Wochenüberblick: Wo Telekom, Vodafone und o2 ausbauen

Wieder ist eine Woche vorüber und trotz Urlaubs­zeit melden die Netz­betreiber, allen voran die Deut­sche Telekom im Mobil­funk zahl­reiche Neu- und Umbauten, um Funk­löcher zu stopfen und die Kapa­zitäten zu erwei­tern. Aus Leser­zuschriften wissen wir, dass es trotz aller Akti­vitäten noch ärger­liche Funk­löcher oder schlicht Netz­über­last etwa in von Touristen gerne besuchten Regionen gibt.

Wir beziehen uns in erster Linie auf die Mittei­lungen der Netz­betreiber, auf Leser-Feed­back und eigene Erfah­rungen. Wir haben die Ausbau­mel­dungen nach Bundes­län­dern und Netz­betrei­bern aufge­führt.

Baden-Würt­tem­berg

Es gibt Neun­kir­chen im Saar­land und Neun­kir­chen im kleinen Oden­wald (bei Obrig­heim, einem Ex-Standort eines Atom­kraft­werkes) in Baden Würt­tem­berg. In Neun­kir­chen wurde ein neuer Telekom-Sender einge­schaltet, der auch die Eisen­bahn­strecke versorgt. Zu 60 Stand­orten im Neckar-Oden­wald-Kreis sollen bis 2024 weitere 44 Stand­orte hinzu­kommen, fünfmal wird es mehr LTE geben.

Dietingen (Land­kreis Rott­weil) hat endlich Empfang, ein neuer Sender macht es möglich. Die Telekom hat dafür einen Standort neu gebaut. 51 Stand­orte senden schon im Land­kreis, aber es werden 46 weitere Stationen in den nächsten Jahren hinzu­kommen. Auch mehr LTE ist an sieben Sende­anlagen geplant.

Uhingen hat besseres Netz der Telekom, ein neuer Standort ging on air. Das freut auch Bahn­rei­sende. Im Land­kreis Göppingen will die Telekom von 98 Stand­orten auf 130 Stationen erwei­tern, und 17 Mal LTE aufrüsten.

o2 meldet schnelles 5G aus Weil­heim an der Teck (Jahn­straße) und Stutt­gart (Möhringer Land­straße). 5G-DSS von o2 wird aus Munder­kingen und Schlier gemeldet.

Bayern

In Stadt und Land wird ausgebaut, hier eine All-in-one-Antenne von Huawei

Foto: Telefónica In Otter­fing im Land­kreis Mies­bach hat die Telekom neu gebaut und kann die Auto­bahn und den Ort besser versorgen. 51 Stand­orte im Land­kreis werden um 28 weitere ergänzt.

Erlangen in Franken (Bayern) hat einen Sende­mast der Telekom bekommen, das Netz wurde dadurch besser, auch Zugrei­sende sollten das merken. Zu den 54 Stand­orten sollen in zwei Jahren 12 weitere dazu­kommen, viermal soll LTE erwei­tert werden.

In Mindel­heim (Kreis Unter­allgäu/Bayern) hat die Telekom einen Standort neu gebaut. Bis 2024 soll die Zahl der Stand­orte von 67 auf 98 steigen. Zehn Stationen bekommen mehr LTE.

Kennen Sie den Ort Dörfles-Esbach? Dort wurde ein Mobil­funk-Standort neu gebaut. Der Ort liegt im Land­kreis Coburg, wo jetzt 46 Stand­orte senden. In zwei Jahren sollen vier weitere Stand­orte hinzu­kommen, an acht Stand­orten sind Erwei­terungen mit LTE geplant.

Höch­heim (Bayern) hat einen neuen Telekom-Standort bekommen. Im Land­kreis Rhön-Grab­feld betreibt die Telekom jetzt 45 Stand­orte und hat 24 in Planung, 12 Mal wird LTE erwei­tert.

In Münch­berg steht ein neuer Telekom-Sender, was dem Land­kreis Hof 58 Stand­orte beschert, weitere 28 Stationen werden neu folgen, 14 werden mehr LTE bekommen.

In Regens­burg (Von-Seeckt-Straße) und in München (Knorr­straße, Olym­pia­park, Siegen­burger Straße) ist das schnelle 5G-Zeit­alter bei o2 ange­bro­chen. In Schirn­ding, Bad Neual­ben­reuth oder Mell­rich­stadt kann 5G-DSS empfangen werden.

Berlin

o2 meldet schnelles 5G auf 3600 MHz aus der Balt­rum­straße in Berlin.

Bran­den­burg

Im Land­kreis Dahme-Spree­wald wurden zwei Stand­orte mit LTE und einer mit 5G erwei­tert. Telekom-Kunden in Alt Zauche-Wußwerk, Liebe­rose und Rietz­neu­endorf-Staakow haben jetzt besseres Netz, auch auf der Auto­bahn. Zu den 112 Stand­orten im Kreis werden 39 Stand­orte dazu kommen, 18 Mal wird LTE erwei­tert.

