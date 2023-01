Rheinland-Pfalz: Straßentunnel nur bedingt versorgt

Der längste Stra­ßen­tunnel in Rhein­land-Pfalz ist der Malberg-Tunnel bei Bad Ems. Dort gibt es nur Voda­fone und SWR3. Andere Netze seien "in Bear­bei­tung".

Bad Ems liegt in Rhein­land-Pfalz und ist ein etwas verschla­fender Kurort. Berühmt wurde der Ort durch seine Heil­quellen und die "Emser Depe­sche", welche den deutsch-fran­zösi­schen Krieg 1870 auslöste. In Bad Ems zeigt das Display eines Mobil­tele­fons im 1,6 km langen Malberg­tunnel, dass es nicht mit dem Netz verbunden ist.

Radio­emp­fang viel­leicht - Handy-Empfang nur ein Netz

Im Malbergtunnel können das Radioprogramm von SWR3 und Mobilfunksignale von Vodafone empfangen werden. Telekom und o2 sollen später folgen.

Foto: Picture Alliance/dpa Wer ein Fußball­spiel im Auto­radio hören will, wird mögli­cher­weise ein Tor wegen schlechten Rund­funk­emp­fangs verpassen: Nicht nur in Bad Ems. Das kann auch im Jahr 2023 in manchen Stra­ßen­tun­neln in Rhein­land-Pfalz noch passieren. Im landes­weit längsten Bauwerk, dem Malberg­tunnel bei Bad Ems, kommen zahl­reiche UKW-Sender nur als ein Rauschen bei Auto­fah­rern an, zahl­reiche Handys bleiben ohne Empfang.

Die Deut­sche Pres­seagentur (dpa) hat nach­gefragt: Der Landes­betrieb Mobi­lität (LBM) in Koblenz antwor­tete, seit der Eröff­nung des Malberg­tun­nels 2006 werde "als analoges Radio­signal über UKW der Sender SWR3 über die komplette Röhren­länge gesendet". In allen Stra­ßen­tun­neln sei vorge­schrieben, den Empfang mindes­tens eines Radio­sen­ders mit Verkehrs­funk­signal zu gewähr­leisten. Im Malberg­tunnel ist laut LBM-Spre­cherin Birgit Tegeder zudem bei einer tech­nischen Ertüch­tigung 2020 zusätz­lich die Technik für digi­tales Radio DAB instal­liert worden.

Nur ein Handy­netz verfügbar

Wer durch den Malbergtunnel bei Bad Ems fährt, hat möglicherweise kein Netz.

Foto: Picture Alliance/dpa Von den drei großen Handy­netzen in Deutsch­land funk­tio­niert Tegeder zufolge gegen­wärtig nur das von Voda­fone im Malberg­tunnel. Die Netze der Deut­schen Telekom und von Telefónica (o2) befänden sich "in Bear­bei­tung". Die Spre­cherin ergänzt mit Blick auf den Tunnel bei Bad Ems: "Kritik an den Empfangs­mög­lich­keiten hat es nicht gegeben." Bei Zwischen­fällen könnten Auto­fahrer in der Stra­ßen­röhre über eine "instal­lierte Beschal­lungs­anlage" und das Verkehrs­funk­signal im Radio gewarnt werden.

Bei Zuzah­lung besserer Empfang

In einigen Stra­ßen­tun­neln in Rhein­land-Pfalz würden "auf Wunsch (und Kosten) der Rund­funk­anstalten zusätz­liche Programme einge­speist. Bei Neuin­stal­lationen und Nach­rüs­tungen wird zusätz­lich auch DAB-Radio im Tunnel bereit­gestellt", erklärt Tegeder weiter. Für die Betreiber der Handy­netze gebe es "Versor­gungs­auf­lagen", auch Stra­ßen­tunnel mit Mobil­funk auszu­statten. Dies sei in Rhein­land-Pfalz "teil­weise abge­schlossen, in Bear­bei­tung oder in Planung".

Zahl­reiche Stra­ßen­röhren in Rhein­land-Pfalz sind, so die Spre­cherin, hingegen auch so kurz, dass zusätz­liche Sende­anlagen für Radio- und Handy­emp­fang gar nicht nötig seien - die Signale reichten in die Tunnel hinein.

Und Eisen­bahn­tunnel?

Die Deut­sche Pres­seagentur hat übri­gens nicht nach Eisen­bahn­tun­neln gefragt. Die sind eher auf ICE-Hoch­geschwin­dig­keits­stre­cken (z.B. Frank­furt-Köln) versorgt, aber nicht auf "regu­lären" Stre­cken wie der Fern­strecke Mann­heim - Paris, z.B. zwischen Neustadt/Wein­straße und Kaisers­lau­tern, obwohl sich die Lage schon deut­lich verbes­sert hat. Auch im Rheintal zwischen Bingen und Koblenz wurden die Signal­pegel deut­lich verbes­sert. Gleich­wohl gibt es noch viel zu tun.

