 Sendern im Kreis sollen weitere 22 Stand­orte dazu kommen, elf werden aufge­rüstet.

Im Land­kreis Hers­feld-Roten­burg hat die Telekom einen Standort mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert, was Haunetal, Neuen­stein und Nieder­aula zu Gute kommt. 30 weitere Stand­orte sollen in den nächsten zwei Jahren dazu kommen, plus 12 Erwei­terungen bestehender Stand­orte.

In Hünstetten, genauer in Strinz-Trini­tatis hat Voda­fone ein weiteres Funk­loch besei­tigt. Das erhöht die Anzahl auf 64 Voda­fone-Sender, 59 mit LTE, 17 mit 5G. Es soll fleißig weiter­gebaut werden, was Waldems (2x), Niedern­hausen (2x), Bad Schwal­bach, Schlan­genbad (2x), Taunus­stein (4x), Lorch, Eltville am Rhein (2x) und Oestrich-Winkel zu Gute kommen soll. Es werden vier neue Stationen gebaut, eine von GSM auf LTE hoch­gerüstet und fünf mit 5G ausge­stattet.

Aus Hünfelden meldet Voda­fone ein mit LTE erst­malig geschlos­senes Funk­loch. 19 weitere Projekte sind geplant. 74 Stationen funken hier schon im Kreis, 12 noch GSM-only, 18 mit 5G. Für nächstes Jahr sollen Weil­burg (3x), Wein­bach, Selters (Taunus), Limburg a.d. Lahn (6x), Elz (2x), Hadamar (2x), Bad Camberg (2x) und Runkel (2x) mehr und besseres Netz bekommen. Bis Ende 2025 soll die 5G-Anbin­dung aller besie­delten Gebiete im Land­kreis voll­endet sein.

Offen­bach am Main ist in der Goer­deler­straße im schnellen 5G-Zeit­alter von o2 ange­kommen.

Der Orts­teil "Schöne Aussicht" in Schwa­ben­dorf im Land­kreis Marburg-Bieden­kopf sieht 5G auf 3,6 GHz von o2.

In Bischofs­heim ist 700 MHz von o2 neu im Programm.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Im Land­kreis Vorpom­mern-Greifs­wald hat die Telekom einen weiteren Sender aufge­baut und drei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, was die Orte Benz, Greifs­wald, Papen­dorf, Rothen­klem­penow und Zirchow freut. In Zahlen: 129 Stand­orte im Land­kreis, 96 weitere sind geplant, 30 sollen mehr LTE bekommen. Es geht langsam voran.

Auf der Meck­len­bur­gische Seen­platte stehen 156 Sender der Telekom, einer ist brandneu. Sechs senden erst­malig LTE, einer wurde jetzt um 5G erwei­tert. In Lärz, Moltzow, Neubran­den­burg (3), Neustre­litz, Rechlin und Staven­hagen können Telekom-Kunden jetzt besser tele­fonieren und surfen. Bis 2024 sollen alleine dort weitere 134 Telekom-Stand­orte dazu kommen, da fallen 41 Erwei­terungen mit LTE fast kaum noch auf.

73 Stand­orte der Telekom versorgen die Ucker­mark, weitere 48 sind geplant. Casekow, Flieth-Stege­litz, Milmers­dorf, Nord­westu­cker­mark und Oberu­ckersee haben durch Ausbauten besseres Netz erhalten.

Der Land­kreis Ludwigs­lust-Parchim hat ein Voda­fone-Funk­loch weniger, denn in Brüel wurde eine Sende­sta­tion einge­schaltet. Bis nächstes Jahr will Voda­fone dort 34 weitere "Projekte" reali­sieren. Zwei Jahre hat es gedauert, von der ersten Planung, über die Stand­ort­aus­wahl bis zur Anschal­tung. Voda­fone hat schon 145 Sender im Land­kreis, zwei senden noch GSM only, 76 können schon 5G. Die Orte Grabow, Banzkow, Leezen, Warlitz, Hagenow, Parchim (4x), Demen, Banzkow, Plate (2x), Witten­burg (2x), Vellahn, Picher, Ludwigs­lust (3x), Gammelin, Lüttow-Valluhn (2x), Witten­förden (2x), Dobin am See, Plau am See, Karenz, Spor­nitz, Ruhner Berge, Gehls­bach, Tramm und Lübtheen (2x) sollen bald besser mit Voda­fone versorgt sein, einige davon sogar gleich mit 5G.

