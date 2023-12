Mobilfunkausbau der Woche: Erste 1&1-Sender gesichtet

Kurz vor dem Jahres­wechsel zeigt die Telekom nochmal ihren umfang­rei­chen Netz­ausbau in vielen Bundes­län­dern. Und: Wir haben zwei neue 1&1-Sender entdeckt.

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Die Telekom liefert kurz vor den Feier­tagen nochmal eine Lawine an Ausbau­mel­dungen. Es sind viele Ecken dabei, die zu Recht einen Ausbau bekommen haben. Voda­fone ist mit konkreten Meldungen zurück­hal­tend. Ab Sommer 2024 wird der Betreiber 11 bis 12 Millionen zusätz­liche "Kunden" im Netz zu haben. Es gab auch ausge­wählte Voda­fone-Stand­orte, die an lange bekannten Funk­löchern für Mobil­funk sorgen. o2 hat seinen bundes­weiten Ausbau auf 700 MHz und an ausge­suchten Stand­orten mit DSS 1800 oder NR 3500 fort­gesetzt.

Bei Besu­chen in Karls­ruhe und Berlin haben wir insge­samt drei 1&1-eigene-Stand­orte entdeckt, wovon zwei schon nutzbar waren, der dritte dürfte bald folgen. Mobilfunkausbau im Überblick

Foto: Telefonica, Logos: Anbieter, Montage: teltarif.de

Baden-Würt­tem­berg

Telekom:

Stadt­gebiet von Stutt­gart: Zwei Stand­orte neu gebaut und sieben mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Rott­weil: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Deiß­lingen, Dietingen, Dornhan, Sulz und Sulz am Neckar.

Rhein-Neckar-Kreis: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Sand­hausen, Schries­heim und Sins­heim (2).

Rems-Murr-Kreis: Drei Stand­orte neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Alfdorf, Backnang, Fell­bach, Kernen im Remstal, Murr­hardt, Ruders­berg, Waib­lingen und Welz­heim.

Orten­aukreis: Fünf Stand­orte neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Etten­heim (2), Lahr, Offen­burg (3), Oppenau, Schut­tertal und Schwanau (2).

Neckar-Oden­wald-Kreis: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Hard­heim, Raven­stein und Wald­brunn.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Stutt­gart.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Offen­burg und Kohl­berg.

Karls­ruhe: Hinter dem Haupt­bahnhof - ältester 1&1-Sender in Deutsch­land, jetzt für alle 1&1-Kunden nutzbar.

Bayern

Telefónica:1&1:

Telekom:

Land­kreis Würz­burg: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Würz­burg, Bütt­hard, Hausen b. Würz­burg, Kist und Ochsen­furt. Besseres Netz entlang der Auto­bahnen A7 und A81 und bessere Versor­gung der Bahn­stre­cken.

Land­kreis Schwein­furt: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Schwein­furt, Dingols­hausen, Gerolz­hofen, Kolitz­heim und Wasser­losen.

Land­kreis Rottal-Inn: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert. Durch den Ausbau steigt die Mobil­funk-Abde­ckung im Land­kreis in der Fläche und es steht insge­samt auch mehr Band­breite zur Verfü­gung. Auch der Empfang in Gebäuden verbes­sert sich. Die Stand­orte stehen in folgenden Kommunen: Bad Birn­bach (2), Post­münster und Witti­breut.

Land­kreis Regens­burg: Einen Standort neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Regens­burg, Donau­stauf, Mintra­ching, Neutraub­ling und Wörth a.d.Donau.

Land­kreis Regen: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Baye­risch Eisen­stein und Paters­dorf.

Land­kreis Pfaf­fen­hofen a.d.Ilm: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Baar-Eben­hausen, Pfaf­fen­hofen a.d.Ilm, Reicherts­hausen, Reicherts­hofen und Wolnzach.

Land­kreis Passau: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Passau, Bad Gries­bach i.Rottal, Haar­bach und Ruhstorf a.d.Rott.

Land­kreis Nürn­berg: Zwei Stand­orte neu gebaut und neun mit 5G erwei­tert, in Nürn­berg (9), Feucht und Schnaittach.

Land­kreis Neu-Ulm: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Elchingen und Neu-Ulm (2).

Neuer Sender in Neuburg an der Donau.

Land­kreis München: Drei Stand­orte neu gebaut und 13 mit 5G erwei­tert, in Feld­kir­chen, Ober­schleiß­heim (2) und München (13).

Land­kreis Cham: Neue Station in Chamerau (Gäns­bergweg).

Land­kreis Ansbach: Neue Station in Flachs­landen (Kellern).

Land­kreis Bamberg: Neuer 5G-SA-Sender in Bisch­berg (Wasser­wörth).

Land­kreis Günz­burg: Neuer 5G-SA-Sender in Jettingen-Scheppach (Bayer-Straße).

Neuer Sender in Ruhstorf a.d. Rott für Bahn­strecke von Bayer­bach - Passau.

