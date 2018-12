Protest: Kein Mobilfunkmast in Kleßen-Görne?

Ganz Deutsch­land jammert über Funk­lö­cher. Speziell länd­liche Regionen in den alten und neuen Bundes­län­dern sind in der Tat schlecht bis gar nicht versorgt.

Wenn alle an einem Strang ziehen

Im Sommer war die Welt in Kleßen-Görne noch in Ordnung. Minister Scheuer weihte eine ad hoc installierte Mobilfunk-Basisstation der Telekom ein. In diesem Sommer demons­trierten Andreas Scheuer, Bundes­mi­nister für Verkehr und digi­tale Infra­struktur, gemeinsam mit der Deut­schen Telekom, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.

Die Rede ist von 14728 Kleßen-Görne, einem roman­ti­schen Ort irgendwo tief in Bran­den­burg. Dieser Ort mit seinen rund 360 Einwoh­nern im Havel­land war zuvor in die Schlag­zeilen geraten, weil er in einer Senke liegt und die Signale der Sender aus der Umge­bung über ihn hinweg oder ganz vorbei­strahlen. Solche Orte gibt es einige im Land.

Minister bringt Sender mit

Kurz vor seinem "Mobil­funk­gipfel" hatte Minister Scheuer daher in Kleßen-Görne zu einem Termin gebeten, wohin er einen Bus voller Jour­na­listen gekarrt hatte. Dort gab er auf einer Wiese am Orts­rand symbo­lisch den Start­schuss für den Bau einer Mobil­funk­zelle. Diese war provi­so­risch in einem Container montiert, verziert mit einem Tele­skop­mast und "inner­halb von 14 Tagen" geplant und aufge­baut worden, wie Einge­weihte berichten, eine Meis­ter­leis­tung der Logistik.

Bürger­initia­tive will keinen Sender?

Dem Pres­ti­ge­pro­jekt des Minis­ters stellt sich nun eine Bürger­initia­tive entgegen. "Alle waren glück­lich, alle auf dem Mais­feld (wo der provi­so­ri­sche Sender steht) haben sich unglaub­lich gefreut", erin­nerte sich Scheuer am Mitt­woch­abend bei einer Talk-Runde im Telefónica-Base­camp in Berlin. "Jetzt hängt es an der Bauge­neh­mi­gung." Und damit sehe es auf einmal gar nicht mehr so gut aus. "Eine Bürger­be­we­gung hat sich dagegen gegründet." Der rund 200.000 Euro teure Bau eines rich­tigen "orts­festen" Anten­nen­mastes mit Sender- und Vermitt­lungs­technik steht vermut­lich wieder einmal in den Sternen.

Sanfter poli­ti­scher Druck hatte im Sommer die Deut­sche Telekom "über­zeugt", rund 500 Euro pro Einwohner für diese Anlage zu inves­tieren. Wirt­schaft­lich sei dies natür­lich nicht, ließen Firmen­ver­treter schon damals durch­bli­cken.

Kleßen-Görne ist kein Einzel­fall

Gegen­über teltarif.de war hinter vorge­hal­tener Hand von hoch­ran­gigen Bran­chen­ver­tre­tern schon öfters zu hören, dass derzeit viele Orte nach Netz riefen, wo sich verun­si­cherte oder schlecht infor­mierte Mitbürger gegen Antennen stellten oder funk­tech­nisch ausge­suchte Stand­orte ablehnten. Manche dieser Orte hätten früher schon damit geworben, "strah­len­frei" zu sein. Der Aufbau der Funk­masten schei­tere teils an Bürger­initia­tiven oder unein­sich­tigen Rathaus­ver­tre­tern, dazu kämen Natur­schutz­auf­lagen.

Über­stei­gerte Erwar­tungen

Bei dem Termin im Berliner Base­camp mahnte Scheuer vor "über­stei­gerten Erwar­tungen an den mitt­ler­weile regu­la­to­risch einge­lei­teten 5G-Ausbau". Konkret: "Wir brau­chen die drei­fache Anzahl von Sende­an­lagen." Doch damit täten sich nicht nur die Netz­be­treiber schwer. Aber Scheuer bleibt hart: Die Bundes­re­gie­rung halte gene­rell an ihrem "Ziel Nummer Eins" fest, eine flächen­de­ckende Versor­gung mit Mobil­funk und Glas­faser hinzu­be­kommen. 4G sei dabei die notwen­dige Basis für die nächste Genera­tion, so der Minister.

Eine Einschät­zung

Zu Beginn des Mobil­funks gab es Bedenken, ob die "Strah­lung" einer Mobil­funk­an­tenne viel­leicht gesund­heit­liche Auswir­kungen haben könnte. Die Antwort haben aberzig­tau­sende Stationen welt­weit längst gegeben. Nein, es besteht keine Gefahr, wenn Grenz­werte einge­halten werden. Und, was man leicht verständ­lich beweisen kann, je näher eine Sende­sta­tion zum Anwender ist, desto geringer ist die Belas­tung, weil das eigene Handy nicht mit voller Leis­tung nach der Basis "brüllen" muss.

Mancher Sende­mast mag viel­leicht auf den ersten Blick nicht beson­ders ästhe­tisch aussehen, was oft für "Verstim­mung sorgt". Die Frage ist, ob sich die Beden­ken­träger in den Gemeinden und ihren Verwal­tungen bewusst sind, dass sie mutwillig ihre und unsere digi­tale Zukunft verschlafen.

Viel­leicht sollten das Minis­te­rium neue Stra­ßen­schilder entwerfen: Hier bekommen Sie kein mobiles Internet und können nicht tele­fo­nieren, weil die Einwohner von ... (Name) es nicht wollen.

Oder viel­leicht könnte der Sender - nach außen unsichtbar - in den verbret­terten Turm des Fach­werk­baus der Dorf­kirche von Görne einge­baut werden?