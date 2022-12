Netzausbau: Weiße Flecken wollen nicht versorgt werden

Regel­mäßig beschweren sich die Kunden über Funk­löcher, die Bundes­netz­agentur dringt auf die Erfül­lung der Ausbau­richt­linien. Also machen sich die Netz­betreiber auf, die letzten Funk­löcher zu stopfen und stoßen auf ... Wider­stand.

Gentingen

Je näher der Sendemast am Ort steht, desto besser die Versorgung und desto geringer die Strahlenbelastung am Ohr. Viele verstehen das nicht.

Foto: Picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild Nehmen wir 54657 Gentingen am Fluss Our. Auf der anderen Fluss­seite beginnt der Staat Luxem­burg. Auch Gentingen gehörte einst zu Luxem­burg, wurde dann zeit­weise fran­zösisch verwaltet und landete irgend­wann bei Preussen. Heute liegt Gentingen im Eifel­kreis im Bundes­land Rhein­land-Pfalz.

Heute hat Gentingen noch 67 Einwohner und einen bekannten Camping­platz. Der Ort ist ein "weißer Fleck" und damit "aufla­gen­rele­vant für 2022", wie es so schön amtlich heißt. Also machte sich die Deut­sche Telekom auf, den Ort zu versorgen.

Die Gemeinde antwor­tete kühl, es sei explizit nur ein von ihr vorge­gebenen Standort möglich, dieser liegt aller­dings im Über­schwem­mungs­gebiet. Da aber seit dem Ahrtal-Hoch­wasser auch "harm­lose" Flüsse ihre Kräfte spielen lassen können, ist das keine Option mehr.

Telekom bietet Land um Hilfe

Weil die Telekom in Gentingen nicht weiter kam, wandte sie sich an die Landes­regie­rung in Rhein­land-Pfalz, die an einem flächen­deckenden Ausbau des Bundes­landes inter­essiert ist. Die Landes­regie­rung schrieb nun ihrer­seits einen Brief an die Gemeinde mit der klaren Bitte um Unter­stüt­zung und einem deut­lichen Hinweis auf Dring­lich­keit und Zusam­men­hang mit Lizenz­auf­lagen. Das Ergebnis: Die Gemeinde antwor­tete, jegli­chen Mobil­funk­standort abzu­lehnen. Basta!

Im Falle Gentingen zeichnet sich eine Lösung ab. Auf der Suche nach einem Alter­nativ­standort in der Nach­bar­gemeinde Ammel­dingen (in 2 km Entfer­nung), die der Telekom eine Koope­ration ange­boten hat. Es geht also auch anders.

Happurger Funk­loch

Nicht nur die Telekom hat Probleme. Im Nürn­berger Land liegt die Gemeinde 91230 Happurg mit den Orts­teilen Thal­heim, Förre­bach oder See. In Förren­bach möchte die Voda­fone-Funk­turm-Tochter Vantage Towers einen Sende­mast errichten. Also stellte sie einen Bauan­trag bei der Gemeinde Happurg. Der Stahl­git­ter­mast werde etwas über 40 Meter hoch sein und soll den Orts­teil Förren­bach und das Tal Rich­tung Thal­heim abde­cken, wie im Happurger Gemein­derat bekannt gegeben wurde.

Das für den Funk­turm vorge­sehene Grund­stück befindet sich im Außen­bereich und im "Geltungs­bereich des Land­schafts­schutz­gebietes". Die natur­schutz­recht­lichen Belange müssen im Rahmen des Bauge­neh­migungs­ver­fah­rens durch das Land­ratsamt Nürn­berger Land geprüft werden.

Durch eine 30 Meter lange Zufahrt muss das Grund­stück erschlossen werden, damit Baufahr­zeuge und später Service-Fahr­zeuge dorthin gelangen können. Der Gemein­derat stimmte zu.

See kriegt keinen Gitter­mast

Bei einem weiteren Antrag für einen Standort am Happurger See hätte der Gitter­mast eine Höhe von etwa 50 Meter gehabt und sollte die Gemein­deteile Thal­heim, See, Gotzen­berg und Aicha sowie die Staats­straße abde­cken. Auch dieses Grund­stück befindet sich im Außen­bereich und einem Land­schafts­schutz­gebiet.

Doch hier spielen die Eigen­tümer der benach­barten Grund­stücke nicht mit. Sie erlauben kein "Geh-, kein Fahrt- und kein Leis­tungs­recht". Somit käme der Turm-Bauherr auf sein Grund­stück gar nicht hin. Das Ergebnis: Der Gemein­derat sagt Nein, Aus.