Land­kreis Deggen­dorf: Neuer Sender in Künzing (Asing).

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Nürn­berg (Lorenz), 2x in München.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Kumhausen.

Berlin

Voda­fone:Telefónica:

Voda­fone:

Umbau der Station Inns­bru­cker Str./Baden­sche Strasse. Erwei­terung für eine 1&1-Sende­sta­tion.

Berlin Innsbrucker/Badensche Straße: Ein Vodafone Mast verschwand über Nacht und kehrte mit 1&1-Antennen (Pfeil) wieder. Sie senden aktuell noch nicht

Foto: teltarif.de

Alt Moabit: Neue Sende­sta­tion auf Focus Tele­port Gelände in Betrieb (B7/n78).

Inns­bru­cker Str./Baden­sche Strasse: Montage von 1&1-Sende­antennen (Noch nicht online).

Bran­den­burg

1&1:

Telekom:

Land­kreis Potsdam Mittel­mark: Neubau eines ca. 40 Meter hohen Stahl­git­ter­mastes im Ort Brück, Orts­teil Ausbau (sic!).

Land­kreis Ucker­mark: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Anger­münde, Schwedt/oder und Templin.

Land­kreis Teltow-Fläming: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Groß­beeren und Zossen.

Land­kreis Spree-Neiße: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Heiners­brück, Kolk­witz, Sprem­berg und Welzow.

Saale-Holz­land-Kreis: Ein Standort neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Bucha, Frau­enprieß­nitz, Herms­dorf, Schkölen und Stadt­roda (2).

Land­kreis Potsdam-Mittel­mark: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Linthe (2), Schwie­lowsee und Treu­enbrietzen.

Neuruppin: Ein Standort mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Oder-Spree: Drei Stand­orte neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Bad Saarow, Berken­brück, Erkner, Fürs­ten­walde/Spree, Grün­heide (2), Storkow (2) und Zilten­dorf.

Bremen

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bremen (Stadt).

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Telekom:

Wetter­aukreis: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Alten­stadt und Karben. Besseres Netz entlang der Bahn­stre­cken.

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Frank­furt (Höchst).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Orb, Fern­wald und Kirtorf.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Nichts Neues in Meck­len­burg-Vorpom­mern.

Nieder­sachsen

Telekom:

Land­kreis Witt­mund (Ostfries­land): Neuer Standort in Witt­mund.

Land­kreis Weser­marsch: Ein neuer Standort, eine 5G-Erwei­terung in Brake (Unter­weser) und Elsfleth.

Oyten: Zwei Stand­orte mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Hildes­heim: Zwei Stand­orte neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Alfeld (Leine), Gronau, Lamspringe und Nord­stemmen.

Osna­brück: Zwei neue Stand­orte.

Region Hannover: Fünf Stand­orte neu gebaut und 18 mit 5G erwei­tert, in Burg­dorf, Burg­wedel, Hannover (10), Hemmingen, Isern­hagen, Langen­hagen (2), Lehrte (2), Seelze (2), Springe, Uetze und Wennigsen (Deister).

Land­kreis Olden­burg: Ein Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Beckeln, Dötlingen, Gander­kesee, Hatten und Warden­burg.

Land­kreis Lüne­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Barn­stedt, Lüne­burg und Nahren­dorf.

Land­kreis Leer: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Moor­mer­land, Rhau­der­fehn und Weener.

Helm­stedt: Ein Standort mit 5G erwei­tert.

Land­kreis Harburg: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Asen­dorf, Seevetal, Toppen­stedt und Undeloh.

Land­kreis Leer: Neuer Sender in Jemgum (Schöpf­werk­straße).

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Telekom:

Kreis Unna: Ein Standort neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Berg­kamen, Frön­den­berg/Ruhr (2), Lünen, Schwerte und Werne (2).

Kreis Soest: Drei neue Stand­orte, drei mit 5G erwei­tert, in Ense (2), Warstein (3) und Werl.

Kreis Siegen-Witt­gen­stein: Drei Stand­orte neu gebaut, einen mit LTE und drei mit 5G erwei­tert, in Bad Lasphe, Kreuztal und Siegen (5).

Neuer Standort und zwei 5G-Erwei­terungen in Solingen.

Rhein-Sieg-Kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Born­heim, Mecken­heim, Ruppich­teroth, Sieg­burg (2), Swisttal, Trois­dorf und Windeck.

Rhein-Sieg-Kreis: Vier weitere Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Bedburg, Brühl, Kerpen und Pulheim.

Rhein-Kreis Neuss: Drei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Dormagen, Greven­broich (2), Meer­busch (2) und Neuss (2).

Kreis Reck­ling­hausen: Acht Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Datteln, Dorsten (2), Glad­beck, Haltern am See und Marl (3).

Kreis Pader­born: Vier Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Büren (2), Delbrück, Lich­tenau (2) und Pader­born (2).