In Galenbeck, Am Berge, steht eine Sende­anlage von o2 in den Bändern n78 und n28.

Eine weitere findet sich in Gustebin (Gemeinde Wuster­husen, Kreis Vorpom­mern-Greifs­wald).

Auf 700 MHz sendet o2 in Vielank und Neubran­den­burg.

Nieder­sachsen

Kennen Sie Golden­stedt? Das liegt im Kreis Vechta, dort steht ein neuer Sender der Telekom. Die Zahl der Sender soll dort im Land­kreis von 48 auf 58 steigen, zwölfmal kommt noch LTE dazu.

Witt­mund in Ostfries­land hat jetzt mehr LTE. 21 Stand­orte im Land­kreis sollen um sechs weitere ergänzt werden, dreimal soll LTE dazu kommen. Das wird Einhei­mische und Urlauber freuen.

In Lang­wedel (Kreis Verden) baut die Telekom einen etwa 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast. Der wird für 5G von der Telekom vorbe­reitet sein, steht aber auch Voda­fone, Telefónica (o2) und 1&1 zur Verfü­gung, sofern gewünscht.

In der dazu gehö­renden Kreis­stadt Verden an der Aller hat die Telekom eben­falls neu gebaut und LTE erwei­tert: Das merken Kunden in Riede, Theding­hausen und Verden (Aller). Zu 61 Stand­orten wollen acht dazu kommen, 13 mal LTE ist auch auf dem Plan.

Auch in Ülzen hat die Telekom gebaut (jetzt 48 Stand­orte) und plant 18 weitere. Emmen­dorf, Suder­burg und Uelzen, Hanse­stadt sind besser versorgt. 14 mal wird LTE aufge­bohrt.

In der Region Hannover stehen schon 475 Sende­anlagen der Telekom. Das ist nicht genug, es sollen weitere 152 dazu kommen. Zwei Stand­orte wurden neu gebaut, sieben mit LTE erwei­tert, was Hannover (8) und Langen­hagen freut.

In der Stadt Olden­burg hat die Telekom einen neuen Sender einge­schaltet und einen mit 5G erwei­tert. Zu den 64 Stand­orten im Kreis sollen 28 dazu kommen, achtmal wird mehr LTE spen­diert.

Vier neue Telekom-Stand­orte im Land­kreis Roten­burg (Wümme), einmal neues LTE und das Netz ist in Bülstedt, Gnar­ren­burg, Groß Meckelsen, Gyhum und Scheeßel besser geworden. Bis 2024 sollen weitere 38 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an neun Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Auch im Land­kreis Lüne­burg ist mehr Netz von Telekom zu empfangen. Ein neuer Standort und viermal LTE machen es möglich, in Ameling­hausen, Handorf, Lüne­burg (2) und Radbruch mobil zu tele­fonieren oder zu surfen. Aus 71 Stand­orte sollen bald 109 Stand­orte werden, und LTE gibts auch noch dazu.

Im Emsland senden fünf nagel­neue Telekom-Stationen, fünf weitere bekamen LTE: Bawinkel, Geeste, Herz­lake, Hüven, Papen­burg (4), Renken­berge und Spelle freuen sich. Zu den 156 Stand­orten im Emsland sollen weitere 52 Stand­orte dazu kommen. 34 Stand­orte werden mehr LTE erhalten.

Aurich liegt in Ostfries­land, wo es zwei neue Telekom Stand­orte gibt und zwei, die jetzt mehr LTE haben. Große­fehn, Krumm­hörn und Norden sind die glück­lichen Orte. Zu den 70 Stand­orten im Kreis sollen noch sieben neue dazu kommen, 14 werden erwei­tert.

Die Stadt Celle wurde einst durch das "Celler Loch" (in der Wand eines Gefäng­nisses) bekannt. Voda­fone stopft ein Funk­loch in der dortigen Hafen­straße mit 5G-SA. 55 Sender arbeiten dort schon, sie sollen nach und nach auf 5G hoch­gerüstet werden. 33 können das schon, vier sogar 5G-SA ("5G+"). Für nächstes Jahr wird in Celle, Faßberg und Bergen hin zu 5G ausge­baut. Südheide (2x), Celle, Adel­heids­dorf und Bergen bekommen dann außerdem besseres Voda­fone-Netz, verspricht das Unter­nehmen.

Neustadt (Nöpke) ist im 700 MHz Band von o2 ange­kommen. Glei­ches gilt für Braun­schweig (Alte Frank­furter Straße, Bien­roder Weg), Karwitz und Springe.

Nord­rhein-West­falen

In Verl (Kreis Gütersloh) baut die Telekom einen 30 Meter hohen Schleu­der­beton­mast. Der wird später der Telekom, aber auch Netz­betrei­bern im Wett­bewerb zur Verfü­gung stehen.

In Mari­enheide hat die Telekom neu gebaut und LTE erwei­tert. Das liegt im Ober­ber­gischen Kreis (117 Stand­orte, bald 32 mehr und 29 mal mehr LTE).

Im Land­kreis Heins­berg bei Aachen betreibt die Telekom aktuell 88 Stand­orte und plant 23 weitere. Drei Stand­orte sind frisch akti­viert worden, was Geilen­kir­chen (2) und Übach-Palen­berg freut. Bis in zwei Jahren sollen weitere 23 Stand­orte im Kreis dazu kommen, dazu noch zwei Hand­voll LTE.

In Lohne (Kreis Vechta) baut die Telekom einen 40 Meter hohen Gitter­stahl­mast.

Die Telekom hat den Kreis Mett­mann mit drei neuen Stand­orte in Hilden, Ratingen und Velbert besser versorgt. Zu aktuell 168 Stand­orten kommen 65 weitere Stand­orte dazu, obwohl schon 100-prozen­tige Haus­halts­abde­ckung vorherr­schen soll.

In Mönchen­glad­bach hat die Telekom dreimal neu gebaut und dreimal LTE erwei­tert. Zu den 115 Stand­orten sollen weitere 32 dazu­kommen, plus elf Erwei­terungen.

In Iser­lohn-Elsey (Märki­scher Kreis) hat Voda­fone 5G-SA gestartet. 115 Stationen senden dort, 43 mit 5G, zwei mit 5G-Plus. Bis Mitte 2023 sollen weitere zwölf 5G-Baupro­jekte reali­siert werden – darunter eine neue 5G-Station in Kierspe. Konkret wird Voda­fone in den nächsten zwölf Monaten elf bestehende Stand­orte in Iser­lohn (6x), Lüden­scheid (2x), Herscheid und Menden (Sauer­land) (2x) zu 5G-Stationen aufwerten.

In Bottrop im Ruhr­gebiet können Voda­fone-Kunden jetzt 5G-SA nutzen. 27 Stand­orte gibt es schon, einige werden bald auf 5G umge­rüstet.

Die Stadt Bonn ist Sitz der Deut­schen Telekom. Nichts­des­totrotz hat Voda­fone hat in Bonn am Hein­rich-Böll-Ring eine 5G-SA-Sende­anlage in Betrieb genommen. 18 Baupro­jekte sind für Bonn im nächsten Jahr ange­dacht. 91 Sender laufen schon, davon 27 mit 5G und drei mit 5G-SA.

In der Stadt Aachen wurde ein Voda­fone-Funk­loch erst­malig mit LTE gestopft. Dabei senden schon 73 Stand­orte und davon 67 Stationen mit LTE. Bis 2025 will Voda­fone die 5G-Anbin­dung aller besie­delten Gebiete in der Stadt bis 2025 voll­endet haben.

Der Orts­teil Frenk­haus­erhöh gehört zu Drols­hagen in Nord­rhein-West­falen. Auch dort sendet o2 mit 5G auf 3,6 GHz.

