Ausbau: Telekom baut 5G, wo Vodafone ein Funkloch stopft

Wie immer blicken wir kurz vor dem Wochen­ende auf den Netz­ausbau in den Mobil­funk­netzen. Auch in den vergan­genen Tagen haben die Deut­sche Telekom, Voda­fone und Telefónica über zahl­reiche Netz­erwei­terungen infor­miert. Neben neuen Basis­sta­tionen wurden zum Teil auch bestehende Stand­orte aufge­rüstet.

Telekom rüstet bereits zahl­reiche Orte mit schnellem 5G auf 3,6 GHz auf, wie z.B. Nord­hausen (Thüringen), wo Voda­fone gerade einen neuen Sender zum Stopfen eines Funk­lochs meldet. Daneben werden neue Sende­masten gebaut, die später auch von den Mitbe­wer­bern genutzt werden können.

Voda­fone gab bereits bekannt, 490 Bauvor­haben umge­setzt zu haben, nennt aber leider wenig konkrete Stand­orte. Echte Neubauten in aktu­ellen Funk­löchern abseits der Ballungs­zen­tren sind leider viel zu selten, wie in unserem Forum oder anderswo regel­mäßig beklagt wird.

o2 meldet diesmal nur 5G-NR-Sende­sta­tionen auf 700 MHz (Band n28). Auf 3600 MHz (n78) ist diesmal nichts Neues dabei.

Weiterhin im Stillen baut 1&1 sein eigenes Mobil­funk­netz aus. Die Commu­nity Cell­mapper will bereits ca. 40 Stand­orte bundes­weit gefunden haben, die bereits "on air" sind. Offi­zielle Infor­mationen liegen uns noch keine vor. Es lohnt sich in der Stadt mal auf die Dächer zu schauen. Telekom baut aktuell viel schnelles 5G auf 3,6 GHz auch in Mittelstädten.

Baden-Würt­tem­berg

Voda­fone:

Neue 5G-Stan­dalone-Stationen in Aspach (Backnanger Straße), in Rott­weil (Schiller-Straße) und in Ludwigs­burg (Teinacher Straße).

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Münsingen, Nellingen, Wester­stetten und Bretten.

Bayern

Telefónica:

Telekom:

Land­kreis Bad Kissingen: Bauar­beiten für neuen ca. 40 Meter hohen Schleu­der­beton­mast in Fuchs­stadt haben begonnen. Für alle Anbieter geeignet.

Kreis Cham: Neubau Mobil­funk­mast in Lambach mit Förde­rung durch MIG.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Nessel­wang und Hohent­hann (Weihen­ste­phan).

Berlin

Telefónica:

Nichts Neues in Berlin.

Bran­den­burg

Telekom:

Land­kreis Dahme-Spree­wald: Schnelles 5G auf 3,6 GHz (NR n78) in Lübben (Lubin).

Bernau bei Berlin: Schnelles 5G auf 3,6 GHz (NR n78).

Bremen

Nichts Neues in Bremen.

Hamburg

Nichts Neues in Hamburg.

Hessen

Voda­fone:

Nur vom 3.-7.11.2023: Volks­fest Hoch­heimer Markt (bei Rüssels­heim) mit mobiler Station (MRT) mit 20 m Anten­nen­mast.

Meck­len­burg-Vorpom­mern

Telekom:

Hanse­stadt Wismar: Schnelles 5G-NR auf 3600 MHz (Band n78).

Neuer Sender in Binz (Insel Rügen) für Bahn­strecke Stral­sund-Prora.

Nieder­sachsen

Voda­fone:

Voda­fone:

Neue Basis­sta­tion in Lathen (Emsland) für Bahn­strecke Münster-Leer.

Neue 5G-Stationen auf 700 MHz in Lehrte, Butja­dingen und auf der Insel Baltrum.

Nord­rhein-West­falen

Telefónica:

Voda­fone:

Neuer 5G-Stan­dalone-Sender in Castrop-Rauxel (Mengeder Straße).

Rhein­land-Pfalz

Nichts Neues in Rhein­land-Pfalz

Saar­land

Telekom:

Land­kreis Saar­louis: Beginn des Neubaus eines ca. 50 Meter hohen Schleu­der­beton­mastes in Waller­fangen (Orts­teil Ihn) unweit der deutsch-fran­zösi­schen Grenze.

Sachsen

Telekom:

Land­kreis Meißen: Schnelles 5G-NR auf 3,6 GHz (n78) in Nünchritz.

Land­kreis Leipzig: Schnelles 5G-NR auf 3,6 GHz (n78) in Markran­städt.

Neue 5G-Funk­zelle auf 700 MHz in Roßwein.

Sachsen-Anhalt

Telefónica:

Nichts Neues in Sachsen-Anhalt.

Schleswig-Holstein

Nichts Neues in Schleswig-Holstein.

Thüringen

Telekom:

Neuer schneller 5G-Sender (3,6 GHz/n78) in Nord­hausen.

Neue Basis­sta­tion in Nord­hausen (Im Stür­zetal).

Voda­fone:

