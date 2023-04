Besseres Handynetz: Vodafone baut bayrische Alpen aus

Der Netz­betreiber Voda­fone meldet, in den Alpen 121 Baumaß­nahmen in neun Monaten reali­siert zu haben. Dabei seien 22 LTE-Funk­löcher besei­tigt worden, der Daten­ver­kehr steigt weiter.

Beob­achter rätseln mitunter, wie der Netz­ausbau bei Voda­fone weiter­geht. Ganz so untätig ist das Unter­nehmen nicht, wenn­gleich der Haupt­kon­kur­rent Telekom ein gewal­tiges Ausbau­tempo vorlegt. Voda­fone teilt nun mit, seine "aktu­elle Ausbau-Offen­sive" für die deut­sche Alpen­region "schneller als geplant" voll­endet zu haben.

Im Juli 2022 hatte Voda­fone auf der Aueralm in Bad Wiessee (Bayern) ange­kün­digt, in den acht Land­kreisen der Alpen 115 Baupro­jekte zu reali­sieren, um das Netz in der Fläche auszu­bauen und zu verstärken. Nur neun Monate nach dem Start seien alle diese Baupro­jekte bereits geschafft, teilt das Unter­nehmen mit Sitz in Düssel­dorf mit. Statt 115 seien 121 Baumaß­nahmen umge­setzt worden, um im Gebirge Notrufe zu erleich­tern und auch schnel­leres "Senden von Gipfel-Selfies" zu ermög­lichen. Der Netzbetreiber Vodafone hat in den bayrischen Alpen 121 Ausbauprojekte realisiert, um die Versorgung zu verbessern.

Foto: Vodafone Deutschland Voda­fone hat beob­achtet, dass der mobile Daten­ver­kehr um über 35 Prozent gestiegen ist, weil nicht nur die Einhei­mischen, sondern erst recht die Urlaubs-Gäste immer stärker zum Smart­phone greifen.

22 LTE-Funk­löcher gestopft, 78 neue 5G-Stationen gebaut

Im Rahmen dieser Kampagne teilt Voda­fone mit, 22 LTE-Funk­löcher besei­tigt zu haben, vor allem durch Neubauten von Stationen, wo vorher nichts war. Zusätz­lich wurden 78 neue 5G-Stationen in Betrieb genommen, indem bereits bestehende Stand­orte mit 5G-Technik "aufge­wertet" wurden.

Voda­fone nennt für die Alpen­region aktuell 416 Mobil­funk-Stationen. Dadurch seien 99,7 Prozent der besie­delten Gebiete in der Alpen­region – konkret die Land­kreise Ober­allgäu, Ostallgäu, Garmisch-Parten­kir­chen, Bad Tölz-Wolfrats­hausen, Mies­bach, Rosen­heim, Traun­stein und Berch­tes­gadener Land – an das Voda­fone-Mobil­funk­netz ange­bunden. Voda­fone erklärt weiter, mit seinem LTE-Mobil­funk­netz mehr als 99 Prozent der Haus­halte und Feri­enwoh­nungen in den Alpen zu errei­chen. Zur prozen­tualen Flächen­deckung macht Voda­fone keine Angaben.

Starke Kunde­nach­frage

Mit den Inves­titionen in den Ausbau des LTE-Netzes und dem weiteren Auf- und Ausbau des 5G-Netzes möchte Voda­fone der starken Nach­frage seiner Kunden Rech­nung tragen: Der mobile Daten­ver­kehr (nicht nur) in der Alpen­region wächst rasant - mit einer jähr­lichen Stei­gerungs­rate von aktuell mehr als 35 Prozent.

Die Menschen nutzen immer stärker das mobile Internet - etwa aus beruf­lichen Gründen oder um Urlaubs­ein­drücke in sozialen Medien zu teilen. Es werden Videos ange­schaut, am liebsten in HD-Qualität, Events aus Kultur und Sport (z.B. Fußball-Bundes­liga, 2. Liga und Cham­pions League) und TV-Sendungen am Handy im Live-Stream verfolgt oder es werden Nach­rich­ten­por­talen von Medi­enhäu­sern aufge­rufen, um zu schauen, was in der Welt so los ist.

Ein Stück mehr Sicher­heit

Voda­fone bestä­tigt, was viele Anwender schon lange wissen: Besserer Netz­emp­fang bringt (nicht nur) in den Alpen ein Stück mehr Sicher­heit: Früher war es häufig unmög­lich, inmitten der Berge einen Anruf an die Notfall­zen­trale abzu­setzen oder auf dem Handy die Wetter­lage, die Stre­cken­pla­nung oder Wander-Karten aufzu­rufen. Aus diesem Grund hat Voda­fone in Koope­ration mit dem Deut­schen Alpen­verein bereits vor mehr als 30 Jahren den Ausbau seines Mobil­funk-Netzes in den Alpen gestartet.

Die erste Mobil­funk-Station in den Alpen wurde im Juni 1992 in Betrieb genommen. Ein Ziel war und ist es weiterhin, mehr Sicher­heit für die Wanderer und Berg­steiger durch die Einfüh­rung des Handy-Notrufes zu schaffen. Inzwi­schen ist das Netz in den Alpen auch in abseits gele­genen Rad- und Wander­wegen schon ganz gut ausge­baut.

Im Notfall hilft AML

Voda­fone verweist darauf, in allen 416 Mobil­funk­sta­tionen in den Alpen die Notruf-Tech­nologie AML (Advanced Mobile Loca­tion) einge­baut zu haben. Bei einem Notruf an die "112" wird der genaue Standort eines Anru­fers via AML auto­matisch an die Rettungs­leit­stelle über­tragen. So können die Retter schnellst­mög­lich an einen Unglücksort gelangen und Hilfe leisten.

Sollte das Voda­fone-Netz aktuell nicht verfügbar sein, bucht sich das Handy bei Anwahl der Notruf­nummer 112 in ein anderes dort verfüg­bares Mobil­funk­netz ein, etwa von Telekom, Telefónica (o2) oder einem öster­rei­chi­schen oder Schweizer Netz (je nach Aufent­haltsort). Umge­kehrt gilt das auch für die Kunden anderer Netz­betreiber. Sollte nur Voda­fone verfügbar sein, können diese Kunden darüber eben­falls einen Notruf absetzen. Wichtig ist dabei, dass der Anrufer erst auflegt, wenn die Notruf­zen­trale alle notwen­digen Daten erhalten und bestä­tigt hat, da ein Rückruf der Rettungs­leit­stelle im Notruf-Roaming nicht möglich ist.

Kata­stro­phen-Warn­system in allen Mobil­funk-Stationen

Voda­fone erin­nert daran, dass im Februar 2023 das neue Kata­stro­phen-Warn­system Cell-Broad­cast an allen 416 Mobil­funk-Stationen der Alpen­region in Betrieb genommen wurde. Über die Funk­tion "Cell-Broad­cast" kann die Bevöl­kerung (nicht nur) in der Alpen­region seitdem gezielt und schnell per Text­nach­richt auf mobilen Endge­räten vor Kata­stro­phen gewarnt werden - etwa vor Unwet­tern, Bränden, Erdbeben, akuten Lawi­nen­gefahren oder Über­flu­tungen gewarnt werden. Voda­fone sieht in Cell-Broad­cast eine sinn­volle Ergän­zung zu vorhan­denen Warn­sys­temen wie Sirenen, Rund­funk und Warn-Apps.

Der Ausbau geht weiter

Auch wenn manche Beob­achter skep­tisch bleiben, beteuert Voda­fone, dass der Mobil­funk-Ausbau in den Alpen auch nach Voll­endung der "aktu­ellen Ausbau-Offen­sive" weiter­gehe, denn "ein Netz ist nie fertig". Allein bis Ende 2023 möchte Voda­fone "15 weitere mobile Daten­auto­bahnen" aufbauen. Das wird beispiels­weise die Einwohner und Touristen in Titt­moning (Land­kreis Traun­stein), Markt­schel­len­berg und Teisen­dorf (Land­kreis Berch­tes­gadener Land) sowie in Pforzen (Land­kreis Ostallgäu) freuen.

Aller­dings ist der Ausbau des Netzes gerade in den Alpen eine beson­dere Heraus­for­derung, betont Voda­fone. Solche Gebiete sind aufgrund der Topo­gra­phie viel schwerer zu versorgen als etwa das flache Land. Zudem muss immer zwischen Natur­schutz und Mobil­funk-Versor­gung abge­wogen werden. Ebenso sollen sich die Stationen möglichst harmo­nisch in das Land­schafts­bild einfügen. Bei der Suche nach neuen Stand­orten freut die Voda­fone-Tochter, die Funk­turm-Gesell­schaft Vantage Towers, über die Unter­stüt­zung von Gemeinden, Vermie­tern und Verpäch­tern.

In den bislang schlecht oder gar nicht versorgten Berei­chen, arbeiten die Mobil­funk­anbieter längst eng mitein­ander zusammen. So können Telekom, Telefónica (o2) und künftig auch 1&1 die Stand­orte von Vantage mitnutzen und umge­kehrt genauso. Ist ein Mastbau vor Ort wirt­schaft­lich absolut unren­tabel, kann die Mobil­funkin­fra­struk­tur­gesell­schaft des Bundes (MIG) unter Umständen weiter­helfen.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Der Netz­ausbau ist für Voda­fone exis­ten­ziell wichtig, denn viele Kunden, die mit der aktu­ellen Netz­qua­lität unzu­frieden sind oder waren, haben längst den Anbieter gewech­selt. Zwar kostet der Netz­ausbau gigan­tische Summen, welche die Anteils­eigner zunächst gewaltig schmerzen, aber auf die Dauer ist es eine wich­tige Inves­tition, um alte Kunden zu behalten und neue zu gewinnen.

Sicher kann man fragen, ob es wirt­schaft­lich sinn­voll ist, das Land mit drei oder vier Mobil­funk­netzen gleich­zeitig zu über­ziehen oder ob es nicht sinn­voller sein könnte, wie z.B. in den USA üblich, endlich natio­nale Roaming-Abkommen zuzu­lassen. Doch auch hier müsste viel in neue Technik inves­tiert werden, damit das natio­nale Roaming so klappt, wie früher einmal bei VIAG Interkom und der Telekom.

Die MOCN-Technik ist da schon ein rich­tiger Schritt, hier können bestimmte Sende­sta­tionen auch für die Kunden der Mitbe­werber geöffnet werden.