Die Groß­städte Köln (Gerns­heimer Straße) und Aachen (Stet­tiner Straße) wurden eben­falls deut­lich schneller von o2 versorgt. Ebenso Gelsen­kir­chen (Bleck­straße).

Plet­ten­berg (Orts­teil Ohle) kann NR auf 700 MHz von o2 empfangen.

In Titz (Bedburger Straße) ist n28 von o2 aktiv.

Rhein­land-Pfalz

In Daun (Eifel) hat die Telekom neu gebaut. In der gebir­gigen Vulkan­eifel senden jetzt 52 Stand­orte, 14 weitere sind bis 2024 vorge­sehen. Mit siebenmal mehr LTE sollte sich die Versor­gung dort spürbar verbes­sern.

Zwei neue Stand­orte der Telekom im Land­kreis Neuwied, einer wurde um LTE erwei­tert und einer mit 5G. Das freut die Kunden in Asbach, Buch­holz (Wester­wald), Linz am Rhein und Neustadt (Wied). Zu den 75 Stand­orten im Land­kreis sollen 25 weitere Stand­orte dazu kommen, achtmal gibts mehr LTE.

Der Rhein-Huns­rück-Kreis hat einen neuen Standort bekommen, zweimal LTE und zweimal 5G. Kunden in Bell (Huns­rück), Hassel­bach, Laufers­weiler, Nieder Kostenz und Raven­giers­burg freuen sich darüber. 53 Stand­orte reichen noch nicht, weitere 27 sollen folgen und außerdem jede Menge LTE.

Im Land­kreis Bern­kastel-Witt­lich hat die Telekom zwei Stand­orte mit LTE und zwei mit 5G erwei­tert. Verbes­sert wurden Gorn­hausen, Niers­bach, Rive­nich und Will­wer­scheid. Zu 58 Stand­orten im Land­kreis sollen 32 weitere dazu hinzu­kommen. 12 Stand­orten werden erwei­tert.

Heis­ten­bach liegt im Rhein-Lahn-Kreis und kann von der Liste der Voda­fone-Funk­löcher gestri­chen werden. Nächstes Jahr sollen 17 weitere Baupro­jekte reali­siert werden. Die Zahl der Stationen im Land­kreis stieg auf 43, davon vier GSM, 39 LTE und zwölf mit 5G. Vom Ausbau sollen Nievern, Bad Ems (2x), Diez (2x), Bornich, Kördorf, Arzbach, Kestert, Nochern (2x), Flacht (2x), Katzen­eln­bogen, Lahn­stein (2x) und Weisel profi­tieren.

Auch in Wols­feld (Bitburg-Prüm) hat Voda­fone ein Funk­loch gestopft. Weitere Projekte sollen Burg, Wiers­dorf, Echter­nacher­brück, Winter­spelt, Baustert, Lamberts­berg, Sankt Thomas, Watz­erath, Matz­erath, Mett­endorf, Habscheid, Pitten­bach (2x), Ober­lascheid (2x), Bitburg und Schöne­cken zu Gute kommen.

In Odern­heim am Glan im Orts­teil Stau­dern­heim (Kreis Bad Kreuz­nach) wurde ein weiteres Funk­loch von Voda­fone elimi­niert. Von den 52 Mobil­funk­sta­tionen im Land­kreis, senden 47 Stationen mit LTE, 14 auch mit 5G. Für 2023 soll für Becher­bach, Schloß­böckel­heim, Dörre­bach, Feil­bin­gert, Bad Kreuz­nach (4x), Guldental (2x) und Henn­weiler (2x) gebaut werden. Voda­fone will bis nächstes Jahr vier neue Stand­orte in Betrieb nehmen und fünf bestehende Stand­orte auf 5G aufwerten.

Kissel­bach und Urbar (Rhein-Huns­rück-Kreis) haben jeweils eine Mobil­funk­sta­tion von Voda­fone erhalten, vorher war hier "nichts los". Voda­fone erhöht damit die Sende­sta­tionen auf 53 im Land­kreis, wovon 50 LTE und zwei auch 5G beherr­schen. Durch weiteren Ausbau werden Boppard (2x) und Ober­wesel profi­tieren, eine Station kommt neu dazu, eine wird aufge­rüstet.

