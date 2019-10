Vodafone will größtes LTE-Funkloch Deutschlands schließen

Mit dem Slogan "Voda­fone schließt das größte LTE-Funk­loch Deutsch­lands" will das Düssel­dorfer Tele­kommu­nika­tions­unter­nehmen "mit einem Schlag" LTE auf eine zusätz­liche Fläche von 350 Quadrat­kilo­metern bringen.

Diese Fläche, so rechnet Voda­fone vor, sei deut­lich größer ist als beispiels­weise das Stadt­gebiet von München (310 Quadrat­kilo­meter). Rund 280.000 Menschen in den Grenz­gebieten zu Frank­reich, Belgien, den Nieder­landen, Luxem­burg, Polen, Tsche­chien, Schweiz, Däne­mark und Öster­reich sollen "ab sofort" Zugang zum schnellen Mobil­funk­netz erhalten.

Dafür hat Voda­fone "mit einem Schlag" 50 grenz­nahe LTE-Stationen akti­viert. Dieser Schlag soll 1,5 Millionen Menschen entlang der Grenzen größere LTE-Kapa­zitäten bringen, weil Voda­fone die Sende­leis­tung von mehr als 300 Mobil­funk­stationen erhöht habe. Bis zum Jahres­ende will Voda­fone nochmal 100.000 weitere Menschen an den Landes­grenzen ins LTE-Netz bringen.

Politik hat die Weichen gestellt

Mobilfunk ist grenzenlos. Jetzt kann auch grenzüberschreitend versorgt und manches Funkloch gestopft werden. Grund­lage für diese große LTE-Akti­vierung ist der Beschluss des Bundes­minis­teriums für Verkehr und digi­tale Infra­struktur (BMVI) und der Bundes­netz­agentur, den Netz­ausbau in Grenz­regionen zu stärken. Die neue Gesetz­gebung erlaubt es Voda­fone (und seinen Mitbe­werbern Telekom und Telefónica), im Grenz­bereich ab sofort neue LTE-Stationen zu akti­vieren und die Leis­tung bereits bestehender Stationen zu erhöhen.

„Die Weichen sind gestellt. Wir können loslegen. Wir schließen das größte LTE-Funk­loch Deutsch­lands“, so ein stolzer Voda­fone CEO Hannes Amestreiter. „An vielen Stationen in Grenz­gebieten konnten wir schnelles Netz bislang nicht mit voller Leis­tung zu unseren Kunden bringen – obwohl die Technik bereit­stand. Gemeinsam mit der Politik haben wir dieses Problem jetzt gelöst. Unsere Technik-Experten haben sofort gehan­delt. Jetzt bringen wir 280.000 Menschen ans LTE-Netz – auch außer­halb der Groß­städte.“

Wieso es an der Grenze bislang oft hakte

Für viele Anwohner in Grenz­gebieten gab es oft nur lang­sames oder gar kein LTE, obwohl Mobil­funk­stationen verfügbar gewesen wären. Aus recht­lichen Gründen (es mussten soge­nannte "Schutz­abstände" zu den Nach­barstaaten beachtet werden) konnten diese Stationen gar nicht akti­viert oder nur mit geringer Leis­tung betrieben werden. Jetzt dürfen die Stationen punk­tuell auch ins Nach­barland hinein­strahlen, so wie heute schon auslän­dische Stationen zu uns herein­strahlen. Voda­fone hat dafür in den vergan­genen Tagen die tech­nischen Vorbe­reitungen getroffen und zahl­reiche LTE-Stationen dafür frei­geschaltet.

Nord­horn, Burg­hausen, Görlitz: Wo LTE jetzt mit voller Leis­tung funkt



Ein Vodafone-Funkmast aus anderer Perspektive an der A61, die in Richtung Holland führt. Ein Vodafone-Funkmast aus anderer Perspektive an der A61, die in Richtung Holland führt.

Von der bundes­weiten LTE-Akti­vierung profi­tieren 280.000 Menschen in Deutsch­land rechnet Voda­fone vor. Zum Beispiel in Görlitz und Frank­furt (Oder), an den Grenzen nach Polen gelegen. Genauso profi­tiert das für sein Jazz­festival berühmte Burg­hausen (in Bayern) im Grenz­gebiet zu Öster­reich. Auch im Drei­länder-Eck rund um Aachen (Nord­rhein-West­falen) werden den Anwoh­nern jetzt höhere Mobil­funk­kapa­zitäten geboten.

In Nord­horn (Graf­schaft Bent­heim) nahe der Nieder­ländi­schen Grenze kann Voda­fone LTE jetzt eben­falls mit voller Leis­tung senden. Allein hier stehe das Mobil­funk­netz jetzt für 12.000 weitere Menschen zur Verfü­gung. Bis zum Jahres­ende will Voda­fone in deut­schen Grenz­gebieten noch 90 weitere LTE-Stationen für 100.000 weitere Kunden empfangbar machen.

Keine Gesprächs­abbrüche mehr bei der Grenz­über­fahrt

Was die Telekom/T-Mobile schon länger im Programm hat, soll jetzt auch bei Voda­fone funk­tionieren. Erst­mals sei der „inter­natio­nale Handover“ möglich. Wo früher das Tele­fonat beim Über­queren der Landes­grenze beispiels­weise zu den Nieder­landen abge­brochen ist, sollen Kunden jetzt störungs­frei und ohne Unter­brechung durch­tele­fonieren können. Dafür haben Voda­fone-Experten die Mobil­funk­stationen in den Grenz­gebieten mit entspre­chender Tech­nologie moder­nisiert. An rund 80 Prozent der Grenz­gebiete zu den Nieder­landen sei das Tele­fonieren ohne Abbruch beim Grenz­über­gang bereits möglich. Auch an weiteren Landes­grenzen soll diese Tech­nologie in Zukunft noch akti­viert werden, verspricht Voda­fone.

Eine Einschät­zung

Jedes Funk­loch in Deutsch­land weniger ist ein wich­tiger Erfolgs­schritt auf dem Weg zu besserer Versor­gung. Während die Telekom medi­enwirksam fast jede Woche neue Stand­orte tief in einsamen Regionen frei­schaltet und auch Telefónica versucht, in einer mara­thon-ähnli­chen Aufhol­jagd beim Ausbau mitzu­halten, hört man von Voda­fone hier recht bislang recht wenig. Bran­chen­kenner berichten hinter vorge­haltener Hand über ein Nord-Süd-Miss­verhältnis. Demnach soll die Abde­ckung von Voda­fone in Nord­deutsch­land deut­lich besser als im Süden sein, falls man das über­haupt pauschal sagen könne. Szenen­beob­achter sind in letzter Zeit viele mobile Sende­stationen von Voda­fone aufge­fallen, die in kompakten LKW-Anhän­gern montiert, flexibel und temporär an Brenn­punkte diri­giert werden können, wo es noch kein oder nur schlechtes Netz gibt.

