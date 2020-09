5G-Mobilfunk an vielen ICE-Halten verfügbar

Am Mannheimer Bahnhof bietet Telekom schon 375 MB/s mit 5G, Vodafone schafft "nur" 50 MB/s mit 4G.

Foto: Picture Alliance / dpa Wer mit der Eisen­bahn durch Deutsch­land fährt, landet immer und immer wieder in Funk­löchern. Und wenn es Netz gibt, kann das langsam sein. Bei der Abkür­zung "5G" denken die meisten sofort an super schnelles Internet. Doch 5G gibt es nicht bei jedem Anbieter und schon lange nicht überall.

Wer an einem ICE-Bahnhof auf den Zug wartet, kann Glück haben und dort schon auf den neuen Mobil­funk­stan­dard 5G zurück­greifen. Bereits an 21 Fern­bahn­höfen sei dies im Telekom-Netz möglich, hat das Portal Verivox heraus­gefunden.

Ideal­fall bis 1 GBit/s

Am Mannheimer Bahnhof bietet Telekom schon 375 MB/s mit 5G, Vodafone schafft "nur" 50 MB/s mit 4G.

Foto: Picture Alliance / dpa An den Haupt­bahn­höfen Berlin, Darm­stadt, Frank­furt am Main, Hamburg, Köln und Leipzig sowie in Köln-Messe/Deutz sei ein Down­load­speed von bis zu einem Gigabit pro Sekunde durchaus möglich. Die Tester hatten sich die Netz­abde­ckungs­karte von der Deut­schen Telekom und Voda­fone ange­schaut und daraus 32 ICE-Bahn­höfe ausge­wählt und unter die Lupe genommen. Nur bei Telefónica (o2) wurden die Tester nicht fündig, denn Telefónica hat aktuell noch kein öffent­lich zugäng­liches 5G-Netz in Deutsch­land einge­schaltet. Eine Ausnahme stellt das Base­camp in Berlin dar, wo sich inter­essierte Entwickler aus der Indus­trie eine Karte ausleihen können, um inhouse erste Versuche zu fahren.

5G bedeutet nicht immer super­schnell

Wie teltarif.de nach­voll­ziehen konnte, wird an einigen Bahn­höfen schon "5G" auf dem Handy ange­zeigt, das erreich­bare Maxi­mal­tempo liegt dann aber nied­riger als gedacht, weil es sich um 5G auf nied­rigeren Bändern (0,7-2,1 GHz) handelt. Dort kommen dann häufig "nur" bis zu 375 Megabit pro Sekunde an, was noch immer sehr schnell ist. In Berlin-Spandau oder in Erlangen wird eben­falls 5G ange­zeigt, da können dann "nur" bis zu 150 Megabit pro Sekunde fließen, sofern man ein 5G-Handy hat, das mit 5G-DSS schon eindeutig klar kommt.

Denn: 5G bedeutet nicht auto­matisch Gigabit-Geschwin­dig­keit. Die Band­breite hängt vom genutzten Frequenz­bereich und der Zahl der einge­loggten Nutzer in einer Funk­zelle ab. Sie sinkt außerdem, wenn 4G und 5G an einem Mobil­funk­mast in einer Funk­zelle mit der DSS-Technik "parallel genutzt" werden. In Kassel-Wilhelms­höhe führte das zu der kuriosen Situa­tion, dass dort 5G-Tele­kom­kunden nur rund halb so schnell surfen wie Nutzer des 4G-Netzes, und zwar bis zu 75 MBit/s (5G) statt 150 MBit/s (4G).

Geschwin­dig­keit von Auslas­tung abhängig

Man kann also davon ausgehen, dass die reale Surf­geschwin­dig­keit meis­tens deut­lich unter dem Höchst­wert liegt - wenn man in einer wartenden Menge am Gleis steht und viele sind im selben Netz unter­wegs, wird es unter Umständen lang­samer.

Voda­fone spürbar schlechter

Voda­fone kommt in dem 5G-Bahn­hofs­ver­gleich mit der Deut­schen Telekom sehr schlecht weg: Nur in Köln-Messe/Deutz können Reisende mit ihrem Voda­fone-Vertrag im 5G-Netz surfen und ultra­schnell Videos down­loaden oder in Echt­zeit spielen. Aller­dings schafft es das Düssel­dorfer Unter­nehmen an den verschie­denen ICE-Halte­sta­tionen auch mit 4G noch auf passable Maxi­mal­geschwin­dig­keiten von 200 bis 600 Megabit pro Sekunde. Nur an sieben Haupt­bahn­höfen sind eher mick­rige 100 Megabit pro Sekunde als Höchst­tempo möglich, darunter am Berliner Haupt­bahnhof. Am bahn­tech­nisch wich­tigen Mann­heimer ICE-Kreu­zungs­bahnhof und Umstei­gepunkt waren es sogar nur 50 MBit/s.

5G-Frequenzen erst 2019 erstei­gert

Ganz klar: Der Aufbau eines Mobil­funk­netzes braucht Zeit. GSM gibt es seit 1992 und selbst das funk­tio­niert heute noch nicht überall. Der Ausbau von 5G in die Fläche wird eben­falls Jahre dauern. 5G ist vor allem für die Indus­trie zur Vernet­zung von Maschinen und für eine gene­rell bessere Daten­aus­wer­tung von Produk­tions­abläufen wichtig.

Privat­kunden können sich für 5G noch Zeit lassen

Bis es 5G in den Zügen gibt, wird es noch sehr lange dauern. Man muss schon froh sein, wenn 4G funktioniert.

Foto: Picture Alliance / dpa Privat­kunden können sich im Moment mit der fünften Mobil­funk­genera­tion (5G) noch Zeit lassen. Wenn der eigene Anbieter den Mobil­funk-Vertrag ab Werk mit 5G ausrüstet, schadet das nicht. Um 5G wirk­lich nutzen zu können, braucht es aber ein 5G-fähiges Handy, das auch die neuste 5G-DSS-Technik beherrscht und das können die meisten schon länger im Markt befind­lichen Modelle über­haupt nicht.

Für viele Hersteller findet 5G nur auf 3,4 - 3,7 GHz statt und das gibt es nur an ausge­wählten "Brenn­punkten" etwa in Darm­stadt (Telekom), Frank­furt (Voda­fone) oder Berlin (beide) und noch einigen Stelle mehr. Für die aller­meisten mobilen Anwen­dungen wird 4G noch lange reichen. Der Unter­schied im Down­loadt­empo zwischen 4G und 5G (auf "nied­rigen" Frequenzen) ist oft gar nicht so wesent­lich.

Wer aber immer noch kein 4G-fähiges Handy besitzt, sollte sich langsam darum kümmern. Die Abschal­tung von 3G ist beschlos­sene Sache und 2G wird auch nicht ewig weiter laufen. Die Zukunft lautet 4G und 5G und etwa in 10 Jahren können wir bereits mit 6G rechnen.