Framers­heim im Land­kreis Alzey-Worms beher­bergt 5G von o2 auf 700 und 3,6 GHz in der Bahn­hof­straße.

Auch in Büdes­heim (bei Bingen) und in Panz­weiler (Huns­rück, Am Wacht­hübel) sollen solche Kombi­nationen von o2 aktiv sein.

Saar­land

In der Landes­haupt­stadt Saar­brü­cken sendet o2 in der Leib­nitz­straße auf 3,6 GHz.

Sachsen

Mehr Netz der Telekom auch im Land­kreis Bautzen, dank eines neuen Stand­orts und LTE-Erwei­terungen. Lauta, Rade­berg und Weißen­berg freuen sich. 131 Stand­orte im Land­kreis sollen auf 143 ansteigen. 18 mal soll es mehr LTE geben.

Schnelles 5G von o2 kann in Bautzen, genauer der Gemar­kung Bölbritz empfangen werden.

Glei­ches gilt für Leipzig, dort in der Zschor­tauer Straße und der Chris­tian­straße.

In Rade­beul (Wahns­dorf) ist 5G von o2 mit 700 MHz nutzbar. Glei­ches gilt für Lich­tenau (Orts­teil Otten­dorf) und Groß­rück­ers­walde.

Sachsen-Anhalt

Ein Neubau der Telekom verbes­sert in Zeitz die Mobil­funk-Versor­gung. Das liegt im Burgen­land­kreis, wo schon 96 Telekom-Stand­orte senden und um 19 weitere Stationen ergänzt werden sollen, 15 Stand­orte werden mit LTE erwei­tert.

Das Jeri­chower Land hat durch einen neuen Telekom-Sender mehr LTE bekommen, was Elbe-Parey und Gommern betrifft. Zu den 48 Stand­orten im Land­kreis sollen neue 24 Stand­orte in zwei Jahren dazu­kommen, neun sollen mit LTE erwei­tert werden.

Voda­fone baut 5G im Land­kreis Börde aus, genauer in Wolmir­stedt. 86 Sender funken im Kreis. Die bereits bestehenden Mobil­funk­sta­tionen: 40 mit 5G und zwei mit 5G+. Bis nächstes Jahr werden Loit­sche-Hein­richs­berg, Colbitz, Hohe Börde (2x), Völpke, Haldens­leben, Sülzetal und Barleben zu 5G-Stationen aufge­wertet. Mit LTE weiter ausge­baut werden Colbitz (2x), Burg­stall, Loit­sche-Hein­richs­berg, Oschers­leben (Bode), Hohe Börde (4x), Eils­leben, Völpke, Haldens­leben (3x), Gröningen, Oebis­felde-Wefer­lingen, Sülzetal und Barleben.

o2-Sender auf 700 MHz wurden in Werni­gerode (Orts­teil Mins­leben) und Ober­harz am Brocken (Orts­teil Elbin­gerode) empfangen.

Schleswig-Holstein

In Flens­burg hat die Telekom LTE erwei­tert. Die Zahl der Stand­orte soll von 35 auf 37 steigen, sechsmal soll LTE erwei­tert werden.

Im Land­kreis Schleswig-Flens­burg liegen Jagel und Sörup, dort liefert die Telekom jetzt mehr LTE. Weitere 28 Stationen sollen neu gebaut und 13 erwei­tert werden.

Im Herzogtum Lauen­burg hat die Telekom die Zahl der Sender von 71 auf 72 erhöht und einmal LTE erwei­tert. Weitere 34 Sender sind geplant. Grambek und Mölln freuen sich über besseres Netz.

Im Kreis Rends­burg-Eckern­förde funken 117 Stand­orte der Telekom, weitere 26 sind geplant. Borg­stedt, Damp, Felde, Groß Wittensee und Rends­burg wurden mit LTE ausge­baut, 14 Stand­orte werden noch um LTE erwei­tert.

