4G-Funklöcher: Kommen Bußgelder gegen Netzbetreiber?

So ganz langsam werden die Handy­netze auf dem Land besser, aber noch lange nicht so gut, wie sie sein sollten. Die Bundes­netz­agentur unter­sucht den Ausbau.

Die gute Nach­richt zuerst: Das Handy­netz auf dem Land wird besser. Und nun die schlechte: Es ist noch nicht so gut, wie es sein sollte. Dass es mancher­orts noch Funk­löcher gibt, setzt die Netz­betreiber unter Druck.

Bußgelder für Funk­löcher?

Wegen 4G-Funk­löchern im Handy­netz könnten Deutsch­lands drei große Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen Bußgelder aufge­brummt bekommen. Vertreter der Bundes­netz­agentur infor­mierten gestern in Berlin ihren mit Poli­tikern besetzten Beirat über den Stand der Dinge beim Netz­ausbau. Es ging unter anderem darum, ob die Netz­betreiber Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica (o2) alle Ausbau­zusagen einge­halten haben. Bei der Pflicht, bis Anfang dieses Jahres 500 weiße Flecken (4G-Funk­löcher) zu schließen, sei "keiner der drei wirk­lich zu hundert Prozent erfolg­reich" gewesen, sagte Beirats­mit­glied Rein­hard Houben (FDP) nach der Sitzung. Bei der Versteigerung der Frequenzen gab es von der Netzagentur klare Vorgaben. Wurden die erfüllt?

Foto: Picture Alliance/dpa

Gibt es Gründe für den Nicht­ausbau?

Knack­punkt bei dem Thema ist die Frage, ob plau­sible recht­liche und tatsäch­liche Gründe vorliegen, die das Nicht­errichten von Funk­masten entschul­digen - etwa wenn sich in einer Gegend partout kein Eigen­tümer findet, der sein Grund­stück dafür vermieten will. Liegt so ein trif­tiger Grund vor, ist die Firma aus dem Schneider.

Aktuell prüft die Bundes­netz­agentur, ob solche Gründen dort vorliegen, wo trotz Ausbau­pflicht kein Funk­mast entstand. "Es gibt sicher­lich Fälle, wo tech­nische, geogra­fische oder juris­tische Gründe nach­voll­ziehbar sind", sagte Houben. "Aber da, wo das nicht der Fall ist, muss mit einem Bußgeld gerechnet werden."

Ausbau­ver­pflich­tung bei 1&1 nicht erfüllt

Neben den "weißen Flecken" gibt es noch andere Ausbau­pflichten, die die Firmen nach milli­arden­schweren Inves­titionen einge­halten haben.

Der Neuein­steiger unter den Netz­betrei­bern, die Firma 1&1 aus Rhein­land-Pfalz, verfehlte eine Pflicht zur Inbe­trieb­nahme von 1000 5G-Stand­orten hingegen sehr deut­lich, zum Jahres­wechsel waren es nur fünf. Hier hat die Bonner Aufsichts­behörde bereits ein Bußgeld­ver­fahren eröffnet. In Sachen weiße Flecken hingegen, bei denen die Vorgabe nicht so krass verfehlt wurde wie bei der Stand­orte-Pflicht von 1&1, ist dies noch nicht entschieden.

Gebaut, wo es möglich war

Die Netz­betreiber teilten mit, dass sie die Auflage erfüllt und Funk­anlagen dort errichtet haben, wo dies möglich war. Zugleich betonen sie hohe Inves­titionen in den allge­meinen Netz­ausbau.

Telefónica mit 92 Prozent?

Telefónica (o2) deckt nach eigenen Angaben 92 Prozent der Fläche ab, die die von ihnen abzu­deckenden weißen Flecken umfassen. Aller­dings geht o2 hierbei einen unge­wöhn­lichen Weg: Auf einem Teil dieser Fläche nutzt sie keine neuen Masten, sondern sie hat die Funk­signale von Antennen, die in der Nähe sind, verstärkt und die Reich­weite erhöht. Ob die Bundes­netz­agentur dies akzep­tiere, sei frag­lich, stellt die Deut­sche Pres­seagentur (dpa) fest. Was damit genau gemeint ist, wird aktuell noch abge­klärt.

Der Netz­betreiber 1&1 will bis Jahres­mitte 160 Stand­orte haben.