Funk­ver­sor­gung absolut mangel­haft

Bewohner der Region Happ­burg beklagen sich bei der Redak­tion über einen nicht vorhan­denen Netz­ausbau und ein Mega-Funk­loch. Warum bringt es niemand fertig, den Beden­ken­trä­gern und "Ich bin dagegen"-Menschen in der Nach­barschat oder in Ämtern und Räten, die Notwen­dig­keit von Mobil­funk zu erklären? Hoffent­lich geraten sie nie in eine Situa­tion, in der eine funk­tio­nie­rende Handy­ver­bin­dung Leben rettend sein kann.

Eschen­bach: Funk­loch im Zug soll bleiben?

Etwas weiter in 91224 Pommels­brunn, Orts­teil Eschen­bach, erhitzt ein Mobil­funk­mast die Gemüter der 539 Einwohner. Bei der Gemeinde Pommels­brunn ging ein Bauan­trag für einen Mast ein und die Bürger dort finden, zu spät und zu schlecht infor­miert worden zu sein. Erst aus der Zeitung hätten sie erfahren, dass dort ein 40 Meter hohen Mobil­funk­mast auf einem Hang gegen­über des Ortes gebaut werden sollte. Die Bürger sammelten über 100 Unter­schriften - von Leuten, die gegen das Vorhaben sind. Ihre Argu­mente: Die Strah­lung könnte gesund­heit­liche Schäden zur Folge haben.

Die Deut­sche Telekom möchte eine Versor­gungs­lücke auf der Bahn­strecke zwischen 91224 Pommels­brunn-Hohen­stadt und 91247 Alfalter schließen. Die Themen dieser Sitzung waren offenbar auch bekannt gemacht worden, doch die Gegner hätten sich wohl eine persön­liche Einla­dung gewünscht. Ja, die Gegner des Mastes argu­men­tieren, die Mobil­funk­ver­bin­dung in Eschen­bach sei ausrei­chend. Sie befürchten, dass künftig weitere Betreiber diesen Mast nutzen wollen und dadurch "zusätz­liche Verteiler" im Ort notwendig sein würden. Und so ein Mast im Natur­schutz­gebiet sehe "nicht schön" aus.

Die Gemeinde Pommels­brunn konnte der Telekom keine "geeig­neten gemein­deei­genen Grund­stücke" anbieten, also wurde sich die bauaus­füh­rende DFMG mit einem privaten Eigen­tümer einig. Rein baurecht­lich habe nichts gegen den Antrag gespro­chen, berichtet der Bürger­meister. Die Höhe des Bauwerks solle verhin­dern, dass später noch ein zweiter Mast gebaut werden müsste.

In Eschen­bach wurde das Bauvor­haben im Amts­blatt bekannt gegeben. "Betei­ligte nach Artikel 66 Absatz 2 Satz 1 der baye­rischen Bauord­nung" konnten die Akten bis zum 4. Oktober beim Land­ratsamt in Lauf einsehen, nur mit Termin­ver­ein­barung. Ob ernst­hafte Einsprüche erhoben wurden, ist nicht bekannt.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Bei einem idealen Mobil­funk­netz befänden sich Sende­anlagen auf jeder Stra­ßen­laterne. Diese "Joghurt­becher" würde man kaum sehen und vermut­lich würde dann auch niemand "meckern". Viele Joghurt-Becher würden vermut­lich deut­lich mehr als ein einzelner Mast (ca. 300.000 Euro) kosten. Klar wird ein solcher Mast heute von allen drei (oder vier) Netz­betrei­bern genutzt. Würde jeder Netz­betreiber seinen eigenen Masten bauen, wäre es ja auch wieder nicht recht.

Was machen diese Mobil­funk­gegner eigent­lich, wenn sie eines Tages im Funk­loch unter­wegs Hilfe brau­chen? Dann kann man nur beten, dass recht­zeitig jemand vorbei­kommt, der helfen kann oder Hilfe orga­nisiert. Oder sollte an die Zufahrts­straßen in solche Gebiete eine deut­lich sicht­bare Warn­tafel ange­bracht werden, dass hier keinerlei Mobil­funk­ver­bin­dung und damit Hilfe zu erwarten ist?

Das ist übri­gens die Forde­rung des Verbandes "diagnose:funk". Der fordert explizit ausge­wie­sene mobil­funk­freie Zonen. Deren Pres­sespre­cher ist übri­gens per Handy erreichbar.

