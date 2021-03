Thüringen: Landesliegenschaften für Mobilfunk-Türme

Das Bundesland Thüringen (vorne Ministerpräsident Bodo Ramelow) möchte seine Liegenschaften und Freiflächen den Mobilfunkanbietern zur Verfügung stellen und den Ausbau beschleunigen.

Nicht nur die Bundes­regie­rung, sondern auch die Landes­regie­rungen möchten den Netz­ausbau mit Mobil­funk beschleu­nigen. Dazu wird der Frei­staat Thüringen seine Koope­ration mit Anbie­tern von Mobil­funk-Infra­struk­tur ausweiten.

Thüringen stellt Flächen und Grund­stücke bereit

Foto: Picture Alliance / dpa Konkret ist geplant, den Anbie­tern Landes­lie­gen­schaften (Gebäu­deflä­chen) und Frei­flä­chen (Grund­stücke) als Mobil­funk­stand­orte zur Verfü­gung zu stellen. Das teilte das thürin­gische Wirt­schafts­minis­terium heute mit. Zudem sollen Geneh­migungs­ver­fahren für die neuen Stand­orte beschleu­nigt werden.

Eine entspre­chende Absichts­erklä­rung, so erläu­terte das Minis­terium, sei mit dem zur Voda­fone Group gehö­renden Funk­tur­man­bieter Vantage Towers getroffen worden. Durch die Nutzung von Landes­lie­gen­schaften könne die aufwen­dige Suche nach geeig­neten neuen Anten­nen­stand­orten verein­facht werden, so die Hoff­nung in Erfurt.

Ziel: Schlie­ßung von 4G-Lücken, Ausbau von 5G

Das allge­meine Ziel auch für Thüringen bleibt die Schlie­ßung von Lücken im 4G-Mobil­funk­netz und der Auf- und Ausbau eines Netzes mit 5G.

Mast­geneh­migung dauert 2 Jahre

Derzeit dauert es, wie das Minis­terium frei­mütig einräumt, noch bis zu zwei Jahre, bis ein neuer Mobil­funk­mast alle Planungs­phasen durch­laufen hat. Geplant sei, diese Verfah­rens­zeit "deut­lich" zu verkürzen. Konkrete Werte wurden aber nicht genannt.

Thüringen hat übri­gens nicht alleine mit Vantage Towers verhan­delt. Schon im Januar 2021 hatte das Wirt­schafts­minis­terium unter der Leitung von Minister Tiefensee die Zusam­men­arbeit mit der zur Telekom gehö­renden DFMG Deut­sche Funk­turm GmbH für den Ausbau von Mobil­funkin­fra­struk­turen auf Landes­lie­gen­schaften beschlossen.

Darüber hinaus sollen Gespräche mit weiteren Anbie­tern (z.B. Telxius (Telefónica) oder American Tower (ehema­lige Stand­orte von E-Plus) geführt werden.

Bleibt zu hoffen, dass die Geneh­migungs­zeiten wirk­lich dras­tisch verkürzt werden.