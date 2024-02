Mobilfunk: o2 baut 5G in fast jedem Bundesland aus

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica haben in Pres­semit­tei­lungen über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben vielen neuen Basis­sta­tionen oder Mast­neu­bauten wurden bestehende Stand­orte mit 5G-Mobil­funk aufge­rüstet.

Es ist davon auszu­gehen, dass in der Realität noch viel mehr neue Stationen ans Netz gingen, die aber - warum auch immer - nicht geson­dert vermeldet wurden. In einigen Fällen waren oder sind diese Stationen vor Ort "umstritten". Eine "Einschalt­mel­dung" würde die Diskus­sion vor Ort weiter aufheizen, so mit den Vorgängen vertraute Personen zu teltarif.de.

Erfreu­lich: Voda­fone hat eine Station im entle­genen Ort Hetten­bach (Südwest­pfalz) in Betrieb genommen. Solche Meldungen würden wir gerne häufiger lesen, denn es gibt noch genü­gend "graue" (einer versorgt, die andern nicht) oder "weiße" (nichts versorgt) Flecken.

Bei 1&1 geht der Aufbau von Stationen weiter, viele warten aber noch auf die Glas­faser­anbin­dung und können daher noch nicht senden. Der Telekom-Sender Otterfing versorgt mit zwei Sektoren nur die Autobahn

Foto: unixasket / teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Stadt­gebiet Stutt­gart: Zwei Stand­orte neu gebaut und neun mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Sigma­ringen: Standort Bad Saulgau mit 5G erwei­tert.

Neue 5G-Stan­dalone-Station in Stutt­gart (Denner Straße).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Reut­lingen.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Oppenau, Bretten, Singen, Titisee-Neustadt (Titisee) und Ulm.

Bayern

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Roth (Mittel­franken): Neuer Standort in Rötten­bach.

Land­kreis Starn­berg: Neuer Standort in Pöcking.

Stadt Bayreuth: Neuer 5G-SA-Sender ("5G+") in Bayreuth (Maxi­milian-Straße).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in München.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Emskir­chen, Titting, Painten, Mähring, Winds­bach, Bischofs­grün, Vils­heim, Göris­ried, Bad Birn­bach und Bais­weil.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz in Doberlug-Kirch­hain, Frie­sack, Heide­blick, Königs Wuster­hausen und Bronkow.

Bremen

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz in Bremen (Stadt).

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Aßlar-Bechlingen und Geln­haar.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Kreis Ludwigs­lust-Parchim: Die Bauar­beiten für einen neuen ca. 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Grabow haben begonnen.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz in Waren/Müritz.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Telekom:

Region Hannover: Stand­orte Wennigsen (Deister) und Uetze jeweils mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Roten­burg (Wümme): Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Gyhum, Helve­siek, Lauen­brück und Oerel.

Land­kreis Vechta: Standort Lohne mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Stade: Standort Buxte­hude mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Peine: Stand­orte Lengede und Wende­burg mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Wolfen­büttel: Standort Wolfen­büttel und Elbe mit 5G erwei­tert.

Stadt Wilhelms­haven: Zwei neue Stand­orte.

Land­kreis Verden (Aller): Standort Lang­wedel mit 5G erwei­tert und neue Station in Kirch­lin­teln.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Emmen­dorf, Meppen, Peine, Börßum und Lauen­brück.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Telefónica:

Neuer 5G-Sende­mast auf 3600 MHz in Mönchen­glad­bach.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Datteln, Haan, Greven­broich und Weeze (Wemb).

Rhein­land-Pfalz

Telekom:

Wester­wald­kreis: Die Bauar­beiten für einen neuen ca. 35 Meter hohen Stahl­git­ter­mast haben in Monta­baur (Orts­teil Eschel­bach) begonnen.

Kreis Tier-Saar­burg: Neuer LTE-Sender in Herl (Im Bungert).

Kreis Südwest­pfalz: Neuer LTE-Sender in Hetten­hausen (Haupt­straße).

Land­kreis Kaisers­lau­tern: Neuer LTE-Sender in Bruch­mühl­bach-Miesau (Lambs­borner Straße).

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Koblenz (Rauental).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Osburg, Ober­stau­fen­bach, Morbach und Weiden­bach.

Saar­land

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Funk­zellen auf 3600 MHz in Chem­nitz und in Leipzig (Klein­zschocher).

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Halle/Saale.

Neue 5G-Station auf 700 MHz in Köse­litz, Teuchern und Sanger­hausen OT Riestedt.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Flens­burg (Altstadt).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Rastorf und Norder­stedt.

Thüringen

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 700 MHz in Apolda, Zella-Mehlis, Wein­bergen, Schleiz, Sieg­munds­burg und Rudol­stadt.

