U-Bahn Berlin: Warum Vodafone erst später starten konnte

Eine nicht enden wollende Geschichte ist die Netz­ver­sor­gung in der Berliner U-Bahn. Um den heutigen Zustand zu verstehen, muss man weit zurück­blenden. Die Berliner U-Bahn wird von der Berliner Verkehrs­gesell­schaft BVG betrieben. (Vor 1989 gab es getrennte BVGs im Westen und Osten von Berlin, aber noch gar keinen Mobil­funk im Unter­grund).

Am Anfang war E-Plus

Auf einigen Teilstrecken der U2 in Berlin bestand neben o2 nur Versorgung mit der Telekom. Vodafone ist am Dienstag gestartet.

Foto: BVG - Oliver Lang, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de Die BVG dachte in den späten 1990er Jahren über ein neues Funk­system für ihre U-Bahn-Züge nach. Da kam die Idee, ein Handy­netz im Unter­grund könnte doch ganz prak­tisch und flexibel sein, da auch die Passa­giere es nutzen könnten.

Die BVG sprach mit dem dama­ligen Newcomer E-Plus und wurde sich einig. Bald klebte in (fast) allen Berliner U-Bahn­höfen ein Schild "Hier können Sie mit E-Plus mobil tele­fonieren". Wer genau hinschaut, kann solche Schilder heute noch an einigen Stellen finden.

Haus­herr ist die BVG, E-Plus führte das Konsor­tium

Die Konkur­renz, also T-Mobil(e)/Telekom und Mannes­mann/Voda­fone lächelten damals nur milde. Doch bald war ihnen klar, auch "D1" und "D2" mussten in den Unter­grund. Dort hat die BVG das Haus­recht und sie stellte unmiss­ver­ständ­lich klar: Sprecht euch mit E-Plus ab, E-Plus behält das Kommando und ist für uns allei­niger Ansprech­partner. So kamen alle drei Netze in den Unter­grund. Daraus wurden später vier, nach 1998 kam noch die VIAG-Interkom (heute o2) dazu.

o2 erbt den Unter­grund

Nach der Fusion von E-Plus und o2-Telefónica "erbte" die deut­sche Tochter der spani­schen Telefónica den Berliner Unter­grund. Längst waren 4G und 5G ange­sagt, doch zunächst kamen nur Kunden von o2 in den Genuss von schnel­leren Daten­ver­bin­dungen.

Nachdem die ersten Teil­stre­cken auch für Telekom und Voda­fone ausge­baut waren, wurde klar: Alle Sende­technik in den Unter­grund zu verlegen, erwies sich als nicht sinn­voll. Man kam auf die Idee, dazu soge­nannte "BTS-Hotels" einzu­richten.

Umzug ins BTS-Hotel

Das gesamte Berliner U-Bahn-Netz wurde dafür auf vier soge­nannte "BTS-Hotels" aufge­teilt. Dort stehen Sende­anlagen von Telekom, Voda­fone und o2 gemeinsam in einem Raum. Deren Signale werden gemischt, digi­tali­siert und per Glas­faser in den Unter­grund trans­por­tiert. Tief unten in Bahn­höfen und Tunnels stehen Anlagen, die das Licht­signal in Funk­signal wandeln und ausstrahlen.

Ausbau kommt voran, Voda­fone brauchte etwas länger

Nun ist der U-Bahn-Ausbau eini­ger­maßen voran­gekommen, im Osten läuft es auch bei Telekom und Voda­fone inzwi­schen ganz passabel, nur auf den Stre­cken der U2 und der U9 (beispiels­weise) freuen sich Telekom-Kunden teil­weise über schnelles 4G und 5G (nach langem Warten), aber von Voda­fone war bislang nichts zu empfangen.

Warum Voda­fone noch nicht online war

Wir haben bei Voda­fone nach­gehakt und erhielten jetzt eine inter­essante Antwort: "Unsere Mobil­funk­technik in zwei der vier "BTS-Hotels" ist bereits in Betrieb. Regulär gibt es bei solchen Netz­aus­bau­pro­jekten drei aufein­ander­fol­gende Schritte: Glas­faser­anbin­dung, Aufbau der Technik und Inbe­trieb­nahme.

Die Inbe­trieb­nahme der Technik erfolgt bei allen "Hotel­gästen" immer zeit­gleich oder unmit­telbar nach­ein­ander. Im dritten "BTS-Hotel", in dem die Technik für die Mobil­funk­ver­sor­gung auf der Strecke zwischen Witten­berg­platz und der Deut­schen Oper (z. B. Linie U2) steht, ist dies nicht der Fall gewesen."

Kein Fehler, sondern Verzö­gerung bei der Glas­faser­anbin­dung

Es handele sich aber um keinen Fehler, betont man bei Voda­fone. In diesem Fall mussten die "Hotel­gäste" einfach zu unter­schied­lichen Zeit­punkten "einche­cken", da der nächste Glas­faser-Knoten­punkt von Voda­fone einfach "etwas weiter weg war" und die Glas­faser-Anbin­dung an das "Hotel" somit erst etwas später erfolgen konnte. Dadurch waren die Folge­schritte nicht mehr im Einklang.

Sende­start bei Voda­fone am 24. Januar?

Am 24. Januar sollte nun das ausfüh­rende Part­ner­unter­nehmen von Voda­fone deren Systeme final justieren und einpe­geln. Voda­fone-Kunden könnten daher voraus­sicht­lich ab Mitt­woch Abend - wenn alles so wie geplant funk­tio­niert - auf dem Abschnitt zwischen Witten­berg­platz und der Deut­schen Oper endlich auch von schnel­leren Handy­ver­bin­dungen profi­tieren, teilte Voda­fone mit. teltarif.de-Leser berich­teten bereits am heutigen Dienstag: "Das Netz ist da".

Viele Verzö­gerungen aufgrund kleiner Zeit­fenster und viel Büro­kratie

Der Netz­ausbau in Berlin hatte sich ja bekannt­lich jahre­lang verzö­gert und zu viel Ärger bei den Passa­gieren geführt. Die Gründe und Heraus­for­derungen liegen nach Angaben von Bran­chen­ken­nern an "extrem büro­kra­tischen" Auflagen der Berliner U-Bahn­gesell­schaft. So dürfen Mobil­funk-Tech­niker niemals alleine im Unter­grund tätig werden, sondern müssen von einem Sicher­heits­beauf­tragten der BVG begleitet werden, für jeden Arbeits­gang sind eigene Geneh­migungen notwendig. Ferner darf nur in den nächt­lichen Betriebs­pausen gear­beitet werden, aber auch nachts fahren Versor­gungs- und Bauzüge über die Stre­cken.

Ein Hotel fehlt noch

Und dann fehlt noch das vierte "BTS-Hotel", das irgendwo im Bereich der "Siemens­stadt" einge­richtet werden soll. Aufgrund der allge­meinen Sicher­heits­lage sind die genauen Stand­orte "geheim" und abge­sichert, um es mögli­chen Angrei­fern nicht so einfach zu machen, das Kommu­nika­tions­netz zu stören.

Bis zum endgül­tigen Ausbau wird es also noch etwas dauern. Unser Rat: Wer ein Smart­phone mit Dual-SIM-Funk­tion besitzt, sollte in einen Schacht eine Karte im o2-Netz (entweder von o2-Telefónica oder einem Service-Provider wie freenet oder einem Discounter wie Blau, fonic, etc.) oder einer Marke im Angebot von 1&1 (mindes­tens bis Sommer 2024 nutzbar) einlegen. In den zweiten Schacht kann eine SIM-Karte im Netz der Telekom (Original oder cong­star, fraenk, freenet, Edeka, Norma, High Mobile etc.) einlegen. Kleiner Nach­teil: Man muss seinen Kontakten unter Umständen zwei Rufnum­mern mitteilen.

