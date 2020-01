Gartz: Vodafone erweitert Mobilfunk-Standort auf LTE

Nach unserem Bericht über den Ausfall des gemeinsam von Voda­fone und Telefónica o2 genutzten Sender­stand­ortes in Gartz/Oder (Bran­denburg) erreichten uns weitere Infor­mationen zum Umbau.

Voda­fone: "Keine Netz­störung"

Die in Gartz vorgesehenen Antennen des Herstellers KATHREIN sind bereits für 5G geeignet. Die grünen Kappen decken die Kabelanschlüsse während des Transportes ab. Der Netz­betrei­bers Voda­fone (D2) gab weitere Hinter­grund­infos bekannt. "Wir haben aktuell keine 'Netz­störung' in unserem Mobil­funk­netz in Gartz (Oder), sondern führen Bauar­beiten durch, um die örtliche Mobil­funk­station zu moder­nisieren und dabei vor allem erst­mals die mobile Breit­band­tech­nologie LTE („Long Term Evolu­tion") zu instal­lieren: Um das vorhan­dene LTE-Funk­loch zu schließen, baut Voda­fone an der Mobil­funk­station auf der Kasta­nien­allee zusätz­lich zu der vorhan­denen GSM-Tech­nologie erst­mals LTE-Antennen ein. Von dieser Inves­titions-Maßnahme in Höhe von rund 100.000 Euro profi­tieren etwa 5.000 Einwohner und Gäste im Land­kreis Ucker­mark, in dem sie künftig eine schnelle mobile Daten­auto­bahn vorfinden. LTE ermög­licht Handy­gespräche in kris­tall­klarer Qualität und Breit­band­internet für unter­wegs. Die Bauar­beiten werden nach aktu­ellem Stand am 17. Januar voll­endet sein.

Während der Bauar­beiten muss die Mobil­funk­station in Gartz zeit­weise abge­schaltet werden. Der Mobil­funk­verkehr wird weit­gehend über umlie­gende Stationen geleitet - aller­dings sind vorüber­gehende Einschrän­kungen und Netz­ausfälle bei einzelnen Kunden leider unver­meid­lich. Wir bitten die betrof­fenen Kunden um Entschul­digung für ihre vorüber­gehenden Unan­nehm­lich­keiten. Dafür stehen ihnen dann nach Abschluss der Moder­nisie­rungs­arbeiten - also ab dem 17. Januar nach­mittags - die vollen Vorteile einer modernen LTE-Mobil­funk­station zur Verfü­gung. Dank LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme blitz­schnell down­loaden, Musik­videos in Top-Qualität genießen und Live-Über­tragungen von großen Kultur- und Sport­ereig­nissen auch unter­wegs auf dem Smart­phone oder Tablet in HD-Qualität anschauen.

Für die Betriebe im Land­kreis bringt die LTE-Versor­gung eine signi­fikante Verbes­serung der Wett­bewerbs­fähig­keit, denn eine starke Netz­infra­struktur ist im digi­talen Zeit­alter der entschei­dende Rohstoff der Wirt­schaft. Mehr noch: An der neuen LTE-Station akti­viert Voda­fone die Tech­nologie LTE 800 - und schafft damit ein Maschi­nennetz ("Narrow­band IoT") für smarte Städte und Indus­trie­hallen."

Telefónica o2: Kommende Woche fertig

Telefónica Germany (o2) gab uns eben­falls weitere Hinter­grund­infos: "An dem Mobil­funk­standort an der Kasta­nien­allee/Schwedter Straße nimmt der Stand­ortei­gentümer (Voda­fone) derzeit Moder­nisie­rungs­maßnahmen vor. Nach aktu­ellem Stand gehen wir davon aus, dass die Maßnahmen im Laufe der kommenden Woche abge­schlossen sind und damit die entspre­chende Mobil­funk­versor­gung für unsere Kunden in Gartz wieder­herge­stellt ist. Die zwischen­zeit­lichen lokalen Einschrän­kungen bedauern wir sehr. Darüber hinaus ist für diesen Standort künftig eine LTE-Aufrüs­tung vorge­sehen, damit wir unsere Kunden in Gartz über das o2 Netz mit dem schnellen LTE-Stan­dard versorgen können.

Unser zweiter Mobil­funk­standort an der Pommern­straße funk­tioniert derzeit einwand­frei und unun­terbro­chen."

Wie wir weiter erfahren konnten, ist Voda­fone der Gene­ralmieter des Schorn­steins in Gartz und wird die genutzte Platt­form, die wie ein "Hut" über den Schorn­stein gestülpt wurde, eben­falls moder­nisieren. Sie ist an o2 "unter­vermietet", ein in der Branche durchaus übli­ches Verfahren."

o2 plant zu einem späteren Zeit­punkt eben­falls, den Standort Gartz auf 4G/LTE umzu­rüsten, ein genauer Termin war noch nicht zu erfahren.

