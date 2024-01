Mobilfunk 2024: Netzbetreiber vermelden erste Ausbauten

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den aktu­ellen Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch zu Jahres­beginn gibt es urlaubs­bedingt noch lange nicht das volle Ausbau­pro­gramm.

So hat o2 ange­kün­digt, ab nächster Woche wieder mit dabei zu sein. Bei der Telekom gibt es einen Mast­neubau in Nieder­sachsen zu vermelden, bei Voda­fone neue Stationen für Bahn­stre­cken. Aus bautech­nischen Gründen musste in Düssel­dorf ein neuer 5G-Sender abge­schaltet werden, soll aber später wieder akti­viert werden. In Hessen wurde eine Statistik veröf­fent­licht, die aber anhand fehlender Orts­angaben in der Praxis wenig nach­voll­zogen werden kann. Im Netz von 1&1 wurden von der Cell­mapper Commu­nity einige weitere neue Stationen mit Kennung "262-23" erspäht. Offi­zielle Ausbau­mel­dungen des vierten Netz­betrei­bers gibt es weiterhin noch nicht. Netzausbau braucht Zeit. Vor 13 Jahren weihte der damalige Telekom-Chef René Obermann in Kyritz (Brandenburg) den ersten LTE-Sender ein

Foto: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Nichts Neues in Baden-Würt­tem­berg.

Bayern

Nichts Neues in Bayern.

Berlin

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Nichts Neues in Bran­den­burg.

Bremen

Nichts Neues in und um Bremen.

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Voda­fone:

Voda­fone gibt an, dass LTE in Hessen "jetzt für mehr als 98 Prozent der Menschen" verfügbar sei, der aktu­elle Mobil­funk­stan­dard 5G für 86,5 Prozent der Bevöl­kerung. Dafür habe Voda­fone sein Mobil­funk­netz im Jahr 2023 mit 535 Baupro­jekten voll­endet, um Funk­löcher zu schließen oder die Netz­kapa­zitäten zu erwei­tern. Es seien insge­samt 76 komplett neue Mobil­funk­sta­tionen in Betrieb genommen und 274 Funk­löcher besei­tigt worden – an Orten, an denen bislang kein oder kaum Netz verfügbar war. An 294 weiteren Stand­orten habe Voda­fone das LTE-Netz und das 5G-Netz durch entspre­chende Baumaß­nahmen verstärkt. Konkrete Orte wurden nicht genannt. Nach wie vor hat Voda­fone in Hessen Nach­hol­bedarf.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Nichts Neues in Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Nieder­sachsen

Telekom:

Kreis Harburg: Baube­ginn für einen ca. 42 Meter hohen Stahl­git­ter­mast in Asen­dorf (Orts­teil Dierks­hausen). Der Mast steht nach Fertig­stel­lung später auch Voda­fone, o2 oder 1&1 zur Verfü­gung.

Nord­rhein-West­falen

Nichts Neues in Nord­rhein-West­falen.

Rhein­land-Pfalz

Nichts Neues in Rhein­land-Pfalz.

Saar­land

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Nichts Neues in Sachsen.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:

Land­kreis Börde: Neuer LTE-Sender in Wanz­leben-Börde (Hein­rich-Mann-Straße).

Schleswig-Holstein

Voda­fone:

Kreis Bad Sege­berg: Neuer Sender in Hagen (PLZ 24576) für die Bahn­strecke Kiel - Hamburg.

Thüringen

Nichts Neues in Thüringen.

Statis­tisch gesehen sieht der 5G-Netz­ausbau in Deutsch­land toll aus. Vor Ort wird das jedoch anders wahr­genommen.