Im Land­kreis Ober­havel wurde ein Standort neu gebaut und zwei mit LTE erwei­tert, was die Gransee (2 Mal) und Mühlen­becker Land freut. Zu den 96 Stationen im Land­kreis werden bis 2024 siebzig weitere dazu­kommen.

Gold­berg Nord ist eine neue Voda­fone-Adresse für 5G-SA-Fans. 145 Mobil­funk-Stand­orten von Voda­fone senden bereits im Kreis Parchim-Ludwigs­lust. 76 Stand­orte senden schon im Kreis, davon vier mit 5G-SA. Bis Mitte 2023 sollen weitere 16 5G-Baupro­jekte dazu­kommen, beispiels­weise in Parchim (2), Plau am See, Plate, Witten­burg, Ludwigs­lust (2), Karenz, Spor­nitz, Lüttow-Valluhn, Witten­förden, Ruhner Berge, Gehls­bach, Tramm und Lübtheen (2). Im Mobil­funk-Bestands­netz wird ausge­baut, was Grabow, Banzkow (2), Leezen, Warlitz, Hagenow, Parchim (2), Demen, Plate, Witten­burg, Vellahn, Picher, Ludwigs­lust, Gammelin, Spor­nitz, Lüttow-Valluhn, Witten­förden und Dobin am See freuen wird.

In Frank­furt (Oder) sendet Voda­fone vom Oder­turm mit 5G-SA. Bis Mitte 2023 wird Voda­fone fünf weitere Baupro­jekte reali­sieren. 27 Stand­orte funken schon in der Stadt, 18 können schon 5G.

5G-DSS von o2 ist in Spreen­hagen und Nord­westu­cker­mark (Orts­teil Witt­stock) neu empfangbar.

Bremen

Die Mobil­funk-Versor­gung in der Stadt Bremen ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür drei Stand­orte neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert. In der Hanse­stadt funken 193 Stand­orte, in zwei Jahren sollen weitere 102 Stand­orte hinzu­kommen. An 46 Stand­orten sind Erwei­terungen mit LTE geplant.

In der Inster­burger Straße und der Indus­trie­straße in Bremen sendet o2 mit 5G auf Band n78 (3,6 GHz).

Hamburg

In der Ohls­dorfer Straße und im Burgun­derweg im Hamburg wurde schnelles 5G (Band n78) von o2 akti­viert.

Hessen

In Daut­phetal (Land­kreis Marburg-Bieden­kopf) hat die Telekom einen neuen Standort gebaut und die Zahl der Stand­orte auf 77 erhöht. Bis 2024 sollen weitere 35 Stand­orte dazu­kommen und 18 mit LTE erwei­tert werden.

Im Werra-Meißner-Kreis wurden zwei neue Stand­orte der Telekom gebaut, dadurch haben Bad Sooden-Allen­dorf und Witzen­hausen endlich besseres Netz. Zu den 50 Stand­orten im Land­kreis sollen 28 weitere Stand­orte dazu­kommen, 15 Stand­orte werden um LTE erwei­tert.

Die Mobil­funk-Versor­gung in Fried­richs­dorf (Taunus) ist jetzt noch besser, weil die Telekom einen Standort neu gebaut hat. Im Hoch­tau­nus­kreis senden 93 Stand­orte, bald werden es 113 sein, 26 Stand­orte bekommen mehr LTE.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Im Land­kreis Nord­west­meck­len­burg wurde ein Standort neu gebaut, zwei mit LTE erwei­tert. Damit stehen jetzt 79 Stand­orte im Land­kreis, weitere 64 Stand­orte sind geplant, was auch der Auto­bahn zugute kommt. Besseres Netz haben jetzt Dorf Meck­len­burg, Gottes­gabe und Insel Poel. 64 Stand­orte sollen hinzu­kommen, 17 Stand­orte sollen Erwei­terungen mit LTE erhalten.

Kennen Sie Lärz? Das liegt im Amt Röbel-Müritz und dort gibt es wunder­schöne Land­schaften, viele Seen und wenig Netz­ver­sor­gung. Die Telekom baut deswegen einen Masten in Lärz, der 2023 on air gehen könnte. Damit wird wieder ein Funk­loch geschlossen.

Im Land­kreis Rostock betreibt die Telekom jetzt 117 Stand­orte, weitere 78 Stand­orte sind geplant. Die Telekom hat dafür in den vergan­genen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und sechs mit LTE erwei­tert. Das freut Telekom-Kunden in Bad Doberan, Graal-Müritz, Güstrow, Kröpelin, Plaaz, Rövers­hagen und Teterow. 117 Stand­orte im Land­kreis sollen um weitere 78 Stand­orte ergänzt werden, 28 Stand­orte werden mit LTE erwei­tert.

In der Hanse­stadt Wismar (Altstadt Ost) sendet Voda­fone jetzt mit 5G-SA („5G+“) und plant 18 weitere Projekte. 77 Stand­orte senden schon, 39 mit 5G. Bis Mitte 2023 sollen weitere acht 5G-Baupro­jekte reali­siert werden - darunter neue 5G-Stationen beispiels­weise in Lüders­dorf, Wismar (3), Klütz, Damshagen und Neukloster (2). Zehn Baupro­jekte sind in Lüders­dorf (2), Damshagen, Brüse­witz, Blowatz, Rehna, Wismar (3) und Glasin geplant.

Nieder­sachsen

In Braun­schweig wurden vier Mobil­funk-Stand­orte mit LTE erwei­tert und damit die Versor­gung entlang der Auto­bahn verbes­sert. 107 Stand­orte senden dort, und in zwei Jahren werden es sogar 140 Stand­orte sein. 30 Stand­orte sollen mit LTE erwei­tert werden.

In Schwa­newede (Land­kreis Oster­holz, bei Bremen) hat die Telekom einen Standort neu gebaut und einen mit LTE erwei­tert. 30 Stand­orte sollen in zwei Jahren um 20 weitere ergänzt und sechs Stand­orte mit LTE erwei­tert werden.

Die Telekom hat einen Standort in Hameln mit 5G erwei­tert. Die Telekom betreibt im Land­kreis Hameln-Pyrmont jetzt 48 Stand­orte, weitere 20 sollen bis 2024 folgen.

Auch in Wiefels­tede (Kreis Ammer­land) gibt es jetzt 5G von der Telekom. Zu den 42 Stand­orten werden 16 dazu­kommen, neun werden mit LTE erwei­tert.

Im Land­kreis Wolfen­büttel senden 53 Stationen der Telekom, weitere fünf kommen in Kürze dazu. Für Schöp­pen­stedt gibt es jetzt besseren LTE-Empfang. An 13 Stand­orten im Kreis soll LTE erwei­tert werden.

Wir haben schon über Groß­enkneten berichtet, wo die Band „Trio“ ihren Song „Da-Da-Da-Du liebst mich nicht“ erfand. Dort hat die Telekom LTE erwei­tert. Groß­enkneten liegt im Land­kreis Olden­burg mit 57 Stand­orten, bald werden es 67 sein.

In Stein­horst (Kreis Gifhorn) gibt es mehr LTE von der Telekom. 63 Stand­orte werden um 32 neue Stand­orte ergänzt und 26 Mal wird LTE erwei­tert.

In der Bohn­horst­straße und der Clemens­straße in Hannover sendet o2 mit schnellem 5G. 5G-DSS gibt es jetzt auch von o2 in Freden (Leine), Südheide (Orts­teil Hermanns­burg) und Trebel.

Nord­rhein-West­falen

In Krefeld wurden zwei Mobil­funk-Stand­orte neu gebaut, einer mit LTE erwei­tert. Zu den 72 Stand­orten kommen 32 weitere dazu, sieben Mal wird LTE aufge­rüstet.

In Blan­ken­heim bei Köln wurde von der Deut­schen Funk­turm Manage­ment (DFMG) ein neuer Mobil­funk-Standort neu gebaut. Die Telekom betreibt im Kreis Euskir­chen jetzt 102 Stand­orte. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 50 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 19 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Voda­fone hat in Lever­kusen im Zentrum-Süd eine 5G-SA-Mobil­funk­sta­tion einge­schaltet. 49 Stand­orte senden in Lever­kusen, 14 bereits mit 5G. Nächstes Jahr sollen fünf weitere 5G-Baupro­jekte reali­siert werden.

In Krefeld wurde auf der Oppumer Straße eine 5G+-SA-Station von Voda­fone akti­viert. 61 Mobil­funk-Stand­orte senden schon, davon 23 Stand­orte mit 5G. Vier Baupro­jekte sollen Funk­löcher schließen und mehr Kapa­zität oder Geschwin­dig­keit bringen.

Willich und Willich-Muench­heide sind neu im Club der Voda­fone-5G-SA-Stationen. Bis Mitte 2023 sollen 15 weitere Baupro­jekte reali­siert werden. 76 Stand­orte senden schon, davon 34 mit 5G-Tech­nologie. Bis Mitte 2023 sollen weitere acht 5G-Baupro­jekte in Viersen (3), Brüggen, Willich (2), Nettetal und Tönis­vorst hinzu­kommen. Sieben Baupro­jekte im Bestands­netz werden Funk­löcher schließen und Kapa­zitäten und Geschwin­dig­keiten stei­gern, z.B. in Nieder­krüchten (2), Viersen (2), Willich, Tönis­vorst und Kempen.

In Essen (Jagd­straße) und in Bonn (im Hoch­sta­den­ring) kann schnelles 5G von o2 genutzt werden. 5G-DSS gibt es jetzt in Kamp-Lint­fort (Orts­teil Hoerstgen).

Rhein­land-Pfalz

Dier­bach liegt in Rhein­land-Pfalz unweit der deutsch-fran­zösi­schen Grenze und ist kein Durch­gangsort. Trotzdem hat die Telekom dafür einen Standort gebaut, und den Ort an die mobile Neuzeit ange­schlossen. Im Land­kreis Südliche Wein­straße senden jetzt 37 Stand­orte, es sollen weitere 20 Stand­orte hinzu­kommen und drei Mal LTE erwei­tert werden.

5G-DSS auf 700/1800 MHz ist für o2-Kunden in Trier, Kirburg, Dach­sen­hausen, Lich­ten­born und Schöne­cken empfangbar.

Saar­land

Das Saar­land berichtet über 5G-DSS (700/1800 MHz) von o2 in Groß­ros­seln und Blies­kastel.

Sachsen

Ein neuer Standort in Mitt­weida verbes­sert die Abde­ckung der Telekom. Die Stadt gehört zum Land­kreis Mittel­sachsen und behei­matet jetzt 132 Stand­orte. Bis 2024 sollen weitere 48 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an zehn Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

In Groß­harthau im Land­kreis Bautzen haben die Bauar­beiten für einen 30 Meter hohen Stahl­git­ter­mast begonnen. Bauherr ist die DFMG, Nutzer wird die Deut­sche Telekom sein. Andere Netz­betreiber können sich gegen Kosten­über­nahme einmieten.

Bad Schandau ist eine Kurstadt in der Säch­sischen Schweiz und liegt unweit der deutsch-tsche­chi­schen Grenze. Dort hat die Telekom jetzt LTE erwei­tert. Zu den 125 Stand­orten im Land­kreis Säch­sische Schweiz-Ost-Erzge­birge werden 49 weitere dazu­kommen, und 14 Stationen werden um LTE erwei­tert.

In Dresden (Holbein­straße) und in Leipzig (Rose­now­straße) kann 5G von o2 auf 3,6 GHz empfangen werden. In Wolken­stein und Frei­berg ist 5G-DSS von o2 etwas lang­samer.

Sachsen-Anhalt

Kennen Sie Hötens­leben? Das liegt im Börde­kreis (bei Magde­burg) und hat jetzt besseres LTE-Netz der Telekom bekommen. Im Land­kreis funken jetzt 76 Stand­orte, bis 2024 werden es 102 Stand­orte sein. Neun Stationen bekommen noch etwas mehr LTE dazu.

In Köthen, wo schon Johann-Sebas­tian Bach kompo­nierte, gibt es jetzt mehr LTE der Telekom. Im Land­kreis Anhalt-Bitter­feld senden jetzt 69 Stand­orte, bald werden es 99 sein.

In Aschers­leben und Sangerhausen sendet jetzt o2 mit 5G-DSS.

Schleswig-Holstein

In Horst (Holstein) wurde der LTE-Empfang der Telekom verbes­sert. Sie betreibt im Kreis Stein­burg jetzt 50 Stand­orte, 20 weitere sind geplant. An 14 Stand­orten soll LTE erwei­tert werden.

Auch in Caden­berge ist der LTE-Empfang der Telekom jetzt besser geworden. Die Telekom betreibt im Land­kreis Cuxhaven jetzt 86 Stand­orte. Die Haus­halts­abde­ckung liegt bei rund 99 Prozent. Bis 2024 sollen weitere 38 Stand­orte hinzu­kommen. Zusätz­lich sind an 13 Stand­orten Erwei­terungen mit LTE geplant.

Die Gemeinde Süsel wird eine neuen Mobil­funk­mast der DFMG/Telekom bekommen, die Bauar­beiten haben begonnen, Süsel liegt im Kreis Osthol­stein in Schleswig-Holstein. 2023 soll der Mast senden, die Konkur­renten der Telekom sind einge­laden, den Mast auch zu nutzen.

Thüringen

Zöll­nitz im Saale-Holz­land-Kreis hat jetzt LTE bekommen. Die Telekom sendet dort von 45 Stand­orten, bis 2024 sollen es 24 mehr werden und fünf werden noch mit LTE erwei­tert.

In Unter­wel­len­born hat die Telekom LTE ausge­baut. Im Land­kreis Saal­feld-Rudol­stadt senden jetzt 66 Telekom-Stand­orte, bald kommen 30 weitere dazu und fünf Stationen bekommen mehr LTE.