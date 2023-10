Netzausbau der Woche: Telekom meldet viel, o2 mit 5G-SA

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Das zahlen­mäßige Über­gewicht der Telekom-Meldungen hat sich diese Woche erneut verstärkt. In nahezu jedem Bundes­land, außer Berlin, Hamburg und dem Saar­land, hat die Telekom Neubau- und Ausbau­mel­dungen plat­ziert. Es wurden von der Telekom Regionen ausge­baut, die aus eigener Erfah­rung der Redak­tion eine Verdich­tung gut gebrau­chen können. Es kann nur gerät­selt werden, ob auch die Mitbe­werber in diesen Regionen noch verdichten werden oder es schon getan haben, ohne es an die große Glocke zu hängen. Nicht nur von klassischen Fernsehtürmen, auf Sende-Masten oder Privathäusern verdichtet die DFMG für die Telekom das Netz.

Foto: Deutsche Telekom / DFMG / Norbert Ittermann

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Stadt Pforz­heim: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert. Bahn­strecke Stutt­gart-Rastatt besser versorgt.

Land­kreis Karls­ruhe: Vier neue Stand­orte, drei mit LTE erwei­tert, in Karls­ruhe (5), Stutensee und Sulz­feld. Stutensee versorgt die Bahn­strecke Frank­furt-Basel besser.

Land­kreis Tutt­lingen: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Böttingen, Geisingen (2), Neuhausen ob Eck und Spai­chingen. Versor­gung entlang der Bahn­strecke Stutt­gart-Singen verbes­sert.

Land­kreis Göppingen: Ein neuer Standort, drei mit LTE erwei­tert, in Bad Boll, Göppingen, Grui­bingen und Lauter­stein. Grui­bingen versorgt entlang der Auto­bahn A8 ("Albauf­stieg").

Hohen­lohe­kreis: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Künzelsau und Kupfer­zell.

Land­kreis Böblingen: Neuer Sender­standort in Stei­nen­bronn.

Land­kreis Freu­den­stadt: Zwei Stand­orte neu gebaut, einer mit LTE erwei­tert in Dorn­stetten, Horb und Pfalz­gra­fen­weiler. Horb versorgt auch entlang der Auto­bahn A81.

Land­kreis Biberach: Einen neuen Standort und einen mit LTE erwei­tert, in Biberach an der Riß und Mietingen.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Karls­ruhe (Thüringer Straße) und Ludwigs­burg (Stutt­garter Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Frei­burg/Breisgau, Ostfil­dern, Bietig­heim-Bissingen, Hohberg-Hofweier, Bretz­feld, Burg­stetten und Aalen.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Regens­burg: Ein neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert, in Altent­hann, Donau­stauf, Mintra­ching, Regens­burg und Schier­ling. Mintra­ching verbes­sert die Bahn­strecke Nürn­berg-Passau.

Land­kreis Bamberg: Ein neuer Standort, vier mit LTE erwei­tert, in Bamberg (3) und Rattels­dorf (2). Mehr Netz entlang der Auto­bahn A73.

Land­kreis Nürn­berg: Ein neuer Standort, acht mit LTE erwei­tert, in Nürn­berg (7), Lauf a.d.Pegnitz und Winkel­haid. Versor­gung entlang den Auto­bahnen A3, A6 und A73 sowie entlang der Bahn­strecke Nürn­berg-Augs­burg verbes­sert.

Land­kreis Cham: Vier neue Stand­orte, einer mit LTE erwei­tert, in Arnschwang, Cham, Roding, Traitsching und Weiding.

Land­kreis Ober­allgäu: Neue Stand­orte: Diet­manns­ried und Oberst­dorf.

Land­kreis Augs­burg: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert, in Gesserts­hausen (2) und Nord­endorf. Bessere Versor­gung entlang der Bahn­stre­cken Ulm–München und Nürn­berg-Augs­burg.

Land­kreis Rottal-Inn: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Roßbach und Tann.

Land­kreis Deggen­dorf: Zwei neue Stand­orte, in Deggen­dorf und Oster­hofen.

Neuer Standort in Maxhütte-Haidhof "mit LTE- und 5G+-fähigen Antennen" für Bahn­strecke von Regens­burg nach Amberg

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Olching (Josef-Kistler-Weg).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Hirschau, Oberöls­bach, Mitter­teich, Ansbach, Langen­zenn, Wolfer­stadt, Haun­dorf, Fors­ten­ried, Maisach, Bruck­berg und Neusäß.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in 12249 Berlin (Rena­tenweg).

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Ober­havel: Drei neue Stand­orte in Löwen­berger Land, Nassen­heide und Zehde­nick. Bahn­strecke Berlin-Rostock verbes­sert.

Land­kreis Märkisch-Oder­land: Standort Heckel­berg-Brunow neu gebaut.

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Standort Märki­sche Heide mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Ostp­rig­nitz-Ruppin: Neue 5G-SA (5G+)-Station in Neuruppin (Wich­mann-Straße).

Bremen

Voda­fone:

Telekom:

Bremen: Zwei Stand­orte neu gebaut, zwei mit LTE erwei­tert.

Hamburg

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in der St.-Peters­burger-Straße)

Hessen

Telekom:

Lahn-Dill-Kreis: Drei neue Stand­orte in Ehrings­hausen, Haiger und Wald­solms.

Land­kreis Kassel: Neuer Standort in Immenhausen auch für Bahn­strecke Hamm-Kassel.

Land­kreis Fulda: Neuer Standort in Künzell.

Kreis Gießen: Neuer Standort in Heuchel­heim.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Frank­furt/Main (Max-von-Laue-Straße und Flinsch­straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Butz­bach.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Rostock: Standort Bad Doberan mit 5G erwei­tert.

Neuer 5G-Funk­mast auf 700 MHz in Fried­richs­ruhe.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Witt­mund (Ostfries­land): Neuer Standort.

Land­kreis Holz­minden: Standort Otten­stein mit LTE erwei­tert.

Region Hannover: Ein neuer Standort, sieben mit LTE erwei­tert in Hannover (5), Lehrte, Neustadt und Seelze. Verbes­serung entlang der Auto­bahn A2 und entlang der Bahn­strecke.

Land­kreis Vechta: Ein neuer Standort, zwei mit LTE erwei­tert in Holdorf, Lohne (Olden­burg) und Vechta. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A1.

Neuer Sender und eine LTE-Erwei­tung in Delmen­horst (bei Bremen). Entlang der Bahn­strecke Olden­burg–Bremen besseres Netz.

Land­kreis Schaum­burg-Lippe: Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Stadt­hagen und Wieden­sahl, verbes­sert Versor­gung entlang der Auto­bahn/Bahn­strecke Dort­mund-Hannover.

Land­kreis Celle: Ein Standort neu gebaut, einer mit LTE erwei­tert, in Bergen und Eschede. Der Standort in Eschede dient zudem der Versor­gung entlang der Bahn­strecke Hamburg-Hannover.

Land­kreis Ammer­land: Drei Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Rastede und Westers­tede (2), besseres Netz auf den Auto­bahnen A28 und A29.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Barsing­hausen, Hameln, Einbeck, Hardegsen, Stadt­hagen und Vissel­hoevede.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telekom:

Kreis Heins­berg (bei Aachen): Ein neuer Standort, einer mit LTE erwei­tert, in Erkelenz und Self­kant.

Kreis Borken: Fünf Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Bocholt, Borken, Reken, Stadt­lohn und Velen, besseres Netz entlang der Auto­bahn A31.

Dort­mund: Drei neue Stand­orte, sechs mit LTE erwei­tert. Mehr Netz entlang der Auto­bahn A45 und auf der Bahn­strecke Köln-Hamm.

Kreis Borken: Bauar­beiten für neuen 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast Gronau (Orts­teil Epe) haben begonnen. Der Mast kann später von weiteren Netz­betrei­bern genutzt werden.

Neuer Standort in Biele­feld gebaut und zwei mit LTE erwei­tert. Verbes­sert auch die Auto­bahn A33 und die Bahn­strecke Dort­mund–Hannover.

Kreis Lippe: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Detmold (2) und Lage (2).

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Köln (Robert-Koch-Straße).

Land­kreis Unna: Neue 5G-SA-Station in Holzwi­ckede (Rhenus-Platz).

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Dort­mund (Blumen­straße), Köln (Hein­rich-Hoerle-Straße) und Monheim (Plöt­zen­seer Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Stein­heim, Minden, Dormagen, Trois­dorf und Gummers­bach.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Neue Basis­sta­tion in Fran­ken­thal (Pfalz).

Neuer Sender in Freins­heim (Pfalz).

Kreis Alten­kir­chen (Wester­wald): Neuer Standort in Dicken­dorf.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Prüm, Pick­ließem, Nieder­wör­res­bach und Worms.

Saar­land

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Saar­brü­cken (Kurt-Schuh­macher-Straße).

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Völk­lingen.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Görlitz: Zwei Stand­orte mit LTE erwei­tert in Eibau-Wald­dorf und Löbau.

Land­kreis Leipzig: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Bors­dorf, Groß­pösna und Wurzen. Auto­bahn A14 und Bahn­strecke Leipzig–Dresden besser versorgt.

Land­kreis Zwickau: Standort Glauchau mit LTE erwei­tert.

Neue 5G-SA-Basis­sta­tion in Dresden (Königs­brü­cker Land­straße).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Dresden (Buchen­straße) und Leipzig (There­sien­straße).

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz in Schkeu­ditz, Glauchau, Neukir­chen und Ober­sei­fers­dorf.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Harz: Standort Catten­stedt mit 5G erwei­tert.

Saale­kreis: Standort Teut­schen­thal mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Witten­berg: Ein neuer Standort, einer mit LTE und einer mit 5G erwei­tert, in Gräfen­hai­nichen, Luther­stadt Witten­berg und Zahna. Bessere Versor­gung entlang der Bahn­strecke Berlin–Leipzig.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Land­kreis Osthol­stein: Vier Stand­orte mit LTE erwei­tert, in Bosau, Heili­gen­hafen (2) und Stockels­dorf. Besseres Netz entlang der Auto­bahn A1 und A20.

Land­kreis Schleswig-Flens­burg: Ein neuer Standort, zwei mit LTE und einen mit 5G erwei­tert, in Esgrus, Mohr­kirch, Stein­berg­kirche und Tarp. Bessere Versor­gung entlang der Auto­bahn A7.

Land­kreis Dith­mar­schen: Einen Standort neu, zwei mit LTE erwei­tert, in Hemming­stedt, Lunden und Wind­bergen. Stand­orte versorgen auch entlang der Auto­bahn A23 und der Bahn­strecke Elms­horn-Sylt.

Land­kreis Osthol­stein: Zwei neue 5G-Stan­dalone-Sender in Timmen­dorfer Strand (Erlen­bruch Straße und Kurpro­menade).

Thüringen

Voda­fone:

Telekom:

Land­kreis Weimarer Land: Zwei neue Stand­orte in Bad Sulza und Klein­rom­stedt.

Wart­burg­kreis: Einen Standort neu gebaut, einen mit 5G erwei­tert, in Eckardts­hausen und Frau­ensee.

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Jena (Otto-Schott-Straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz (n28) in Bad Loben­stein.

Telefónica:

Sende­masten aus Holz sind bei Vantage Towers sehr gefragt.