Nebenan im Kreis Pinne­berg hat die Telekom sechsmal LTE aufge­rüstet. Elms­horn, Klein Nord­ende, Kummer­feld, Quick­born, Rellingen und Uetersen profi­tieren davon. Weitere 20 Stand­orte sollen noch kommen, 19 erwei­tert werden.

Der Kreis Nord­fries­land in Schleswig-Holstein wurde von der Telekom ausge­baut, in Leck, Sylt und Witz­wort. Zu den 101 Stand­orte in Nord­fries­land sollen 47 weitere Stand­orte dazu­kommen, 20 mal gibts mehr LTE.

Im Kreis Stor­marn kam ein neuer Standort der Telekom dazu, zwei stiegen in die LTE-Liga auf. Bars­büttel, Stapel­feld und Trittau sind besser versorgt. 90 Stand­orte im Land­kreis reichen nur knapp, es fehlen noch 15 geplante Stand­orte bis 2024. 16 mal soll es mehr LTE geben.

Der Land­kreis Harburg hat einen neuen Telekom-Standort und viel mehr LTE und 5G. Die Orte Appel, Buch­holz in der Nord­heide, Marschacht, Seevetal und Tostedt können sich freuen. Die 100 Stand­orte sollen auf 122 in zwei Jahren steigen. 15 weitere Stationen bekommen mehr LTE.

In Lübeck wurden sechs Telekom-Stand­orte mit LTE erwei­tert. Aus den 81 Stand­orten sollen bis in zwei Jahren 110 Stationen werden. 21 Stand­orte bekommen mehr LTE.

In Bösdorf, Hohen­felde, Lammers­hagen und Wend­torf (Kreis Plön) hat die Telekom einen Standort neu und drei mit LTE und 5G ausge­baut. Aus 61 Stand­orte im Kreis sollen 89 in den nächsten zwei Jahren werden. Und mehr LTE wird es auch geben.

Bad Sege­berg ist Karl-May-Fans ein Begriff. Winnetou kann über einen neuen Sender im Land­kreis tele­fonieren, oder an vieren besser mit LTE surfen. Das freut Henstedt-Ulzburg, Kalten­kir­chen, Oers­dorf, Rick­ling und Weddel­brook. Die Magenta-Krieger planen 32 weitere Stand­orte und wollen 18 erwei­tern.

o2 sendet 700 MHz in Traven­brück (Orts­teil Vinzier).

Thüringen

Guth­manns­hausen liegt im Land­kreis Sömmerda in Thüringen. Dort steht ein neuer Telekom-Sender, der das Netz verbes­sert. 34 Stand­orte versorgen 96 Prozent der Haus­halte und sollen um 13 weitere Stand­orte ergänzt werden. Acht LTE-Stand­orten werden erwei­tert, was die Kunden freut.

Im Weimarer Land wurde ein Standort neu gebaut und einer mit 5G erwei­tert, was Magdala und Nohra zu Gute kommt. 20 weitere Stand­orte sind geplant, 13 werden erwei­tert.

Suhl-Schmie­defeld hat jetzt endlich (Voda­fone-)Netz mit LTE. Das macht 21 Stand­orte, 20 mit LTE und sieben mit 5G. Es soll fleißig weiter gebaut werden.

In Alten­burg (Alten­burger Land) in der Fried­rich-Ebert-Straße ist eine weitere Voda­fone-5G-SA-Station ans Netz gegangen, 30 Sender hat Voda­fone dort schon, 14 können 5G und einer 5G-SA. Weitere sind geplant. Das wird die Orte Schmölln, Gößnitz, Thon­hausen, Löbichau, Ponitz und Star­ken­berg freuen.

Neue o2-Sender sind auf 700 MHz (NR) in Langen­wet­zen­dorf, Lauscha, Greiz und Suhl (Orts­teil Gehl­berg) aktiv.

Eigene Erfah­rungen?

Diese Über­sicht ist sicher­lich nicht voll­ständig. Wie ist es bei Ihnen? Wo ist ein Funk­loch, wo funken neue Sender, von denen Sie vorher noch nie gehört haben?

Schreiben Sie es in unser Forum.