o2/Vodafone: Hier wurde dauerhaft und für Feste aufgerüstet

Wie immer zum Wochen­ende geben wir einen Über­blick zum Mobil­funk­netz­ausbau der Netz­betreiber in Deutsch­land. Voda­fone stellt schon wie in der Woche zuvor tempo­räre Mobil­funk­sta­tionen für Groß­ver­anstal­tungen wie Musik­fes­tivals bereit, Telefónica baut 5G auf 3,6 GHz und 700 MHz. Die Deut­sche Telekom hat auch in dieser Woche keine Ausbauten im Detail kommu­niziert. Vor rund zwei Wochen gab es aber eine Meldung zum Mobil­funk­ausbau an 798 Stand­orten in Deutsch­land.

Der vierte Netz­betreiber 1&1 hatte sich mit Voda­fone auf ein National-Roaming-Abkommen verstän­digt und will ab Ende des kommenden Monats Mobil­funk-Tarife im eigenen Netz anbieten. Ausbau der Netzbetreiber im Überblick

Foto: Image licensed by Ingram Image, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telefónica:

Baden-Baden: 5G auf 700 MHz.

Goma­dingen: 5G auf 700 MHz.

Achern-Önsbach: 5G auf 700 MHz.

Heiden­heim a.d. Brenz: 5G auf 700 MHz.

Bayern

Voda­fone:

Kreis Taunus­stein: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Bergen am Zeiering 24.

Kreis Regen: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Bischofs­mais an der Siemens­straße 17.

Kreis Frei­sing: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Frei­sing an der Giggen­hauser Straße 4.

Bis zum 19. August: Mobile Basis­sta­tion mit einem 20 Meter hohen Mast (GSM und LTE) für das Summer Breeze Festival in Dinkels­bühl.

Kreis Roth: Neue LTE-Mobil­funk­sta­tion in Geor­gens­gmünd an der Flur­stütze 5.

München: 5G auf 3,6 GHz in der Carl-Wery-Straße.

Bad Königs­hofen i. Grab­feld: 5G auf 700 MHz.

Köditz (Brun­nen­thal): 5G auf 700 MHz.

Traun­stein: 5G auf 700 MHz.

Gerets­ried: 5G auf 700 MHz.

Tunten­hausen: 5G auf 700 MHz.

Berlin

Telefónica:

Berlin: 5G auf 3,6 GHz in der Reichs­bahn­straße.

Bran­den­burg

Telefónica:

Damme: 5G auf 700 MHz.

Bremen

Keine Details in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Hamburg: 5G auf 3,6 GHz in der Neuen­felder Straße und im Buchen­kamp.

Hessen

Keine Details in Hessen.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Schwerin: 5G auf 3,6 GHz im Bremsweg.

Teterow: 5G auf 700 MHz.

Nieder­sachsen

Voda­fone:

Vom 18. bis 21. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM, LTE, 5G+) mit einem 20 Meter hohen Mast für die Agrar­messe "Land Tage Nord" 2023 in Wüsting.

Olden­burg: 5G auf 3,6 GHz in der Schil­ler­straße.

Aerzen: 5G auf 700 MHz.

Salz­gitter-Gebhards­hagen: 5G auf 700 MHz.

Helm­stedt: 5G auf 700 MHz.

Osterode am Harz: 5G auf 700 MHz.

Odis­heim: 5G auf 700 MHz.

Groß­enk­neten (Hunt­losen): 5G auf 700 MHz.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Vom 18. bis 19. August: Zwei mobile Basis­sta­tionen (GSM, LTE, 5G+) mit einem 20 Meter hohen Mast für das San Hejmo Festival in Weeze.

Düssel­dorf: 5G auf 3,6 GHz in der Stockumer Kirch­straße.

Barn­trup: 5G auf 700 MHz.

Kerpen: 5G auf 700 MHz.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:

Vom 18. bis 22. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM und LTE) mit einem 20 Meter hohen Mast für den Bad Kreuz­nacher Jahr­markt.

Ludwigs­hafen am Rhein: 5G auf 3,6 GHz in der Erich-Reimann-Straße.

Mols­berg: 5G auf 700 MHz.

Saar­land

Keine Details im Saar­land.

Sachsen

Voda­fone:

Vom 18. bis 20. August: Mobile Basis­sta­tion (GSM, LTE, 5G+) mit einem 20 Meter hohen Mast für das High­field Festival in Groß­pösna am Störm­thaler See.

Vom 18. bis 20. August: Zwei mobile Basis­sta­tionen (LTE und 5G) für das High­field Festival in Groß­pösna am Störm­thaler See.

Witt­gens­dorf: 5G auf 700 MHz.

Fuchs­hain: 5G auf 700 MHz.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Weißen­fels: 5G auf 700 MHz.

Aschers­leben: 5G auf 700 MHz.

Schleswig-Holstein

Telefónica:

Kiel: 5G auf 3,6 GHz im Hassel­dieks­dammer Weg.

Jarp­lund-Weding: 5G auf 700 MHz.

Itzehoe: 5G auf 700 MHz.

Thüringen

Telefónica:

Erfurt: 5G auf 3,6 GHz im Klet­tenweg.

Walters­leben: 5G auf 700 MHz.

Rasten­berg: 5G auf 700 MHz.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: Kompro­miss im Streit um 5G-Technik von Huawei.