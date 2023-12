Netzausbau: o2 führend bei 5G, Vodafone mit Bahnstrecken

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Netz­betreiber Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet oder mit dem Mastbau begonnen, der später für alle inter­essierten Netz­betreiber nutzbar wäre.

Der Negativ-Trend der Telekom bei den Meldungen setzt sich fort: Sie infor­miert umfas­send über Orte und Orts­teile, wo Glas­faser ausge­baut wird, ansonsten wurde in einigen Orten sehr schnelles 5G auf 3600 MHz (n78) einge­schaltet.

Bei Voda­fone gab es einige Ausbauten, gefühlt sind es aber immer noch viel zu wenige.

Dafür hat o2 die Meldungen für den 5G-Ausbau stark erwei­tert, nicht nur auf 700 MHz (n28), sondern auch auf 1800 MHz (DSS) und verstärkt auf 3600 MHz (n78). Diese Woche hat o2 in fast jedem Bundes­land (außer Bremen, Saar­land oder Sachsen-Anhalt) neue Sender mit 700 MHz (NR, n28) und/oder 1800 MHz (B3, n3 - DSS) aufge­baut. 1&1 wird am 8. Dezember mit seinem Netz starten; wir sind gespannt, ob es Infor­mationen zum aktu­ellen Ausbau­stand gibt. Zunächst können 1&1-Mobil­funk-Kunden ja weiter wie gewohnt das Netz von o2 mitbe­nutzen, 1&1-Mobil­funk-Kunden mit älteren Verträgen im Netz von Voda­fone bleiben dort, bis etwa Mitte 2024 auch die rest­lichen 1&1-Kunden dorthin umziehen. Neue Sendestationen können unsichtbar in einer Litfaßsäule versteckt werden.

Foto: Vodafone

Baden-Würt­tem­berg

Telefónica:

Neue schnelle 5G-Stationen auf 3600 MHz (n78) in Mann­heim, Frei­burg im Breisgau und Karls­ruhe-Durlach.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Fahren­bach, Plüder­hausen, Furt­wangen, Wain, Ravens­burg (Schma­legg), Ellwangen und Wall­dürn.

Bayern

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 3600 MHz in Frei­sing.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Motten, Gerolds­hausen, Altdorf, Ober­asbach, Schwan­dorf, Eckental, Bamberg, Grün­wald, Wörthsee, Jettingen-Scheppach, Nandl­stadt und Oberst­dorf.

Berlin

Telefónica:

Neuer 5G-Sender auf 3600 MHz (n78) in Berlin (ohne nähere Details).

Bran­den­burg

Telekom:

Neue schnelle 5G-Sende­sta­tion auf 3600 MHz in Fins­ter­walde.

Land­kreis Ober­havel: Neue schnelle 5G-Sende­sta­tion auf 3600 MHz Hennigs­dorf.

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Weggun - Nord­westu­cker­mark.

Bremen

Telefónica:

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Hamburg (ohne nähere Details).

Hessen

Voda­fone:

Land­kreis Marburg-Bieden­kopf: Neuer Sender in Bieden­kopf (Boxbach­straße 1a).

Neue schnelle 5G-Stationen auf 3600 MHz in Hanau und Frank­furt/Main.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Mühltal.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telefónica:

Voda­fone:

Kreis Vorpom­mern-Greifs­wald: Neuer schneller 5G-Sender (n78, 3600 MHz) in Anklam.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in der Kommune Ücke­ritz.

Nieder­sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Münder - Hasperde, Barwedel, Celle (Altstadt) und Moor­mer­land.

Nord­rhein-West­falen

Telekom:

Land­kreis Kleve: Aufbau eines neuen etwa 45 m hohen Stahl­gitter-Masts für eine Mobil­funk-Basis­sta­tion in Uedem.

Herne, Stadt­teil Wanne: Aufbau eines neuen etwa 38 m hohen Stahl­gitter-Masts für eine neue Mobil­funk-Basis­sta­tion.

Neue 5G-Sende­masten auf 3600 MHz in Duis­burg, Dort­mund (Brechten), Hagen, Biele­feld und Bochum (Höntrop).

Neue 5G-Station auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Oeyn­hausen und Remscheid.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Voda­fone:

Rhein-Pfalz-Kreis: Neue 5G-SA-Station in Mutter­stadt (Block­feldstr. 26).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Hanhofen, Enken­bach-Alsen­born, Wald­mühlen, Kron­weiler, Freu­den­burg und Donsie­ders.

Saar­land

Telefónica:

Nichts Neues im Saar­land.

Sachsen

Telekom:

Vogt­land­kreis: Neuer schneller 5G-Sender (n78, 3600 MHz) in Falken­stein.

Land­kreis Säch­sische Schweiz-Osterz­gebirge: Schnelles 5G auf 3600 MHz in Pirna.

Land­kreis Leipzig: Neue Basis­sta­tion in Zwenkau (Am Amselweg 15).

Neue schnelle 5G-Sender auf 3600 MHz in Leipzig und Leipzig (Zentrum-West).

Neue 5G-Funk­zellen auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Meerane, Fran­ken­berg und Flöha.

Sachsen-Anhalt

Voda­fone:Telefónica:

Nichts Neues in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein

Nichts Neues in Schleswig-Holstein.

Thüringen

Telefónica:

Neuer schneller 5G-Sender (3600 MHz) in Erfurt.

Neue 5G-Sender auf 700 MHz und/oder 1800 MHz (DSS) in Bad Tenn­stedt, Groß­brei­ten­bach, Hörsel­berg-Hainich, Lucka und Tömmels­dorf.

o2 möchte im Internet Details zu seinem weiteren Netz­ausbau verraten.