Ausbau der Woche: Deutlich weniger gemeldet

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über Netz­erwei­terungen infor­miert. 1&1-Chef Dommer­muth räumte im Inter­view ein, erst 60 (sechzig) Basis­sta­tionen bundes­weit verfügbar zu haben. Die Vorbe­rei­tungen für eine Stei­gerung liefen aber auf Hoch­touren. Konkrete Stand­orte wurden nicht genannt, im Internet kursieren aber zahl­reiche Berichte über bereits gefun­dene Neubauten.

Zum zweiten Mal in Folge meldet die Telekom fast nichts neues, die Pres­semit­tei­lungen konzen­trieren sich auf den von der Branche gefürch­teten Glas­faser-Ausbau der Telekom. Dabei wird Telekom in relativ kurzer Zeit 400 neue Stationen an Auto­bahnen bauen, Voda­fone will 200 Stationen im Osten des Landes aufstellen.

Die Leser und Kunden würden aber weiterhin genauer wissen, wann und wo mit neuen Stationen zu rechnen ist. o2-Telefónica meldet über­wie­gend neue 5G-Stationen im 700-MHz- und teil­weise auch im 1800-MHz-Band (DSS). Eine mobile Basisstation der Telekom an der Autobahn. Diese Woche gibt es wenig zu berichten.

Baden-Würt­tem­berg

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Horgen­zell

Bayern

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Hall­stadt, Burg­has­lach, Marktro­dach-Seibels­dorf, Cham und Ehekir­chen.

Berlin

Telefónica:

Berlin-Pankow-Karow: Neubau ca. 40 Meter hoher Stahl­git­ter­mast.

Bran­den­burg

Voda­fone:

Neue Basis­sta­tion in Brie­selang für Bahn­strecke von Berlin nach Ludwigs­lust.

Land­kreis Prig­nitz: Neuer Sender in Witten­berge (Horning-Straße).

Neuer 5G-Sender auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Bran­den­burg an der Havel, Erkner, Sprem­berg.

Bremen

Telefónica:

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Telefónica:

Schnelles 5G auf 3600 MHz in Hamburg (Barm­beker Markt).

Hessen

Voda­fone:

Neue Sende­sta­tion mit 5G-SA-Technik in Offen­bach am Main (Kurt-Tucholsky-Straße).

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Voda­fone:

Kreis Ludwigs­lust-Parchim: Neuer Sender in Rüstow für Bahn­strecke von Ludwigs­lust nach Wismar.

Neue 5G-Funk­masten auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Kitten­dorf (Meck­len­bur­gische Seen­platte).

Nieder­sachsen

Telefónica:

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Hohn­horst und Spelle.

Nord­rhein-West­falen

Voda­fone:

Land­kreis Düren: Neuer Sender­standort in Linnich (Gereon-Straße).

Land­kreis Heins­berg: Neue Station in Wassen­berg (Kelten-Straße).

Land­kreis Borken: Neuer Sender in Velen für Bahn­strecke von Essen nach Coes­feld.

Duis­burg: Neuer Sender für Bahn­strecke von Düssel­dorf nach Dort­mund.

Neuss: Neuer Sender für Bahn­strecke von Greven­broich nach Düssel­dorf.

Neue 5G-Station auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Harse­winkel, Rees, Lüden­scheid und Glad­beck.

Rhein­land-Pfalz

Telefónica:

Nichts Neues in Rhein­land-Pfalz, außer, dass der Land­kreis Bad Dürk­heim zu den bundes­weit am schlech­testen versorgten Regionen gehört.

Saar­land

Telekom:

Land­kreis Saar­louis: Neuer Sende­mast an der A1 in Schel­len­berg zur Auto­bahn­ver­sor­gung.

Sachsen

Voda­fone:

Neue Basis­sta­tion in der Stadt Rack­witz für Bahn­strecke von Leipzig nach Berlin.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Neue 5G-Station auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Luther­stadt Witten­berg.

Schleswig-Holstein

Telekom:

Land­kreis Plön: Neubau 50 m hoher Schleu­der­beton­mast in Kühren.

Kreis Sege­berg: Neuer Sender in Hagen (Kreis Sege­berg, Orts­teil Lindenau).

Thüringen

Voda­fone:

Telefónica:

Neue 5G-Sender auf 700 MHz und 1800 MHz (DSS) in Bad Fran­ken­hausen (Uders­leben).

Die Politik ist mit dem weiteren Netz­ausbau unzu­frieden und möchte die Anbieter "härter dran nehmen".