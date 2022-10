Nicht nur 1&1: Netzausbau weiter im Verzug

Der Ausbau der Mobil­funk­netze in Deutsch­land kommt aber­mals lang­samer voran als geplant. Dies berichtet die Wirt­schafts­zei­tung „Handels­blatt“ unter Beru­fung auf eine vertrau­liche Auswer­tung der Bundes­netz­agentur. Demnach sind insbe­son­dere Funk­löcher auf dem Land, soge­nannte „weiße Flecken“, nach wie vor "nicht ausrei­chend mit Infra­struktur ausge­stattet" - soll heißen, es gibt weiterhin Funk­löcher, wo nichts geht. Obwohl heute alle Netzbetreiber Sendemasten für alle bauen, kommt der Netzausbau der weißen Flecken nicht so recht voran.

Deutsche Telekom AG / Norbert Ittermann Eine pünkt­liche Versor­gung, die im Rahmen der jüngsten Versor­gungs­auf­lagen der Bundes­netz­agentur bis zum Jahres­ende vorge­sehen war, erscheint deshalb nach Ansicht der Aufsichts­behörde kaum mehr möglich. Von 600 zu versor­genden weißen Flecken waren im August erst 89 geschlossen, also gerade einmal 15 Prozent. Auch andere Vorgaben werden der Auswer­tung zufolge bislang nicht einge­halten.

Allge­meine Verzö­gerung - bei allen?

Experten und Insider rechnen deshalb nicht damit, dass alle drei großen Netz­betreiber die Mindest­auf­lagen einhalten werden. Klaus Müller, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, hatte die Chefs der vier großen Mobil­funk­unter­nehmen aufgrund der Rück­stände vor Kurzem schrift­lich an ihre Verpflich­tungen erin­nert, wie das Handels­blatt erfuhr. Die Behörde bestä­tigte dies auf Anfrage und stellte im Falle einer Aufla­gen­ver­let­zung Straf­zah­lungen in den Raum.

Nicht nur 1&1 betroffen

Das Unter­nehmen 1&1, das derzeit versucht, ein neues, viertes Netz aufzu­bauen, hatte bereits einge­räumt, die Auflagen voraus­sicht­lich zu verletzen. Statt bis Silvester, wie in den Auflagen zur Auktion vorge­schrieben, sollen die ersten 1000 Basis­sta­tionen des neuen Netzes nun erst „im Sommer“ aufge­baut und ange­schlossen sein. Der Netz­aufbau dürfte sich somit insge­samt um bis zu zwei Jahre verzö­gern.

Telekom und Telefónica weiter im Plan?

Deut­sche Telekom und Telefónica sichern weiterhin pünkt­lichen Vollzug im Sinne der Auflagen zu. Man sei „gut unter­wegs“, teilt etwa die Telekom mit. Voda­fone gibt ledig­lich an, die Erwei­terung der eigenen Infra­struktur „mit großem Aufwand“ voran­zutreiben. Ob oder wann die zuge­sagten Ausbau­ziele erreicht werden, bleibt offen.

Verzö­gerungen wodurch?

Keine Antwort gibt der Bericht auf die Gründe für die Verzö­gerungen. Neben zäher Büro­kratie (Geneh­migungs­ver­fahren), örtli­chen Wider­ständen (Handy­gegner oder Angst vor opti­schen Beein­träch­tigungen) könnte auch Logistik wie fehlendes Personal, fehlendes Mate­rial (z.B. aufgrund der Chip­krise) oder stark gestie­gene Einkaufs­preise für Energie, Geräte und Personal eine Rolle spielen.