Ober­ber­gischer Kreis: Drei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Lindlar-Linde, Mors­bach und Wipper­fürth.

Stadt Münster/West­falen: Drei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert.

Kreis Mett­mann: Ein Standort neu gebaut und fünf mit 5G erwei­tert, in Hilden, Langen­feld, Velbert und Wülfrath.

Kreis Stein­furt: Drei Stand­orte neu gebaut und sechs mit 5G erwei­tert, in Alten­berge, Emsdetten, Greven, Lenge­rich, Rheine (2), Stein­furt (2) und Teck­len­burg.

Köln: Zwei Stand­orte neu gebaut und neun mit 5G erwei­tert.

Kreis Kleve: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Emme­rich, Goch und Rees.

Neuer Sender in Mönchen­glad­bach für die Bahn­strecke von Erkelenz-Viersen.

Land­kreis Unna: Neue 5G-SA-Station in Schwerte (Rosenweg).

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Lever­kusen und Köln (2x).

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Ibben­büren, Lüden­scheid, Wesel, Wetter (Volmar­stein) und Wipper­fürth.

Rhein­land-Pfalz

Voda­fone:Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Trier-Saar­burg: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Herl und Manne­bach.

Wester­wald­kreis: Fünf Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Bann­ber­scheid, Berod, Brand­scheid, Dern­bach (Wester­wald), Gehlert, Giesen­hausen, Groß­seifen und Monta­baur.

Rhein-Pfalz-Kreis: Der Standort Mutter­stadt wurde mit 5G erwei­tert.

Rhein-Lahn-Kreis: Ein Standort neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert, in Diez und Lauren­burg.

Rhein-Huns­rück-Kreis: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Boppard und Emmels­hausen. Besseres Netz in Zügen auf der Rheintal-Strecke.

Stadt Ludwigs­hafen/Rhein: Zwei Stand­orte neu gebaut und einen mit 5G erwei­tert.

Stadt Ludwigs­hafen am Rhein: Neue 5G-SA-Station in Ludwigs­hafen-Frie­sen­heim (Bert­hold Schwarz Straße).

Land­kreis Kaisers­lau­tern: Neuer Sender in Enken­bach-Alsen­born (Goethe­straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Wall­men­roth, Gorn­hausen und Kaisers­lau­tern.

Saar­land

Voda­fone:Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 3600 MHz in Saar­brü­cken.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Vogt­land­kreis: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Brockau, Falken­stein, Neustadt und Plauen (2).

Neue 5G-Funk­zelle auf 3600 MHz in Leipzig.

Neuer Sender in Chem­nitz für Bahn­strecke von Chem­nitz nach Zwickau.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 3600 MHz in Magde­burg.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Qued­lin­burg.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Kreis Schleswig-Flens­burg: Ein Standort neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Dörp­stedt, Großen­wiehe, Maas­büll, Raben­kir­chen-Faulück und Tarp.

Land­kreis Rends­burg: Zwei Stand­orte neu gebaut und vier mit 5G erwei­tert, in Bredenbek, Emken­dorf, Hoffeld, Neumünster, Rieseby und Schacht-Audorf.

Kreis Osthol­stein: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Dahme, Eutin, Neustadt in Holstein, Schar­beutz und Techau.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Hemming­stedt.

Thüringen

Telefónica:

Telekom:

Wart­burg­kreis: Zwei neue Stand­orte, drei mit 5G erwei­tert, in Eckardts­hausen, Frau­ensee, Gers­tungen und Hörsel­berg-Hainich (2). Besseres Netz entlang der Auto­bahn A4 und der Bahn­stre­cken zwischen Fulda und Erfurt.

Unstrut-Hainich-Kreis: Ein Standort neu gebaut und zwei mit 5G erwei­tert, in Körner, Mülver­stedt und Ober­mehler.

Land­kreis Sonne­berg: Drei Stand­orte mit 5G erwei­tert, in Fran­ken­blick, Neuhaus am Rennweg und Steinach.

Kreis Sömmerda: Neuer Standort in Rasten­berg.

Land­kreis Schmal­kalden-Meiningen: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Erben­hausen, Meiningen, Rohr,Stein­bach-Hallen­berg und Unter­weid.

Land­kreis Saal­feld-Rudol­stadt: Ein Standort neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Gräfen­thal, Kauls­dorf, Meura und Saal­feld/Saale.

Land­kreis Nord­hausen: Zwei Stand­orte neu gebaut und drei mit 5G erwei­tert, in Groß­wech­sungen, Harztor, Hohen­stein, Nord­hausen und Wipper­dorf.

Jena: Ein neuer Standort in Jena.

Kyff­häu­ser­kreis: Standort Bad Fran­ken­hausen mit 5G erwei­tert.

Neue Basis­sta­tion in Hörsel für die Bahn­strecke von Eisenach-Halle.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS)in Nieder­pöll­nitz und Bad Berka.

Voda­fone:Telefónica:

